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минирование (1442) плотина (22) Харьковщина (5576) Белгород (433)

Россияне заминировали плотины в Белгородской области, - ОТГ "Харьков"

Бєлгородська область: Росіяни замінували греблі

В Белгородской области РФ оккупанты заминировали плотины, что, среди прочего, может свидетельствовать о подготовке россиянами провокаций на гидротехнических сооружениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Так, по словам спикера, россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения.

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"Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", - отметил Саранцев.

Он добавил, что подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем, и уточнил, что подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

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Топ комментарии
+19
хай підривають!
хай, навіть мене звинувачують, але що б підірвали, точно!
і так, що б белгород змило к херам.
я, такий разчєловєчєний.
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19.09.2024 16:39
+16
Та нехай підривають, затоплюють, мінують своє. То вже війна на їх території. Скуштуйте, дуже смачно.
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19.09.2024 16:47
+13
А наші керманичи розміновували та робили демонтаж фортифікацій.

Ідіотизм чи зрада?
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19.09.2024 16:38
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най валдай та геленджик мінують, щоби два рази не вставати
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19.09.2024 16:36 Ответить
спишуть на бобриків
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19.09.2024 16:49 Ответить
А наші керманичи розміновували та робили демонтаж фортифікацій.

Ідіотизм чи зрада?
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19.09.2024 16:38 Ответить
хай підривають!
хай, навіть мене звинувачують, але що б підірвали, точно!
і так, що б белгород змило к херам.
я, такий разчєловєчєний.
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19.09.2024 16:39 Ответить
От тільки хотів написати нехай здійснюють "правокацію"... ще можуть "куськіну мать" на вАронєж скинути.
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19.09.2024 16:43 Ответить
нєнє, воронеж близько.
хай на челябінськ.
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19.09.2024 16:46 Ответить
А доля узкіх їм покуй?
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19.09.2024 16:39 Ответить
ну так!!! давно і завжди !!! достатньо згадати, як у 2Світову, у грудні 1941 року, в мороз 25 градусів, під мацковою, кацапи підірвали усі глеблі з західної сторони мацкви, бо німецькі війська вже були на околицях мацкви і готові були її взчяти !!!
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19.09.2024 16:49 Ответить
Всі ті греблі потрібно підірвати!
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19.09.2024 16:45 Ответить
Угу, як цукровий завод він також у рашці.
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19.09.2024 19:31 Ответить
Та нехай підривають, затоплюють, мінують своє. То вже війна на їх території. Скуштуйте, дуже смачно.
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19.09.2024 16:47 Ответить
Та рвіть вже ті греблі,убогі))щоб наші хлопці відділилися від вас водною перешкодою,типу боллота і закріпили б сіру зону)
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19.09.2024 16:56 Ответить
Хай ще і кремль замінують, щоб нам не паритися....
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19.09.2024 17:01 Ответить
Тю. Так це ж відмінно. 👏
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19.09.2024 17:09 Ответить
Така сама лінія оборони буде як і лінія суровікіна на Запоріжжі. Відмінно, бл...ь.
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19.09.2024 18:44 Ответить
Тю, теперь можно пулять по ним детскими дронами.
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19.09.2024 20:27 Ответить
 
 