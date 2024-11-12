Повреждение врагом Кураховской плотины: вода продолжает прибывать, подтопленных домов нет

Враг 11 ноября 2024 года повредил Терновскую плотину на Кураховском водохранилище, вода пока продолжает прибывать.

Об этом рассказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне. Донбасс".

По его словам, из-за постоянных российских обстрелов выехать и осмотреть повреждения гидротехнического сооружения пока не удалось.

Так нам и не удалось выехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", - сообщил Падун.

Войска РФ пытались повредить плотину в течение трех месяцев. Несмотря на разрушения, вся вода из водохранилища не вытечет, говорит Падун.

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"Возможно, она частично повреждена, какой-то один из шлюзов. Потому что враг на протяжении последних трех месяцев пытался попасть в дамбу КАБами. Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", - пояснил он.

Ранее начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун сообщал, что оккупанты могли повредить дамбу Кураховского водохранилища. По его информации, в селах вдоль реки Волчья фиксируется подъем воды. Впоследствии Донецкая ОВА подтвердила повреждение врагом плотины Кураховского водохранилища и отметила, что уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 м.