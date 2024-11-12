Пошкодження ворогом Курахівської греблі: вода продовжує прибувати, підтоплених будинків немає

Ворог 11 листопада 2024 року пошкодив тернівську греблю на Курахівському водосховищі, вода наразі продовжує прибувати.

Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Донбас".

За його словами, через постійні російські обстріли виїхати та оглянути пошкодження гідротехнічної споруди поки не вдалось.

Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", - повідомив Падун.

Війська РФ намагались пошкодили греблю упродовж трьох місяців. Попри руйнування, уся вода з водосховища не витече, каже Падун.

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"Можливо, вона частково пошкоджена, якийсь один із шлюзів. Тому що ворог на протязі останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами. Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", - пояснив він.

Раніше начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун повідомляв, що окупанти могли пошкодити дамбу Курахівського водосховища. За його інформацією, у селах вздовж річки Вовча фіксується підйом води. Згодом Донецька ОВА підтвердила пошкодження ворогом греблі Курахівського водосховища та зазначила, що рівень води в річці Вовча піднявся на 1,2 м.