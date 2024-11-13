Рашисты обстреляли 3 района Донетчины: ранен человек, много повреждений гражданской инфраструктуры. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома, в Дачном ранен человек. В Покровске повреждена детская площадка. Под огнем Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район

В Лиманской громаде повреждены 8 домов в Ямполе и 1 в Заречном. Обстреляны окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 2 многоэтажки.

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По данным ОВА, с линии фронта эвакуированы 214 человек, в том числе - 10 детей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска оккупантов продвинулись возле 10 населенных пунктов на Харьковщине, Донетчине и в Запорожской области.