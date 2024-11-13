Рашисты обстреляли 3 района Донетчины: ранен человек, много повреждений гражданской инфраструктуры. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Курахово повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома, в Дачном ранен человек. В Покровске повреждена детская площадка. Под огнем Марьинская и Гродовская громады.
Краматорский район
В Лиманской громаде повреждены 8 домов в Ямполе и 1 в Заречном. Обстреляны окрестности Константиновской громады.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 3 дома. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 2 многоэтажки.
По данным ОВА, с линии фронта эвакуированы 214 человек, в том числе - 10 детей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска оккупантов продвинулись возле 10 населенных пунктов на Харьковщине, Донетчине и в Запорожской области.
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