Эвакуацию из Курахово планируют заблаговременно и проводят "очень быстро", - полиция

Ситуация в Донецкой области тяжелая, людей иногда приходится эвакуировать ночью.

Об этом заявил начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Павел Дяченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Ситуация очень тяжелая, эвакуация проводится, но предпосылка для этого - планирование. Чтобы не подвергать опасности гражданских, это надо делать очень быстро, в кратчайшие сроки. Недавно около десяти человек забрали за один раз - собак, котов, и это все в условиях, когда враг наносит удары по Курахово. Уничтожаются дома, разрушается инфраструктура даже та, что оставалась. Это просто хаос, люди понимают эту опасность, поэтому присоединяются к эвакуационным рейсам и выезжают", - пояснил он.

По словам Дяченко, главной опасностью во время эвакуации остаются атаки армии РФ. Оккупанты атакуют гражданский транспорт.

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"Главная опасность этих мероприятий - вражеские удары. Удары КАБами, удары артиллерией, ну и применение россиянами FPV-дронов. Они бьют по всем направлениям, бьют по гражданским автомобилям. Нельзя сказать, что они не видят, что это обычная гражданская машина и что люди едут на небольшой легковушке и не представляют угрозы", - добавил он.

Дяченко отметил, что эвакуация из Донецкой области продолжается круглосуточно. Планирование происходит во взаимодействии с местными властями и военными. Также людей приходится вывозить ночью из-за ситуации с безопасностью.

"Каждый раз по-разному, и, если брать во внимание территорию всей Донецкой области, то эвакуационные мероприятия проходят 24/7. Бывают такие случаи, когда, учитывая составляющую безопасности, проводятся эвакуации и вечером, и ночью. Здесь уже решается все во взаимодействии с военными администрациями, с областной, с местными, непосредственно с военными, чтобы иметь понимание и коммуникацию с людьми", - подытожил он.

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Ситуация в Курахово

Ранее сообщалось, что в Курахово Донецкой области остается тысяча человек, которых сейчас из-за ситуации с безопасностью вывезти нет возможности.

В 79-й ОДШБр заявили, что оккупанты пытаются как можно глубже охватить город Курахово и перерезать логистику гарнизона.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун сообщал, что оккупанты могли повредить дамбу Кураховского водохранилища. По его информации, в селах вдоль реки Волчья фиксируется подъем воды.

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