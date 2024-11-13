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2 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донбасса. ФОТОрепортаж

В течение дня 13 ноября российские военные били по населенным пунктам Донецкой области, в частности под вражескими обстрелами находились село Шевченко, Новотроицкое, Константиновка и Краматорск, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, в селе Шевченко Комарской громады россияне убили 32-летнюю женщину и ранили 36-летнюю, повредили админздание и автомобиль.

В Новотроицком Покровской громады погиб 63-летний мужчина, ранены еще 2 человека.

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Обстріли Донеччини 13 листопада

В Константиновке 4 человека получили ранения различной степени, поврежден 21 частный дом, админздание, предприятие, 3 линии электропередач и газопровод.

Кроме того, в Краматорске повреждено админздание.

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Обстріли Донеччини 13 листопада
Обстріли Донеччини 13 листопада

"Россияне целенаправленно бьют по гражданским. Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул Филашкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Кураховской громады всех детей эвакуировали, в Покровской остается 246 детей, - Филашкин

Обстріли Донеччини 13 листопада

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656)


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