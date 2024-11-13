2 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донбасса. ФОТОрепортаж
В течение дня 13 ноября российские военные били по населенным пунктам Донецкой области, в частности под вражескими обстрелами находились село Шевченко, Новотроицкое, Константиновка и Краматорск, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Так, в селе Шевченко Комарской громады россияне убили 32-летнюю женщину и ранили 36-летнюю, повредили админздание и автомобиль.
В Новотроицком Покровской громады погиб 63-летний мужчина, ранены еще 2 человека.
В Константиновке 4 человека получили ранения различной степени, поврежден 21 частный дом, админздание, предприятие, 3 линии электропередач и газопровод.
Кроме того, в Краматорске повреждено админздание.
"Россияне целенаправленно бьют по гражданским. Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул Филашкин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль