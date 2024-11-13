Из Кураховской громады всех детей эвакуировали, в Покровской остается 246 детей, - Филашкин

В прифронтовом городе Покровске Донецкой области еще остается 49 детей, а из Курахово и других населенных пунктов Кураховской громады всех несовершеннолетних эвакуировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал в эфире телемарафона в среду.

"Сейчас в Покровской громаде остается 17 тыс. человек, 246 детей. В Покровске 11 тыс. человек и 49 детей. Что касается Курахово, 1300 человек остаются в громаде и около 700-800 человек - в самом городе. Всех детей вывезли", - сообщил Филашкин.

Также он сообщил, что всех детей ранее эвакуировали и из населенных пунктов, расположенных ниже Кураховского водохранилища.

"Позавчера оккупант взорвал плотину Кураховского водохранилища, в котором было 55 млн куб. м воды. 20 млн куб. м вытекли за пределы Кураховского водохранилища. Подтоплений населенных пунктов нет, угрозы для населения, оставшегося в тех маленьких поселках, тоже нет. Детей мы всех вывезли заблаговременно", - сообщил глава обладминистрации.

Филашкин подчеркнул, что принудительной эвакуации из прифронтовых громад нет, она действует только для семей с детьми, но распространяется на всю область.

"Но, к сожалению, есть также случаи, когда родители объездными путями заезжают сами и завозят детей в опасные места. Также были случаи по Большой Новоселовке, и по Курахово, и по Торецкой громаде тоже. Провели отработку с полицией, Службой безопасности... чтобы к линии фронта не пускать людей с детьми", - сказал он.

По словам главы обладминистрации, за сутки из Донецкой области с линии фронта эвакуировали 214 мирных жителей, в том числе - десять детей, а у тех, кто остался в прифронтовых громадах, "желания выезжать не было".

На вопрос об обеспечении оставшихся продуктами питания и гуманитарной помощью, он ответил, что сейчас в Курахово, Торецк, Часов Яр и Большую Новоселовку заехать "почти невозможно", а мирные жители, которые остались там, "приняли для себя определенное решение уже заранее".

"Они сделали запасы еды, запасы питьевой воды, запасы медикаментов и средств гигиены. Они знали, что будут оставаться и сделали определенные запасы. Но они не понимают: когда приходит враг, он уничтожает полностью человеческий ресурс, заберет те продукты питания и будет использовать их в собственных целях", - сказал Филашкин.

Ситуация в Курахово

Ранее сообщалось, что в Курахово в Донецкой области остается тысяча человек, которых сейчас из-за ситуации с безопасностью вывезти нет возможности.

В 79-й ОДШБр заявили, что оккупанты пытаются как можно глубже охватить город Курахово и перерезать логистику гарнизона.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун сообщал, что оккупанты могли повредить дамбу Кураховского водохранилища. По его информации, в селах вдоль реки Волчья фиксируется подъем воды.

Ситуация в Покровске

По состоянию на 6 ноября в городе Покровск Донецкой области оставалось 11,5 тыс. украинцев, среди них 51 ребенок. Эвакуация из города продолжается.

Ранее сообщалось, что с целью обороны от российских захватчиков в Покровске заблокируют определенные участки города.