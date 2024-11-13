З Курахівської громади всіх дітей евакуювали, у Покровській залишається 246 дітей, - Філашкін

У прифронтовому місті Покровську Донецької області ще залишається 49 дітей, а з Курахового та інших населених пунктів Курахівської громади всіх неповнолітніх евакуювали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів в ефірі телемарафону в середу.

"Нині в Покровській громаді залишається 17 тис. людей, 246 дітей. У Покровську 11 тис. людей і 49 дітей. Що стосується Курахового, 1300 людей залишаються в громаді й близько 700-800 людей у самому місті. Усіх дітей вивезли", - повідомив Філашкін.

Також він повідомив, що всіх дітей раніше евакуювали і з населених пунктів, що розташовані нижче від Курахівського водосховища.

"Позавчора окупант підірвав греблю Курахівського водосховища, в якому було 55 млн куб. м води. 20 млн куб. м витекли за межі Курахівського водосховища. Підтоплень населених пунктів немає, загрози для населення, що залишилося в тих маленьких селищах, теж немає. Дітей ми всіх вивезли завчасно", - повідомив голова обладміністрації.

Філашкін наголосив, що примусової евакуації з прифронтових громад немає, вона діє лише для сімей з дітьми, але поширюється на всю область.

"Але, на жаль, є також випадки, коли батьки об'їзними шляхами заїжджають самі й завозять дітей у небезпечні місця. Також були випадки по Великій Новоселівці, і по Кураховому, і по Торецькій громаді теж. Провели відпрацювання з поліцією, Службою безпеки... щоб до лінії фронту не пускати людей з дітьми", - сказав він.

За словами голови обладміністрації, за добу з Донецької області з лінії фронту евакуювали 214 мирних жителів, зокрема десятьох дітей, а в тих, хто залишився в прифронтових громадах, "бажання виїжджати не було".

На запитання про забезпечення тих, хто залишився, продуктами харчування та гуманітарною допомогою, він відповів, що наразі до Курахового, Торецька, Часового Яру та Великої Новоселівки заїхати "майже неможливо", а мирні мешканці, які залишилися там, "прийняли для себе певне рішення вже завчасно".

"Вони зробили запаси їжі, запаси питної води, запаси медикаментів і засобів гігієни. Вони знали, що залишатимуться й зробили певні запаси. Але вони не розуміють: коли приходить ворог, він знищує повністю людський ресурс і забере ті продукти харчування й використовуватиме їх у власних цілях", - сказав Філашкін.

Ситуація у Кураховому

Раніше повідомлялось, що у Кураховому в Донецькій області залишається тисяча людей, яких нині через безпекову ситуацію вивезти немає можливості.

У 79 ОДШБр заявили, що окупанти намагаються якомога глибше охопити місто Курахове і перерізати логістику гарнізону.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун повідомляв, що окупанти могли пошкодити дамбу Курахівського водосховища. За його інформацією, у селах вздовж річки Вовча фіксується підйом води.

Ситуація в Покровську

Станом на 6 листопада у місті Покровськ Донецької області залишалося 11,5 тис. українців, серед них 51 дитина. Евакуація з міста триває.

Раніше повідомлялося, що з метою оборони від російських загарбників у Покровську заблокують певні ділянки міста.