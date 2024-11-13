Оккупанты из артиллерии и БпЛА атаковали Никопольский и Криворожский районы: Повреждены дома, админздание, магазин и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня 13 ноября российские войска били из артиллерии и беспилотниками по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение дня россияне атаковали Никопольщину в целом около полутора десятков раз. Под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.
В результате вражеских атак повреждены 14 частных домов и 12 хозяйственных сооружений. Повреждены админздание, магазин и авто. Зацепило линии электропередач.
Кроме того, в Криворожском районе под огнем вражеской артиллерии находилась Зеленодольская громада.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
Сейчас в области продолжается воздушная тревога.
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