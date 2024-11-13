Оккупанты из артиллерии и БпЛА атаковали Никопольский и Криворожский районы: Повреждены дома, админздание, магазин и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 13 ноября российские войска били из артиллерии и беспилотниками по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня россияне атаковали Никопольщину в целом около полутора десятков раз. Под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.



В результате вражеских атак повреждены 14 частных домов и 12 хозяйственных сооружений. Повреждены админздание, магазин и авто. Зацепило линии электропередач.

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Кроме того, в Криворожском районе под огнем вражеской артиллерии находилась Зеленодольская громада.



Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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Сейчас в области продолжается воздушная тревога.









