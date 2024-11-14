Россияне 6 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, пострадал 1 человек, - ОВА

14 ноября войска РФ атаковали Никопольский и Криворожский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепроперовской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"6 раз в течение дня агрессор бил по Никопольщине дронами-камикадзе. Применил и РСЗО "Град". Под ударом были Никополь, Мировская и Марганецкая громады", - отметил Лысак.

По его информации, в результате обстрела пострадала 51-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.

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Повреждены инфраструктура, 2 частных дома, линия электропередач.

Также оккупанты атаковали беспилотником по Зеленодольской громаде, что на Криворожье. Изуродована инфраструктура. К счастью, люди уцелели.

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