Россияне 6 раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, пострадал 1 человек, - ОВА
14 ноября войска РФ атаковали Никопольский и Криворожский район Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава Днепроперовской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"6 раз в течение дня агрессор бил по Никопольщине дронами-камикадзе. Применил и РСЗО "Град". Под ударом были Никополь, Мировская и Марганецкая громады", - отметил Лысак.
По его информации, в результате обстрела пострадала 51-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.
Повреждены инфраструктура, 2 частных дома, линия электропередач.
Также оккупанты атаковали беспилотником по Зеленодольской громаде, что на Криворожье. Изуродована инфраструктура. К счастью, люди уцелели.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль