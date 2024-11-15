Китай уперше поставив Росії зброю для війни проти України: ЄС готує санкції, - ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Китаю через те, що Пекін уперше поставив зброю Росії для використання у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання FAZ.

За даними трьох джерел видання, пов’язаних із дипломатичними колами ЄС, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив міністрів закордонних справ про відповідні розвідувальні дані, які свідчать про "летальну підтримку", надану Пекіном Москві.

"Докази є переконливими", - зазначив один із високопосадовців ЄС, додаючи, що реакція повинна включати всі можливі інструменти, зокрема введення санкцій проти китайських компаній, замороження активів і заборону на в’їзд відповідальним особам.

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Один із дипломатів заявив: "Китай повинен розуміти, що його позиція про нейтралітет виглядає лицемірною. Він не є нейтральним і не сприяє миру, а лише підживлює звіра".

Рішення про санкції наразі перебуває на ранньому етапі обговорення і значною мірою залежить від реакції Китаю на ці звинувачення. Очікується, що це питання буде обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Водночас США також розглядають можливість санкцій, спрямованих на обмеження експорту технологій до Китаю, якщо підтвердяться факти його участі у військовій підтримці Росії.

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