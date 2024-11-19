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Новини Війна
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Зеленський прокоментував оновлену ядерну доктрину РФ: Світ має покласти на стіл тверду відповідь

президент України Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував оновлення ядерної доктрини в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вони презентували оновлену ядерну доктрину. Чому вони не презентували мирну стратегію? Ви чули про таке? Звісно, ні. Стратегія ядерної зброї у них", - сказав президент на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Зеленський наголосив, що Путін хоче продовжувати війну і хоче знищити Україну, "і не лише її, а й інші країни".

"Путін хоче війну. Таку тривалу, як тільки можливо. Чим довше триватиме війна - тим довше він буде в Кремлі. Це зрозуміло. Це його мета: знищити нас, усіх нас. Усі наші принципи, цінності. Коли вони нападають, навіть у ЗМІ - словами про ядерну зброю і стратегію, я гадаю, сьогодні G20 сидять у Бразилії. Вони сказали хоч щось? Нічого. Нічого сильного. Це відповідь", - заявив український президент.

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Також він додав: "Яка може бути стратегія, якщо навіть країни G20 не мають жодної сильної стратегії?".

"Наша стратегія - бути сильними. І коли Путін тільки починає про ядерну зброю, світ має дати відповідь. Покласти її на стіл. Тверду відповідь, що буде зроблено, якщо Путін використає щось на кшталт цієї зброї чи іншу", - зазначив Зеленський.

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) росія (65098) ядерна зброя (1151)


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Топ коментарі
+16
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19.11.2024 21:40
+14
Як Вава на клавіші піаніни?
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19.11.2024 21:37
+6
Світ вже поклав на Тебе!
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19.11.2024 21:45
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Як Вава на клавіші піаніни?
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19.11.2024 21:37 Відповісти
Зняли з язика, тобто з клавіатури.
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19.11.2024 21:53 Відповісти
Це я вже старенький, у молодості, бувало, на ходу каблуки зрізав...
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20.11.2024 17:26 Відповісти
Зрозумів. Краще палець в рота не класти - відкусите по лікоть. 😉
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20.11.2024 19:08 Відповісти
то звідки там тверде?
воно ж наріла та алкаш.
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19.11.2024 22:03 Відповісти
Понятно, шо Вава і з піаніною і з цюцюркою наїбунькав ..
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19.11.2024 23:10 Відповісти
коли план буде потужний ядерної стійкості?
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19.11.2024 21:38 Відповісти
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19.11.2024 21:40 Відповісти
Хрюцкій мір, - "Вотку давай! Хочу нажраццо!" )))

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19.11.2024 22:10 Відповісти
Світ вже поклав на Тебе!
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19.11.2024 21:45 Відповісти
захід вже років з 30 знає про ядерну імпотентність )(уйлоПердонії і тому нарешті почав "брудно" але спокійно, під дзявкіт правда, робити свою справу - відроджує занехаяний свій ВПК.
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19.11.2024 21:56 Відповісти
Світ має покласти на пуйла та розхерачити кремль, бо діла не буде
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19.11.2024 22:03 Відповісти
5 років каже одне, а робить навпаки
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19.11.2024 22:16 Відповісти
Посвідчення показати?
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19.11.2024 22:21 Відповісти
Майор мнє должен...
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19.11.2024 22:59 Відповісти
А пан через ВПН пише, чи фізично знаходиться в Німеччині? Бо це важливо, і багато чого змінює.
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19.11.2024 22:23 Відповісти
Безвіз ти завдяки кому отримав?
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19.11.2024 22:50 Відповісти
Переглянь новини до повномасштабного вторгнення що ЗЄля і його шобло говорили і робили тоді і сам оціни рівень його лицемірності і тупості і подумай на кого він міг тоді працювати.
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19.11.2024 22:41 Відповісти
Конєшно, а Зєлька, навєрноє, святой...
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19.11.2024 22:54 Відповісти
Что сказал не так?
Да он СДЕЛАЛ НЕ ТАК.
В марте 2024 года он должен был положить удостоверение на стол согласно Конституции.
После чего его полномочия передались бы главе ВР.
Еще раз: выборы тут ни при чем. Здесь о полномочиях на пять лет.

Путін Зе хоче війну. Таку тривалу, як тільки можливо. Чим довше триватиме війна - тим довше він буде в Кремлі на Банковiй.

И причина вовсе не в Пу, не в войне, не в народе, да и не совсем в Зе.
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19.11.2024 23:00 Відповісти
А що він зробив так, як треба Україні та українцям?
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19.11.2024 22:12 Відповісти
Панові до психіатра треба було б, а не вільно по вулицях гуляти. Це небезпечно для оточуючих.
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19.11.2024 22:50 Відповісти
А що там з Мінськом? Україна була окупована до Львова? І прийшов зеля та звільнив?
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19.11.2024 22:51 Відповісти
А чому твій улюблений зе не служив у Армії?
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19.11.2024 22:52 Відповісти
З роками мізки висохли, чи їх і не було?
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19.11.2024 22:55 Відповісти
Відповідь світу (в особі цивілізованих країн, які володіють зброєю з відповідними ТТХ) повинна бути єдина: "Той, хто перший застосує ядерну зброю чи і іншу ЗМУ проти неядерної країни, буде негайно знищений, де б він не ховався."
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19.11.2024 23:13 Відповісти
Чи не ту відповідь, якою ти грав на роялі? Так вже показали. І не один раз...
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19.11.2024 23:27 Відповісти
В ответ на эту "доктрину" надо было сразу бить по Москве!
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19.11.2024 23:43 Відповісти
хоч би повернулли нам нашу, виродки
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19.11.2024 23:44 Відповісти
Світ має написати План твердої відповіді!
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19.11.2024 23:48 Відповісти
До чого країну довели политики
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20.11.2024 01:33 Відповісти
Головна ядерна доктрина це Путіна терміново відправити на лікування в дурдом.
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20.11.2024 06:03 Відповісти
тєбє лічно ніхто нічого нє должен
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20.11.2024 08:28 Відповісти
 
 