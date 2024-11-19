Зеленський прокоментував оновлену ядерну доктрину РФ: Світ має покласти на стіл тверду відповідь

Президент України Володимир Зеленський прокоментував оновлення ядерної доктрини в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вони презентували оновлену ядерну доктрину. Чому вони не презентували мирну стратегію? Ви чули про таке? Звісно, ні. Стратегія ядерної зброї у них", - сказав президент на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Зеленський наголосив, що Путін хоче продовжувати війну і хоче знищити Україну, "і не лише її, а й інші країни".

"Путін хоче війну. Таку тривалу, як тільки можливо. Чим довше триватиме війна - тим довше він буде в Кремлі. Це зрозуміло. Це його мета: знищити нас, усіх нас. Усі наші принципи, цінності. Коли вони нападають, навіть у ЗМІ - словами про ядерну зброю і стратегію, я гадаю, сьогодні G20 сидять у Бразилії. Вони сказали хоч щось? Нічого. Нічого сильного. Це відповідь", - заявив український президент.

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Також він додав: "Яка може бути стратегія, якщо навіть країни G20 не мають жодної сильної стратегії?".

"Наша стратегія - бути сильними. І коли Путін тільки починає про ядерну зброю, світ має дати відповідь. Покласти її на стіл. Тверду відповідь, що буде зроблено, якщо Путін використає щось на кшталт цієї зброї чи іншу", - зазначив Зеленський.

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.