Повний "План стійкості" України з усіма додатками буде представлений у грудні, - Зеленський
Усі десять пунктів внутрішнього "Плану стійкості" фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести нашу країну від війни до миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.
"Повністю План внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений і переданий в грудні цього року.", - сказав він.
Десятий пункт "Плану стійкості", який підсумовує шлях нашої держави та народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, - це політика героїв", - наголосив президент.
Зеленський додав, що всі десять пунктів внутрішнього "Плану стійкості" разом з додатками до кожного пункту фактично стануть "першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру".
"План стійкості України"
19 листопада президент Володимир Зеленський презентував у Раді "План стійкості" України, який складається з 10 пунктів.
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А скільки потрібно часу щоби напрацювати процедури виконання отих побажань?
Значить те, що сьогодні зачитував цей диктор, то не план, а основні тези плану, якого ще немає (мабуть і не буде, або буде щось в стилі "за все добре і проти всього паганого"). Хоча більше це було схоже на передвиборчу агітаційну промову.
"Ющенко - 10 кроків на зустріч людям . Бестселлер"
Та сама шайка зелених гнид, яка провела Україну від миру до війни, тепер тупо гундосить про шлях від війни до миру ?
Дешева пародія на державну владу - зелені гниди можуть тільки паскудити.
Шлях від війни до миру з цими нікчемами і зрадниками на чолі держави ? Хтось в це вірить ?
Та Ви добродію, гурман!
По секрету Вам повідомлю, що пан Міхал (тобто я) трохи знається на перверзіях.
Коли ж говорити серйозно, то рано чи пізно в Україні клептократична система імені куЧМА повинна бути демонтованою. І буде демонтованою. Тільки після цього буде можливо обрати адекватну владу. Гадаю, нинішні клептократи серйозно вібрують, бо розуміють, що за таких обставин влади їм не бачити, як своїх вух. Ну і тому, що їм лячно за вже вчинені художества.
Сьогодні ж обіцяв.
Знов сбрехав, цап неголений? Чи каритакуру у Таймс йому хтось показав?
tZE inform
https://x.com/FranzMaser
@FranzMaser
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https://x.com/FranzMaser/status/1858821670355468602
ТВПП України Зеленський представив у напівпустій Раді "План стійкості". Короткий виклад основного посилу "ХЕР ПІДУ !"
https://youtu.be/aBLTfggn1B8?si=ZnV2FTIFv9-_AZyt
Воно тупориле до неможна.
*****, як уже дістали ці совкодрочери!