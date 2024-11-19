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Новини Війна
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Повний "План стійкості" України з усіма додатками буде представлений у грудні, - Зеленський

Володимир Зеленський розповів про План стійкості та його додатки

Усі десять пунктів внутрішнього "Плану стійкості" фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести нашу країну від війни до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.

"Повністю План внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений і переданий в грудні цього року.", - сказав він.

Десятий пункт "Плану стійкості", який підсумовує шлях нашої держави та народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, - це політика героїв", - наголосив президент.

Зеленський додав, що всі десять пунктів внутрішнього "Плану стійкості" разом з додатками до кожного пункту фактично стануть "першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру".

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"План стійкості України"

19 листопада президент Володимир Зеленський презентував у Раді "План стійкості" України, який складається з 10 пунктів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+20
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19.11.2024 16:20
+19
яке ж воно кончене
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19.11.2024 16:07
+19
Беріть українці план,беріть .... я собі ще намалюю

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19.11.2024 16:09
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А сьогодні що було не достатньо потужно?
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19.11.2024 16:05 Відповісти
Та, забув додати трохи незламності
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19.11.2024 16:09 Відповісти
Наступним буде "План потужності". Очікуйте найближчим часом.

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19.11.2024 18:51 Відповісти
План - гроші і зброя
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19.11.2024 16:06 Відповісти
коли вже буде план, як не планувати плани з крикливими лозунгами?
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19.11.2024 16:06 Відповісти
яке ж воно кончене
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19.11.2024 16:07 Відповісти
Беріть українці план,беріть .... я собі ще намалюю

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19.11.2024 16:09 Відповісти
Зєля-***** ******, *****! (щоб не забанили)
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19.11.2024 16:11 Відповісти
Так! Ми все правильно зрозумiли!))
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19.11.2024 16:19 Відповісти
Закінчується третій рік повномасштабної агресії, а це лише народило тези до плану. Ще місяць і вони може народять якісь додатки.
А скільки потрібно часу щоби напрацювати процедури виконання отих побажань?
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19.11.2024 16:12 Відповісти
От чого ви такі злі?! Юзік просто не встигає опрацювали весь матеріал. Та і пише повільно, та ще й ашыпкі хтось повинен виправляти...
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19.11.2024 16:27 Відповісти
"Повністю План внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений і переданий в грудні цього року." Джерело:

Значить те, що сьогодні зачитував цей диктор, то не план, а основні тези плану, якого ще немає (мабуть і не буде, або буде щось в стилі "за все добре і проти всього паганого"). Хоча більше це було схоже на передвиборчу агітаційну промову.
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19.11.2024 16:12 Відповісти
Хоча більше це було схоже на передвиборчу агітаційну промову: "десять пунктів внутрішнього "Плану стійкості" - жалюгідний плагіат)))

"Ющенко - 10 кроків на зустріч людям . Бестселлер"
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19.11.2024 16:35 Відповісти
Знову преЗЕдент оголошує українцям черговий полуфабрикат чергового плану...
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19.11.2024 16:12 Відповісти
забаньте Зелю.. Україна повного плану не витримає
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19.11.2024 16:12 Відповісти
"...провести Україну від війни до миру..."

Та сама шайка зелених гнид, яка провела Україну від миру до війни, тепер тупо гундосить про шлях від війни до миру ?
Дешева пародія на державну владу - зелені гниди можуть тільки паскудити.
Шлях від війни до миру з цими нікчемами і зрадниками на чолі держави ? Хтось в це вірить ?
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19.11.2024 16:13 Відповісти
*****, даёшь скумбрию в селедке по 8...
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19.11.2024 16:13 Відповісти
потужно
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19.11.2024 16:15 Відповісти
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19.11.2024 16:15 Відповісти
Що, ще не все вигадали? Не встигли?)))
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19.11.2024 16:17 Відповісти
Воно хоч розуміє яку дичину воно несе з трибуни найвищого законодавчого органу України?!!! Його за таку наругу вже треба прямо там арештувати. А потім провести обряд вигнання зеленої сатани з ВР!
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19.11.2024 16:18 Відповісти
Обряд почати срібною кулею, а закінчити осиковим кілком!
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19.11.2024 16:22 Відповісти
Йой, який Ви кровожерливий! Я порадив би значно гуманніший захід - "сульфозин на чотири точки".
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19.11.2024 21:11 Відповісти
"Сульфазиновий (сульфозиновий) хрест"?!
Та Ви добродію, гурман!
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19.11.2024 21:34 Відповісти
А то!
По секрету Вам повідомлю, що пан Міхал (тобто я) трохи знається на перверзіях.
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20.11.2024 00:41 Відповісти
Ні, не розуміє. Данінг з Крюгеромтому свідки.
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19.11.2024 16:38 Відповісти
Обіцяю обіцяти!!!

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19.11.2024 16:19 Відповісти
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19.11.2024 16:20 Відповісти
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19.11.2024 18:54 Відповісти
Задовбав вже зі своїми планами , де план боротьби з корупцією і з всілякою нечистю при владі ?
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19.11.2024 16:20 Відповісти
А це, вже можна кваліфікувати як заклик до повалення державного устрою
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19.11.2024 16:25 Відповісти
Ми тут самі і без естонців розберемось до чого ці заклики
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19.11.2024 17:18 Відповісти
Гадаєте, державний будуй під погрозою?
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19.11.2024 20:55 Відповісти
Якщо брати до уваги рівень корупції і її спорідненість з владою, то да - заклик прибрати корупцію, то є зазіхання і на владу, і на "будівництво"
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19.11.2024 22:15 Відповісти
То я [зовсім трошечки!] подуркував. ******** часом постібатися над гугло-перекладом, як маю час та натхнення.
Коли ж говорити серйозно, то рано чи пізно в Україні клептократична система імені куЧМА повинна бути демонтованою. І буде демонтованою. Тільки після цього буде можливо обрати адекватну владу. Гадаю, нинішні клептократи серйозно вібрують, бо розуміють, що за таких обставин влади їм не бачити, як своїх вух. Ну і тому, що їм лячно за вже вчинені художества.
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20.11.2024 00:36 Відповісти
Вам мало планів? Їх є у нього ще вагон)))
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19.11.2024 16:37 Відповісти
Та да, С Чуйской долины шлют.
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19.11.2024 17:07 Відповісти
***........... авантюрист і словоблуд, дай боже щоб не опинився зрадником, Порошенко ще до твого дурковатого нашествія сказав читко та зрозуміло АРМІЯ,МОВА,ВІРА все ! коротко і йомко,і якщо б ти під.рас не прийшов не було б ніякої війни і ніякого плагіату з 10 пунктів, чи треба з 20, чи 100 хто ж там тобі межу поставив Маша з Гогі, чи друг дитинства Баканов, чи *****, мели мели емеля прийшла твоя неділя
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19.11.2024 16:24 Відповісти
Є питання, цей план готували захисники, чи 95 квартал.
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19.11.2024 16:26 Відповісти
А шо сі сталось?
Сьогодні ж обіцяв.
Знов сбрехав, цап неголений? Чи каритакуру у Таймс йому хтось показав?
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19.11.2024 16:37 Відповісти
План насправді непоганий, якби хтось взявся його реалізувати, а не просто потріпатись язиком. Ну навіть Порох прокоментував, що план "за все гарне, проти всього поганого" і критикувати його безсенсово.
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19.11.2024 16:44 Відповісти
а в турне полетить?
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19.11.2024 16:47 Відповісти
https://x.com/FranzMaser

tZE inform



https://x.com/FranzMaser

@FranzMaser

·

https://x.com/FranzMaser/status/1858821670355468602

ТВПП України Зеленський представив у напівпустій Раді "План стійкості". Короткий виклад основного посилу "ХЕР ПІДУ !"
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19.11.2024 16:49 Відповісти
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19.11.2024 16:55 Відповісти
Боже, яке кончене!
https://youtu.be/aBLTfggn1B8?si=ZnV2FTIFv9-_AZyt
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19.11.2024 16:58 Відповісти
А як же план перемоги?
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19.11.2024 17:06 Відповісти
Креатив від преZEдєнта.Замість енергозабезпечення населення,черговий план-пустишка.
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19.11.2024 17:06 Відповісти
Так хоч що це за доктрина, енергетична, правова, воєнна нащо пропонувати ще одну теоретичну нісенітницю і яка користь в цій доктрині, якщо вона не має юридичної сили, а набуде її тільки після прийняття всіх законів які вона містить.
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19.11.2024 17:13 Відповісти
Так 21 січня 2025 року всі його "плани бздійкості" Трамп засуне йому глибоко в дупу.
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19.11.2024 17:22 Відповісти
"План перемоги", "План стійкості", "План об"єднання"... План, план, план.... Зєля має нас за дурнів !
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19.11.2024 17:29 Відповісти
План стійкості, міністерство об'єднання....
Воно тупориле до неможна.
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19.11.2024 17:39 Відповісти
без потужного плану за місяць й завалитися країна може...
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19.11.2024 18:01 Відповісти
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19.11.2024 18:08 Відповісти
Бавиться... Головне, що не плаче...
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19.11.2024 18:27 Відповісти
Перепрошую у всіх зомбі від пропаганди. Але таке враження, що вони там всі самі палять "план". Особливо ті 5-6...
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19.11.2024 19:03 Відповісти
"План стійкості"... А наступним, певно, буде "План Незламності".
*****, як уже дістали ці совкодрочери!
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19.11.2024 20:50 Відповісти
 
 