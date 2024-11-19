Повний "План стійкості" України з усіма додатками буде представлений у грудні, - Зеленський

Усі десять пунктів внутрішнього "Плану стійкості" фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести нашу країну від війни до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.

"Повністю План внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений і переданий в грудні цього року.", - сказав він.

Десятий пункт "Плану стійкості", який підсумовує шлях нашої держави та народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, - це політика героїв", - наголосив президент.

Зеленський додав, що всі десять пунктів внутрішнього "Плану стійкості" разом з додатками до кожного пункту фактично стануть "першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру".

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"План стійкості України"

19 листопада президент Володимир Зеленський презентував у Раді "План стійкості" України, який складається з 10 пунктів.