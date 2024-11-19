Україна не торгує суверенітетом, ми не відмовимося від прав на всю свою територію, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не відмовиться від прав на всю свою територію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.
"Ми уклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами. Майже всі вони - члени НАТО. Вони підтримують вступ України в НАТО. Це число свідчить про те, що нас від Альянсу не відділяє нічого фундаментального. Тільки дефіцит сили та політичної волі. До речі, не української політичної волі. Ми переконаємо наших партнерів бути сміливим, але тільки разом.
Впевнений в цьому, ми це зможемо з вами. Це не щось додаткове чи нове для України. Альянс, НАТО - це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправленням партнерами історичної помилки. Те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни", - наголосив він.
За словами Зеленського, Україна "не торгує суверенітетом, безпекою чи майбутнім України".
"Ми не відмовимось від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна. І тільки так. Ми не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави", - додав президент.
"План стійкості України"
19 листопада президент Володимир Зеленський презентував у Раді "План стійкості" України, який складається з 10 пунктів.
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Це ж вже було (с)
Те, що Костенно вважає, що призивний вік потрібно зменшити до 20 років - то да, то він.
А про 18ти річних бусіфікований - то щось нове. Давайте ваші пруфи
Поки це дволике зрадливе курво не за гратами по ст 111 КК України, майбутнього у України не буде, бо він зі своїми слугами кремля зжере країну зсередини, поки його оманські кремлівські партнери нищать її зовні.
Те, що це недолуге не пам'ятає про що казало навіть годину тому, зрозуміло вже давно. Але, здається його "авторський колектив Кварталу" вважає рибками гуппі і решту населення України.
Це ж партнери заборонили найвеличнішому їздити на самміти НАТО з 2019-го. Це ж партнери не проводять реформ, потрібних для вступу та інтеграції. А ще кляті партнери очолили корупцію в Україні. Ну і звісно, що то партнери бикують і звинувачують усіх в своїх "*****@лі". І тепер повинні все виправити саме партнери, а воно - д'Артан'ян!
Я правильно все зрозумів?
Де фірми квартальників, Олени Кравець і всіх колег Зеленського по "Лізі сміху"?
Відповідь - у расєє!! То на кого все це працює?! Відповідь - на расєю!!
Підвісити цього блазня за ногу на Хрещатику! Хай вся Україна бачить на це лайно!
Вперше в світі ! Цілих 27 угод, цінність яких менша за папір та фарби, витрачені на друк .
"Єдиний винуватець війни - Росія. Російська агресія тримається на вчинках та потуранні багатьох росіян. Путін віддав наказ почати війну, його оточення організовує ведення війни, але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети і дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших полонених і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа у Кремлі. Відповідальність за цю війну повинна бути колективною для всіх росіян. Те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій чи пропаганду.
Війна - це частина російської культури. І тому кожен з Росії, хто претендує на сприйняття його чи її не за путінською нормою, мають зайняти недвозначну з приводу однозначних речей про Україну, про Крим, про Донбас, про ордер МКС щодо Путіна, про трибунал проти Росії за цю війну. Все, що зроблено Росією за ці 1000 днів, не перекриєш однією фразою "Ні війні"".
Що цікаво, цю частину, мені показалось, він виголошував своїми словами, не від суфлера...