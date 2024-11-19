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Новини Війна
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Україна не торгує суверенітетом, ми не відмовимося від прав на всю свою територію, - Зеленський

Україна не торгує суверенітетом України: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не відмовиться від прав на всю свою територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.

"Ми уклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами. Майже всі вони - члени НАТО. Вони підтримують вступ України в НАТО. Це число свідчить про те, що нас від Альянсу не відділяє нічого фундаментального. Тільки дефіцит сили та політичної волі. До речі, не української політичної волі. Ми переконаємо наших партнерів бути сміливим, але тільки разом.

Впевнений в цьому, ми це зможемо з вами. Це не щось додаткове чи нове для України. Альянс, НАТО - це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправленням партнерами історичної помилки. Те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна "не торгує суверенітетом, безпекою чи майбутнім України".

"Ми не відмовимось від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна. І тільки так. Ми не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави", - додав президент.

"План стійкості України"

19 листопада президент Володимир Зеленський презентував у Раді "План стійкості" України, який складається з 10 пунктів.

Читайте: Зеленський анонсував створення Міністерства об’єднання України

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+15
Який сміливий та потужний парубок. Це часом не той самий, що поливав брудом все українське все своє свідоме життя?
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19.11.2024 12:59
+10
його мета одна з ****** - вбити якнайбільше українців і розвалити країну. От це синхронно вони і роблять
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19.11.2024 13:07
+7

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19.11.2024 13:03
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Який сміливий та потужний парубок. Це часом не той самий, що поливав брудом все українське все своє свідоме життя?
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19.11.2024 12:59 Відповісти
його мета одна з ****** - вбити якнайбільше українців і розвалити країну. От це синхронно вони і роблять
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19.11.2024 13:07 Відповісти
Ми то не відмовився - так кацапи ж запроста не віддадуть -- сьогодні писали шо 18 - ти літніх запоріжців вже мобілізують до арміі
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19.11.2024 13:01 Відповісти
Так, це правда. У мого кума сину 19,5 років. Забрали по дорозі до коледжу!
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19.11.2024 13:06 Відповісти
Валентину Ковалю сподобалось, що "кума-вашого-сина-або-навпаки", хлопчика в трусиках 19ти рочків, зняли з потягу по дорозі до коледжу, і відправили до нацгвардії.

Це ж вже було (с)
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19.11.2024 13:10 Відповісти
Костенко - полковник СБУ - сказав
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19.11.2024 13:16 Відповісти
Що і де сказав Костенко? Що запорожців 18-тирічних насильно зробили Чорними Запоріжцями?

Те, що Костенно вважає, що призивний вік потрібно зменшити до 20 років - то да, то він.

А про 18ти річних бусіфікований - то щось нове. Давайте ваші пруфи
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19.11.2024 13:22 Відповісти
Сьогодні на Експресо -- забирають на окупованіи частині Запоріжжя - а ви за що?
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19.11.2024 13:26 Відповісти
Я вас не вірно зрозумів, коли ви написали, що гребуть в армію 18ти річних запоріжців. Думав, ви про те, що то зробили наші бусіфікатори. Бо, бусифікують у нас, так, але щоб гребли вісімнадцятирічних - ну, такого ж не було.
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19.11.2024 13:39 Відповісти
Так ! - в першому речені там основне -- кацапи
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19.11.2024 13:43 Відповісти

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19.11.2024 13:03 Відповісти
Цього арахамію давно потрібно відправити додому в Абхазію. Це падло то вкиди робив про воду в Крим, то тепер Українською землею хоче торгувати. Свою землю просрав, тепер на нашу око поклав. Мабуть це око у нього зайве.
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19.11.2024 13:08 Відповісти
Воно й депутатом стало незаконно, бо на момент виборів до Верховної Ради у липні 2019 року не підходило за одним з обмежень: "Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років". Тобто вже тоді порушили Конституцію (Стаття 76).
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19.11.2024 13:42 Відповісти
Україна "не торгує , безпекою чи майбутнім України". Джерело:
Поки це дволике зрадливе курво не за гратами по ст 111 КК України, майбутнього у України не буде, бо він зі своїми слугами кремля зжере країну зсередини, поки його оманські кремлівські партнери нищать її зовні.
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19.11.2024 13:05 Відповісти
Бедоносный.
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19.11.2024 13:06 Відповісти
"НАТО - це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправленням партнерами історичної помилки. Те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни" Джерело:

Те, що це недолуге не пам'ятає про що казало навіть годину тому, зрозуміло вже давно. Але, здається його "авторський колектив Кварталу" вважає рибками гуппі і решту населення України.

Це ж партнери заборонили найвеличнішому їздити на самміти НАТО з 2019-го. Це ж партнери не проводять реформ, потрібних для вступу та інтеграції. А ще кляті партнери очолили корупцію в Україні. Ну і звісно, що то партнери бикують і звинувачують усіх в своїх "*****@лі". І тепер повинні все виправити саме партнери, а воно - д'Артан'ян!
Я правильно все зрозумів?
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19.11.2024 13:07 Відповісти
Бреше!
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19.11.2024 13:07 Відповісти
А що ото в Омані робилося, а потім в Стамбулі?
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19.11.2024 13:08 Відповісти
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19.11.2024 13:08 Відповісти
А як там щодо корупції?! В плані вона теж записана?
Де фірми квартальників, Олени Кравець і всіх колег Зеленського по "Лізі сміху"?
Відповідь - у расєє!! То на кого все це працює?! Відповідь - на расєю!!
Підвісити цього блазня за ногу на Хрещатику! Хай вся Україна бачить на це лайно!
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19.11.2024 13:10 Відповісти
Також потужна зєшмаркля не відмовиться від кацапських кротів, тому будемо воювати за свою землю з цією кодлою вічно.
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19.11.2024 13:12 Відповісти
Пафос один
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19.11.2024 13:21 Відповісти
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19.11.2024 13:21 Відповісти
"Ми уклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами"

Вперше в світі ! Цілих 27 угод, цінність яких менша за папір та фарби, витрачені на друк .
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19.11.2024 13:21 Відповісти
Мені сподобався єдиний момент в сьогоднішній проповіді ЕрЗе, наступний (далі процитую) сподобався, тому що він правдивий:

"Єдиний винуватець війни - Росія. Російська агресія тримається на вчинках та потуранні багатьох росіян. Путін віддав наказ почати війну, його оточення організовує ведення війни, але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети і дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших полонених і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа у Кремлі. Відповідальність за цю війну повинна бути колективною для всіх росіян. Те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій чи пропаганду.
Війна - це частина російської культури. І тому кожен з Росії, хто претендує на сприйняття його чи її не за путінською нормою, мають зайняти недвозначну з приводу однозначних речей про Україну, про Крим, про Донбас, про ордер МКС щодо Путіна, про трибунал проти Росії за цю війну. Все, що зроблено Росією за ці 1000 днів, не перекриєш однією фразою "Ні війні"".

Що цікаво, цю частину, мені показалось, він виголошував своїми словами, не від суфлера...
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19.11.2024 13:31 Відповісти
Хрипло пнх!!
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19.11.2024 13:37 Відповісти
Та хто тебе, імпотента засраноного, взагалі питатиме? Перекриюсь допомогу - то обісрешся і підпишеш усе, що великі дяді скажуть. Ти країну вже просрав, уїбан недорозвинутий!
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19.11.2024 14:42 Відповісти
 
 