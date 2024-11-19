Україна не торгує суверенітетом, ми не відмовимося від прав на всю свою територію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не відмовиться від прав на всю свою територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.

"Ми уклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами. Майже всі вони - члени НАТО. Вони підтримують вступ України в НАТО. Це число свідчить про те, що нас від Альянсу не відділяє нічого фундаментального. Тільки дефіцит сили та політичної волі. До речі, не української політичної волі. Ми переконаємо наших партнерів бути сміливим, але тільки разом.

Впевнений в цьому, ми це зможемо з вами. Це не щось додаткове чи нове для України. Альянс, НАТО - це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправленням партнерами історичної помилки. Те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна "не торгує суверенітетом, безпекою чи майбутнім України".

"Ми не відмовимось від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна. І тільки так. Ми не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави", - додав президент.

"План стійкості України"

19 листопада президент Володимир Зеленський презентував у Раді "План стійкості" України, який складається з 10 пунктів.

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