Украина не торгует суверенитетом, мы не откажемся от прав на всю свою территорию, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от прав на всю свою территорию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время представления Плана устойчивости Украины в Верховной Раде.
"Мы заключили уже 27 двусторонних соглашений по безопасности с нашими партнерами. Почти все они - члены НАТО. Они поддерживают вступление Украины в НАТО. Это число свидетельствует о том, что нас от Альянса не отделяет ничего фундаментального. Только дефицит силы и политической воли. Кстати, не украинской политической воли. Мы убедим наших партнеров быть смелым, но только вместе.
Уверен в этом, мы это сможем с вами. Это не что-то дополнительное или новое для Украины. Альянс, НАТО - это то, чего мы заслуживаем. Это не подарок для нас. Это должно быть исправлением партнерами исторической ошибки. То, что нужно было сделать еще вчера, чтобы не было этой войны", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, Украина "не торгует суверенитетом, безопасностью или будущим Украины".
"Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной выиграть можно. И только так. Мы не откажемся от рационального подхода к обеспечению прав нашего государства", - добавил президент.
План устойчивости Украины
19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.
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Це ж вже було (с)
Те, що Костенно вважає, що призивний вік потрібно зменшити до 20 років - то да, то він.
А про 18ти річних бусіфікований - то щось нове. Давайте ваші пруфи
Поки це дволике зрадливе курво не за гратами по ст 111 КК України, майбутнього у України не буде, бо він зі своїми слугами кремля зжере країну зсередини, поки його оманські кремлівські партнери нищать її зовні.
Те, що це недолуге не пам'ятає про що казало навіть годину тому, зрозуміло вже давно. Але, здається його "авторський колектив Кварталу" вважає рибками гуппі і решту населення України.
Це ж партнери заборонили найвеличнішому їздити на самміти НАТО з 2019-го. Це ж партнери не проводять реформ, потрібних для вступу та інтеграції. А ще кляті партнери очолили корупцію в Україні. Ну і звісно, що то партнери бикують і звинувачують усіх в своїх "*****@лі". І тепер повинні все виправити саме партнери, а воно - д'Артан'ян!
Я правильно все зрозумів?
Де фірми квартальників, Олени Кравець і всіх колег Зеленського по "Лізі сміху"?
Відповідь - у расєє!! То на кого все це працює?! Відповідь - на расєю!!
Підвісити цього блазня за ногу на Хрещатику! Хай вся Україна бачить на це лайно!
Вперше в світі ! Цілих 27 угод, цінність яких менша за папір та фарби, витрачені на друк .
"Єдиний винуватець війни - Росія. Російська агресія тримається на вчинках та потуранні багатьох росіян. Путін віддав наказ почати війну, його оточення організовує ведення війни, але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети і дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших полонених і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа у Кремлі. Відповідальність за цю війну повинна бути колективною для всіх росіян. Те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій чи пропаганду.
Війна - це частина російської культури. І тому кожен з Росії, хто претендує на сприйняття його чи її не за путінською нормою, мають зайняти недвозначну з приводу однозначних речей про Україну, про Крим, про Донбас, про ордер МКС щодо Путіна, про трибунал проти Росії за цю війну. Все, що зроблено Росією за ці 1000 днів, не перекриєш однією фразою "Ні війні"".
Що цікаво, цю частину, мені показалось, він виголошував своїми словами, не від суфлера...