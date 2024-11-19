РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11624 посетителя онлайн
Новости Война
3 629 28

Украина не торгует суверенитетом, мы не откажемся от прав на всю свою территорию, - Зеленский

Україна не торгує суверенітетом України: заява Зеленського

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от прав на всю свою территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время представления Плана устойчивости Украины в Верховной Раде.

"Мы заключили уже 27 двусторонних соглашений по безопасности с нашими партнерами. Почти все они - члены НАТО. Они поддерживают вступление Украины в НАТО. Это число свидетельствует о том, что нас от Альянса не отделяет ничего фундаментального. Только дефицит силы и политической воли. Кстати, не украинской политической воли. Мы убедим наших партнеров быть смелым, но только вместе.

Уверен в этом, мы это сможем с вами. Это не что-то дополнительное или новое для Украины. Альянс, НАТО - это то, чего мы заслуживаем. Это не подарок для нас. Это должно быть исправлением партнерами исторической ошибки. То, что нужно было сделать еще вчера, чтобы не было этой войны", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина "не торгует суверенитетом, безопасностью или будущим Украины".

"Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной выиграть можно. И только так. Мы не откажемся от рационального подхода к обеспечению прав нашего государства", - добавил президент.

План устойчивости Украины

19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.

Читайте: Зеленский анонсировал создание Министерства объединения Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) План победы (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Який сміливий та потужний парубок. Це часом не той самий, що поливав брудом все українське все своє свідоме життя?
показать весь комментарий
19.11.2024 12:59
+10
його мета одна з ****** - вбити якнайбільше українців і розвалити країну. От це синхронно вони і роблять
показать весь комментарий
19.11.2024 13:07
+7

показать весь комментарий
19.11.2024 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який сміливий та потужний парубок. Це часом не той самий, що поливав брудом все українське все своє свідоме життя?
показать весь комментарий
19.11.2024 12:59 Ответить
його мета одна з ****** - вбити якнайбільше українців і розвалити країну. От це синхронно вони і роблять
показать весь комментарий
19.11.2024 13:07 Ответить
Ми то не відмовився - так кацапи ж запроста не віддадуть -- сьогодні писали шо 18 - ти літніх запоріжців вже мобілізують до арміі
показать весь комментарий
19.11.2024 13:01 Ответить
Так, це правда. У мого кума сину 19,5 років. Забрали по дорозі до коледжу!
показать весь комментарий
19.11.2024 13:06 Ответить
Валентину Ковалю сподобалось, що "кума-вашого-сина-або-навпаки", хлопчика в трусиках 19ти рочків, зняли з потягу по дорозі до коледжу, і відправили до нацгвардії.

Це ж вже було (с)
показать весь комментарий
19.11.2024 13:10 Ответить
Костенко - полковник СБУ - сказав
показать весь комментарий
19.11.2024 13:16 Ответить
Що і де сказав Костенко? Що запорожців 18-тирічних насильно зробили Чорними Запоріжцями?

Те, що Костенно вважає, що призивний вік потрібно зменшити до 20 років - то да, то він.

А про 18ти річних бусіфікований - то щось нове. Давайте ваші пруфи
показать весь комментарий
19.11.2024 13:22 Ответить
Сьогодні на Експресо -- забирають на окупованіи частині Запоріжжя - а ви за що?
показать весь комментарий
19.11.2024 13:26 Ответить
Я вас не вірно зрозумів, коли ви написали, що гребуть в армію 18ти річних запоріжців. Думав, ви про те, що то зробили наші бусіфікатори. Бо, бусифікують у нас, так, але щоб гребли вісімнадцятирічних - ну, такого ж не було.
показать весь комментарий
19.11.2024 13:39 Ответить
Так ! - в першому речені там основне -- кацапи
показать весь комментарий
19.11.2024 13:43 Ответить

показать весь комментарий
19.11.2024 13:03 Ответить
Цього арахамію давно потрібно відправити додому в Абхазію. Це падло то вкиди робив про воду в Крим, то тепер Українською землею хоче торгувати. Свою землю просрав, тепер на нашу око поклав. Мабуть це око у нього зайве.
показать весь комментарий
19.11.2024 13:08 Ответить
Воно й депутатом стало незаконно, бо на момент виборів до Верховної Ради у липні 2019 року не підходило за одним з обмежень: "Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років". Тобто вже тоді порушили Конституцію (Стаття 76).
показать весь комментарий
19.11.2024 13:42 Ответить
Україна "не торгує , безпекою чи майбутнім України". Джерело:
Поки це дволике зрадливе курво не за гратами по ст 111 КК України, майбутнього у України не буде, бо він зі своїми слугами кремля зжере країну зсередини, поки його оманські кремлівські партнери нищать її зовні.
показать весь комментарий
19.11.2024 13:05 Ответить
Бедоносный.
показать весь комментарий
19.11.2024 13:06 Ответить
"НАТО - це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправленням партнерами історичної помилки. Те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни" Джерело:

Те, що це недолуге не пам'ятає про що казало навіть годину тому, зрозуміло вже давно. Але, здається його "авторський колектив Кварталу" вважає рибками гуппі і решту населення України.

Це ж партнери заборонили найвеличнішому їздити на самміти НАТО з 2019-го. Це ж партнери не проводять реформ, потрібних для вступу та інтеграції. А ще кляті партнери очолили корупцію в Україні. Ну і звісно, що то партнери бикують і звинувачують усіх в своїх "*****@лі". І тепер повинні все виправити саме партнери, а воно - д'Артан'ян!
Я правильно все зрозумів?
показать весь комментарий
19.11.2024 13:07 Ответить
Бреше!
показать весь комментарий
19.11.2024 13:07 Ответить
А що ото в Омані робилося, а потім в Стамбулі?
показать весь комментарий
19.11.2024 13:08 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2024 13:08 Ответить
А як там щодо корупції?! В плані вона теж записана?
Де фірми квартальників, Олени Кравець і всіх колег Зеленського по "Лізі сміху"?
Відповідь - у расєє!! То на кого все це працює?! Відповідь - на расєю!!
Підвісити цього блазня за ногу на Хрещатику! Хай вся Україна бачить на це лайно!
показать весь комментарий
19.11.2024 13:10 Ответить
Також потужна зєшмаркля не відмовиться від кацапських кротів, тому будемо воювати за свою землю з цією кодлою вічно.
показать весь комментарий
19.11.2024 13:12 Ответить
Пафос один
показать весь комментарий
19.11.2024 13:21 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2024 13:21 Ответить
"Ми уклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами"

Вперше в світі ! Цілих 27 угод, цінність яких менша за папір та фарби, витрачені на друк .
показать весь комментарий
19.11.2024 13:21 Ответить
Мені сподобався єдиний момент в сьогоднішній проповіді ЕрЗе, наступний (далі процитую) сподобався, тому що він правдивий:

"Єдиний винуватець війни - Росія. Російська агресія тримається на вчинках та потуранні багатьох росіян. Путін віддав наказ почати війну, його оточення організовує ведення війни, але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети і дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших полонених і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа у Кремлі. Відповідальність за цю війну повинна бути колективною для всіх росіян. Те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій чи пропаганду.
Війна - це частина російської культури. І тому кожен з Росії, хто претендує на сприйняття його чи її не за путінською нормою, мають зайняти недвозначну з приводу однозначних речей про Україну, про Крим, про Донбас, про ордер МКС щодо Путіна, про трибунал проти Росії за цю війну. Все, що зроблено Росією за ці 1000 днів, не перекриєш однією фразою "Ні війні"".

Що цікаво, цю частину, мені показалось, він виголошував своїми словами, не від суфлера...
показать весь комментарий
19.11.2024 13:31 Ответить
Хрипло пнх!!
показать весь комментарий
19.11.2024 13:37 Ответить
Та хто тебе, імпотента засраноного, взагалі питатиме? Перекриюсь допомогу - то обісрешся і підпишеш усе, що великі дяді скажуть. Ти країну вже просрав, уїбан недорозвинутий!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:42 Ответить
 
 