Украина не торгует суверенитетом, мы не откажемся от прав на всю свою территорию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от прав на всю свою территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время представления Плана устойчивости Украины в Верховной Раде.

"Мы заключили уже 27 двусторонних соглашений по безопасности с нашими партнерами. Почти все они - члены НАТО. Они поддерживают вступление Украины в НАТО. Это число свидетельствует о том, что нас от Альянса не отделяет ничего фундаментального. Только дефицит силы и политической воли. Кстати, не украинской политической воли. Мы убедим наших партнеров быть смелым, но только вместе.

Уверен в этом, мы это сможем с вами. Это не что-то дополнительное или новое для Украины. Альянс, НАТО - это то, чего мы заслуживаем. Это не подарок для нас. Это должно быть исправлением партнерами исторической ошибки. То, что нужно было сделать еще вчера, чтобы не было этой войны", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина "не торгует суверенитетом, безопасностью или будущим Украины".

"Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной выиграть можно. И только так. Мы не откажемся от рационального подхода к обеспечению прав нашего государства", - добавил президент.

План устойчивости Украины

19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.

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