Зеленский представил в Раде "План стойкости" и заявил, что выборов до конца войны не будет. ВИДЕО

Сегодня, 19 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План стойкости".

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "План стойкости" состоит из 10 пунктов:

Единство

Фронт

Оружие

Деньги

Энергетика

Безопасность

Громады

Человеческий капитал

Культурный суверенитет

Политика Героев

"Это доктрина, которая должна провести Украину от войны к миру", - цитирует он Зеленского.

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Также, по словам Гончаренко, глава государства заявил, что в Украине не будут снижать мобилизационный возраст, но предложат контракты с мотивационным пакетом тем, кто не достиг мобилизационного возраста.

"Закон не позволяет проводить выборы в военное время. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет и справедливые выборы", - отметил во время выступления Зеленский.