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Зеленский представил в Раде "План стойкости" и заявил, что выборов до конца войны не будет. ВИДЕО

Сегодня, 19 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План стойкости".

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "План стойкости" состоит из 10 пунктов:

  • Единство
  • Фронт
  • Оружие
  • Деньги
  • Энергетика
  • Безопасность
  • Громады
  • Человеческий капитал
  • Культурный суверенитет
  • Политика Героев

"Это доктрина, которая должна провести Украину от войны к миру", - цитирует он Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский представит "план стойкости" в Раде завтра, - СМИ

Также, по словам Гончаренко, глава государства заявил, что в Украине не будут снижать мобилизационный возраст, но предложат контракты с мотивационным пакетом тем, кто не достиг мобилизационного возраста.

"Закон не позволяет проводить выборы в военное время. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет и справедливые выборы", - отметил во время выступления Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) план (189) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+107
Зелю, геть! Уряд національного порятунку!
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19.11.2024 12:05
+85
2020:
«якщо не зможу закінчити війну я піду» (c)

2024:
«я не піду, поки не закінчиться війна» (c)

P.S.
ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
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19.11.2024 12:12
+62
Ціпляється за крісло до останнього гнида.
Робить з України другу Грузію
І все завдяки тому , що охлос наголосував по приколу у 2019
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19.11.2024 12:07
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Страница 3 из 3
Схоже на великий пердь в калюжу.
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19.11.2024 18:45 Ответить
Так званий президннт брехав, бреше та буде брехати!
Перш за все, так званий президент, треба посадити дєрьмака, хламідію, подляка, татарова, смірнова, шурму, баканова, резнікова, гетьманцева та іншу мерзоту, які розкрадали, сдавали та знищували нашу Україну, розкрадали армію, щоб хоч трошки допомогло виправдити себе перед народним судом....
Я не порохобот і ніколи ним не буду, але *******, дєрмак, вся їх жОПа, верховна зрада та кабмін - це кончені під@р@си, що бачить і знає вся країна і весь світ...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!
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19.11.2024 14:06 Ответить
А ви в свій перелік не включили зеленського свідомо? Чи ви вірите, що "цар хороший", а винувати тільки "бояри"?
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19.11.2024 14:38 Ответить
Два в одном: противно и грустно....
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19.11.2024 14:09 Ответить
Точно Хєрпіду I.
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19.11.2024 14:10 Ответить
- ***,планы "жрите шашлык войны не будет" и "разминируем Чонгар и пустим там шатлики-хератлики" провалились
- Вот вам новый план:
"убираем со сцены рояль на котором я гениально играл и ставим там барабанную установку,также каждый из вас будет подставлять голову под мою палочку,я отбарабаню всех,это будет потужно,весело и переможно".
Бурные аплодисменты и овации.
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19.11.2024 14:12 Ответить
Присосался
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19.11.2024 14:12 Ответить
В адміністрації Трампа вже виникають питання в дусі-" хто це такий, чому його досі звуть президентом". Так шо скоро можна чекати єднання з росією проти Америки. За прикладом Лукашенка.
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19.11.2024 14:13 Ответить
В Україні цього гадьониша "президентом" вже давно не називають
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19.11.2024 14:27 Ответить
Но слухаються ж, значить холопи визнають його своїм паном.
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19.11.2024 14:51 Ответить
Як завжди пусті розмови ні про що ,де конкретні плани що ,коли і як ти хочеш зробити ?
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19.11.2024 14:21 Ответить
А на шашлики вже і пункт не виділили , як же так , раніше наш план тільки з них і складався..
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19.11.2024 14:39 Ответить
Свіжий кокс зайшов до «янелоха»
Понесло його давно в «краї дальокі»
І якщо не зупинить цього козла
Буде знищена країна наша вся…

боневтік біжи поки є шанс
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19.11.2024 14:42 Ответить
та він вже на низькому старті. казна майже спустошена, економіка на ладан дихає, фронт все ближче до Дніпра.
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20.11.2024 09:05 Ответить
Гундоса наволоч збирається царювати вічно - ось чому ця ******* ніколи війну не припинить! Срати йому на Україну, йому корито та своя шкура важливі! А ви хоть усі під ракетами виздихайте.
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19.11.2024 14:46 Ответить
Потужний план провалу від Зєлі:
Єдність - переслідування опозиції,
Фронт - не в найкращому стані,
Зброя - заказана в асфальт,
Гроші - вкрадені Зєшоблою,
Енергетика - очолена спільником агента Деркача і розгромлена,
Безпека - бомбосховища під час ракетних атак на замку,
Громади - самі за себе,
Людський капітал - виїжджає за кордон, гине на війні,
Культурний суверенітет - див. стамбульські угоди.
Політика Героїв - переслідувати ветеранів «Катлєтами», дозволити рекетирам і шахраям вибивати виплати за загинувших військових.
Кацапська агентура у владі, кроти, зрадники - нє, не чули.
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19.11.2024 14:49 Ответить
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19.11.2024 14:51 Ответить
Воно все більше стає схоже на московитського фашика-дурачка Галустяна. Того, що знімає на московії нацистські відосіки про Равшана і Джамшута. Може в них один батько?
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19.11.2024 14:59 Ответить
Вова, ти і єсть війна. Здохни!
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19.11.2024 14:56 Ответить
привіт гумовому Ростову!
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19.11.2024 14:56 Ответить
Генератор случайных планов
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19.11.2024 15:08 Ответить
Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. Потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також буде створено Міністерство обʼєднання України. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/plan-stiykosti-zelenskiy-predstaviv-u-radi-19-listopada-vin-skladayetsya-z-10-punktiv-50467571.html
"Людський капітал." Це про кого?
"Національний стандарт безбарʼєрності". Це що?
"Потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби". Це - коли маєш паспорт одної маленької, войовничої країни, і одночасно депутат ВР країни у якій ніби нічого і немає, але гроші валяються скрізь.
"Також буде створено Міністерство обʼєднання України". Потрібно ж кудись прилаштовувати прихильників множинного громадянства з новенькими українськими паспортами
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19.11.2024 15:10 Ответить
геть зелену мразоту
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19.11.2024 15:16 Ответить
Яке воно стійке, незламне, недолуге, ніяк до нього не доходе, що його час шкідника пройшов, пора перти кудись в нору
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19.11.2024 15:38 Ответить
Це він натякає, що війна не закінчиться??
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19.11.2024 15:46 Ответить
Короче диктатура і трьоп, у нас немає воєнного часу, у нас військове положення, вибори можна проводити.
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19.11.2024 15:52 Ответить
Кого волнуют эти мелкие терминологические различия?
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20.11.2024 00:21 Ответить
Показово, що про боротьбу з корупцією вже ані слова. І правильно! Тоді кожен відразу зрозумів би, що це чергова лапша.

Але і без цього вісі розуміють, що це лапша. Але в цьому плані мусять бути ще мінімум 2 пункти.

11 Велике будівництво.

12 Шашлики
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19.11.2024 16:19 Ответить
Потужно
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19.11.2024 16:58 Ответить
бурные аплодисменты переходящие в овацию и экстаз
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19.11.2024 17:04 Ответить
Оргазмік "принцепової" журнашлюшки мосейчучки ))))
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19.11.2024 17:44 Ответить
У Миколаєві наркоші з стажем планом називають каркоту з коноплі. Це ліки, як заявив своїм законом гнида.
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19.11.2024 17:18 Ответить
"Це" ≫≫≫ просто говорча голова. Зіц председатель, шістка укро.олігархату.
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19.11.2024 17:21 Ответить
В світі з'явився новий бульбофюрер який окупував / узурпував владу
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19.11.2024 17:29 Ответить
Ночь, улица, фонарь, аптека..
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19.11.2024 17:38 Ответить
А може народ України буде заявляти ?!
Вододик піди поки не пізно.
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19.11.2024 17:43 Ответить
А потрібен був у лише один план -
План Адекватності
у 2019му році
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19.11.2024 18:02 Ответить
Пустодзвін...
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19.11.2024 18:13 Ответить
Трубадурив"План ПЕРЕМОГИ"що заколисав ним півсвіту (аж поки НЕ здав Донбас! )
На ЗЕ-часі вже "План стійкост!" Тобто: у разі здачі всієї України --легко виправдатись...мовляв: та у них. українців--кишка тонка...їм забракло стійкості,,,Таких хитро-задих сруликів--іще пошукати... Про яку стійкість можна говорити..коли ЗЕ-охвістя найперше..що підло--підступно вчинило--це знищило патріотичний дух
укр. народу! Від Добро-батів. до збірної України з футболу.../Мавпуючи рашо--орду--почали . також . силову. з мордобоями. методу призову до війська... А Збірну України з футболу --Довіряють .НЕЗМІННО . готувати лише кацапидлі реброву--дружбану україно-жера угорця орбана... Відтоді (на безмежну радість кремлівському клопу)--одна Ганьба на футбольному полі : навіть цигани із руминії вдували нам голи аж із ценра поля!!! /
І вся ця підлота з НЕ чуваною КОРУПЦІЄЮ. розкрадання мільярдів гумдопомоги. Світу. на тлі неймовірних зусиль. самопожертви українського народу !!! Відповідать таки доведеться... і ажніяке кивання не НЕ стійкість нашого народу НЕ пройде !!!
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19.11.2024 18:23 Ответить
Який би план не складав додік там один із головних пунктів - гроші щоб було що красти
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19.11.2024 18:44 Ответить
На мій погляд, найбільша помилка критиків Зе це їхнє ставлення до нього як до самостійного гравця, але це не так, він лише маріонетка, лялька, "голова, що говорить" і не більше того. Він перешкода, що вимагає свого усунення будь-яким доступним способом ...
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19.11.2024 19:01 Ответить
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19.11.2024 19:02 Ответить
Але продають охлосу саме цю зелену ляльку, а не єрмака, татарова, падаляка, арахамію, степанчукіна чи геть-манци-ва.
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19.11.2024 20:01 Ответить
Охлос, на жаль не має здорового глузду і змішує "роль" і "актора" в одне ціле. Для них "термінатор" і Шварценеггер одна і та ж особа. Таке життя ...
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19.11.2024 22:16 Ответить
Рашисты, "зеленский", ТЦК, мусора главные враги Украины
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19.11.2024 19:30 Ответить
Йди, гнида, з крісла! ЗЕЛЮ ГЕТЬ!!!!!!!!!
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19.11.2024 19:31 Ответить
ЯЗЫКатій скотині вже перестав подобатись Гумористичний Гетьман. Бо після приїзду Ковбоя із-за Ла-Маншу він її денацифікував та демілітаризував, обрізавши роги-антени, спрямовані на московське гидке болото.

Тепер ЯЗЫКата скотина змушена відкривати на ботоФЕРМІ інтернет-ВІКНА із представниками її кровної породи скабєєво-соловьйово-сімонянського виду та запускає сморід від її паРАШних випорожнень в український інформаційний простір.

ЯЗЫКата скотина для маскування своєї паскудної діяльності оволоділа людською мовою та може збити нас з пантелику своїми глибокими пізнаннями в галузі конституційного та виборчого права та хоче зараз обрати собі нового Чабана, але не з людей, а із свого ЯЗЫКАТО-рогатого племінного стада, завезеного колись в Україну з Оркостану.
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19.11.2024 21:03 Ответить
Вибачте за питання.. але це вже новий диктатор і диктатура чи ще демократія?
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19.11.2024 21:14 Ответить
А что, была разница?
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20.11.2024 00:24 Ответить
Та казали вроді Хуже не Будет. Барыга наживается на вайне
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20.11.2024 00:47 Ответить
Влада не готовилася до війни, як наслідок на слабу країну напав агресор, війна продовжується майже 3 роки , корупція процвітає, марнотрацтво по принціму якщо не мені то ліпше ні кому , аби не ЗСУ і народу бо недай Бого перемоожуть у війні , а там і суд і покарання, тоді звісно щоб владу не засудили по весні треба відмінити вибори і продовжувати війну поки не вбють всіх не згодних чужими руками (повістка, фронт, мясний штурм) і немає проблем, звісно, все дуже просто, така влада проводити вибори не хоче .
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19.11.2024 21:21 Ответить
Новий план Зеленського. Чому це нагадує передвиборчу програму? || Без цензури || Цензор.НЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=dxYLQKnjAq4
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19.11.2024 21:53 Ответить
План перемоги для заходу не пройшов, чергові лозунги для цирку. Нікого крім самого себе не вразив. Нема системи ніде: ні в армії, ні в управлінні державою, ні в інформаційному полі. Ні, система є в розкраданні коштів(пам'ятаєте - крадемо своє), покриванні мерзоти на всіх рівнях, і прикриватися своїми правоохоронцями, купленими за високі зарплати з кишень простих українців.
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19.11.2024 22:50 Ответить
Будь який план містить відповідального,строк та джерело фінансування.Або це балаканина.
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19.11.2024 22:50 Ответить
А де три конверти?
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19.11.2024 23:05 Ответить
На нари ішака!
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19.11.2024 23:09 Ответить
"зелений прорашистський слизняк каже- ""Закон не дозволяє проводити вибори у воєнний час. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори", Справедливі вибори були за Пороха,якими скористався "прорашистський ставленик "зелепутін"
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19.11.2024 23:19 Ответить
Або це диктатура і стаття ,або шизофренія з приступами білої гаряки з примусовим лікуванням...
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20.11.2024 00:39 Ответить
це зрада, замаскована за дебілізм або шизофренію
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20.11.2024 08:57 Ответить
Яка це зрада? До чого тут зрада? Та особи які любять слово "зрада" -ще більше хворі ніж він...той хоч з хитрістю і вигодою,а ці то просто вже не виліковні...
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20.11.2024 20:51 Ответить
Дивишся на ці жонглювання словами по типу лозунгів папередніх гарантів Конституції "Мы не рабы, рабы - не мы", "Від покращення до добробуту", "Армія, Мова, Віра, Безвіз" і думаєш де там між літер затесались 10 000 мільйонів біженців з Донбасу, де евакуація сотен тисяч громадян з прифронтових зон херсонщини і сумщини, де будівництво сотен містечок для їх проживання, де будівництво великих бомбосховищ в мегаполісах..?
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20.11.2024 00:40 Ответить
"...самим думати і бути самодостатніми." - це вибирати з усіх поганих варіантів найменше зло. але українці хочуть більшого!
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20.11.2024 08:56 Ответить
Давай копоти Зеля, нагибай до характерного хруста, лично я стоя аплодирую! Это вам не Янык соплежуй.
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20.11.2024 04:42 Ответить
Хочет быть вечным президентом как его отец и батя.
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20.11.2024 08:05 Ответить
Дайте йому вже реального плану. Хай накуриться та заткнеться. Планокур довбаний.
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20.11.2024 08:06 Ответить
ЗНАЧИТ НЕТ И ДЕМОКРАТИИ !!! БЫСТРО ПЕРЕОБУЛСЯ !)
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20.11.2024 08:20 Ответить
чудова забавка - плани малювати! з серії "что нам стоит дом построить? нарисуем - будем жить!"
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20.11.2024 08:53 Ответить
ЗЕЛЯ КОЛПАШНИ ПО ПУТИНУ !!! ЗА НАШИХ ДІТЕЙ !!!
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20.11.2024 09:00 Ответить
ВІД ВСІХ УКРАЇНЦІВ !!!
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20.11.2024 09:01 Ответить
хотів щось написати про "план" але тут вже хватає дописів. Вова. Це не план. У плана є цілі, конкретні виконавці, терміни, хто контролює, і хто відповідає за кожний пункт. А так.... це брєд сивої кобили, а не план.
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20.11.2024 14:11 Ответить
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