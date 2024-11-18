РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11546 посетителей онлайн
Новости
4 895 85

Зеленский представит "план стойкости" в Раде завтра, - СМИ

Президент України Володимир Зеленський

Президент Украины Владимр Зеленский представит "план стойкости" в Верховной Раде уже завтра.

Об этом со ссылкой на депутата "Слуги народа" пишет Kyiv Independent, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский представит свой "план внутренней стойкости" в парламенте 19 ноября", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что план из 10 пунктов будет касаться ситуации на фронте, военно-промышленного комплекса, экономики и финансов, регионального развития и других стратегических секторов.

Последний план правительства сосредоточится на внутренних решениях и не является альтернативой "Плану победы" из пяти пунктов, ориентированному на международных партнеров Киева.

Ранее глава государства анонсировал, что вскоре будут представлены "10 пунктов внутреннего Плана по вопросам безопасности".

Также читайте: Зеленский выступит по видеосвязи на спецсессии Европарламента по случаю 1000 дней войны РФ против Украины

Автор: 

ВР (29228) Зеленский Владимир (20234)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Та заїбав вже.
Геть нічого справжнього та реального. Суцільні прожекти та балаканина.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:14
+27
Потужний стояк....
показать весь комментарий
18.11.2024 19:11
+27
Цікаво, чи є в нього ''план драпання'' коли українці дійдуть до ''точки кипіння'' від його ''планів''?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужний стояк....
показать весь комментарий
18.11.2024 19:11 Ответить
На пів шостої
показать весь комментарий
18.11.2024 19:46 Ответить
і зовнішньої гнучкості? поговоримо про розмови. за-ї-здив
показать весь комментарий
18.11.2024 19:11 Ответить
Цікаво, чи є в нього ''план драпання'' коли українці дійдуть до ''точки кипіння'' від його ''планів''?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:12 Ответить
Худоба 95%, яка в 2019р. валила на "юго-востокє" Порошенка за армію, віру, мову, а потім через три місяці зробила депутатом Деркача, зараз не впаде перед українцями на коліна з каяттям.

В худоби 95% зараз в інтернеті постійно відкрите вікно з путіним, скабєєвою, соловйовим, сімонян.

Худоба 95% затіяла зараз повалити на Майдані руками патріотичних легковірних українців Мазепу 2-"прєдатєля русского царя", або "нєлєгітімнага сваєабразного єврєйчіка", як казав про Зеленського кремлівський піскун Пєсков.

Повалити, щоб потім на чергових президентських виборах проголосувати не за Порошенка чи Залужного, а скрутивши лівою рукою дулю, правою рукою поставити галочку навпроти Януковича 2 чи "украинца" з Динамо Кахи Каладзе, або ще за якогось суркісівського покидька-спортсмена, на якого вкаже пальцем з москви невмирущий Медведчук.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:17 Ответить
Це зечмо - мазепа 2 чи що? Вам там у подолярні теж відсипають колумбійської допомоги чи примушують працювати всуху?
показать весь комментарий
18.11.2024 20:01 Ответить
В процессі: ще не вирішив, з якого аеропорту буде тікать - тому ніяк не можуть визначитись, який вони відкривають: київській чи львівський...
показать весь комментарий
18.11.2024 19:21 Ответить
Буде на родінє сусідом нардепа Рабіновічя.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:38 Ответить
А як же. Він іде намтупним за планом незламності.Я і уявить собі не мог шо будуь бачити у житті такого довбня. А теперь уявіть собі яки ідіоти за нього голосували.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:47 Ответить
Ти і є ворогом України. Бо інцидент навколо АЕС НАТО доручить розрулити росії.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:19 Ответить
А навіщо нам світ в якому не буде України? В нас вибір втратити державу мовчки чи голосно.
Ти пропонуєш мовчки - ти працюєш на єрмака.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:23 Ответить
Пане Artmind Artbetrayal, за Вашою логікою УПА - це вороги України?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:51 Ответить
УПА - герої, і якби на той час мали таку опцію, скористались би. Аес це наш шанс і козир.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:55 Ответить
Дядьку, я Вас цитую: "Всі хто топлять за мобілізцію - вороги України".
показать весь комментарий
18.11.2024 20:17 Ответить
воно *******
показать весь комментарий
18.11.2024 19:14 Ответить
Та заїбав вже.
Геть нічого справжнього та реального. Суцільні прожекти та балаканина.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:14 Ответить
Як же заїбав цей мудак зі своїми пафосними планами…
показать весь комментарий
18.11.2024 19:14 Ответить
я уже очікую від Зе (гундосного) План по підготовці Плану.... по плануванню планів виконання Плану планування....
показать весь комментарий
18.11.2024 19:43 Ответить
Там не планы пафосные, там пафосный пи@деж. А реальный план там только в пакетиках, которые куратор выдает за зачитывание текстов да рожу скорченную согласно сценария.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:42 Ответить
Може його там хоч лайном закидають і тій верховній зраді
показать весь комментарий
19.11.2024 00:38 Ответить
Чергове письмо Санта Клаусу від хлопчика Вови.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:15 Ответить
Масовані ракетні обстріли України Московським Рейхом, як не парадоксально, є корисними для України, незважаючи на свої руйнівні наслідки. Вони схожі на постріл угору, щоб зупинити розлючений божевільний натовп, який руйнує власну Державу закликами до анархії та розправи над органами влади. Вони є також холодним душем на гарячі біснуваті голови зрадошукачів в Україні.

Бо приводять до тями тих, хто взяв собі за розвагу закидувати гнилими помідорами та тухлими яйцями Клоуна за небажання його капітулювати перед росфашистами.

Бо показують, хто є насправді Ворогом, якому ваша ганебна ухилянтська капітуляція не потрібна. Бо це для нього замало, бо Канібал може "переговорити" з вами в Істамбулі ще раз тільки на предмет того, яким способом вас потім зжерти.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:15 Ответить
Що це за попук? Пів-країни сидить на чемоданах і за добу буде в німеччині. Не лякай нас окупацією.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:17 Ответить
Як же затрахав цей ********** зі своїми пафосними планами…🤬
показать весь комментарий
18.11.2024 19:16 Ответить
Про#бав «НЕЗЛАМНІСТЬ»,
Просрав та закатав в асфальт «ПОТУЖНІСТЬ»,
Ось вже і добрався до «СТІЙКОСТІ»...
показать весь комментарий
18.11.2024 19:16 Ответить
А скрижалі він вже приготував для своїх "заповідей"?
Їпануте на всю голову шлєперство він і, навіть, не поганий виконувач ролі, а звичайний п о к и д ь о к з підворотні кварталу!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:16 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 19:17 Ответить
А стійкість рішуча, потужна чи незламна?
Найгірше в цьому всьому те, що по коментарям в Цензорі здається, що люди вже трохи порозумнішали, але це не так. Якщо в 2025-му будуть вибори - вумний нарід знову обере зелень...
показать весь комментарий
18.11.2024 19:17 Ответить
власне дивно шо так мало народу це розуміє
а потім всі знову в **** підуть на 2 тижні і скажуть про фальсифікації
показать весь комментарий
18.11.2024 19:28 Ответить
Не несіть пропагандистської кремлядської маячні. Коли народу злочинці олігархи дозволяли обирати кого народ хоче? Хіба що у третьому турі у 2004 році.
Народ позбавили виборчого права обирати і бути обраним, замінивши його дешевою імітацією.
показать весь комментарий
19.11.2024 00:44 Ответить
Ви реально так думате? Бо в 2019му вибори були реально чесні і прозорі - обрали зелень. В 2010му теж були чесні вибори - обрали яника. Та й в 2015му народ теж проголосував чесно і відкрито за Пороха. Тому не треба нести кремлядської пропаганди про "відсутність вибору". Вибори є, здебільшого чесні - просто "вумний нарід" голосує як на скачках - тільки за того, хто має більше шансів на перемогу. Адже наш нарід вважає, що голос за "кандидата-аутсайдера" - це втрачений голос. Але хіба Вам з американським прапором не має бути це відомо краще за всіх?
показать весь комментарий
19.11.2024 15:04 Ответить
нагадує Весілля в Малинівці.
"отже будуть грабувати".
показать весь комментарий
18.11.2024 19:17 Ответить
"Віагра" чи "ледь тепла мівіна" під стогін кадирівців, яких вбиває Татаров? Чи слово "внутрішня" слід сприймати буквально і то про "антибіотики з білого порошку", який дозволяє цьому організму "стояти" перед спробами нормалізувати його діяльність? 🤔
показать весь комментарий
18.11.2024 19:19 Ответить
Зе терпел и нам велел!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:19 Ответить
А Крупу залишили керівником МСЕК ще на рік по цьому плану чи через її дотичність до Слуг?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:20 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 19:22 Ответить
План перемоги, схоже, все.... Тепер план стійкості. Далі план " я *** його зна, тримайтеся якось"
показать весь комментарий
18.11.2024 19:22 Ответить
Вранці він вже розповів що План Перемоги працює і "ракети скажуть самі за себе".
показать весь комментарий
18.11.2024 19:23 Ответить
Чим би дитя не тішилися але від цього нічого не залежить.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:22 Ответить
чим закінчились попередні плани? напишіть мені дураку, бо я не вкугсе, ребьята
показать весь комментарий
18.11.2024 19:23 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 19:24 Ответить
ОК, де є список адрес для отримання цього плану особисто? Вони ж, сподіваюсь, щоб цей план не покрали, будуть кожному бажаючому паровозіком вдувати у легені? Дайте вже спробую, бо дуже хочеться, щоб і мене от так як його поплавило/поплющило/посунуло/поперло, щоб аж забув хто я, де я, і нівіщо усе ось це.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:27 Ответить
а план необісратості коли буде?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:29 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 19:32 Ответить
ви сходіть в чати зелених фанатів. мало того шо там дивний світ, ви дізнаєтесь шо їх набагато більше за тих хто трохи реальніше на все дивиться...потім просто шоб без обід)

пи.си...ааа і да, не тре намагатись їм шось там пояснити про корупцію і просто ідіотизм...і боже збав шось сказанути про "баригу і мародера" хоча б нейтральне
показать весь комментарий
18.11.2024 19:33 Ответить
Все! Від завтра офіційно у всіх оголошується "Стійкість". Абсолютно офіційно. Можете поставити галочку в Дії.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:33 Ответить
Непереможний план потужної стійкості!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:38 Ответить
зеденок и долго ты будишь заниматься мозго*баловкой?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:41 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 19:47 Ответить
Як уникнути звіту про виконані роботи?
Оголосити план НОВИХ незламних робот!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:47 Ответить
у хутіна значно кращий план
він відкрито насміхається над вами, зеленими недоумками
бо ви існуєте щоб з вас ржати
показать весь комментарий
18.11.2024 19:49 Ответить
Закидати б цього брехливого козла помідорами,але вони зараз втридорога.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:50 Ответить
План стійкості без уряду єдності все одно що план потужності
показать весь комментарий
18.11.2024 19:51 Ответить
"План стійкості без уряду єдності все одно що план потужності"

Хочу уточнити із Вашого дозволу:

План стійкості без уряду єдності все одно що план Потужної потужності....
показать весь комментарий
18.11.2024 20:12 Ответить
"Президент Володимир Зеленський представить свій "план внутрішньої стійкості" в парламенті 19 листопада", - йдеться в повідомленні. Джерело:
Лише одна назва чегового "плану" від ішака свідчить, що це буде черговий брєд сивої кобили. А після "внутрішньої", очевидно, що буде ще й "зовнішьої стйкості".
показать весь комментарий
18.11.2024 19:52 Ответить
Вже час заводити журнал обліку планів
показать весь комментарий
18.11.2024 19:55 Ответить
Такий найпотужніший план вдохновить кого завгодно і де завгодно, тільки треба їх знайти
показать весь комментарий
18.11.2024 19:57 Ответить
Такий найпотужніший план вдохновить кого завгодно і де завгодно
показать весь комментарий
18.11.2024 19:58 Ответить
от ***** регоче в своєму кремлі від того як його проксі - ватний скоморох з дєрьмаком потішаються над стікаючою кров"ю Україною ... поки зелена гидота вішає локшину лохторату про стопітсотий план незламної стійкості, поки зелідор бикує та псує відносини з усіма нашими партнерами, ***** в той час налагоджує власне промислове виробництво дронів та ракет та налагоджує відносини з КНДР, Іраном та Китаєм. А зазомбованих зелених лохів годують байками про "плани потухної-незламної стійкості"... і що цікаво, вони готові жерти це зелене блювотиння незкінченно, аж до повної капітуляції до якої вже привели країну слуги кремля на чолі з найвеличнішим Боневтіком галактики та її околиць.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:06 Ответить
Бо не втік наш Боневтік https://www.youtube.com/watch?v=kS2QATFyHMU
показать весь комментарий
18.11.2024 20:09 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 20:17 Ответить
"Афганка"- оце, чудовий план...
показать весь комментарий
18.11.2024 20:19 Ответить
Типу на 1тис дня нападу? Совкові нахили мене вже не дивують(
показать весь комментарий
18.11.2024 20:33 Ответить
Завтра кияни можуть спати спокійно, принаймі до обіду, чи коли воно там виступатиме.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:38 Ответить
План стійкості у пункті незламності під сяйвом плана перемоги в очікуванні другого саміту миру!
показать весь комментарий
18.11.2024 20:39 Ответить
а що з попередніми планами, вже зкурив ?
показать весь комментарий
18.11.2024 20:51 Ответить
Та заберіть ви вже в Зеленського ті ''плани'' і більше ніколи не давайте - а то скуриться вже повністю.
І хто буде тоді після війни на роялі грати..?
показать весь комментарий
18.11.2024 20:54 Ответить
Шо ,опять...?
показать весь комментарий
18.11.2024 21:43 Ответить
Потужності добавлять.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:44 Ответить
А про шо там?
Будуть закручувати гайки? Бусифікувати журналістів/блогерів?
На марафон молитися як на фараона Чуч'хєр'Кіма ?
показать весь комментарий
18.11.2024 21:43 Ответить
А потрібен був у лише один план -
План Адекватності
у 2019му році
показать весь комментарий
18.11.2024 21:47 Ответить
А модна спочатку кордони відкрити а тоді вже далі курити свої плани ?
показать весь комментарий
18.11.2024 21:52 Ответить
Чув що кордони вже не відкриють ніколи. Бо тут просто нікого не залишиться тоді. Буде взагалі мертва пустеля.
Тому тримаймося далі. Потужна незламність - наша нова релігія, до останній краплі пафосу.
показать весь комментарий
19.11.2024 06:09 Ответить
План перемог, план внутрішньої безпеки, план стійкості 🤕
Який він різноплановий.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:55 Ответить
Я вже заплутався в досягненнях Боневтіка. Він був і є Боневтіком, Нетряпкою, Херпіду, Потужним, а зараз ще і Стійким? Чи краще *********** - Устойчивим? Ось скільки вже титулів має чотириждиухилянт!
показать весь комментарий
18.11.2024 22:03 Ответить
 
 