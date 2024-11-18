Зеленский представит "план стойкости" в Раде завтра, - СМИ
Президент Украины Владимр Зеленский представит "план стойкости" в Верховной Раде уже завтра.
Об этом со ссылкой на депутата "Слуги народа" пишет Kyiv Independent, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Владимир Зеленский представит свой "план внутренней стойкости" в парламенте 19 ноября", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что план из 10 пунктов будет касаться ситуации на фронте, военно-промышленного комплекса, экономики и финансов, регионального развития и других стратегических секторов.
Последний план правительства сосредоточится на внутренних решениях и не является альтернативой "Плану победы" из пяти пунктов, ориентированному на международных партнеров Киева.
Ранее глава государства анонсировал, что вскоре будут представлены "10 пунктов внутреннего Плана по вопросам безопасности".
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В худоби 95% зараз в інтернеті постійно відкрите вікно з путіним, скабєєвою, соловйовим, сімонян.
Худоба 95% затіяла зараз повалити на Майдані руками патріотичних легковірних українців Мазепу 2-"прєдатєля русского царя", або "нєлєгітімнага сваєабразного єврєйчіка", як казав про Зеленського кремлівський піскун Пєсков.
Повалити, щоб потім на чергових президентських виборах проголосувати не за Порошенка чи Залужного, а скрутивши лівою рукою дулю, правою рукою поставити галочку навпроти Януковича 2 чи "украинца" з Динамо Кахи Каладзе, або ще за якогось суркісівського покидька-спортсмена, на якого вкаже пальцем з москви невмирущий Медведчук.
Ти пропонуєш мовчки - ти працюєш на єрмака.
ArtmindArtbetrayal, за Вашою логікою УПА - це вороги України?
Геть нічого справжнього та реального. Суцільні прожекти та балаканина.
гундосного) План по підготовці Плану.... по плануванню планів виконання Плану планування....
Бо приводять до тями тих, хто взяв собі за розвагу закидувати гнилими помідорами та тухлими яйцями Клоуна за небажання його капітулювати перед росфашистами.
Бо показують, хто є насправді Ворогом, якому ваша ганебна ухилянтська капітуляція не потрібна. Бо це для нього замало, бо Канібал може "переговорити" з вами в Істамбулі ще раз тільки на предмет того, яким способом вас потім зжерти.
Просрав та закатав в асфальт «ПОТУЖНІСТЬ»,
Ось вже і добрався до «СТІЙКОСТІ»...
Їпануте на всю голову шлєперство він і, навіть, не поганий виконувач ролі, а звичайний п о к и д ь о к з підворотні кварталу!
Найгірше в цьому всьому те, що по коментарям в Цензорі здається, що люди вже трохи порозумнішали, але це не так. Якщо в 2025-му будуть вибори - вумний нарід знову обере зелень...
а потім всі знову в **** підуть на 2 тижні і скажуть про фальсифікації
Народ позбавили виборчого права обирати і бути обраним, замінивши його дешевою імітацією.
"отже будуть грабувати".
пи.си...ааа і да, не тре намагатись їм шось там пояснити про корупцію і просто ідіотизм...і боже збав шось сказанути про "баригу і мародера" хоча б нейтральне
Оголосити план НОВИХ незламних робот!
він відкрито насміхається над вами, зеленими недоумками
бо ви існуєте щоб з вас ржати
Хочу уточнити із Вашого дозволу:
План стійкості без уряду єдності все одно що план Потужної потужності....
Лише одна назва чегового "плану" від ішака свідчить, що це буде черговий брєд сивої кобили. А після "внутрішньої", очевидно, що буде ще й "зовнішьої стйкості".
І хто буде тоді після війни на роялі грати..?
Будуть закручувати гайки? Бусифікувати журналістів/блогерів?
На марафон молитися як на фараона Чуч'хєр'Кіма ?
План Адекватності
у 2019му році
Тому тримаймося далі. Потужна незламність - наша нова релігія, до останній краплі пафосу.
Який він різноплановий.