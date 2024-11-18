Зеленский представит "план стойкости" в Раде завтра, - СМИ

Президент Украины Владимр Зеленский представит "план стойкости" в Верховной Раде уже завтра.

Об этом со ссылкой на депутата "Слуги народа" пишет Kyiv Independent, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский представит свой "план внутренней стойкости" в парламенте 19 ноября", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что план из 10 пунктов будет касаться ситуации на фронте, военно-промышленного комплекса, экономики и финансов, регионального развития и других стратегических секторов.

Последний план правительства сосредоточится на внутренних решениях и не является альтернативой "Плану победы" из пяти пунктов, ориентированному на международных партнеров Киева.

Ранее глава государства анонсировал, что вскоре будут представлены "10 пунктов внутреннего Плана по вопросам безопасности".

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