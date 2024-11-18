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Новости
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Зеленский выступит по видеосвязи на спецсессии Европарламента по случаю 1000 дней войны РФ против Украины

Зеленський виступить по відеозв'язку на спецсесії Європарламенту

Во вторник состоится специальная сессия Европейского парламента в связи с 1000 днями российской войны против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский примет в ней участие с помощью видеосвязи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Европейского парламента.

"В начале внеочередного заседания с заявлением выступит президент Европарламента Роберта Мецола, после чего президент Зеленский выступит перед членами Европарламента по прямой видеосвязи из Украины. Затем выступят лидеры политических групп", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ЕС и парламент решительно поддержали страну, осудив агрессию России, введя санкции и увеличив свою политическую, гуманитарную, военную и финансовую помощь Киеву.

Также читайте: Нет никакой альтернативы "Плану победы" президента Зеленского, - вице-президент Европарламента Зиле

Также отмечается, что Парламент поддерживал усилия Украины по вступлению в ЕС и неоднократно призывал государства-члены ЕС начать переговоры о вступлении.

"Кроме того, депутаты Европарламента решительно заявили, что Россия должна выплатить финансовую компенсацию за разрушения, которые она нанесла Украине, утверждая, что ЕС должен использовать конфискованные Москвой государственные активы для содействия этому", - добавили в Европарламенте.

Читайте: Европарламент одобрил выделение Украине до €35 млрд кредита за счет замороженных активов РФ, - резолюция (обновлено)

Ранее сообщалось, что Европейский парламент 19 ноября проведет внеочередное пленарное заседание по случаю 1000 дней полномасштабной войны России против Украины.

Автор: 

Европарламент (1795) Зеленский (20224)


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Топ комментарии
+5
Вон оно навіщо Боневтик 1000 гривень усім роздав. 1000 грн - 1000 днів супротиву.
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18.11.2024 15:54
+5
З нагоди 1000 днів війни....
Бл..ь!
Ніби свято відмічають!
Не здивуюся, якщо хрипатий під час виступу буде келих з шампанським тримати.
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18.11.2024 16:01
+4
....сьогодні йому нюхати нічого не можна - завтра відповідальний день!
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18.11.2024 15:49
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....сьогодні йому нюхати нічого не можна - завтра відповідальний день!
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18.11.2024 15:49 Ответить
Вон оно навіщо Боневтик 1000 гривень усім роздав. 1000 грн - 1000 днів супротиву.
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18.11.2024 15:54 Ответить
1 грудня буде 1012, не менше, у гривнях на віртуальну карту...
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18.11.2024 16:00 Ответить
офіційно ,вже руку йому ніхто з європейських політиків подавати не хоче.Не хочуть вимазуватися...
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18.11.2024 16:00 Ответить
що ти таке?
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18.11.2024 16:23 Ответить
чи донгатиш на ЗСУ?
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18.11.2024 16:24 Ответить
З нагоди 1000 днів війни....
Бл..ь!
Ніби свято відмічають!
Не здивуюся, якщо хрипатий під час виступу буде келих з шампанським тримати.
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18.11.2024 16:01 Ответить
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18.11.2024 16:07 Ответить
Чекаємо з нетерпінням, це історична подія, транслюватимуть всі радіостанції світу
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18.11.2024 16:18 Ответить
Розповість про свій "план бздійкості".
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18.11.2024 16:26 Ответить
По відеозвязку,щоб тебе яйцями тухлими не закидали.
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18.11.2024 18:04 Ответить
Та ні, Вава, відео це не то! Треба неодмінно їхати! Бо давненько вже ніде не був. Мабуть забули вже всі, хто справжній найвеличніший лідор и сонцесяйний потужніст!
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18.11.2024 18:44 Ответить
 
 