Зеленский выступит по видеосвязи на спецсессии Европарламента по случаю 1000 дней войны РФ против Украины
Во вторник состоится специальная сессия Европейского парламента в связи с 1000 днями российской войны против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский примет в ней участие с помощью видеосвязи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Европейского парламента.
"В начале внеочередного заседания с заявлением выступит президент Европарламента Роберта Мецола, после чего президент Зеленский выступит перед членами Европарламента по прямой видеосвязи из Украины. Затем выступят лидеры политических групп", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ЕС и парламент решительно поддержали страну, осудив агрессию России, введя санкции и увеличив свою политическую, гуманитарную, военную и финансовую помощь Киеву.
Также отмечается, что Парламент поддерживал усилия Украины по вступлению в ЕС и неоднократно призывал государства-члены ЕС начать переговоры о вступлении.
"Кроме того, депутаты Европарламента решительно заявили, что Россия должна выплатить финансовую компенсацию за разрушения, которые она нанесла Украине, утверждая, что ЕС должен использовать конфискованные Москвой государственные активы для содействия этому", - добавили в Европарламенте.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент 19 ноября проведет внеочередное пленарное заседание по случаю 1000 дней полномасштабной войны России против Украины.
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Бл..ь!
Ніби свято відмічають!
Не здивуюся, якщо хрипатий під час виступу буде келих з шампанським тримати.