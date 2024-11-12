Европарламент проведет внеочередную сессию по поводу 1000 дней войны РФ против Украины

Европейский парламент на следующей неделе, 19 ноября, проведет внеочередное пленарное заседание по поводу 1000 дней полномасштабной войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

"ЕС - для Украины, так долго, как это будет нужно. С гордостью объявляю чрезвычайную пленарную сессию Европейского парламента во вторник, 19 ноября, чтобы отдать дань уважения 1000 дней храбрости и отваги народа Украины", - написала она.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к заседанию "для специального обращения от Украины".

Читайте также: Никаких решений по Украине без Украины не будет, - Мецола