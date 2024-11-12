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Новости Агрессия России против Украины Война
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Европарламент проведет внеочередную сессию по поводу 1000 дней войны РФ против Украины

Роберта Мецола повідомила про спеціальне пленарне засідання з нагоди 1000 днів війни РФ проти України

Европейский парламент на следующей неделе, 19 ноября, проведет внеочередное пленарное заседание по поводу 1000 дней полномасштабной войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

"ЕС - для Украины, так долго, как это будет нужно. С гордостью объявляю чрезвычайную пленарную сессию Европейского парламента во вторник, 19 ноября, чтобы отдать дань уважения 1000 дней храбрости и отваги народа Украины", - написала она.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к заседанию "для специального обращения от Украины".

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Європарламент проведе позачергову сесію з нагоди 1000 днів війни РФ проти України

Автор: 

Европарламент (1795) Мецола Роберт (77)


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і шо? пустять 1000 бульбашок? чи вироблять мільйон потужної незламності?
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12.11.2024 15:44 Ответить
Так так, проведить, по3,14здить, а ще вам всім треба зробити журавлика - аригамі. Це буде потужно.
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12.11.2024 16:01 Ответить
Потууужно.
И шо?
Срачная азабоченнасть?
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12.11.2024 16:06 Ответить
коректори..де вас беруть?із кондукторів трамвая?" З нагоди"..щеб пак-з нагоди урочистостей...
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12.11.2024 18:35 Ответить
Юбилей круглая дата ... с шашлыками , как любит Гарант
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12.11.2024 19:55 Ответить
 
 