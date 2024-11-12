Європарламент проведе позачергову сесію з нагоди 1000 днів війни РФ проти України

Європейський парламент наступного тижня, 19 листопада, проведе позачергове пленарне засідання з нагоди 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"ЄС – для України, так довго, як це буде потрібним. З гордістю оголошую надзвичайну пленарну сесію Європейського парламенту у вівторок, 19 листопада, з відзначення 1000 днів хоробрості та відваги народу України", - написала вона.

За її словами, президент України Володимир Зеленський долучиться до засідання "для спеціального звернення від України".

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