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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Європарламент проведе позачергову сесію з нагоди 1000 днів війни РФ проти України

Роберта Мецола повідомила про спеціальне пленарне засідання з нагоди 1000 днів війни РФ проти України

Європейський парламент наступного тижня, 19 листопада, проведе позачергове пленарне засідання з нагоди 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"ЄС – для України, так довго, як це буде потрібним. З гордістю оголошую надзвичайну пленарну сесію Європейського парламенту у вівторок, 19 листопада, з відзначення 1000 днів хоробрості та відваги народу України", - написала вона.

За її словами, президент України Володимир Зеленський долучиться до засідання "для спеціального звернення від України".

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Європарламент проведе позачергову сесію з нагоди 1000 днів війни РФ проти України

Автор: 

Європарламент (1042) Мецола Роберта (100)


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і шо? пустять 1000 бульбашок? чи вироблять мільйон потужної незламності?
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12.11.2024 15:44 Відповісти
Так так, проведить, по3,14здить, а ще вам всім треба зробити журавлика - аригамі. Це буде потужно.
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12.11.2024 16:01 Відповісти
Потууужно.
И шо?
Срачная азабоченнасть?
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12.11.2024 16:06 Відповісти
коректори..де вас беруть?із кондукторів трамвая?" З нагоди"..щеб пак-з нагоди урочистостей...
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12.11.2024 18:35 Відповісти
Юбилей круглая дата ... с шашлыками , как любит Гарант
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12.11.2024 19:55 Відповісти
 
 