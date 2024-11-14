На следующей неделе будут представлены 10 пунктов внутреннего "Плана победы", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе будет представлено 10 пунктов, входящих во внутренний "План победы".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении.
"Сегодня проработали пункт внутреннего "Плана по безопасности" - безопасности во всей нашей стране, в каждой области, в каждой громаде. Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово - "победа". Мы все - каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", - сказал Зеленский.
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"В вопросе товарооборота с Россией проблема состоит в том, что мы между патриотизмом и математикой должны выбирать математику. Особенно в такие сложные времена… мы не должны принимать такие решения, которые будут вредить в первую очередь к нам".
У ході розслідування виявилося, що багато років помічником Сівковича, який нині обвинувачений у державній зраді, був Данило Гетманцев, нинішній народний депутат і керівник податкового комітету ВР, який фактично формує економічну політику держави. І Гетманцев був помічений у дуже неоднозначних ініціативах, які експерти навіть назвали "податковими диверсіями". А також - у поширенні кремлівських наративів. При чому, кар'єра Гетманцева "злетіла" настільки ж стрімко, як і його керівника.
шо воно взагалі ліпить плани зі свого піонерського дитинства???