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На следующей неделе будут представлены 10 пунктов внутреннего "Плана победы", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе будет представлено 10 пунктов, входящих во внутренний "План победы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня проработали пункт внутреннего "Плана по безопасности" - безопасности во всей нашей стране, в каждой области, в каждой громаде. Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово - "победа". Мы все - каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+47
А післязавтра буде міжгалактичний план?
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14.11.2024 20:40
+28
Ригати хочеться від тих планів
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14.11.2024 20:43
+24
А не можна приспати ось це потужне непорозуміння...?
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14.11.2024 20:44
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А буквально за день до початку повномасштабного вторгнення Данило Гетманцев відстоював економічні звʼязки з росією:

"В вопросе товарооборота с Россией проблема состоит в том, что мы между патриотизмом и математикой должны выбирать математику. Особенно в такие сложные времена… мы не должны принимать такие решения, которые будут вредить в первую очередь к нам".
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14.11.2024 23:13 Ответить
Колись х#єм на піаніно грав, а тепер ним плани пише!
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14.11.2024 23:14 Ответить
Служба безпеки України провела безпрецедентну операцію та розкрила ворожий центр із підготовки так званих "кротів" - прихованих агентів московського впливу. Їх посилають в Україну для вибухової діяльності, зокрема - у найвищі ешелони влади. Керують офісом колишні головні "регіонали" - Володимир Сівкович та Андрій Клюєв.

У ході розслідування виявилося, що багато років помічником Сівковича, який нині обвинувачений у державній зраді, був Данило Гетманцев, нинішній народний депутат і керівник податкового комітету ВР, який фактично формує економічну політику держави. І Гетманцев був помічений у дуже неоднозначних ініціативах, які експерти навіть назвали "податковими диверсіями". А також - у поширенні кремлівських наративів. При чому, кар'єра Гетманцева "злетіла" настільки ж стрімко, як і його керівника.
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14.11.2024 23:17 Ответить
Та ти шо! А поруч новина про митника який ******* 700к баксів і відновився у посаді. Це мабуть план ПЕРМОГИ? Чи як це розуміти?
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14.11.2024 23:43 Ответить
Поднадоел планопис.
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15.11.2024 00:07 Ответить
навіть боюсь запитати: а чиєї власне перемоги???
шо воно взагалі ліпить плани зі свого піонерського дитинства???
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15.11.2024 00:23 Ответить
Какой такой ,,план,, он курит ... Вова ты завязывай с этим .
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15.11.2024 00:45 Ответить
Вольодя, даєш зовнішній і внутрішній план потужності, інші плани вже всі реалізовані і го на фронт, а то вже 7 місяць не був на передку надпотужний наш гівно командувач.
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15.11.2024 01:28 Ответить
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15.11.2024 01:34 Ответить
А что Зеленский скажет про планы Баканова который был со всей 5 колонной (регианалы, опзж они же видновлення Украины) на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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15.11.2024 03:46 Ответить
Зовнішний не вставляє?
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15.11.2024 05:45 Ответить
Нифига дупля не отбиваю... Типо, 10 пунктов внутреннего мира отличаются от 10 пунктов внешнего?
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15.11.2024 05:56 Ответить
ЗЫ... Вот откуда ноги растут... Теперь знамо перец, почему мы еще не в НАТО с Евросоюзом.
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15.11.2024 05:58 Ответить
Детіл! Коли тебе вже анімить?
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15.11.2024 08:12 Ответить
Не змогли створити мильон дронів, створимо мильон планів ))))
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15.11.2024 09:36 Ответить
А де боротьба з корупцією? А де відновлення в суспільстві відчуття справедливості? А де норми щодо дотримання законності(бусифікація-викрадення людей)? Що там з Єдиним телемарафоном? Що там з пенсіями прокуровів, які на рівні із зарплатою воїна на нулі?
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15.11.2024 10:56 Ответить
Болезненная склонность писать слово "план" с большой буквы говорит о многом....
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15.11.2024 11:53 Ответить
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