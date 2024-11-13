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Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года, - Зеленский

Володимир Зеленський

Канцер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил его за масштабную двустороннюю оборонную помощь Германии и ее лидерство в консолидации усилий партнеров ради поддержки Украины", - рассказал Зеленский.

Шольц сказал, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года.

Также стороны обсудили поставки ПВО в следующем году и перспективы дополнительной помощи средствами ПВО от Германии.

"Скоординировали шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины. Согласились с важностью сохранения формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания координационной группы. Кроме того, подчеркнул необходимость представить видение Украины относительно справедливого и длительного мира на саммите G20 в Бразилии и поблагодарил Германию за готовность поддержать нас в этом", - написал Зеленский.

Читайте: Сегодня был эффективный ответ нашей ПВО на комбинированный удар РФ, - Зеленский

Зеленский Владимир (20331) ПВО (2742) Шольц Олаф (906)


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Ти , задовбав, кацапам апдейт давати
Може ще координати їм надішлеш , чи то тіки шмойгу смсочкой
А хтось ще дивувся "Як то плани контр-наступу опинилися на столі у рашистів"
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13.11.2024 20:55 Ответить
Координати здають агрохімії безумні своїми відосами, фотками чи постами. Але судять за це таких, як Червінський.
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13.11.2024 21:05 Ответить
Нарколига воду в сраці не тримає..
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13.11.2024 21:10 Ответить
Якщо системи ППО, які нам надають союзники, будуть і далі так бездарно просиратись то нам не вистачить навіть арсеналів НАТО. Зеленський дорікав Порошенку за бездарно просраний Крим, хоча заради справедливості Крим просрала вся попередня влада. А за бездарно просраний напад під заклики до шашликів, за розмінований Чонгар, "великий контрнаступ", втрачені території і головне втрачені життя наших героїв хто відповість?!
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13.11.2024 22:03 Ответить
Я не думаю, що кацапам потрібні шпигуни в Україні, при такій українські владі. Хай ще кацапський прихвостень покаже на GOOGLE Map місце куди вона повинна прибути.
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13.11.2024 22:53 Ответить
 
 