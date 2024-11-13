Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года, - Зеленский

Канцер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил его за масштабную двустороннюю оборонную помощь Германии и ее лидерство в консолидации усилий партнеров ради поддержки Украины", - рассказал Зеленский.

Шольц сказал, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года.

Также стороны обсудили поставки ПВО в следующем году и перспективы дополнительной помощи средствами ПВО от Германии.

"Скоординировали шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины. Согласились с важностью сохранения формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания координационной группы. Кроме того, подчеркнул необходимость представить видение Украины относительно справедливого и длительного мира на саммите G20 в Бразилии и поблагодарил Германию за готовность поддержать нас в этом", - написал Зеленский.

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