Шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року, - Зеленський

Канцер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і подякував йому за масштабну двосторонню оборонну допомогу Німеччини та її лідерство в консолідації зусиль партнерів заради підтримки України", - розповів Зеленський.

Шольц сказав, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року.

Також сторони обговорили постачання ППО в наступному році та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини.

"Скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної підтримки України. Погодилися з важливістю збереження формату "Рамштайн" і проведення чергового засідання координаційної групи. Крім того, підкреслив необхідність представити бачення України щодо справедливого й тривалого миру на саміті G20 у Бразилії та подякував Німеччині за готовність підтримати нас у цьому", - написав Зеленський.

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