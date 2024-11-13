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Шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року, - Зеленський

Володимир Зеленський

Канцер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. 

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і подякував йому за масштабну двосторонню оборонну допомогу Німеччини та її лідерство в консолідації зусиль партнерів заради підтримки України", - розповів Зеленський.

Шольц сказав, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. 

Також сторони обговорили постачання ППО в наступному році та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини.

"Скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної підтримки України. Погодилися з важливістю збереження формату "Рамштайн" і проведення чергового засідання координаційної групи. Крім того, підкреслив необхідність представити бачення України щодо справедливого й тривалого миру на саміті G20 у Бразилії та подякував Німеччині за готовність підтримати нас у цьому", - написав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) ППО (3158) Шольц Олаф (1135)


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Ти , задовбав, кацапам апдейт давати
Може ще координати їм надішлеш , чи то тіки шмойгу смсочкой
А хтось ще дивувся "Як то плани контр-наступу опинилися на столі у рашистів"
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13.11.2024 20:55 Відповісти
Координати здають агрохімії безумні своїми відосами, фотками чи постами. Але судять за це таких, як Червінський.
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13.11.2024 21:05 Відповісти
Нарколига воду в сраці не тримає..
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13.11.2024 21:10 Відповісти
Якщо системи ППО, які нам надають союзники, будуть і далі так бездарно просиратись то нам не вистачить навіть арсеналів НАТО. Зеленський дорікав Порошенку за бездарно просраний Крим, хоча заради справедливості Крим просрала вся попередня влада. А за бездарно просраний напад під заклики до шашликів, за розмінований Чонгар, "великий контрнаступ", втрачені території і головне втрачені життя наших героїв хто відповість?!
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13.11.2024 22:03 Відповісти
Я не думаю, що кацапам потрібні шпигуни в Україні, при такій українські владі. Хай ще кацапський прихвостень покаже на GOOGLE Map місце куди вона повинна прибути.
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13.11.2024 22:53 Відповісти
 
 