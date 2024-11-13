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Саме Зеленський відповідає за результати у війні - 60% українців. ІНФОГРАФІКА

Опитування Рейтингу: майже 60% українців вважають, що саме Зеленський відповідає за результати у війні

Майже 60% громадян України вважають президента Володимира Зеленського найбільш відповідальним за результати російсько-української війни. 

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного з 27 вересня по 1 жовтня.

За результатами опитування, 58% українців відповіли, що найбільш відповідальним за результати війни в країні є президент Володимир Зеленський.

Українці вважають Зеленського найбільш відповідальним за результати війни

Для 49% опитаних українців - Збройні сили України, а 33% громадян назвали найбільш відповідальним за результати війни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 58% українців проти територіальних поступок, 32% готові відмовитися від територій для завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Згідно з опитуванням, міжнародні партнери – 30%, населення України – 28%, Верховна Рада – 13%, міністр оборони Рустем Умєров – так вважають 10% українців. 

Українці вважають Зеленського найбільш відповідальним за результати війни

Зазначимо, що опитування проводилось Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру та аналізу соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

По всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року було опитано n=2000 жителів України віком від 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Метод опитування (CATI) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гнів та втома від війни: Які настрої панують серед українців у соцмережах, - дослідження

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) опитування (1929)


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Топ коментарі
+44
Ти диви. До когось дійшло , що підкацапний клоун та його шапіто зробили усе , щоб саботувати успіхи ЗСУ і усунути тямуще керівництво та замінили його на лояльне

Браво!
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13.11.2024 19:34
+34
***** напав у 2014 , чи тобі на великому зомбофоні про це не розповідали ?
От тільки у 2015-2019 на чолі країни був презедент ,а не гундосий підкацапний клоун
Тому і мали :
1) Звільнення 2/3 Донбасу від ворога
2) Замінований Чонгар
3) Жодної ракети чи шахеда у небі України
4) Найнижчий % тіньової економіки

А не як при Зе
1) відданий рашистам Донбас + частини 3 областей
2) Розмінований до вторгнення Чонгар
3) Постійні ракетні і шахедні обстріли
4) Україна найкорумпованіша країна у Європі

Як бачиш.
Якщо голосувати по приколу. Потім, стає геть не прикольно
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13.11.2024 19:38
+30
якраз ті хто здавав Південь ведуть нас до краху ..і такі холуї як ти, зебот
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13.11.2024 19:42
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Цитати вєлікіх лідоров.

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13.11.2024 20:16 Відповісти
Запом'ятай, що не судитимуть тільки переможця.
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13.11.2024 20:43 Відповісти
Це тоже його цитата?

Гєніально!
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13.11.2024 20:47 Відповісти
Гірше лютішого ворога чим агресор, можуть бути тільки 5та колона, корупціонери і ті хто їх покриває, та наволоч, яка наживається під час війни на крові і гибелі українців, ні честі, ні совісті, ні страху від безкарності, одна нажива в голові!? Так, чи ні?
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26.11.2024 19:18 Відповісти
Ідіть у сраку
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14.11.2024 23:48 Відповісти
І за шашлики і за бакланова с яйцеголовим і усе шапіто яке притягнув ригівське с собою
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13.11.2024 19:49 Відповісти
але для 30% наріду зелена пропаганда таки зайшла. це - немало.
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13.11.2024 19:51 Відповісти
Не розумію, до чого тут Зеленський. Він грає як може. Гадаю, Оскара точно заслужив.
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13.11.2024 19:58 Відповісти
Він - самозакохана лялька, якою керують кримінальні гроші (мафія) - і йому і їм НАС рати на Україну і решту обдуреного населення.
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14.11.2024 10:45 Відповісти
Який там результат, суцільні пройоби.
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13.11.2024 19:58 Відповісти
І знову я з конспірологією

Якщо ставити питання, як "найбільш відповідальним за результати війни в країні", то, при досягненні будь-яких успіхів, найвеличніше - хєрой! (як хтось мені казав, що то геній Сирського звільнив Харківщину).
А от якщо поставити питання "хто є найбільш відповідальним за умови початку війни в країні", то що буде? Розмінування, розведення, дороги на напрямках наступу, ігнорування саммітів НАТО, призначення ефесбешних кротів в усі сектори безпеки та оборони, скорочення армії, зупинка програм розробки та виготовлення озброєнь і БК...

До чого нас готують? 🤔
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13.11.2024 19:59 Відповісти
Найрезультативніша зброя ***** , це зе і його п'ять - шість ефективних менеджерів.
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13.11.2024 20:02 Відповісти
для зе!лідора, єдиний вихід, або перемагати на виборах, що є утопією.
або, домовитись про недоторканість з новими, наприклад притулою з стерненком.
бо, оті що наголосували зе!мразоту, вже дружно переключились на нових прикольних шоуменів.
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13.11.2024 20:08 Відповісти
Дай Боже, щоб Ви помилились стосовно перспектив Притули.
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13.11.2024 20:13 Відповісти
За Притулою стоять великі люди. Впливові і з грошима.
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13.11.2024 20:17 Відповісти
Саме тому я так і написав...
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13.11.2024 20:20 Відповісти
то, вже проводили чергове опитування. ну, типу цих, що нам періодично впарюють.
так , там партія притули на другому місці була. навіть, випередив пороха.
при чому, що партії притули не існує.,
тому приготуйтесь, до чергового приколу, але тепер від пінчука ахмєтова. механізм, вже перевірений коломойським.
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13.11.2024 20:17 Відповісти
(невесело).
Саме тому я так і написав...
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13.11.2024 20:22 Відповісти
Втішає що гірше вже не буде. Гірше просто нікуди.
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13.11.2024 20:25 Відповісти
(ще більш невесело).
А от тут не погоджуся з Вами. Завжди є куди гірше... Особливо, коли йдеться про фріків-невігласів у владі.
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13.11.2024 20:32 Відповісти
"Особливо, коли йдеться про фріків-невігласів у владі" + 73% " насєлєнія".
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14.11.2024 17:46 Відповісти

Но-но! От не треба називати мутрий наріт насєлєнієм!
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14.11.2024 21:39 Відповісти
ермак и зеленский привели войну в Украину.
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13.11.2024 20:09 Відповісти
война пришла раньше
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13.11.2024 20:17 Відповісти
Війну привели ті, хто голосував за негідників, починаючи з Кравчука і Кучми.
Ті, хто за кіло гречки продавав майбутнє своїх дітей.
Ті, хто нехтував і зневажав патріотів, таких, як В'ячеслав Чорновіл, наприклад.

Якби не ці довбні, Україна вже давно була б у НАТО, як країни Балтії.
І багато хто з українців можуть побачити цих довбнів, - якщо подивляться у дзеркало...
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13.11.2024 20:41 Відповісти
зеленский. ноль- что сказали старшие братья то и делал, он не мог быть самостоятельным от слова вообще
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13.11.2024 20:16 Відповісти
Та ніби приймає якісь рішення.
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13.11.2024 21:28 Відповісти
Я би не так поставив питання. Воно мало бути таке: хто винен у тому, що х..ло здійснив повномасштабне вторгнення у 2022 році?
- зеленський
- зеленський та коломойський
- зеленський з єрмаком, та ще 5-6 ефективних менеджерів
- зеленський та монобільшість у верховній раді
- зеленський та його кабмін
- ви самі особисто
- населення України
- Порошенко 🤣 (бо він у зеленодупих у всьому винуватий)
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13.11.2024 20:19 Відповісти
Це як Сталін винуватий у тому, що Гітлер напав на совок. Чи це зовсім інше?
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13.11.2024 20:49 Відповісти
Трошки по іншому. Сталін з Гітлером напару почали другу світову. А зелена потвора спровокувала своїм президенством напад.
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13.11.2024 21:37 Відповісти
и за шашлыки и за Чонгар и за баКланова и за Оман и за фсбэшника Елдака и за резникова и за клистроны и за сержанта Журавля и за вагнеров и цемаха и т.д и т.п.....
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13.11.2024 20:26 Відповісти
Той рідкісний варіант, коли я погоджуюсь з переважною більшістю результатів опитування.
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13.11.2024 20:39 Відповісти
чим старше особа, тим більше розуміє стан речей. Шкода, що тільки зараз доходить...
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13.11.2024 20:41 Відповісти
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13.11.2024 20:43 Відповісти
Ви що, погрожуєте потужному Лідору?
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13.11.2024 20:43 Відповісти
не знаю щодо закінчення війни, а за початок так, зеленський вбуде відповідати по статті держзрада і недбале виконання обов'язків. Це мінімум.
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13.11.2024 20:47 Відповісти
Вина на тупих українсиках, які по приколу привели до влади нікчемних осіб, далеких від розуміння як керувати державою, шпану ліквідаторів України, як назвав їх Степан Хмара. Тому Пу і сам Бог велів напасти, бо такого шансу він сам не чекав
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13.11.2024 20:57 Відповісти
мало того, ймовірно сценарій виборів 2019 розроблений в Кремлі, а тупі українсики бездумно повелися.
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13.11.2024 21:11 Відповісти
Звісно, без жодного сумніву. Так відбувається під час кожних виборів в Україні. Реалізовують кремлядський виборчий сценарій ворожа агентура, яка володіє адмінресурсом, бо перебуває в українській владі.
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14.11.2024 13:26 Відповісти
Проблема в тому, що ні за що він не відповідає, бо як тільки запахне смаженим, він разом із своїм пейсатим кодлом дрисне в Ізраіль і буде там писати мемуари як він тут всіх перемагав.....чи зробив разом., що одне і те ж.
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13.11.2024 21:01 Відповісти
оце мразота, а ему еще верят около 50 процентов или больше. это конченые люди.
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13.11.2024 21:07 Відповісти
Було б цікаво подивитися на результати опитування хто відповідальний за те що кацапи напали на Україну, хто показав Пуйлу що квартальна порноактриса
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13.11.2024 21:17 Відповісти
Зеленський відповідальний:
за закриття програм обороноздатності країни,
за конституційний переворот (державну зраду) - передачу всіх гілок влади єрмаку: голові (завідучому господарством) офіса президента,
за відведення військ ВСУ ("одностороннє розведення" - "потрібно лише перестати стіляти"),
за розмінування Чонгару,
за арешти й тримання у тюрьмах патріотів України,
за перешкоджання діям народних депутатів: заборону виїзду за кордон Петру Порошенку…
Цей список дуже великий.
Й результат війни може бути позитивним лише всупереч діям чинної влади мародерів.
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13.11.2024 21:23 Відповісти
Звісно,шо відповідає зєлєнскій. Залужного і його команду хто зняв? Папа Римській шолі. І за просування кацапів на Харьківщині, і за здачу Херсонщіни і Запоріжжя, і за здачу у полон ,,Азовців", і за розмінування Чонгару, і за здачу ЗАЕС, і за саботаж евакуації митняка в началі вторгнення кацапів. За все відповідає зєлєнскій і його ,,5-6 ефективних" менеджери. Потерпіть ще трошки, люди, він ще і Харків здасть
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13.11.2024 21:39 Відповісти
Треба розрізняти поняття "винний" та "відповідальний".
Зеленський - винний у розброєнні армії (закритті воєнних програм, скороченні фінансування), розмінуванні Чонгару…
ВСУ відповідальні за результат війни - хоч тягарем є "головнокомандувач": який робив все, щоб "Київ за три дні" (може й далі робить те ж саме: щоб стати губернатором малоросії у рф).
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13.11.2024 21:58 Відповісти
І за розвал економіки теж відповідає це ********* жабеня.
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13.11.2024 22:29 Відповісти
І перед ким же він відповідає?
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13.11.2024 22:56 Відповісти
Поки не відповідає але має відповісти переді мною та навіть його виборцями, хоч ці довпойопи досі вишивають його неголену образіну бісером, в себе на лобі…
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15.11.2024 11:05 Відповісти
Руки прочь от Зетаньяху!
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14.11.2024 00:00 Відповісти
І ат Нєлєнскаво тоже прочь!
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14.11.2024 17:49 Відповісти
Ох-ох-ох, Трамп такий паноптикум на посади зібрав, найголовніше - за принципом відданості, а все інше - "не на часі".
Вони ж і сратися між собою почнуть, проблем у США і так вистачало, можливо, політтехтологи зможуть зберегти це за фасадом "тефлонової" пристойності, але ж по факту, будуть серйозні невдачі на всіх напрямах.

Дуже б не хотілося, щоб першим млинцем була Україна.

Можливо треба сховатится за виборами, потягнути час, перед перемовинами!
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14.11.2024 00:47 Відповісти
За тысячу лет ничего так не изменилось.

Плебсу до сих пор нужен пастух \ барин \ царь. А думать плебс все равно не научился, равно как и жить по закону.

Ладно, Зеленский нехороший человек, и все такое. Оставим его на совести избирателей.
Но что сам народ?

Мужчины, зная что будет война, наверняка каждый прошел хотя бы курсы медицинской помощи и стрельбы с несчастного калаша? А когда началась война - все гурьбой побежали в ТЦК и оставили свои данные с пометкой "Иван Иванов, умею водить и чинить авто" ?

Женщины так сразу чухнули за границу, прикрываясь заботой о детях, вместо того чтобы подавать своим мужчинам патроны. И ждут, пока все отвоюют (или умрут) другие дети.

Патриотизм - это не бегать с флагом на заднице, не орать славу, и не шпрехать на мове - а делать свою родину как можно богаче (а значит сильнее) и быть с ней в радости и печали.

Бузинессменчики стали снижать цены на жизненно-важное для стремительно нищающего населения, зарабатывая самый минимум для собственного выживания? Или напротив взвинтили цены, чтобы и без того бедный народ стал еще беднее? Да бросьте, таксисты вон в Николаеве еще до войны во время снега таксу в три раза поднимали, пользуясь тем что у застрявшего населения нет выбора.

Виноват в этом не Зеленский.

И это как снежный ком, смешивается потихоньку, вызывая каскад трещин в стране, увеличивающийся в геометрической прогрессии.

Порошенку, половина которого здесь хаит, а половина боготворит, нужно было сделать всего две вещи: 1) отвять от культурно-языкового вопроса (в мультикультурной by design стране это красная тряпка ведущая к спорам и конфронтации); 2) заставить мужиков пройти недельные стрельбища с последующим выкупом оружия за 20% его цены под замок в сейфе. Всё.

Не нужны были танки, джавелины, ракеты, ядерные бомбы. Нужно было просто иметь в стране 10 миллионов калашей в каждом доме - и ни один бы дурак на такую страну не осмелился напасть. Бонусом, последующие власти были бы сдержаннее в аппетитах.

Но не срослось.

Так что нет, нельзя сказать что ответственность на Зеленском, на народе, на Порошенко или на НАТО. Ответственность - на всех и сразу.
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14.11.2024 01:06 Відповісти
Blast
Пану відомо, що то є "Дозвильна система"? До 2022 року цивіл для того, щоб доторкнутись до чогось вогнепального повинен був мати відповідний
Дозвил! А постріляти він міг лише із власної зброї, якщо така у нього була!
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14.11.2024 13:46 Відповісти
Саме єврейський клоун після СОТЕНЬ кричущих епізодів державної зради призначив московита Сирського командувати. При Сирському не звільнено ЖОДНОГО МЕТРА нашої землі. Армія відступає. А ще полізли в Курськ...
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14.11.2024 07:28 Відповісти
І шо, зовсім ніде нема Пороха. Дуже стрьомно поводять себе українці, дуже.
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14.11.2024 08:08 Відповісти
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14.11.2024 09:51 Відповісти
А чого так мало -- лише 60% ???
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14.11.2024 10:21 Відповісти
Яких 60%? В сумі зеленим зрадників й корупціонерів вважають відповідальними за здачу українських територій близько до 100% населення
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14.11.2024 13:31 Відповісти
Благодарность.
https://dl-news.defence-line.org/?p=45428

Секретарь горкома КПСС города Н садится утром в служебное авто. Видит, что его персональный водитель Иван грустный и поникший.
Секретарь: Иван, ну что уже случилось?
Иван: Та жизнь совсем паскудная стала…
Секретарь: Как же так, я ж тебе квартиру трехкомнатную без очереди выделил уже как 5 лет.
Иван: Та да, но все равно…
Секретарь: Жена твоя товаровед в центральном гастрономе.
Иван: Да, но…
Секретарь: Дети твои в английской школе, шапку пыжиковую вот тебе подарил.
Иван: Та все равно тяжко очень.
Секретарь: Так что ж ты хочешь!?
Иван: Хочу чтобы Вы меня возили!

Старый советский анекдот. Кто не знает, что такое «товаровед» и «пыжиковая шапка», поясняю. Это символы престижа и благополучия в СССР.

Есть такое качество в человеческих взаимоотношениях. Умение быть признательным за что-то хорошее, сделанное для тебя, и не за деньги. Благодарность называется.

Это качество не прописано в законодательстве. Умение быть благодарным не преподают в школе. Просто умение благодарить есть одним из показателей следования человеком законам Вселенной, а этим законам подчиняется все живое на Земле. Но человек же считает себя вершиной творения, что ему какие-то законы мироздания. Потому и неблагодарность распространена намного больше, чем благодарность.

Кстати, у животных благодарность развита намного больше, чем у людей. Потому что животные не считают себя вершиной эволюции.

Конец третьего года страшной войны. Украина существует только благодаря помощи Запада. Украина воюет оружием Запада. Более 60% бюджетного дефицита покрывают деньги Запада. То, что в ваших домах есть электричество и интернет, и вы можете читать мои наборы букв - заслуга Запада, а совсем не властей Украины.

И меня удивляет и бесконечно печалит тот факт, что даже на нашем ресурсе, где собрались наиболее думающие и адекватные люди Украины и мира, я читаю постоянные претензии, что Запад и, в частности, Президент Джозеф Байден, сделал мало и не так для Украины. А больше всего удивляют претензии к мистеру Байдену, что он может, но не хочет жестко обуздать зеленую власть во главе с Зеленским.

Меня удивляет, почему такие претензии не предъявляются председателю Си? Ведь могущественный Си может и помочь Украине, и укоротить хотелки московии. Но нет, претензии выкатывают именно тому, за чей счет и живет Украина.

Вспомним недавнюю совсем историю. 2021 год, открытые предупреждения западных лидеров во всех эфирам о неминуемом вторжении московии в Украину. Так в мире делают только тогда, когда предупреждения по закрытым каналам не были услышаны.

Открытые предупреждения о неминуемом нападении власть Украины не только отвергает, но и откровенно высмеивает.

Перед этим, с 2019 года, весь Запад и адекватное меньшинство украинцев с ужасом наблюдают безумное сокращение ВСУ, ликвидацию оборонных программ, запрет на аэророзведку и снайпинг, разминирование территорий, рассадку генералов на нары. Неадекватное украинское большинство весело ржот и издевательски «а то путин нападьот!».

Вот вы, будучи на месте американского, британского, немецкого правительства, что бы вы думали и делали? Ведь более чем очевидно, что украинское руководство во главе с Зеленским, и близко не собирается защищать свою страну от неминуемого нападения. И весь этот шабаш миролюбия и всепрощения активно поддерживает подавляющее большинство украинцев.

Что в этой ситуации было делать Западу? Правильно, эвакуировать посольства и с жалостью смотреть на клинических идиотов.
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14.11.2024 10:28 Відповісти
А сейчас те же самые клинические идиоты верещат по всему миру, что Запад готов был нас сдать московии в феврале 2022 года, потому что не дал никакого оружия перед вторжением. А какого хрена нам давать оружие, если мы сами свое оружие уничтожали и все проходы для орков разминировали!?

Идем дальше. Что сделал Запад уже через две недели после вторжения и яростной битвы украинцев? Уже с середины марта из Болгарии и Румынии пошел дизель, снаряды, гранатометы, мины и прочее. А легкое пехотное и противотанковое вооружение из Британии и США шло непрерывно самолетами через Польшу.

А первое тяжелое вооружение НАТО в Украине появилось в конце мая 2022. Да это просто невиданная ранее скорость принятия и реализации решений по вооружению для бюрократической машины Запада! И поток оружия только нарастал, и до какого момента? Правильно, до создания ставки верховного говнокомандующего и узурпации всей власти в руках опы.

А когда у нас начались проблемы на фронтах, которые только усиливаются по сей день? Правильно, с весны 2023 года, когда опа полностью захватила и политическое и военное руководство страной, и начала очень активно строить в Украине московию. И вот тогда, в июле 2023 года, прозвучало знаменитое «мы не Амазон». Но ни тупое украинское руководство, ни не менее тупые украинцы не поняли, что это означает и что будет в будущем.

А как вы считаете, нормально ли, что Запад давал и дает нам горы оружия и кучи денег, и при этом просит зеленую власть прекратить делать гадкие вещи (например, прекратить е**ный марафон), и делать хорошие вещи (например, убрать схемы на таможне и в налоговой)? Я считаю, что это абсолютно нормально.

И чем же отвечала на это зеленая власть? Е**ный марафон по-прежнему, схемы только нарастают, но виноват жадный и ссыкливый Запад, особенно дедушка Байден.

Еще пример. По всем сетям и пабликам гуляла информация, что степень проникновения московской агентуры в государственные и военные структуры Украины вышел на уровень «полная оперативная осведомленность». Это означает, что в каждой бригаде, в каждой районной администрации есть активный крот. Внимание вопрос: сколько кротов из властных кабинетов выволокли и посадили? И не надо мне про рядовых ждунов и наводчиков ракет, их берут пачками, но и вред их минимальный. А где Ваня Баканов? Кто положил план наступления 2023 года на стол московитов, как говорил приговор Украине? Кто методично выгоняет опытных командиров ВСУ на мороз? Кто до сих пор блокирует все программы оборонпрома?

И даже в такой ситуации помощь идет постоянно. Потому что тонкая пиксельная линия на востоке Украины сражается и сдерживает толпы одичалых. Помощь идет, несмотря на все более гадкие действия украинской власти.

Но Бога нельзя постоянно дергать за бороду и плевать в его спину. Рано или поздно ему это надоест, и он позовет тетушку Карму настучать охамевшим необучаемым дебилам.

Я выражаю искреннюю благодарность 46 Президенту США Джозефу Байдену за его просто титаническую работу по поддержке Украины. Благодаря этому великому человеку Украина еще есть на карте мира и борется. И мне очень стыдно, что я украинец. До 2019 года я этим гордился…

Президент Зеленский - приговор Украине.
https://dl-news.defence-line.org/?p=45428
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14.11.2024 10:29 Відповісти
Ищите Ермака.
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14.11.2024 11:14 Відповісти
Тобто. А народ себе винним не віажає за те, шо обрали це недоразумєніє , яке привело цю
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14.11.2024 10:56 Відповісти
це така дурня оте опитування що його в унітаз і кнопку натиснути на бачку --- давайте по порядку у нас зараз президент напівшостого . перед ним п.ять було . хто з них відповідав перед народом . може кучма виродок що 10 років роздавав заводи фабрики продавав танки бетери в азію та африку . може ющенко той що разом з гриценком армію скоротив до непристойності а нахєра нам армія якщо папєрєднік продав ***** техніку . про януковоща це окрема розмова --- і вофа зєльц ні за баканова ні за шашлики ні за чонгар теж відповідати не буде на жаль
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14.11.2024 11:10 Відповісти
Всем управляет Ермак. Какой ещё Зелька?
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14.11.2024 11:12 Відповісти
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14.11.2024 11:33 Відповісти
Це просто не було варіанту "Порошенко". Якби був, то мудрий український нарід вибрав би цей варіант
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14.11.2024 11:52 Відповісти
146%
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14.11.2024 13:29 Відповісти
Загалом кацапським агентам й зрадникам недовіряють і покладають на них відповідальність за здачу українських територій ворогу 58%+33%+13%+10%. Не мають особливого значення пропорції між ними.
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14.11.2024 13:38 Відповісти
А до чого тут 1939-й? Я про 1941-й. Жертва спровокувала напад агресора не "таким" президентом. Тільки чомусь перед повномасштабним вторгненням був ультиматум пуйла НАТО. Напад пуйла був питанням часу при будь-якому президентові і планувався задовго до президенства Зеленського і, навіть, Порошенка. Тому, що напад в 2014-ому був теж ретельно спланований.
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14.11.2024 14:00 Відповісти
Трамп назвал Зеленского ответственным за российское вторжение в Украину

18 октября 2024

Владимир Зеленский несет личную ответственность за то, что он «позволил» начаться российскому вторжению в Украину, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Владимир Зеленский несет личную ответственность за то, что он «позволил» начаться российскому вторжению в Украину, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
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14.11.2024 23:50 Відповісти
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