Саме Зеленський відповідає за результати у війні - 60% українців. ІНФОГРАФІКА

Майже 60% громадян України вважають президента Володимира Зеленського найбільш відповідальним за результати російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного з 27 вересня по 1 жовтня.

За результатами опитування, 58% українців відповіли, що найбільш відповідальним за результати війни в країні є президент Володимир Зеленський.

Для 49% опитаних українців - Збройні сили України, а 33% громадян назвали найбільш відповідальним за результати війни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Згідно з опитуванням, міжнародні партнери – 30%, населення України – 28%, Верховна Рада – 13%, міністр оборони Рустем Умєров – так вважають 10% українців.

Зазначимо, що опитування проводилось Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру та аналізу соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

По всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року було опитано n=2000 жителів України віком від 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні.

Метод опитування (CATI) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

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