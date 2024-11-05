УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8781 відвідувач онлайн
Новини
7 642 53

Гнів та втома від війни: Які настрої панують серед українців у соцмережах, - дослідження

Які настрої панують серед українців у соцмережах

З 26 жовтня по 1 листопада 2024 року в третині дописів громадян у соцмережах панували гнівні настрої. Серед причин, зокрема, наслідки постійних обстрілів РФ та злість на західних партнерів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на УП.Життя.

Фахівці громадської організації CAT-UA дослідження, в якому з’ясовували, які настрої переважали в українському інформаційному просторі з 26 жовтня по 1 листопада 2024 року.

Гнів

Як свідчить аналіз дописів, минулого тижня серед українських інтернет-користувачів переважали песимістичні настрої. Дослідники кажуть, це зумовили постійні атаки РФ і, як наслідок, – руйнування будівель, поранення та загибелі людей.

Крім того, гнівні дописи стосувалися західних партнерів, зокрема польської влади, представники якої відмовилися надати МіГи. Також користувачів обурила слабка реакція світу на участь північнокорейських солдатів у війні проти України. Тож гнівні настрої загалом присутні у 33% дописів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість громадян, готових терпіти війну, скільки буде потрібно, скоротилася до 63%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Тривога

Тривожні настрої спостерігалися у 22% дописів. Їх викликали, зокрема, новини про військових з Північної Кореї, які вже прибули в зону бойових дій.

Також громадяни занепокоєні російським наступом на сході. Українці обговорювали можливі сценарії його розвитку. Подекуди ці обговорення ставали більш емоційними.

Радість

Більш піднесені настрої панували у 15% дописів-реакцій. Зокрема, на події в Криму та Чечні, а також на просування українських сил на Курщині.

Також приводами для позитивних реакцій стали допомога від США та Данії, візит міністра оборони Норвегії в Одесу.

Емоції українців в інформаційному просторі з 26 жовтня по 1 листопада 2024 року

Емоції українців в інформаційному просторі з 26 жовтня по 1 листопада 2024 року. Громадська організація CAT-UA

Сум

Дослідники зазначають, минулого тижня значно зросла частка дописів із сумними настроями – до 13%. Зокрема, через загибель цивільних українців внаслідок російських ударів по Києву, Херсону, Харкову та Дніпру.

Також читайте: 47% українців назвали Telegram основним джерелом інформації, 21% - "Єдиний марафон", - дослідження "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Надія

Найчастіше українці висловлювали сподівання на світову підтримку, особливо США та Південної Кореї. Таких дописів було 5%.

Втома

Дослідники вважають, що за минулий тиждень побільшало дописів, у яких українці висловлюють втому від подій довкола. За їхніми спостереженнями, у соцмережах з’явилися багато ліричних віршів на цю тему. Про це свідчать 2% реакцій.

Як проводили дослідження

Згідно з методологією дослідження, CAT-UA щодня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажувала повний масив згадувань воєнних термінів — загалом понад 300 тисяч дописівза 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, X, TikTok, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (дві останнізаборонені в Україні).

З цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів – це приблизно 0,25% від їхньої загальної кількості. Дані обробляються вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією – у середньому 85% від загальної кількості – і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування.

Автор: 

опитування (1985) українці (2554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
«Гнів
Як свідчить аналіз дописів, минулого тижня серед українських інтернет-користувачів переважали песимістичні настрої. Дослідники кажуть, це зумовили постійні і, як наслідок, -
«дослідники» - просто агонь: помітили гнів від дій кацапні, але не помітили гніву від того що витворяє ОПГ ЗЄкоманда з кацапськими кротами.
показати весь коментар
05.11.2024 17:04 Відповісти
+19
А від власної влади українці не втомилися і жодним чином на неї не гніваються. Авжеж, 6л@дь, віримо у таку соціологію...
показати весь коментар
05.11.2024 17:06 Відповісти
+14
а що ви хотіли? десятки тисяч прокуровів та інших здорових силовикіів поробили собі фейкові інвалідні групи! на фронт гонять хворих дідів!
показати весь коментар
05.11.2024 17:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хтось очікував іншого?
показати весь коментар
05.11.2024 16:52 Відповісти
візит міністра оборони Норвегії в Одесу
Хто про це взагалі чув?
показати весь коментар
05.11.2024 16:53 Відповісти
Алексей Зубец не исключил заморозку вкладов россиян во избежание «бешеной» инфляции

12:24 сегодня
показати весь коментар
05.11.2024 16:53 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2024 16:54 Відповісти
А які настрої у можновладців...*=
показати весь коментар
05.11.2024 16:55 Відповісти
Наше бабло гріє та піднімає настрій у наших можновлвдців
показати весь коментар
05.11.2024 16:59 Відповісти
а що ви хотіли? десятки тисяч прокуровів та інших здорових силовикіів поробили собі фейкові інвалідні групи! на фронт гонять хворих дідів!
показати весь коментар
05.11.2024 17:00 Відповісти
втома від війни у соцмережах... як мило...
показати весь коментар
05.11.2024 17:01 Відповісти
в тебе все в порядку, а у когось немає житла, загинув хтось з рідних, втратив роботу, стикнувся з несправедливістю рожеводупих броньованих псевдовійськових... мало причин бути втомленим?
показати весь коментар
05.11.2024 17:20 Відповісти
І все ж таки це більш чесно, ніж ті хто закликає воювати до останнього кацапа і руїн кремля, але при першій небезпеці через день буде оформлювати карту поляка десь у Вроцлаві.
показати весь коментар
05.11.2024 17:30 Відповісти
«Гнів
Як свідчить аналіз дописів, минулого тижня серед українських інтернет-користувачів переважали песимістичні настрої. Дослідники кажуть, це зумовили постійні і, як наслідок, -
«дослідники» - просто агонь: помітили гнів від дій кацапні, але не помітили гніву від того що витворяє ОПГ ЗЄкоманда з кацапськими кротами.
показати весь коментар
05.11.2024 17:04 Відповісти
З 26 жовтня по 1 листопада 2024 року в третині дописів громадян у соцмережах панували гнівні настрої

А потім що: перестали?
Згадалося давнє армійське: "Огнепроводный шнур горит в воде до глубины в 10 метров и глубже"
показати весь коментар
05.11.2024 17:04 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2024 17:05 Відповісти
Перші дві лінії оборони не завадили краще озброєному і чисельнішому агресору окупувати французькі і фінські землі.
показати весь коментар
05.11.2024 17:32 Відповісти
Шодо лінії Мажино то нацики їх обійшли - такшо не тре ляля . Якби нацики штурмували в лоб лінію Мажино то в них втрати були би як в комуняк які штурмували в лоб лінію Маннергейма - крім того порівнювати можливості французів ( які мали сотні танків які були кращі за німецькі то є шось з чимось ) і фіннів які в усьому поступалися совку ( в совку тисячі літаків і танків в фіннів десятки ) це є шось з чимось . Такшо ваше порівняння не підходить .
показати весь коментар
05.11.2024 18:10 Відповісти
А від власної влади українці не втомилися і жодним чином на неї не гніваються. Авжеж, 6л@дь, віримо у таку соціологію...
показати весь коментар
05.11.2024 17:06 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2024 17:29 Відповісти
Поки суспільство зневірилось в усіх хто при владі, кацапська пропаганда робить своє брудне діло
показати весь коментар
05.11.2024 17:09 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosia-nastup/31661149.html Послухайте повідомлення із Вашингтона та інших західних урядів про зростання загрози з боку Росії: вторгнення неминуче.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosia-nastup/31661149.html Послухайте очільника Ради безпеки і оборони України та інших посадових осіб, у тому числі і президента Володимира Зеленського, і почуйте інший меседж: не панікуйте, не перебільшуйте.

https://mil.in.ua/uk/news/oprylyudneno-spysok-vijskovoyi-dopomogy-********-u-2021-rotsi/ Впродовж 2021 року Україна отримала військової допомоги на суму близько $450 млн, а саме: зброю, бронеавтомобілі, техніку забезпечення, медичне обладнання та багато іншого.
показати весь коментар
05.11.2024 17:10 Відповісти
Втома від безкінечної корупції зесволоти.
показати весь коментар
05.11.2024 17:24 Відповісти
Що цікаво, ні слова про гнів на владу. Отой зелений стовпчик радості мабуть при згадках нашої влади. А дослідження з ОП проводили.
показати весь коментар
05.11.2024 17:25 Відповісти
гнів на зелених зрадників крадіїв та недоумків
показати весь коментар
05.11.2024 17:30 Відповісти
100%
показати весь коментар
05.11.2024 17:35 Відповісти
наступило время офигительных историй (исследований)...
Ничего удивительного. Даже на Цензоре бывают боты, которые все время винят Запад и в частности поляков...
показати весь коментар
05.11.2024 17:49 Відповісти
Якщо гнів на західних партнерів, значить журнашлюхи з марафону не даремно жеруть хліб з рук єрмака
показати весь коментар
05.11.2024 17:55 Відповісти
Гнів, втома?! То йдіть, та замініть наших вояків там, на "0"! Не буде ні першого, а ні другого!
показати весь коментар
05.11.2024 18:03 Відповісти
я вважаю чесно було б подібне пропонувати тому, хто сам на 0-лі
показати весь коментар
05.11.2024 19:14 Відповісти
Щиро дякую за поради. Від жінки, що не має ніяких обов'язків в цей нелегкий час. Не буде заламана та викрадена бусифікаторами і має можливість вільно їздити за кордон. Що успішно і зробила а тепер з польщі пхає в спину чоловіків.
показати весь коментар
05.11.2024 19:48 Відповісти
Жінкам заздрите,дегани? То повідрізайте собі пісюни,щоби "бусифікатори" назавжди відчепились від вас.
показати весь коментар
05.11.2024 21:55 Відповісти
відріж собі пісюна,вєталь-суцільний позитив для ухилянта: тцк відчепиться,інвалідність отримаєш,на жінок не витрачатимешся,за кордон випустять,кацапи вже не каструють. На пляшку,правда,посадити можуть,ну то таке: чи тобі звикати?
показати весь коментар
05.11.2024 22:08 Відповісти
Язика собі відріж довбодятел тупий
показати весь коментар
05.11.2024 22:55 Відповісти
А що не так,вєталь? Звідки така чорна невдячність,? Я ж запропонував тобі та решті подібного до тебе лайна УНІВЕРСАЛЬНУ схему вирішення всіх ваших проблем
показати весь коментар
05.11.2024 23:02 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2024 23:05 Відповісти
Послухався поради і пішов пісюна собі видаляти? Ну ок. Нехай щастить.
показати весь коментар
05.11.2024 23:13 Відповісти
І взагалі не кожен військовий герой. Так само як не кожен в тилу ухилянт. Коли ви вже собі це на носі зарубаєте. Через 20 хвилин до мене друг з Азову аж з Харкова приїздить в гості. Просто щоб побачитись в свою коротку відпустку. Стіл накритий, торба з подарунками, три ящики посилок хлопцям в багажник. І жоден з них за весь час моєї допомоги не сказав що я ухилянт чи кидай все іди до нас. А якраз безкорисна скиглота яку вчора запакували і сьогодні вже ходить шукає де його нагатититись про ухилянтів більше всих і завиває. Тому злийся, мурло.
показати весь коментар
05.11.2024 23:01 Відповісти
Яка цікава історія...Ти,вєталь,не забудь своєму "другу з азова" показати свій комєнт,де ти заздриш жінкам,що їх "тцк не ламає". Впевненй,що весь Азов буде в захваті від твоїх думок
показати весь коментар
05.11.2024 23:10 Відповісти
Абсолютно срати на твою думку. А ти добре подумай що ти в житті зробив не так що так пукана рве. Може там якийсь вибір в 2019 наприклад. Треба за свої вчинки нести відповідальність.
показати весь коментар
05.11.2024 23:16 Відповісти
Ну сери,поки ще на пляшку не всадили. Сцикун завжди шукає собі виправдань у хибних діях інших,не тому виборі,тощо. А треба за свої вчинки нести відповідальність,як ти вірно сказав,а не ганьбитись у мережі,заздрячи жінкам.
показати весь коментар
05.11.2024 23:28 Відповісти
Ну головне зі своєї пляшки не злазь. А мені за себе не соромно. Все, гуляй лісом.
показати весь коментар
05.11.2024 23:31 Відповісти
Це ти після першої повістки займенники плутати почав? Добре,що хоч не заікаєшся А те що тобі не соромно-я зрозумів,як прочитав,що ти жінкам заздриш. Вдалого тобі оскоплєнія.
показати весь коментар
06.11.2024 00:36 Відповісти
Здається мені що ти кацап обісцяний. Дуже вже типова поведінка і зрозумілі цілі. Понавилазило тут вас за останні місяці як грибів кандидозних на ******. Манера поведінки як по методичці. І на пляшки як один любите присідати, постійно про це говорите, дуже вже по скрєпному. Або черговий пристарілий маразматик нафронтовик. Нормальні військові поважають тил, що допомагає. Так от ти точно не з них. Або просто по життю чмоня ображена.
показати весь коментар
06.11.2024 01:10 Відповісти
А кожному, до речі, своє! Я голосувала за Петра Олексійовича, і в цьому гівні разом з 73% жити не збираюсь. Навіщо витрачати кращі роки, час, гроші на бовдурів, які по-приколу проголосували за ідіота?!
показати весь коментар
06.11.2024 11:39 Відповісти
Я теж голосував за Пороха і ЄС на всих виборах в тому числі і у міську раду. Але дійсно, кожному своє. Моя сім'я в свій час коли ще була можливість виїхати, вирішила залишитись. І скільки ми не були до цього за кордоном - добре там, де нас немає.
показати весь коментар
06.11.2024 14:24 Відповісти
А коли в Москві завиє повітряна тревога ?
показати весь коментар
05.11.2024 18:40 Відповісти
та злість на західних партнерів

А от ЗЄ норм. Ніякої злості на нього, егеж?

Це ж західні партнери провалили підготовку до вторгнення та контрнаступ, звільнили командування ЗСУ у критичний момент, розвалили і так кульгаючу систему військового обліку та просрали мобілізацію?
показати весь коментар
05.11.2024 18:48 Відповісти
На Цензорі дуже втомлені з Німеччини, Канади та Америки, Італія взагалі забила на війну в Україні бо у її дольче віту війна ніяк не вписується. Жодного італійського хохла нема останнім часом, а до виборів їх тут було дуууже багато. Одна тільки Лєнка італєнка з десятьох акаунтів тролила так, що гай шумів.
показати весь коментар
05.11.2024 19:02 Відповісти
не тринди! як раз більшість тих, хто пише з закордону - намагаються всіх загнати під ружжо! я, мабудь, єдиний - хто проти
показати весь коментар
05.11.2024 19:16 Відповісти
Та я вас з за кордону взагалі всіх у труні бачила. Брудна піна.
показати весь коментар
05.11.2024 20:47 Відповісти
У мене точно зростає втома від нахабного самопризначенця. "Відпахав" п'ять років - йди на ... пенсію. Державну. Знімай відосики про свою "селедку". Чого вчепився у крісло, якщо нічого не зумів зробити з того, про що заливав на стадіоні. П'ять років - строк великий. Можна пів шкільної програми вивчити, а не тільки англійську. зєлєнскій ! я втомився від тебе ! І твоїх бовдурів помічників.
показати весь коментар
05.11.2024 19:03 Відповісти
Головне, що ми від корупціі не втомилися, і не сумуємо з приводу розкрадання народних грошей. А ще ми радіємо, що наші обранці-депутати тікають з краіни
показати весь коментар
05.11.2024 20:00 Відповісти
А де в цих "дослідженнях" влада на чолі з ішаком?
показати весь коментар
05.11.2024 22:31 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2024 01:09 Відповісти
 
 