Гнев и усталость от войны: Какие настроения преобладают среди украинцев в соцсетях, - исследование
С 26 октября по 1 ноября 2024 года в трети сообщений граждан в соцсетях царили гневные настроения. Среди причин, в частности, последствия постоянных обстрелов РФ и злость на западных партнеров Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП.Життя.
Специалисты общественной организации CAT-UA исследование, в котором выясняли, какие настроения преобладали в украинском информационном пространстве с 26 октября по 1 ноября 2024 года.
Гнев
Как свидетельствует анализ сообщений, на прошлой неделе среди украинских интернет-пользователей преобладали пессимистические настроения. Исследователи говорят, это обусловили постоянные атаки РФ и, как следствие, - разрушение зданий, ранения и гибели людей.
Кроме того, гневные сообщения касались западных партнеров, в частности польских властей, представители которых отказались предоставить МиГи. Также пользователей возмутила слабая реакция мира на участие северокорейских солдат в войне против Украины. Поэтому гневные настроения в целом присутствуют в 33% сообщений.
Тревога
Тревожные настроения наблюдались в 22% сообщений. Их вызвали, в частности, новости о военных из Северной Кореи, которые уже прибыли в зону боевых действий.
Также граждане обеспокоены российским наступлением на востоке. Украинцы обсуждали возможные сценарии его развития. Иногда эти обсуждения становились более эмоциональными.
Радость
Более приподнятые настроения царили в 15% сообщений-реакций. В частности, на события в Крыму и Чечне, а также на продвижение украинских сил на Курщине.
Также поводами для положительных реакций стали помощь от США и Дании, визит министра обороны Норвегии в Одессу.
Эмоции украинцев в информационном пространстве с 26 октября по 1 ноября 2024 года. Общественная организация CAT-UA
Печаль
Исследователи отмечают, на прошлой неделе значительно возросла доля сообщений с печальными настроениями - до 13%. В частности, из-за гибели гражданских украинцев в результате российских ударов по Киеву, Херсону, Харькову и Днепру.
Надежда
Чаще всего украинцы выражали надежду на мировую поддержку, особенно США и Южной Кореи. Таких сообщений было 5%.
Усталость
Исследователи считают, что за прошедшую неделю увеличилось количество сообщений, в которых украинцы выражают усталость от событий вокруг. По их наблюдениям, в соцсетях появилось много лирических стихов на эту тему. Об этом свидетельствуют 2% реакций.
Как проводили исследования
Согласно методологии исследования, CAT-UA ежедневно с помощью автоматизированных систем мониторинга выгружала полный массив упоминаний военных терминов - всего более 300 тысяч сообщений - по 50 ключевым поисковым словам в сетях Facebook, X, TikTok, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (две последние - запрещены в Украине).
Из этого массива сообщений, написанных пользователями из Украины, ежедневно случайным образом выделяется 1350 сообщений - это примерно 0,25% от их общего количества. Данные обрабатываются вручную: выделяются пользователи с проукраинской позицией - в среднем 85% от общего количества - и определяются высказанные ими эмоции на основе протоколов кодирования.
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Хто про це взагалі чув?
12:24 сегодня
Як свідчить аналіз дописів, минулого тижня серед українських інтернет-користувачів переважали песимістичні настрої. Дослідники кажуть, це зумовили постійні і, як наслідок, -
«дослідники» - просто агонь: помітили гнів від дій кацапні, але не помітили гніву від того що витворяє ОПГ ЗЄкоманда з кацапськими кротами.
А потім що: перестали?
Згадалося давнє армійське: "Огнепроводный шнур горит в воде до глубины в 10 метров и глубже"
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosia-nastup/31661149.html Послухайте очільника Ради безпеки і оборони України та інших посадових осіб, у тому числі і президента Володимира Зеленського, і почуйте інший меседж: не панікуйте, не перебільшуйте.
https://mil.in.ua/uk/news/oprylyudneno-spysok-vijskovoyi-dopomogy-********-u-2021-rotsi/ Впродовж 2021 року Україна отримала військової допомоги на суму близько $450 млн, а саме: зброю, бронеавтомобілі, техніку забезпечення, медичне обладнання та багато іншого.
Ничего удивительного. Даже на Цензоре бывают боты, которые все время винят Запад и в частности поляков...
А от ЗЄ норм. Ніякої злості на нього, егеж?
Це ж західні партнери провалили підготовку до вторгнення та контрнаступ, звільнили командування ЗСУ у критичний момент, розвалили і так кульгаючу систему військового обліку та просрали мобілізацію?