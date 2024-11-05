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Гнев и усталость от войны: Какие настроения преобладают среди украинцев в соцсетях, - исследование

Які настрої панують серед українців у соцмережах

С 26 октября по 1 ноября 2024 года в трети сообщений граждан в соцсетях царили гневные настроения. Среди причин, в частности, последствия постоянных обстрелов РФ и злость на западных партнеров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП.Життя.

Специалисты общественной организации CAT-UA исследование, в котором выясняли, какие настроения преобладали в украинском информационном пространстве с 26 октября по 1 ноября 2024 года.

Гнев

Как свидетельствует анализ сообщений, на прошлой неделе среди украинских интернет-пользователей преобладали пессимистические настроения. Исследователи говорят, это обусловили постоянные атаки РФ и, как следствие, - разрушение зданий, ранения и гибели людей.

Кроме того, гневные сообщения касались западных партнеров, в частности польских властей, представители которых отказались предоставить МиГи. Также пользователей возмутила слабая реакция мира на участие северокорейских солдат в войне против Украины. Поэтому гневные настроения в целом присутствуют в 33% сообщений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество граждан, готовых терпеть войну, сколько потребуется, сократилось до 63%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Тревога

Тревожные настроения наблюдались в 22% сообщений. Их вызвали, в частности, новости о военных из Северной Кореи, которые уже прибыли в зону боевых действий.

Также граждане обеспокоены российским наступлением на востоке. Украинцы обсуждали возможные сценарии его развития. Иногда эти обсуждения становились более эмоциональными.

Радость

Более приподнятые настроения царили в 15% сообщений-реакций. В частности, на события в Крыму и Чечне, а также на продвижение украинских сил на Курщине.

Также поводами для положительных реакций стали помощь от США и Дании, визит министра обороны Норвегии в Одессу.

Емоції українців в інформаційному просторі з 26 жовтня по 1 листопада 2024 року

Эмоции украинцев в информационном пространстве с 26 октября по 1 ноября 2024 года. Общественная организация CAT-UA

Печаль

Исследователи отмечают, на прошлой неделе значительно возросла доля сообщений с печальными настроениями - до 13%. В частности, из-за гибели гражданских украинцев в результате российских ударов по Киеву, Херсону, Харькову и Днепру.

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Надежда

Чаще всего украинцы выражали надежду на мировую поддержку, особенно США и Южной Кореи. Таких сообщений было 5%.

Усталость

Исследователи считают, что за прошедшую неделю увеличилось количество сообщений, в которых украинцы выражают усталость от событий вокруг. По их наблюдениям, в соцсетях появилось много лирических стихов на эту тему. Об этом свидетельствуют 2% реакций.

Как проводили исследования

Согласно методологии исследования, CAT-UA ежедневно с помощью автоматизированных систем мониторинга выгружала полный массив упоминаний военных терминов - всего более 300 тысяч сообщений - по 50 ключевым поисковым словам в сетях Facebook, X, TikTok, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (две последние - запрещены в Украине).

Из этого массива сообщений, написанных пользователями из Украины, ежедневно случайным образом выделяется 1350 сообщений - это примерно 0,25% от их общего количества. Данные обрабатываются вручную: выделяются пользователи с проукраинской позицией - в среднем 85% от общего количества - и определяются высказанные ими эмоции на основе протоколов кодирования.

Автор: 

опрос (2869) украинцы (3880)


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Топ комментарии
+21
«Гнів
Як свідчить аналіз дописів, минулого тижня серед українських інтернет-користувачів переважали песимістичні настрої. Дослідники кажуть, це зумовили постійні і, як наслідок, -
«дослідники» - просто агонь: помітили гнів від дій кацапні, але не помітили гніву від того що витворяє ОПГ ЗЄкоманда з кацапськими кротами.
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05.11.2024 17:04 Ответить
+19
А від власної влади українці не втомилися і жодним чином на неї не гніваються. Авжеж, 6л@дь, віримо у таку соціологію...
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05.11.2024 17:06 Ответить
+14
а що ви хотіли? десятки тисяч прокуровів та інших здорових силовикіів поробили собі фейкові інвалідні групи! на фронт гонять хворих дідів!
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05.11.2024 17:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А хтось очікував іншого?
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05.11.2024 16:52 Ответить
візит міністра оборони Норвегії в Одесу
Хто про це взагалі чув?
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05.11.2024 16:53 Ответить
Алексей Зубец не исключил заморозку вкладов россиян во избежание «бешеной» инфляции

12:24 сегодня
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05.11.2024 16:53 Ответить
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05.11.2024 16:54 Ответить
А які настрої у можновладців...*=
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05.11.2024 16:55 Ответить
Наше бабло гріє та піднімає настрій у наших можновлвдців
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05.11.2024 16:59 Ответить
а що ви хотіли? десятки тисяч прокуровів та інших здорових силовикіів поробили собі фейкові інвалідні групи! на фронт гонять хворих дідів!
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05.11.2024 17:00 Ответить
втома від війни у соцмережах... як мило...
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05.11.2024 17:01 Ответить
в тебе все в порядку, а у когось немає житла, загинув хтось з рідних, втратив роботу, стикнувся з несправедливістю рожеводупих броньованих псевдовійськових... мало причин бути втомленим?
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05.11.2024 17:20 Ответить
І все ж таки це більш чесно, ніж ті хто закликає воювати до останнього кацапа і руїн кремля, але при першій небезпеці через день буде оформлювати карту поляка десь у Вроцлаві.
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05.11.2024 17:30 Ответить
«Гнів
Як свідчить аналіз дописів, минулого тижня серед українських інтернет-користувачів переважали песимістичні настрої. Дослідники кажуть, це зумовили постійні і, як наслідок, -
«дослідники» - просто агонь: помітили гнів від дій кацапні, але не помітили гніву від того що витворяє ОПГ ЗЄкоманда з кацапськими кротами.
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05.11.2024 17:04 Ответить
З 26 жовтня по 1 листопада 2024 року в третині дописів громадян у соцмережах панували гнівні настрої

А потім що: перестали?
Згадалося давнє армійське: "Огнепроводный шнур горит в воде до глубины в 10 метров и глубже"
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05.11.2024 17:04 Ответить
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05.11.2024 17:05 Ответить
Перші дві лінії оборони не завадили краще озброєному і чисельнішому агресору окупувати французькі і фінські землі.
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05.11.2024 17:32 Ответить
Шодо лінії Мажино то нацики їх обійшли - такшо не тре ляля . Якби нацики штурмували в лоб лінію Мажино то в них втрати були би як в комуняк які штурмували в лоб лінію Маннергейма - крім того порівнювати можливості французів ( які мали сотні танків які були кращі за німецькі то є шось з чимось ) і фіннів які в усьому поступалися совку ( в совку тисячі літаків і танків в фіннів десятки ) це є шось з чимось . Такшо ваше порівняння не підходить .
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05.11.2024 18:10 Ответить
А від власної влади українці не втомилися і жодним чином на неї не гніваються. Авжеж, 6л@дь, віримо у таку соціологію...
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05.11.2024 17:06 Ответить
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05.11.2024 17:29 Ответить
Поки суспільство зневірилось в усіх хто при владі, кацапська пропаганда робить своє брудне діло
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05.11.2024 17:09 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosia-nastup/31661149.html Послухайте повідомлення із Вашингтона та інших західних урядів про зростання загрози з боку Росії: вторгнення неминуче.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosia-nastup/31661149.html Послухайте очільника Ради безпеки і оборони України та інших посадових осіб, у тому числі і президента Володимира Зеленського, і почуйте інший меседж: не панікуйте, не перебільшуйте.

https://mil.in.ua/uk/news/oprylyudneno-spysok-vijskovoyi-dopomogy-********-u-2021-rotsi/ Впродовж 2021 року Україна отримала військової допомоги на суму близько $450 млн, а саме: зброю, бронеавтомобілі, техніку забезпечення, медичне обладнання та багато іншого.
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05.11.2024 17:10 Ответить
Втома від безкінечної корупції зесволоти.
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05.11.2024 17:24 Ответить
Що цікаво, ні слова про гнів на владу. Отой зелений стовпчик радості мабуть при згадках нашої влади. А дослідження з ОП проводили.
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05.11.2024 17:25 Ответить
гнів на зелених зрадників крадіїв та недоумків
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05.11.2024 17:30 Ответить
100%
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05.11.2024 17:35 Ответить
наступило время офигительных историй (исследований)...
Ничего удивительного. Даже на Цензоре бывают боты, которые все время винят Запад и в частности поляков...
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05.11.2024 17:49 Ответить
Якщо гнів на західних партнерів, значить журнашлюхи з марафону не даремно жеруть хліб з рук єрмака
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05.11.2024 17:55 Ответить
Гнів, втома?! То йдіть, та замініть наших вояків там, на "0"! Не буде ні першого, а ні другого!
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05.11.2024 18:03 Ответить
я вважаю чесно було б подібне пропонувати тому, хто сам на 0-лі
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05.11.2024 19:14 Ответить
Щиро дякую за поради. Від жінки, що не має ніяких обов'язків в цей нелегкий час. Не буде заламана та викрадена бусифікаторами і має можливість вільно їздити за кордон. Що успішно і зробила а тепер з польщі пхає в спину чоловіків.
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05.11.2024 19:48 Ответить
Жінкам заздрите,дегани? То повідрізайте собі пісюни,щоби "бусифікатори" назавжди відчепились від вас.
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05.11.2024 21:55 Ответить
відріж собі пісюна,вєталь-суцільний позитив для ухилянта: тцк відчепиться,інвалідність отримаєш,на жінок не витрачатимешся,за кордон випустять,кацапи вже не каструють. На пляшку,правда,посадити можуть,ну то таке: чи тобі звикати?
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05.11.2024 22:08 Ответить
Язика собі відріж довбодятел тупий
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05.11.2024 22:55 Ответить
А що не так,вєталь? Звідки така чорна невдячність,? Я ж запропонував тобі та решті подібного до тебе лайна УНІВЕРСАЛЬНУ схему вирішення всіх ваших проблем
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05.11.2024 23:02 Ответить
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05.11.2024 23:05 Ответить
Послухався поради і пішов пісюна собі видаляти? Ну ок. Нехай щастить.
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05.11.2024 23:13 Ответить
І взагалі не кожен військовий герой. Так само як не кожен в тилу ухилянт. Коли ви вже собі це на носі зарубаєте. Через 20 хвилин до мене друг з Азову аж з Харкова приїздить в гості. Просто щоб побачитись в свою коротку відпустку. Стіл накритий, торба з подарунками, три ящики посилок хлопцям в багажник. І жоден з них за весь час моєї допомоги не сказав що я ухилянт чи кидай все іди до нас. А якраз безкорисна скиглота яку вчора запакували і сьогодні вже ходить шукає де його нагатититись про ухилянтів більше всих і завиває. Тому злийся, мурло.
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05.11.2024 23:01 Ответить
Яка цікава історія...Ти,вєталь,не забудь своєму "другу з азова" показати свій комєнт,де ти заздриш жінкам,що їх "тцк не ламає". Впевненй,що весь Азов буде в захваті від твоїх думок
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05.11.2024 23:10 Ответить
Абсолютно срати на твою думку. А ти добре подумай що ти в житті зробив не так що так пукана рве. Може там якийсь вибір в 2019 наприклад. Треба за свої вчинки нести відповідальність.
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05.11.2024 23:16 Ответить
Ну сери,поки ще на пляшку не всадили. Сцикун завжди шукає собі виправдань у хибних діях інших,не тому виборі,тощо. А треба за свої вчинки нести відповідальність,як ти вірно сказав,а не ганьбитись у мережі,заздрячи жінкам.
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05.11.2024 23:28 Ответить
Ну головне зі своєї пляшки не злазь. А мені за себе не соромно. Все, гуляй лісом.
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05.11.2024 23:31 Ответить
Це ти після першої повістки займенники плутати почав? Добре,що хоч не заікаєшся А те що тобі не соромно-я зрозумів,як прочитав,що ти жінкам заздриш. Вдалого тобі оскоплєнія.
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06.11.2024 00:36 Ответить
Здається мені що ти кацап обісцяний. Дуже вже типова поведінка і зрозумілі цілі. Понавилазило тут вас за останні місяці як грибів кандидозних на ******. Манера поведінки як по методичці. І на пляшки як один любите присідати, постійно про це говорите, дуже вже по скрєпному. Або черговий пристарілий маразматик нафронтовик. Нормальні військові поважають тил, що допомагає. Так от ти точно не з них. Або просто по життю чмоня ображена.
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06.11.2024 01:10 Ответить
А кожному, до речі, своє! Я голосувала за Петра Олексійовича, і в цьому гівні разом з 73% жити не збираюсь. Навіщо витрачати кращі роки, час, гроші на бовдурів, які по-приколу проголосували за ідіота?!
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06.11.2024 11:39 Ответить
Я теж голосував за Пороха і ЄС на всих виборах в тому числі і у міську раду. Але дійсно, кожному своє. Моя сім'я в свій час коли ще була можливість виїхати, вирішила залишитись. І скільки ми не були до цього за кордоном - добре там, де нас немає.
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06.11.2024 14:24 Ответить
А коли в Москві завиє повітряна тревога ?
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05.11.2024 18:40 Ответить
та злість на західних партнерів

А от ЗЄ норм. Ніякої злості на нього, егеж?

Це ж західні партнери провалили підготовку до вторгнення та контрнаступ, звільнили командування ЗСУ у критичний момент, розвалили і так кульгаючу систему військового обліку та просрали мобілізацію?
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05.11.2024 18:48 Ответить
На Цензорі дуже втомлені з Німеччини, Канади та Америки, Італія взагалі забила на війну в Україні бо у її дольче віту війна ніяк не вписується. Жодного італійського хохла нема останнім часом, а до виборів їх тут було дуууже багато. Одна тільки Лєнка італєнка з десятьох акаунтів тролила так, що гай шумів.
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05.11.2024 19:02 Ответить
не тринди! як раз більшість тих, хто пише з закордону - намагаються всіх загнати під ружжо! я, мабудь, єдиний - хто проти
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05.11.2024 19:16 Ответить
Та я вас з за кордону взагалі всіх у труні бачила. Брудна піна.
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05.11.2024 20:47 Ответить
У мене точно зростає втома від нахабного самопризначенця. "Відпахав" п'ять років - йди на ... пенсію. Державну. Знімай відосики про свою "селедку". Чого вчепився у крісло, якщо нічого не зумів зробити з того, про що заливав на стадіоні. П'ять років - строк великий. Можна пів шкільної програми вивчити, а не тільки англійську. зєлєнскій ! я втомився від тебе ! І твоїх бовдурів помічників.
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05.11.2024 19:03 Ответить
Головне, що ми від корупціі не втомилися, і не сумуємо з приводу розкрадання народних грошей. А ще ми радіємо, що наші обранці-депутати тікають з краіни
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05.11.2024 20:00 Ответить
А де в цих "дослідженнях" влада на чолі з ішаком?
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05.11.2024 22:31 Ответить
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06.11.2024 01:09 Ответить
 
 