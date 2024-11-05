Гнев и усталость от войны: Какие настроения преобладают среди украинцев в соцсетях, - исследование

С 26 октября по 1 ноября 2024 года в трети сообщений граждан в соцсетях царили гневные настроения. Среди причин, в частности, последствия постоянных обстрелов РФ и злость на западных партнеров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП.Життя.

Специалисты общественной организации CAT-UA исследование, в котором выясняли, какие настроения преобладали в украинском информационном пространстве с 26 октября по 1 ноября 2024 года.

Гнев

Как свидетельствует анализ сообщений, на прошлой неделе среди украинских интернет-пользователей преобладали пессимистические настроения. Исследователи говорят, это обусловили постоянные атаки РФ и, как следствие, - разрушение зданий, ранения и гибели людей.

Кроме того, гневные сообщения касались западных партнеров, в частности польских властей, представители которых отказались предоставить МиГи. Также пользователей возмутила слабая реакция мира на участие северокорейских солдат в войне против Украины. Поэтому гневные настроения в целом присутствуют в 33% сообщений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество граждан, готовых терпеть войну, сколько потребуется, сократилось до 63%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Тревога

Тревожные настроения наблюдались в 22% сообщений. Их вызвали, в частности, новости о военных из Северной Кореи, которые уже прибыли в зону боевых действий.

Также граждане обеспокоены российским наступлением на востоке. Украинцы обсуждали возможные сценарии его развития. Иногда эти обсуждения становились более эмоциональными.

Радость

Более приподнятые настроения царили в 15% сообщений-реакций. В частности, на события в Крыму и Чечне, а также на продвижение украинских сил на Курщине.

Также поводами для положительных реакций стали помощь от США и Дании, визит министра обороны Норвегии в Одессу.

Эмоции украинцев в информационном пространстве с 26 октября по 1 ноября 2024 года. Общественная организация CAT-UA

Печаль

Исследователи отмечают, на прошлой неделе значительно возросла доля сообщений с печальными настроениями - до 13%. В частности, из-за гибели гражданских украинцев в результате российских ударов по Киеву, Херсону, Харькову и Днепру.

Также читайте: 47% украинцев назвали Telegram основным источником информации, 21% - "Единый марафон", - исследование "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Надежда

Чаще всего украинцы выражали надежду на мировую поддержку, особенно США и Южной Кореи. Таких сообщений было 5%.

Усталость

Исследователи считают, что за прошедшую неделю увеличилось количество сообщений, в которых украинцы выражают усталость от событий вокруг. По их наблюдениям, в соцсетях появилось много лирических стихов на эту тему. Об этом свидетельствуют 2% реакций.

Как проводили исследования

Согласно методологии исследования, CAT-UA ежедневно с помощью автоматизированных систем мониторинга выгружала полный массив упоминаний военных терминов - всего более 300 тысяч сообщений - по 50 ключевым поисковым словам в сетях Facebook, X, TikTok, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (две последние - запрещены в Украине).

Из этого массива сообщений, написанных пользователями из Украины, ежедневно случайным образом выделяется 1350 сообщений - это примерно 0,25% от их общего количества. Данные обрабатываются вручную: выделяются пользователи с проукраинской позицией - в среднем 85% от общего количества - и определяются высказанные ими эмоции на основе протоколов кодирования.