47% украинцев назвали Telegram основным источником информации, 21% – "Единый марафон", – исследование "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Telegram-каналы, ролики в YouTube и "Единый марафон новостей" являются для украинцев основными источниками получения информации.

Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного в сентябре этого года, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно ему, мессенджер Telegram является самым популярным источником информации для 47% респондентов, далее - YouTube (26%), "Единый марафон новостей" (21%), а также рассказы очевидцев событий/знакомых и официальные государственные источники (оба - по 19%).

Другие источники включают телевизионные каналы, которые не являются частью "Единого марафона новостей" (16%), украинские онлайн-медиа (15%) и международные СМИ (14%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура РФ потребовала от Telegram удалить канал "Бутусов плюс", мессенджер оштрафовали на 4 млн руб.

В то же время 53% украинцев считают, что больше всего дезинформация распространена в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, другие), за ними следуют мессенджеры (в том числе и Telegram) (35%) и телевидение (32%).

89% респондентов считают дезинформацию серьезной проблемой, среди которых 56% считают ее очень серьезной, а 33% - скорее серьезной. Только 10% не считают проблему дезинформации и фейков серьезной.

Читайте также: В Раде ограничат использование Telegram