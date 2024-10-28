47% украинцев назвали Telegram основным источником информации, 21% – "Единый марафон", – исследование "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Telegram-каналы, ролики в YouTube и "Единый марафон новостей" являются для украинцев основными источниками получения информации.
Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного в сентябре этого года, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно ему, мессенджер Telegram является самым популярным источником информации для 47% респондентов, далее - YouTube (26%), "Единый марафон новостей" (21%), а также рассказы очевидцев событий/знакомых и официальные государственные источники (оба - по 19%).
Другие источники включают телевизионные каналы, которые не являются частью "Единого марафона новостей" (16%), украинские онлайн-медиа (15%) и международные СМИ (14%).
В то же время 53% украинцев считают, что больше всего дезинформация распространена в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм, другие), за ними следуют мессенджеры (в том числе и Telegram) (35%) и телевидение (32%).
89% респондентов считают дезинформацию серьезной проблемой, среди которых 56% считают ее очень серьезной, а 33% - скорее серьезной. Только 10% не считают проблему дезинформации и фейков серьезной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо скласти телєграм та мудафон, вийде...
рівно 73 % !!!!
бінго !!!
А якщо серйозно - я просто не дивлюся телевізор. А в Ютубі ти сам собі обираєш, що живитися. А взагалі я нижче написав - блокування платформи - способу комунікації - це шлях в нікуди. Це як мєнти в 2012-му, кажись, році, знищили файлобмінник EX.UA. Під егідою боротьби з піратством. Тільки мєнти так і не зрозуміли, що насправді вони знищили ресурс, де було безліч україномовного контенту, переклад тих же серіалів, які ніхто не продає пересічному громадянину (їх продають телеканалам). А також сервери знаходилися на території України і швидкість завантаження була шалена. Це зараз у кожного бомжа 4G в телефоні. А так - молодці, чо. Піратства більше немає - ги-ги-ги!!
Я б навіть сказав майданчик для ІПСО від кого завгодно. В основному від ОП та росії.
Доречі: "мінування" різних установ злочинцями відбувається за допомогою GSM. пропоную заборонити стартові пакети - тільки контракт!!! . І друкарські машинки реєструвати в СБУ
Сумно...
П.С.: бажано теж дати розкладку по областям.
Але ж нарід сприймає Тєлєгу, як джерело інформації, а не месенджер, у якому за вкид лайна ніхто не не відповідає.
Ну давайте посмотрим.
Ситуация №1. Контролируемый "виток" информации, под названием "Телемарафон". В этой информации на всю страну и на весь мир официальные лица заявляют что коррупции в Украине нет.
Ситуация №2. В подвалах ТЦК убили человека. Как там по классике, десять ударов эпилепсии в голову. Кто-то секретно снял это на видео и выложил в телегу.
Почему вы считаете что ситуацию №1 с явной ложью надо разрешать, а ситуацию №2 с правдой нужно скрывать?
Вопрос глобальнее: к чему в итоге приведет постоянное заметание мусора под ковер и скрывание правды за ложью?
А де я таке казав?
У видаленному повідомленні було сказано, що Телемарафону та Телеграму довіряють разом 68%, які є дебілами. Тобто, люди з нафіг відсутнім критичним мисленням.
І це не питання нацбезпеки. Це питання гігієни. Люди жеруть лайно обома руками та ще й розносять його.
Сижу я у себя в Купянске\Селидовом\Курахово и тд. Читаю только "правильные" СМИ - подставьте ваше. Там мы всех побеждаем, копаем укрепления, ну в общем майские шашлыки.
Завтра ко мне в дом стучатся странные узкоглазые ребята с аквафрешем на плече.
Пока иду в подвал на расстрел, открываю телеграмм, а там наши военные под Купянском\Селидовом\Курахово вопят что патронов нет, на укреплениях распилили бабло, подкрепление не прислали, скорее всего город будет сдан.
Читал бы я "лайно" с вражеского телеграма - знал бы правду и сохранил себе жизнь.
Поэтому резюмирую:
Люди читают телеграмм, не потому что поддерживают РФ или любят "лайно", а потому что не доверяют власти и провласти.
И если власти станут не правду говорить, а телеграмы запрещать (т.е. закрывать рот) - это лишь вселит уверенность в том что эти власти - не украинские на самом деле.
Це дві сторони однієї медалі.
Просто одні бояться правди, а інші взагалі не знають що це і де це.
Їм добре та одночасно погано завжди:
- цицьки, котики, інстасамки,
- телемарафон, джокер, велика ісландія,
- дешеве пиво, горілка,
- прокляті олігархи та буржуї,
- прокляті націоналісти,
- прокляті військові,
- проклята поліція,
- проклятий сусід-розумник.
І їм ***** не доведе, що їм завжди погано саме через те, що їм добре від лайна.
Бо так виховані вони, так виховали їх батьків і вони вже зараз так виховують своїх дітей - суцільні рефлексії і повна відсутність мислення.