Генпрокуратура РФ требовала от Telegram удалить канал "Бутусов плюс", мессенджер оштрафовали на 4 млн руб.

Генпрокуратура РФ потребовала у Telegram удалить канал "Бутусов плюс" и посты о племяннице Путина. За отказ мессенджер оштрафовали на 4 млн рублей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вёрстку".

Как говорится в постановлении Таганского суда Москвы, Генпрокуратура РФ требовала удалить телеграм-канал "Бутусов плюс" и еще 5 каналов, а также 11 постов в Telegram о племяннице президента РФ Анне Цивилевой, в которых, по мнению прокуроров, содержалась "недостоверная общественно значимая информация".

Согласно документу, с октября 2022 до марта 2024 года прокуратура требовала удалить канал украинского журналиста Юрия Бутусова и еще 5 телеграм-каналов. Какие именно посты вызвали требования прокуратуры РФ, неизвестно.

Прокуратура также требовала удалить 11 постов, в которых говорилось о фонде "Защитники Отечества". В частности, о том, что ему из бюджета выделили десятки миллиардов рублей, и что им руководит племянница президента РФ Анна Цивилева.

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Telegram не стал выполнять требования российской прокуратуры. В результате 13 августа Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер на 4 млн рублей за "неудаление запрещенной в РФ информации".