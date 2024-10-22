РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9674 посетителя онлайн
Новости
9 774 31

Генпрокуратура РФ требовала от Telegram удалить канал "Бутусов плюс", мессенджер оштрафовали на 4 млн руб.

бутусов

Генпрокуратура РФ потребовала у Telegram удалить канал "Бутусов плюс" и посты о племяннице Путина. За отказ мессенджер оштрафовали на 4 млн рублей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вёрстку".

Как говорится в постановлении Таганского суда Москвы, Генпрокуратура РФ требовала удалить телеграм-канал "Бутусов плюс" и еще 5 каналов, а также 11 постов в Telegram о племяннице президента РФ Анне Цивилевой, в которых, по мнению прокуроров, содержалась "недостоверная общественно значимая информация".

Согласно документу, с октября 2022 до марта 2024 года прокуратура требовала удалить канал украинского журналиста Юрия Бутусова и еще 5 телеграм-каналов. Какие именно посты вызвали требования прокуратуры РФ, неизвестно.

Прокуратура также требовала удалить 11 постов, в которых говорилось о фонде "Защитники Отечества". В частности, о том, что ему из бюджета выделили десятки миллиардов рублей, и что им руководит племянница президента РФ Анна Цивилева.

Читайте также: Спичрайтер Зеленского Литвин: "Бутусов - дебил на подкормке российской пропаганды"

Telegram не стал выполнять требования российской прокуратуры. В результате 13 августа Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер на 4 млн рублей за "неудаление запрещенной в РФ информации".

Автор: 

Генпрокуратура РФ (57) цензура (1337) Бутусов Юрий (4385) Telegram (114)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
..бегло прочитал заголовок, решил, что наша прокуратура хотела удалить.. даже не удивился.. А потом перечитал внимательней - козломрдые.. Юрий, это очередное признание.. поздравляю !!
показать весь комментарий
22.10.2024 19:09 Ответить
+9
"...
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
(П.А.С.)
показать весь комментарий
22.10.2024 19:15 Ответить
+8
НУЖНА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ ЧИТАТЬ!!!!!!

Майже цитата Найвеличнійшого Лідора ********** і феномена європейської політики.
показать весь комментарий
22.10.2024 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как говорят в России "на положено х.. наложено"
показать весь комментарий
22.10.2024 18:56 Ответить
А местные турбо-патриоты говорят, что Телеграм потконтролен ФСБ, если бы он был бы подконтролен ФСБ, то Бутусова, Стерненка, Притулу и прочих уже давным давно бы забанили!
показать весь комментарий
22.10.2024 19:06 Ответить
"...
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
(П.А.С.)
показать весь комментарий
22.10.2024 19:15 Ответить
Але злив данних користувачів телеграму можуть зробити, а можливо і роблять це.
показать весь комментарий
22.10.2024 19:53 Ответить
И конкретно слив каких данных могут сделать, кроме тех что и так в публичном доступе?

Нам стоит больше опасаться привата24, всяких там нових пошт, и прочих эпицентров, потому что они уже здесь и сейчас.

Я уже молчу за Дiю )))
показать весь комментарий
23.10.2024 01:28 Ответить
Резерв+ "опасайся" більш за усіх, бо звідти бугаї-тцкашники можуть вилізти.
показать весь комментарий
23.10.2024 08:54 Ответить
Там трохи все складно американьский банк його купив фактично інвестувавши 1.5 млрд, але офіс в Дубаї, де переважно орки від санкцій ухиляються.
показать весь комментарий
22.10.2024 23:42 Ответить
..бегло прочитал заголовок, решил, что наша прокуратура хотела удалить.. даже не удивился.. А потом перечитал внимательней - козломрдые.. Юрий, это очередное признание.. поздравляю !!
показать весь комментарий
22.10.2024 19:09 Ответить
Від нашої прокуратури рівень визнання був би вище!
показать весь комментарий
22.10.2024 20:04 Ответить
«Значіт, харошіє сапагі, нада брать»(с)
показать весь комментарий
22.10.2024 19:15 Ответить
НУЖНА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ ЧИТАТЬ!!!!!!

Майже цитата Найвеличнійшого Лідора ********** і феномена європейської політики.
показать весь комментарий
22.10.2024 19:24 Ответить
в неграмотності - сила..
показать весь комментарий
22.10.2024 20:07 Ответить
Та фуле уже мельчить? Выключите Сонце и все.

"Однажды лысый и короткий крокодил
Огромное солнце прглотил..
Подавился, стало дурно, весь врачами облеплен.
Не выходит это Солнце, что-то с СВО совсем не то.
Чемодан покрасил в желтый, но ведь как оно всегда.
Раздирает тупо жопку у кремлевского вождя."
показать весь комментарий
22.10.2024 19:44 Ответить
він брехав, бо цього хотів народ - джерело влади...
показать весь комментарий
22.10.2024 20:09 Ответить
Льовочкін міцно вгніздився біля Бубона і притягнув своїх землячків. Це шобло стряпчих від Віті Ростовського теж бульбаша за походженням. По натурі звикли темнити.
показать весь комментарий
22.10.2024 19:49 Ответить
А Сватів крутити можна кругом на болотах
показать весь комментарий
22.10.2024 19:57 Ответить
"Ты правишь миром, но и тобой правят"
Когда уважаемый редактор удаляет посты и блокирует, заступиться некому.
показать весь комментарий
22.10.2024 20:13 Ответить
Так это признание,
показать весь комментарий
22.10.2024 21:13 Ответить
Я видалив телеграм
показать весь комментарий
22.10.2024 21:26 Ответить
А букву Z на клавиатуре заклеил?
показать весь комментарий
23.10.2024 01:29 Ответить
її не кацапи придумали
показать весь комментарий
23.10.2024 12:29 Ответить
Праву кишеню РФ оштрафувала на користь лівої кишені на 4 млн. руб.
показать весь комментарий
22.10.2024 21:28 Ответить
А ось генпрокуратура України не вимагала закрити канал з приводу хмельницьких прокурорів « інвалідів». Так що не все так погано в українській правоохоронній системі
показать весь комментарий
22.10.2024 23:07 Ответить
я ніц не здивуюся, що попрохали кацапську генпрокуратуру могли або брат дохлого грушника, або й сам єлдак.
показать весь комментарий
22.10.2024 23:08 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2024 23:10 Ответить
Как еще долго украинцы будут смотреть на эту морду?
показать весь комментарий
23.10.2024 11:23 Ответить
Це точно. Як послухаєш москалів, то вся расєя в "тєлєгє" сидить, щось там вичитує- і що, вони щось роблять?
показать весь комментарий
23.10.2024 07:51 Ответить
о Бутусов, нагорода від фсб. оцінили.
показать весь комментарий
23.10.2024 14:02 Ответить
 
 