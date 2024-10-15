Спичрайтер Зеленского Литвин: "Бутусов - дебил на подкормке российской пропаганды"
Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал пост, в котором обозвал журналиста Юрия Бутусова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 10 мая 2024 года Литвин в Facebook назвал главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "дебилом на подкормке российской пропаганды".
Дмитрий Литвин - экс-журналист, который работал в издании LB.ua и на телеканале "Интер", а затем присоединился к Офису Президента и был одним из авторов президентских речей. Впоследствии президент Зеленский назначил Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.
Издание NV выяснило, что новый советник президента Дмитрий Литвин, ранее отличившийся рядом скандальных публикаций о необходимости роспуска Вооруженных сил Украины, был аналитиком "Подробностей недели" (ТК Интер), а в 2013-2014 годах входил в ближайшую команду владельца Интера Сергея Левочкина (руководителя офиса президента Януковича и, впоследствии, нардепа от ОПЗЖ), которая в то время производила весь информационный продукт канала.
Более того, Литвин, как заявила шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева, работал вместе с Игорем Шуваловым - российским политтехнологом, который де-факто руководил информкомандой Левочкина.
Один из журналистов, ранее бывший коллегой Литвина, на условиях анонимности рассказал NV, что тот продолжил общаться с Шуваловым даже после того, как заезжего политтехнолога выдворила из страны СБУ из-за его антиукраинской деятельности.
Также, по информации NV, во время работы спичрайтером Литвин два года вел анонимный Telegram канал Телекошмар, где обсуждал политические события и телевидение.
15 октября 2024 года издание LIGA.net опубликовало интервью с Дмитрием Литвином, в котором он прокомментировал свой пост о Бутусове и заявил, что "имеет право на эмоции".
Надо отметить, что советник Зеленского не извинился за оскорбление и отметил, что это было до его назначения.
"Ну, во-первых, это было до назначения. Во-вторых, там же был какой-то смысл", - сказал он, добавив, что сейчас, находясь на должности, такого бы не написал.
Напомним, ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса президента.
Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.
В то же время Литвин впоследствии опроверг заявления УП о давлении на издание со стороны Офиса Президента.
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Наскільки я пам'ятаю, дебіл - це Мілованов.
А Бутусову респект та уважуха за його діяльність. Крапка.
Зе-президент продовжує ганьбитися.
Суспільство продовжує ковтати цю ганьбу.
От же все що про це гівно було написано є правдою!!!
Є хтось поруч провести спілкування з гівнюком?
уявіть що відбувається у порожній голові щоденного диктора, бездумного читача його текстів.. понаобирали, блін, "тупого і ще тупішого"..
https://www.youtube.com/watch?v=KX2Ag_jspEw&t=16s
Із 2019 року Зеленьський особисто агітував за " уліцу бєз названія", відкрито хамив людям, ображав привселюдно чортами..
А хто такий Літвін? Посіпака із пулу Гофмаршала Боунапарта Бонявтіка.
Приблизно так.
Так й це тіло називає українського патріота - "дебілом на підкормі російської пропаганди".
Мене от цікавить, цього Zeґан.она пан Юрій де буде пи.дити?
,,Спичрайтер --- мальчик на зарплате , он же шестерка , человек без совести,,