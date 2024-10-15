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Спичрайтер Зеленского Литвин: "Бутусов - дебил на подкормке российской пропаганды"

Дмитро Литвин обізвав Бутусова

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал пост, в котором обозвал журналиста Юрия Бутусова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 10 мая 2024 года Литвин в Facebook назвал главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "дебилом на подкормке российской пропаганды".

Дмитро Литвин обзівав Бутусова

Дмитрий Литвин - экс-журналист, который работал в издании LB.ua и на телеканале "Интер", а затем присоединился к Офису Президента и был одним из авторов президентских речей. Впоследствии президент Зеленский назначил Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Издание NV выяснило, что новый советник президента Дмитрий Литвин, ранее отличившийся рядом скандальных публикаций о необходимости роспуска Вооруженных сил Украины, был аналитиком "Подробностей недели" (ТК Интер), а в 2013-2014 годах входил в ближайшую команду владельца Интера Сергея Левочкина (руководителя офиса президента Януковича и, впоследствии, нардепа от ОПЗЖ), которая в то время производила весь информационный продукт канала.

Более того, Литвин, как заявила шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева, работал вместе с Игорем Шуваловым - российским политтехнологом, который де-факто руководил информкомандой Левочкина.

Один из журналистов, ранее бывший коллегой Литвина, на условиях анонимности рассказал NV, что тот продолжил общаться с Шуваловым даже после того, как заезжего политтехнолога выдворила из страны СБУ из-за его антиукраинской деятельности.

Также, по информации NV, во время работы спичрайтером Литвин два года вел анонимный Telegram канал Телекошмар, где обсуждал политические события и телевидение.

15 октября 2024 года издание LIGA.net опубликовало интервью с Дмитрием Литвином, в котором он прокомментировал свой пост о Бутусове и заявил, что "имеет право на эмоции".

Надо отметить, что советник Зеленского не извинился за оскорбление и отметил, что это было до его назначения.

"Ну, во-первых, это было до назначения. Во-вторых, там же был какой-то смысл", - сказал он, добавив, что сейчас, находясь на должности, такого бы не написал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда принимал присягу, пропустил часть о защите конституционного строя, - советник Зеленского Литвин

Напомним, ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса президента.

Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

В то же время Литвин впоследствии опроверг заявления УП о давлении на издание со стороны Офиса Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил советником Литвина, который насмехался над предупреждением о вторжении РФ в феврале 2022 года - журналистка Соколова. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4381) Офис Президента (1803) Литвин Дмитрий (21)


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Топ комментарии
+41
все ж таки треба визнати геній у підборі персоналу у зелених гнид - жодного промаху, жодної гідної людини
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15.10.2024 16:38
+40
дебілені зебіли
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15.10.2024 15:44
+40
каков поп, таков приход

від ЗЄлічки недалеко пішов

пане, Юрію Бутусов, пошана зв Вашу роботу !
Так дєржать !
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15.10.2024 15:45
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Що не кажіть куми, але без творчості Литвина зЄ виглядав би не дуже привабливо, мʼяко кажучи
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15.10.2024 16:28 Ответить
Однопризвищник "потрібного Україні" щось наплутав.
Наскільки я пам'ятаю, дебіл - це Мілованов.
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15.10.2024 16:30 Ответить
Литвин -стратегічний дебіл!
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15.10.2024 16:32 Ответить
who
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15.10.2024 16:48 Ответить
А Литвин це той, що під Бахмутом поранили?
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15.10.2024 16:37 Ответить
Контузили. Мізки повилітали, тому і пішов в ОПу.
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15.10.2024 17:45 Ответить
Черговий рашистський агент з ОПи!
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15.10.2024 16:37 Ответить
все ж таки треба визнати геній у підборі персоналу у зелених гнид - жодного промаху, жодної гідної людини
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15.10.2024 16:38 Ответить
Ось таке життя - в 19 році був на коні - а зараз треба шукати якусь фабрику у зеленского, десь. Зебра, вона така - чорне, біле і так далі.
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15.10.2024 16:39 Ответить
Литвин- ти лайно тупориле, сучій випердок, кусок мразоти
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15.10.2024 16:40 Ответить
ну тоді точно кріт , але яб здивувався якщо в опі був українець
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15.10.2024 16:40 Ответить
Ти диви,який екземпляр у мафіозном офісі презідента.А головне йому більш 25 років і явно не 50 з гаком.Ще і недебіл,як що інших називає.Якраз підлягає для мобілізаціі.
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15.10.2024 16:43 Ответить
Юрію, а пам'ятаєте як вам "Барига (ТМ)" не подобався?
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15.10.2024 16:44 Ответить
Литвин, "Iнтер", Юлька... я же говорю, шо все зебило-юльки - тормоза звичайнi. Главзеба песенка спета, недолго осталось и на шо тот литвин потом надеется, дурачьок , як i Юлька "Iнтер" пiдтримувала, прыгала против Юща ... и оказалась на маргинальном поле, где об нее все, кому не лень, вытирают ноги... ЗЫ ... просьба, после прочтения, забаньте, шобы пан Ваня С. не прочел, а то кондратий его хватонет , как Литвина папiзже - виб.ядки постригiвськi.
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15.10.2024 16:46 Ответить
мабуть знаэ що за п1....жь н1чого не буде . хотя така заява в1д державно1 людини повинно розглядати сбу
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15.10.2024 16:48 Ответить
Бутусов - ПАТРІОТ! Вчинки, САМЕ ВЧИНКИ І НІЩО ІНШЕ, говорять про те, що Бубусов ПАТРІОТ. А вчинки литвина говорять про те, що він гнида.
А Бутусову респект та уважуха за його діяльність. Крапка.
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15.10.2024 16:54 Ответить
Зелена гидота
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15.10.2024 17:10 Ответить
Там в самого прямо на лобі надруковано "Ынтилект"
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15.10.2024 17:13 Ответить
Ця гнида литвин використовує чисто кацапську тактику: що робить сама, у тому й звинувачує своїх опонентів.
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15.10.2024 17:20 Ответить
Ещё один член ещё одной молодой команды. Заповедник пи@арасов, ****.
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15.10.2024 17:26 Ответить
Чергове Зе-посміховисько, яке не варте мізинця Бутусова.

Зе-президент продовжує ганьбитися.
Суспільство продовжує ковтати цю ганьбу.
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15.10.2024 17:35 Ответить
Якийсь випердиш писок розтуляє...

От же все що про це гівно було написано є правдою!!!

Є хтось поруч провести спілкування з гівнюком?
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15.10.2024 17:36 Ответить
Інтелект глядача 95кварталу у нього на обличчі написаний.
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15.10.2024 17:37 Ответить
помийка рота відкрила...
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15.10.2024 17:38 Ответить
походу, зірка на короні придворного пІсатєля проламала ідіоту голову..
уявіть що відбувається у порожній голові щоденного диктора, бездумного читача його текстів.. понаобирали, блін, "тупого і ще тупішого"..
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15.10.2024 17:41 Ответить
Саме цікаве, що цього ОП-шного обсоса ніхто не обирав.
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15.10.2024 18:51 Ответить
вся теперішня влада не дебіли, це зрадники України.
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15.10.2024 17:42 Ответить
Бутусов, смілива поважна людина, а ти що таке?
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15.10.2024 17:47 Ответить
Він послав нас усіх
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15.10.2024 17:47 Ответить
Дмитро Литвин / маленький чужий гвинтик у машині
https://www.youtube.com/watch?v=KX2Ag_jspEw&t=16s
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15.10.2024 17:52 Ответить
Найчастіше дебілами обзивають самі ж дибіли, тому що більше аргументів не мають.
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15.10.2024 17:58 Ответить
Это чепушило , со спермотаксикозом на лице , с оплеухи , сознание потеряет , вот жеж натягали гельминтов ..
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15.10.2024 18:07 Ответить
гнида зелена....що тут скажеш ....
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15.10.2024 18:25 Ответить
Ще одне зелене чмо, нормалні люди у команді криворогого організма не працюють🤮🤮🤮
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15.10.2024 18:51 Ответить
******* смердюча ще свою пащеку відкриває? А закінчити, як Ківа - ця ******* не хоче?
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15.10.2024 18:52 Ответить
все дуже просто: і хто б про них іще згадав, якби вони не прали одне одному закаляні майтки під час війни?
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15.10.2024 18:53 Ответить
Просто цікаво,а в цій жОПІ є хоч одна нормальна людина? Та хєр там...
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15.10.2024 19:15 Ответить
ОЧЕРЕДНОЕ ЗЕЛЁНОЕ ГАВНО !
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15.10.2024 19:16 Ответить
Ти виродку і ламаного гроша не варте проти Бутусова ,ось такий він ОП клоуни ,колишні риги і невігласи . Порядні ,патріотичні ,професіональні не сумісні з цією шоблою.
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15.10.2024 19:22 Ответить
....таке враження, що у охвісі зібрали охвістя...
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15.10.2024 19:25 Ответить
***** на Байдена реагував "хто так обзывается тот сам так называется" хоча і так всім давно відомо (підтвердження Милованов) де знаходяться дебіли.
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15.10.2024 19:45 Ответить
Кто Бутусов мы знаем,а вот это "чудо "откуда такое нарисовалась? Власть поменяется что делать будешь? В рашу сбежишь?
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15.10.2024 19:48 Ответить
Дивно, що це тільки зараз сплило.
Із 2019 року Зеленьський особисто агітував за " уліцу бєз названія", відкрито хамив людям, ображав привселюдно чортами..
А хто такий Літвін? Посіпака із пулу Гофмаршала Боунапарта Бонявтіка.
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15.10.2024 19:54 Ответить
Назвати Юрія Бутусова "дебілом на підкормі російської пропаганди". - Це якраз той самий яскравий випадок, коли ,,Тримайте злодія" найголосніше усіх кричить сам злодій.... «Ватний» пропагандист Дмитро Литвин працював на проросійському телеканалі «Інтер» чітко за російськими методичками, проштовхував усілякі кремлівськи нарративи,закликав знищити українську армію,був гучним рупором ідей ,,руського миру"...... А Зеленський призначив його своїм радником.... Мабуть, саме такі люди Зеленському і потрібні для здобуття бажаних йому результатів у війні. Бо якраз ось такі пропагандисти, які працювали та працюють на росію, привели війну путіна в Українуі потайки йому допомагають......Як кажуть про правителя або керівника судять по тих людях, яких він зібрв та призначив навколо себе..... Яку купу тупих і безвідповідальних бездарів, корупціонерів , крадіів та зрадників зібрав навколо себе зеленський - ми вже бачимо, як і страшні та трагічні наслідки до яких це все привело бачимо теж....,
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15.10.2024 20:09 Ответить
"Будущие фашисты будут называть фашистами антифашистов".
Приблизно так.
Так й це тіло називає українського патріота - "дебілом на підкормі російської пропаганди".
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15.10.2024 20:13 Ответить
73 процента
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15.10.2024 20:16 Ответить
Цікаво а кого ще вони могли взяти на посаду . Ясно що вишукують ТІЛЬКИ паскуд яких треба судити але вони працюють в президента!!!
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15.10.2024 20:42 Ответить
У свій час один ригівський покидьок прямо в студії люлєй вихватив.
Мене от цікавить, цього Zeґан.она пан Юрій де буде пи.дити?
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15.10.2024 21:03 Ответить
На Інтере все зрадоботи
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15.10.2024 21:05 Ответить
казалось би - це вже дно, але знизу постукали
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15.10.2024 21:36 Ответить
Спичрайтер - это профессионал, который занимается написанием речей и текстов для публичных выступлений. Их основная задача - создать интересный, убедительный и запоминающийся текст, который будет соответствовать стилю и тону выступающего. Спичрайтеры часто работают с политиками, бизнесменами, публичными личностями и другими клиентами, помогая им донести свои идеи и мысли до аудитории.

,,Спичрайтер --- мальчик на зарплате , он же шестерка , человек без совести,,
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15.10.2024 22:50 Ответить
Скажіть мені, чому я не дивуюсь черговому призначенцю єрмака...
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16.10.2024 09:12 Ответить
Хіба можна дивуватись, чому здають під тиском окупантів і в результаті некомпетентного військового керування наші міста, а армія постійно відступає? Якщо у верховного таке оточення, як шурма, татарів, лєщенко, камишін, літвін..., деркачівський галущенко, підсудня Мін'юст і ко, то як може бути інакше? Провалити все, що можна, в першу чергу мобілізацію, брехати на біле чорним про мільйони дерев, телефонів пенсіонерам, тепер безпілотників і фортифікацій. Дивуватися можна лише терпінню людей, особливо за відсутності мислення і пам'яті.
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16.10.2024 10:02 Ответить
Цей мурзік Літвін давно звербований феесбе і на підсосі у ***** та зуйла - "покірне телятко дві матки ссе".
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22.10.2024 20:01 Ответить
Одразу видно, що литвин - це продажна шлюха, яка готова всім і вся .....
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29.10.2024 20:41 Ответить
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