Советник Зеленского Литвин совершает уголовные преступления и препятствует деятельности журналистов

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой".

"Как известно УП, именно Литвин является тем человеком, который опускает по властной вертикали запрет для чиновников и силовиков общаться с "Украинской правдой", делиться с ней информацией или просто ходить на интервью и ивенты. Именно Литвин с недавних пор вычеркивает УП из списков приглашенных редакций на встречи с президентом. Именно он звонит с криками к людям, которые игнорируют эти запреты", - пишет издание.

УП отмечает, что это является незаконной деятельностью, и видит в этом признаки преступлений сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

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"И когда господин советник, лишенный каких-либо официальных полномочий, требует послушания от государственных чиновников и офицеров, то подставляет и их под потенциальное преследование", - добавляет издание.

Что известно о Дмитрии Литвине?

По данным УП, Дмитрий Литвин - в прошлом журналист и политический эксперт, чье становление в профессии пришлось на телеканал "Интер" Сергея Левочкина и работу с российскими технологами типа Игоря Шувалова.

С Зеленским он был знаком еще со времени съемок "Слуги народа", а в медийную команду на Банковую попал более чем за год до вторжения. Он занимался "темниками" для "слуг".

После начала полномасштабного вторжения Литвин оказался единственным из технической части медийной команды, кто физически был рядом и мог записывать за президентом тезисы для его речей.

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"Так Литвин оказался на "Объекте №1", провел с президентом самые тяжелые первые дни российского вторжения и вышел из бункера уже основным спичрайтером Зеленского.

В первой половине 2022 года тогдашние медийщики ОП Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко постепенно выпали из команды. Их замена - Михаил Подоляк - окончательно изолировался в кабинете и "включках" на российские ресурсы. Как следствие - медийное влияние Литвина, который ежедневно находился на прямом контакте с президентом, вырос еще больше", - говорится в материале.

В начале сентября 2024 года Зеленский назначил Литвина официальным советником по вопросам коммуникаций.

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Ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса президента.