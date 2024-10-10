Советник Зеленского Литвин совершает уголовные преступления и препятствует деятельности журналистов
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой".
"Как известно УП, именно Литвин является тем человеком, который опускает по властной вертикали запрет для чиновников и силовиков общаться с "Украинской правдой", делиться с ней информацией или просто ходить на интервью и ивенты. Именно Литвин с недавних пор вычеркивает УП из списков приглашенных редакций на встречи с президентом. Именно он звонит с криками к людям, которые игнорируют эти запреты", - пишет издание.
УП отмечает, что это является незаконной деятельностью, и видит в этом признаки преступлений сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
"И когда господин советник, лишенный каких-либо официальных полномочий, требует послушания от государственных чиновников и офицеров, то подставляет и их под потенциальное преследование", - добавляет издание.
Что известно о Дмитрии Литвине?
По данным УП, Дмитрий Литвин - в прошлом журналист и политический эксперт, чье становление в профессии пришлось на телеканал "Интер" Сергея Левочкина и работу с российскими технологами типа Игоря Шувалова.
С Зеленским он был знаком еще со времени съемок "Слуги народа", а в медийную команду на Банковую попал более чем за год до вторжения. Он занимался "темниками" для "слуг".
После начала полномасштабного вторжения Литвин оказался единственным из технической части медийной команды, кто физически был рядом и мог записывать за президентом тезисы для его речей.
"Так Литвин оказался на "Объекте №1", провел с президентом самые тяжелые первые дни российского вторжения и вышел из бункера уже основным спичрайтером Зеленского.
В первой половине 2022 года тогдашние медийщики ОП Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко постепенно выпали из команды. Их замена - Михаил Подоляк - окончательно изолировался в кабинете и "включках" на российские ресурсы. Как следствие - медийное влияние Литвина, который ежедневно находился на прямом контакте с президентом, вырос еще больше", - говорится в материале.
В начале сентября 2024 года Зеленский назначил Литвина официальным советником по вопросам коммуникаций.
Ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса президента.
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Витріщивши очі!
Як ягнята. "Нехай, - каже, -
Може так і треба"."
(Т. Шевченко)
Забронинти УП періодично хвоста Єрмаку заносити і розповсюджувати тамники того ж самого Литвина ?
і без різниці, правда це чи наклеп, хтось мавби бути покараний
правда, литвин
неправда (наклеп) журналіст.
якщо справа не порушена, то це 100% правда
а це означає що силовики ручні та безхребетні
Силовики же - и правда ручные, однако и они тоже - срез общества.
Ты устроился в полицию\СБУ\куда угодно - тебе дали полномочия с отсылкой на законы, по большей части нормальные - бери, используй, а если тебя обижают - обращайся публично к народу, проси поддержки, будем выступать, блокировать, митинговать.
Но это сложно. Лучше просто быть в доле, и за год отгрохать себе коттеджик.
Литвин - слухняний виконавець.
Зеленський з Єрмачком віртуозно уміють скинути свою провину на інших...
Він для того їх і набирав - для злочинів.
А цей Литвин таким чином демонструє свій ''професіоналізм'' перед своїми ''паханами'' Єрмаком і Зеленським.
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От я не зрозумів - оті "перші дні" Зеленський зраджував Єрмака (і Лєнку) ось з цім пацюченям?
Корупція, наступ на свободу слова, побудова диктатури - це шлях не до НАТО. Це - шлях до OДКБ, до росії.
Відсутність верховенства права, незалежної та об'єктивної суддівської системи. Ситуація зі свободою слова - теж не найкраща: відбувається тиск на телеканали «Прямий» та «5 канал», на «Українську Правду». Ми категорично не погоджуємося з наступом на журналістів, на громадських активістів. Вони хочуть, щоб Україну з цими плямами взяли до НАТО? Не візьмуть!
це типовий холуй і його ср@колиз за пристойні бабки 😡
НЕДОРОГЕНЬКИХ - НЕ ЦІНУЮТЬ
"Українська правда" заявила на тиск з боку влади. Головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у інтерв'ю Інституту масової інформації повідомила, що Офіс президента блокує розміщення реклами у виданні і блокує участь чиновників у заходах, що їх проводить "Українська правда". Крім того, Севгіль Мусаєва повідомила, що офіс Зеленського виходив на власника видання Томаша Фіалу і пропонував купити "Українську правду". Наразі - отримав відмову.
Дивна штука. Про тиск заявляють не опозиційні телеканали "Прямий", "5-й" та "Еспрессо". Заявляє видання, яке напряму дотичне до приходу до влади команди Зеленського-Єрмака. Бо я дуже гарно пам'ятаю які нищівні матеріали проти команди Петра Порошенка публікувала "УП" напередодні виборів.
Звісно, мені заперечать, мовляв у преси робота така - кусати і кусати болісно. Я б навіть погодився, якби не факт - в часи Зеленського всі ці "Українські правди", "Дзеркала Тижня" і подібні стали владу не кусати, а лагідно покусювати.
Сама ж Севгіль Мусаєва відмітилася участю в паті у Зеленського де президент-шоумен представників українських ЗМІ годував з рук шашличками. Мені фантазії бракує аби уявити що заревіла б та сама "УП" якби подібне сталося за Порошенка.
Зараз же "Українська правда" не горлає зі своїх передовиць про тиск - вона про нього повідомляє між іншим, ніби сама соромиться. Очевидно чому - бо пан Фіала на хоче сваритися з цією владою, знає що собі дорожче. То за Порошенка "УП" могла корчити з себе вічну ображунку і жорстко критикувати владу з приводу і без. Нині - інші часи та інші правила.
Взагалі, головний висновок який має зробити з президентства ЗЕ майбутній політик-реформатор, на мій неймовірний жаль, звучати мусить так: "Хороша преса - це гноблена преса". Ющенко і Порошенко намагалися дати пресі волю - в результаті ЗМІ найбільше критикували цих таки Ющенка і Порошенка. Більше скажу - Янковича вони не критикували так люто як Порошенка. Хоча я не пригадую, аби за Януковича "УП" давили як зараз - навпаки пригадую як Колесніков біля невиключеного мікрофона заявляв Клюєву: "Зараз от подзвоню Серьоже Лещенко".
Чому зеленим аж так все сходить з рук? Пригадаймо, як Юлія Мендель кидалася на журналістів, що намагалися поставити питання Зеленському. Пригадаймо як охорона президента Зеленського давила журналістів. Пригадаймо як заблокували "Прямий, "5-й" та "Еспрессо". Де спільне обурення? Де невдоволення? Чому його не чути?
Моя особиста думка така, обурення нема тому що або пан Татаров особисто, або його довірені особи, розповіли власникам видань (саме їм, а не недорогеньким) всі перспективи їхніх бізнесів, якщо ЗМІ не будуть поводитися гарно. От вони й поводяться гарно - покусують владу лагідно, не загострюючи. Після того як Зеленський в обличчя звинуватив журналіста "УП" в продажності - "УП" облизалася і промовчала.
Пані Мусаєва, до речі, і мобілізацію пригадала як проблему - певно перспективу візиту ТЦК до її реадкції їй вже намалювали. А журналісти "УП" це вам не блогери-порохоботи, які до армії пішли самі навіть без повісток. Під Курахове та під Торецьк вони явно не хочуть.
Я не знаю з якою метою пані Мусаєва взагалі поскаржилася на тиск? Певно - сподівається на соладірність колег. Даремно сподівається. Крім "Прямого", "5-го" та теж гнобленого владою "Цензора" (який цю владу і привів) ніхто її не підтримає. Бо знову таки - з власниками ЗМІ робота вже проведена. Недорогеньких - не цінують. Безработних журналістів в Україні - греблю гати, обирати є з кого.
І вже повірте, навіть за гірших умов ми не побачимо як "УП" іде на мирову з Петром Порошенко. Очевидно, ніж таке - вони оберуть лишитися гнобленими. Отже - можна не перейматися.
Журналістська спільнота, певно, навіть не розуміє що вона зараз повідомляє суспільству своєю пасивністю. А повідомляє вона, що з пресою можна не церемонитися. Методи дядечка Татарова - дієві.
Недорогеньких - не цінують. І не підтримують. Підтримують зовсім інший тип журналістів.
клоунофіс https://24tv.ua/zmi-pisali-shho-zelenskiy-gotoviy-do-pripinennya-vognyu-vzdovzh_n2659772 в ососбі радника президента з питань комунікацій Дмитра литвина очікувано оперативно спростовує інформацію про те, що Зеленський готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на гарантії безпеки:
"Поширена у ЗМІ інформація - це неправда. У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", - сказав він.
УП жаліється, що ОПа на них тисне. Прям намагається знищити. Яка сумна новина. Прям аж підвисаєш - яка реакція доречніше.
При чому, коли цих достойників спитаєш "а ви не відчуваєте, що самі винні і зараз вас просто наздогнав бумеранг"? Вони не зрозуміють, а в чому ж їх провина.
І це стосуєтсья не лише УП, а багатьох інформаційників. Вони не вважають, що несуть відповідальність за спотворений образ реальності, як 2014-19, так і після.
Вони не помічають, наскільки обтічними і уСЛУЖливими стали в епоху велосипедиста на троні "акули пера"... а колись при Пороху їх рвало на шмаття від слова "недорогенька". Їм забракне чесності визнати, що в нинішньому трешові на Банковій, у відсутності свободи слова і присутності авторитаризму в крані, є і їх, медійників, пряма провина - усі вони в прискоки в 19 році "валили систему".
Ну як, дорозвалювалися?
Утискати свободу слова - зло. Але коли ти забронзовів в п'єдестальчику інфо-гранто-антокурпціонера та втратив відчуття реальності... це ще більше зло. Коли прикриваючись "стандартами" забуваєш, що в першу чергу медійник має бути громадянином - потрійне зло. А коли ти допускаєш сам стільки зла, чого ж нарікати, що тебе намагаються вгризти ті, кого ти так поблажливо пустив чарівної булави?
що ж це, ****, за найвеличніший та сонцесяйний?
тепер, якийсь бумагомаратєль, дуже впливова людина.
напам'ятаю, відповідальність, за все в україні, особливо під час війни, несе зе!гундос!!!
ні єрмак, ні литвин, ні ота особистий помічник, що за шторою сидить, ні, навіть дружина зе!лєнка.
"Єдиним голосом" Міноборони воюючої держави Умєров призначив шахрая та мародера Тимошенка. Саме він формує комунікаційну політику відомства.
Це не поодинокий випадок, це система.
Єрмак не терпить конкуренції у доступі до тулуба ЗЄ.
А Єрмак швидесенько за допомогою Татарова сшиє справу про педофілію, наркоманію та екстремізм на цього паперового дятла.
Доречі, цей Литвин дійсно схожий на недорозвинутого збоченця.
Схоже,зараз вони розкусили шута і ці оплески залишились в минулому.
Вся Опа - зеркальное отражение боневтика
узбецьку правду до тіла не допускають - газель ридає вже три доби - вчися смоктати, шльондро)))
-- Ось дивіться які у нас рейтинги
-- А якщо я ось тут пальчиком підтягну?..
-- Ні, воно так не працює...
-- Так дивись! Вийшло!
Починаючи із зрадника . спікера ВР України Литвина---це той. що гамузом здав Севастополь та вреті--решт і увесь Крим ( пам*ятаю. як ми НЕ уперались рогом .прориваючись. до ВЕРХОВНОЇ ЗРАДИ. щоб завадити
прийняттю отих за-Харківських угод--все даремно... Суцільна стіна п*яних головастиків-поліцаїв. які штурмували та валили нас.мітенгарів . на бруківку... І сам же він із задрипаного села... Ось. як він сам у спогадах висвітлює:-- Щоб потрапити. до батьків і НЕ забруднити "КОРОЧЕК " наймав сільських парубків і ті по-черзі за 1 крб. --перли його із київської траси на горбу. до подвір*я... Перебіжчик ( в минулому КДБ-шник) .до Великобританії Литвиненко--підступно отруєний радіактивною рідиною...
сподвижниками кремлівського карлика... Наш славетний ВІТЯЗЬ--ПЕРЕМОЖЕЦЬ--також схиблений на литвиненках... А саме :у 2021р--призначає випускника Вищої московсько--фесбешної школи литвиненка--Головою зовнішньої розвідки України...
Вінцем тріумфу .всюдисущих .литвиненків--Є впровадження ЗЕ-ником чергового супер--литвиненка в керманичі ОП !!! То хто із Вас. шановні.--
відгадає (за 3 рази) із чиїм ПЛАНОМ ПЕРЕМОГИ він. ЗЕ-чудодій мечиться по всьому Світу ???