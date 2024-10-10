РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10384 посетителя онлайн
Новости
15 890 79

Советник Зеленского Литвин совершает уголовные преступления и препятствует деятельности журналистов

Радник Зеленського Дмитро Литвин чинить системний тиск на УП

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП "Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой".

"Как известно УП, именно Литвин является тем человеком, который опускает по властной вертикали запрет для чиновников и силовиков общаться с "Украинской правдой", делиться с ней информацией или просто ходить на интервью и ивенты. Именно Литвин с недавних пор вычеркивает УП из списков приглашенных редакций на встречи с президентом. Именно он звонит с криками к людям, которые игнорируют эти запреты", - пишет издание.

УП отмечает, что это является незаконной деятельностью, и видит в этом признаки преступлений сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Когда принимал присягу, пропустил часть о защите конституционного строя, - советник Зеленского Литвин

"И когда господин советник, лишенный каких-либо официальных полномочий, требует послушания от государственных чиновников и офицеров, то подставляет и их под потенциальное преследование", - добавляет издание.

Что известно о Дмитрии Литвине?

По данным УП, Дмитрий Литвин - в прошлом журналист и политический эксперт, чье становление в профессии пришлось на телеканал "Интер" Сергея Левочкина и работу с российскими технологами типа Игоря Шувалова.

С Зеленским он был знаком еще со времени съемок "Слуги народа", а в медийную команду на Банковую попал более чем за год до вторжения. Он занимался "темниками" для "слуг".

После начала полномасштабного вторжения Литвин оказался единственным из технической части медийной команды, кто физически был рядом и мог записывать за президентом тезисы для его речей.

Читайте также: "Украинская правда" заявила о системном давлении со стороны ОП

"Так Литвин оказался на "Объекте №1", провел с президентом самые тяжелые первые дни российского вторжения и вышел из бункера уже основным спичрайтером Зеленского.

В первой половине 2022 года тогдашние медийщики ОП Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко постепенно выпали из команды. Их замена - Михаил Подоляк - окончательно изолировался в кабинете и "включках" на российские ресурсы. Как следствие - медийное влияние Литвина, который ежедневно находился на прямом контакте с президентом, вырос еще больше", - говорится в материале.

В начале сентября 2024 года Зеленский назначил Литвина официальным советником по вопросам коммуникаций.

Также читайте: Зеленский назначил советником Литвина, который насмехался над предупреждением о вторжении РФ в феврале 2022 года - журналистка Соколова. ВИДЕО

Ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса президента.

Автор: 

журналистика (3312) Зеленский Владимир (20720) Офис Президента (1801) Литвин Дмитрий (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
В той ОПі ніхто навіть не пукне без команди Єрмака та мовчазної згоди Зеленського.
Литвин - слухняний виконавець.
Зеленський з Єрмачком віртуозно уміють скинути свою провину на інших...
показать весь комментарий
10.10.2024 14:00
+38
"А братія (СБУ) мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. "Нехай, - каже, -
Може так і треба"."
(Т. Шевченко)
показать весь комментарий
10.10.2024 13:56
+30
Не президент, а якась керована «радниками» шмата. Порошенко інший. Це людина , якась щось створила в свому житті. Те, що приносить чималенький дохід особисто і виробляє продукт. Він чимось нагадує Трампа. А ось Зєлєнскій-це клоун, балабол, котрий нічого не знав і не знає. Котрий створив циркову групу для розваги певної категорії людей.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"А гулє ти мнє сдєлаешь?" - ге ж?
показать весь комментарий
10.10.2024 13:50 Ответить
зеІшак ставить ригоішака, і ішаком поганяє!
показать весь комментарий
10.10.2024 15:57 Ответить
"А братія (СБУ) мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. "Нехай, - каже, -
Може так і треба"."
(Т. Шевченко)
показать весь комментарий
10.10.2024 13:56 Ответить
А що "СБУ" повинно зробити?
Забронинти УП періодично хвоста Єрмаку заносити і розповсюджувати тамники того ж самого Литвина ?
показать весь комментарий
10.10.2024 16:31 Ответить
при цій владі всі тварюки повилазили зі свого болота,куди вони поповзуть після ії падіння ? їх же будуть рвати на шматки
показать весь комментарий
10.10.2024 17:17 Ответить
Сбу всю жизнь под опой ходит. Ты че, из страны розовых пони?
показать весь комментарий
10.10.2024 17:46 Ответить
а *всія жізжнь* у тебе почалася з 2019, так зєльйоний поні?
показать весь комментарий
10.10.2024 19:18 Ответить
Иди играй в бравл малолетка. Не знаешь, не открывай рот лучше
показать весь комментарий
11.10.2024 00:22 Ответить
а прочитавши статтю про ЗЛОЧИНИ литвина, прокуратура мала вже порушити кс.
і без різниці, правда це чи наклеп, хтось мавби бути покараний
правда, литвин
неправда (наклеп) журналіст.
якщо справа не порушена, то це 100% правда
а це означає що силовики ручні та безхребетні
показать весь комментарий
10.10.2024 18:56 Ответить
Ну, благодаря "реформам" того, кого нельзя здесь называть - прокуратура уже давно этого не может делать.

Силовики же - и правда ручные, однако и они тоже - срез общества.
Ты устроился в полицию\СБУ\куда угодно - тебе дали полномочия с отсылкой на законы, по большей части нормальные - бери, используй, а если тебя обижают - обращайся публично к народу, проси поддержки, будем выступать, блокировать, митинговать.

Но это сложно. Лучше просто быть в доле, и за год отгрохать себе коттеджик.
показать весь комментарий
11.10.2024 00:47 Ответить
То всьо фігня,от при баризі журналістів щємили!!!!Ото весело було свинками банкову закидати!!!
показать весь комментарий
10.10.2024 13:58 Ответить
Та ви пригадуєте як "шоколадний" Адрушко по плечу похлопав?! А ж міг просто сказати "Сєрий, ти куди лізеш, є же призідєнт!"
показать весь комментарий
10.10.2024 14:03 Ответить
Андрушко (перепрошую)
показать весь комментарий
10.10.2024 16:48 Ответить
свинками банкову закидали!!! а ще футболку з написом "Я вам не дорогенька..." одягали!
показать весь комментарий
10.10.2024 17:01 Ответить
Цить! Препотужніший знає що робить!
показать весь комментарий
10.10.2024 13:59 Ответить
А що з ним не так, як з другими з оточення коміка в стилі фарсу?
показать весь комментарий
10.10.2024 14:00 Ответить
В той ОПі ніхто навіть не пукне без команди Єрмака та мовчазної згоди Зеленського.
Литвин - слухняний виконавець.
Зеленський з Єрмачком віртуозно уміють скинути свою провину на інших...
показать весь комментарий
10.10.2024 14:00 Ответить
Цар хороший бояри погані. Ізвечна дурість народу
показать весь комментарий
10.10.2024 16:22 Ответить
Не президент, а якась керована «радниками» шмата. Порошенко інший. Це людина , якась щось створила в свому житті. Те, що приносить чималенький дохід особисто і виробляє продукт. Він чимось нагадує Трампа. А ось Зєлєнскій-це клоун, балабол, котрий нічого не знав і не знає. Котрий створив циркову групу для розваги певної категорії людей.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:01 Ответить
Не порівнюй неосвіченого бидлюка Трампа, який проср@в батьківські гроші, з Порошенко.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:37 Ответить
Не щастить нам з литвинами... Тими, що "потрібні Україні"!
показать весь комментарий
10.10.2024 14:02 Ответить
так то вони самі собі вигадали, що "потрібні"
показать весь комментарий
10.10.2024 14:04 Ответить
Советников не садют! По сути никчемная рыбешка с бооольшим апломбом.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:07 Ответить
Так це ж нормально для радників Зеленського.
Він для того їх і набирав - для злочинів.
А цей Литвин таким чином демонструє свій ''професіоналізм'' перед своїми ''паханами'' Єрмаком і Зеленським.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:07 Ответить
Окружение ЗЕ не имеет границ удивления ..
показать весь комментарий
10.10.2024 14:07 Ответить
Какое лайно , такое и его окружение
показать весь комментарий
10.10.2024 14:15 Ответить
"Так Литвин опинився на "Об'єкті №1", провів із президентом найважчі перші дні російського вторгнення і вийшов із бункера уже основним спічрайтером Зеленського."
-------
От я не зрозумів - оті "перші дні" Зеленський зраджував Єрмака (і Лєнку) ось з цім пацюченям?
показать весь комментарий
10.10.2024 14:09 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 15:17 Ответить
А ще вони мівіну сьорбали з однієї миски на двох, поки татаров чеченів мочив.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:25 Ответить
Забули про хламідію. Вони там разом по шхерах никали, опохмілля шукали
показать весь комментарий
10.10.2024 19:14 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10872 Петро Порошенко :
Корупція, наступ на свободу слова, побудова диктатури - це шлях не до НАТО. Це - шлях до OДКБ, до росії.
Відсутність верховенства права, незалежної та об'єктивної суддівської системи. Ситуація зі свободою слова - теж не найкраща: відбувається тиск на телеканали «Прямий» та «5 канал», на «Українську Правду». Ми категорично не погоджуємося з наступом на журналістів, на громадських активістів. Вони хочуть, щоб Україну з цими плямами взяли до НАТО? Не візьмуть!
показать весь комментарий
10.10.2024 14:09 Ответить
Литвин , не просто темна лошадка у Зе ,
це типовий холуй і його ср@колиз за пристойні бабки 😡
показать весь комментарий
10.10.2024 14:13 Ответить
Він не звичайний сраколіз за пристойні бабки, а приставлений "смотрящій", від кремлівських, який має всю інформацію і вплив на наркозалежного преZедента. Уявіть собі масштаб катастрофи
показать весь комментарий
10.10.2024 14:53 Ответить
https://t.me/dragonspech Дмитро Каленчук-Вовнянко, колишній пілот БПЛА в 72-й бр., нині сержант інструкто в навчальному центрі ЗСУ :
НЕДОРОГЕНЬКИХ - НЕ ЦІНУЮТЬ
"Українська правда" заявила на тиск з боку влади. Головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у інтерв'ю Інституту масової інформації повідомила, що Офіс президента блокує розміщення реклами у виданні і блокує участь чиновників у заходах, що їх проводить "Українська правда". Крім того, Севгіль Мусаєва повідомила, що офіс Зеленського виходив на власника видання Томаша Фіалу і пропонував купити "Українську правду". Наразі - отримав відмову.
Дивна штука. Про тиск заявляють не опозиційні телеканали "Прямий", "5-й" та "Еспрессо". Заявляє видання, яке напряму дотичне до приходу до влади команди Зеленського-Єрмака. Бо я дуже гарно пам'ятаю які нищівні матеріали проти команди Петра Порошенка публікувала "УП" напередодні виборів.
Звісно, мені заперечать, мовляв у преси робота така - кусати і кусати болісно. Я б навіть погодився, якби не факт - в часи Зеленського всі ці "Українські правди", "Дзеркала Тижня" і подібні стали владу не кусати, а лагідно покусювати.
Сама ж Севгіль Мусаєва відмітилася участю в паті у Зеленського де президент-шоумен представників українських ЗМІ годував з рук шашличками. Мені фантазії бракує аби уявити що заревіла б та сама "УП" якби подібне сталося за Порошенка.
Зараз же "Українська правда" не горлає зі своїх передовиць про тиск - вона про нього повідомляє між іншим, ніби сама соромиться. Очевидно чому - бо пан Фіала на хоче сваритися з цією владою, знає що собі дорожче. То за Порошенка "УП" могла корчити з себе вічну ображунку і жорстко критикувати владу з приводу і без. Нині - інші часи та інші правила.
Взагалі, головний висновок який має зробити з президентства ЗЕ майбутній політик-реформатор, на мій неймовірний жаль, звучати мусить так: "Хороша преса - це гноблена преса". Ющенко і Порошенко намагалися дати пресі волю - в результаті ЗМІ найбільше критикували цих таки Ющенка і Порошенка. Більше скажу - Янковича вони не критикували так люто як Порошенка. Хоча я не пригадую, аби за Януковича "УП" давили як зараз - навпаки пригадую як Колесніков біля невиключеного мікрофона заявляв Клюєву: "Зараз от подзвоню Серьоже Лещенко".
Чому зеленим аж так все сходить з рук? Пригадаймо, як Юлія Мендель кидалася на журналістів, що намагалися поставити питання Зеленському. Пригадаймо як охорона президента Зеленського давила журналістів. Пригадаймо як заблокували "Прямий, "5-й" та "Еспрессо". Де спільне обурення? Де невдоволення? Чому його не чути?
Моя особиста думка така, обурення нема тому що або пан Татаров особисто, або його довірені особи, розповіли власникам видань (саме їм, а не недорогеньким) всі перспективи їхніх бізнесів, якщо ЗМІ не будуть поводитися гарно. От вони й поводяться гарно - покусують владу лагідно, не загострюючи. Після того як Зеленський в обличчя звинуватив журналіста "УП" в продажності - "УП" облизалася і промовчала.
Пані Мусаєва, до речі, і мобілізацію пригадала як проблему - певно перспективу візиту ТЦК до її реадкції їй вже намалювали. А журналісти "УП" це вам не блогери-порохоботи, які до армії пішли самі навіть без повісток. Під Курахове та під Торецьк вони явно не хочуть.
Я не знаю з якою метою пані Мусаєва взагалі поскаржилася на тиск? Певно - сподівається на соладірність колег. Даремно сподівається. Крім "Прямого", "5-го" та теж гнобленого владою "Цензора" (який цю владу і привів) ніхто її не підтримає. Бо знову таки - з власниками ЗМІ робота вже проведена. Недорогеньких - не цінують. Безработних журналістів в Україні - греблю гати, обирати є з кого.
І вже повірте, навіть за гірших умов ми не побачимо як "УП" іде на мирову з Петром Порошенко. Очевидно, ніж таке - вони оберуть лишитися гнобленими. Отже - можна не перейматися.
Журналістська спільнота, певно, навіть не розуміє що вона зараз повідомляє суспільству своєю пасивністю. А повідомляє вона, що з пресою можна не церемонитися. Методи дядечка Татарова - дієві.
Недорогеньких - не цінують. І не підтримують. Підтримують зовсім інший тип журналістів.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:20 Ответить
👍💯!
показать весь комментарий
10.10.2024 15:37 Ответить
Зебіли такі новини обходять стороною.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:23 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19744 Дмитро Чекалкін :
клоунофіс https://24tv.ua/zmi-pisali-shho-zelenskiy-gotoviy-do-pripinennya-vognyu-vzdovzh_n2659772 в ососбі радника президента з питань комунікацій Дмитра литвина очікувано оперативно спростовує інформацію про те, що Зеленський готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на гарантії безпеки:
"Поширена у ЗМІ інформація - це неправда. У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", - сказав він.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:37 Ответить
де вони знайшли таке чмо з щурячим їплом? хоча, там усі такі...
показать весь комментарий
10.10.2024 14:44 Ответить
Скоріш, там іпло якогось малолітнього довбойопа з американських підліткових комедій 2000-х.
показать весь комментарий
10.10.2024 21:51 Ответить
https://t.me/Haidukevych/841 Віталій Гайдукевич :
УП жаліється, що ОПа на них тисне. Прям намагається знищити. Яка сумна новина. Прям аж підвисаєш - яка реакція доречніше.
При чому, коли цих достойників спитаєш "а ви не відчуваєте, що самі винні і зараз вас просто наздогнав бумеранг"? Вони не зрозуміють, а в чому ж їх провина.
І це стосуєтсья не лише УП, а багатьох інформаційників. Вони не вважають, що несуть відповідальність за спотворений образ реальності, як 2014-19, так і після.
Вони не помічають, наскільки обтічними і уСЛУЖливими стали в епоху велосипедиста на троні "акули пера"... а колись при Пороху їх рвало на шмаття від слова "недорогенька". Їм забракне чесності визнати, що в нинішньому трешові на Банковій, у відсутності свободи слова і присутності авторитаризму в крані, є і їх, медійників, пряма провина - усі вони в прискоки в 19 році "валили систему".
Ну як, дорозвалювалися?
Утискати свободу слова - зло. Але коли ти забронзовів в п'єдестальчику інфо-гранто-антокурпціонера та втратив відчуття реальності... це ще більше зло. Коли прикриваючись "стандартами" забуваєш, що в першу чергу медійник має бути громадянином - потрійне зло. А коли ти допускаєш сам стільки зла, чого ж нарікати, що тебе намагаються вгризти ті, кого ти так поблажливо пустив чарівної булави?
показать весь комментарий
10.10.2024 14:46 Ответить
як не новина, то на зе!лідора, хтось постійно впливає.
що ж це, ****, за найвеличніший та сонцесяйний?
тепер, якийсь бумагомаратєль, дуже впливова людина.
напам'ятаю, відповідальність, за все в україні, особливо під час війни, несе зе!гундос!!!
ні єрмак, ні литвин, ні ота особистий помічник, що за шторою сидить, ні, навіть дружина зе!лєнка.
показать весь комментарий
10.10.2024 14:47 Ответить
Дали свиням роги.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:02 Ответить
Зачекайте, а хіба УП не топила за Зєлю? Чи я їх з кимось сплутав?
показать весь комментарий
10.10.2024 15:08 Ответить
А хіба на Банковій були люди : патріоти ,професіонали ,порядні ?ні для них це чуже ,там зібрались з проросійського кварталу ,ті хто працював на ригів і просто невігласи.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:15 Ответить
Думаю для вас не новина, що сьогоднішня влада це влада младоригів
показать весь комментарий
10.10.2024 19:29 Ответить
******
показать весь комментарий
10.10.2024 15:18 Ответить
Це тільки в ОПі?
"Єдиним голосом" Міноборони воюючої держави Умєров призначив шахрая та мародера Тимошенка. Саме він формує комунікаційну політику відомства.
Це не поодинокий випадок, це система.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:18 Ответить
Тю. Треба просто схарчити цього льовочкінського підара Єрмаку.
Єрмак не терпить конкуренції у доступі до тулуба ЗЄ.

А Єрмак швидесенько за допомогою Татарова сшиє справу про педофілію, наркоманію та екстремізм на цього паперового дятла.

Доречі, цей Литвин дійсно схожий на недорозвинутого збоченця.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:22 Ответить
Зараз вся влада в країні(органи влади) -по суті зрадники, бо виконують накази самозванця.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:30 Ответить
Що ж,це саме той дімалітвін,що пише пафосні тексти для зе,завдяки яким єврочиновники вставали з крісел і аплодували за почуті красиві слова.
Схоже,зараз вони розкусили шута і ці оплески залишились в минулому.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:46 Ответить
Ні, вони аплодували народу Україгни який встав на захист своїї держави, а не зелееному уроду який посмів казати у відпровідь на аплодлісменти " це для мене занадто багато". Тому вони і перестали йому аплодувати.
показать весь комментарий
10.10.2024 16:36 Ответить
А хто на Банковій щось робить на користь Україні ???
показать весь комментарий
10.10.2024 16:29 Ответить
Це не у футбол грати.Який трєш.Який з нього радник?
показать весь комментарий
10.10.2024 16:31 Ответить
«Ватний» пропагандист Дмитро Литвин працював на проросійському телеканалі «Інтер» чітко за російськими методичками, закликав знищити українську армію. Ось такі пропагандисти, які працювали та працюють на росію, привели війну путіна в Україну. А Зеленський призначив його своїм радником. Мабуть, тільки такі люди Зеленському і потрібні для здобуття бажаних йому результатів у війні. ......
показать весь комментарий
10.10.2024 16:39 Ответить
Зеленський, сам на хв. працював на той же ТБ-канал
показать весь комментарий
10.10.2024 16:52 Ответить
Интересно, а есть ли в окружении Зеленского хоть один адекватный человек?
Вся Опа - зеркальное отражение боневтика
показать весь комментарий
10.10.2024 16:45 Ответить
Татаров... НУ дюже адекватний! Він усе чітко розуміє, що й для чого робить -- от усі інші довкола -- ляльковий театр.
показать весь комментарий
10.10.2024 16:50 Ответить
на світлині - двійко ******** інтелектуалів

узбецьку правду до тіла не допускають - газель ридає вже три доби - вчися смоктати, шльондро)))
показать весь комментарий
10.10.2024 17:15 Ответить
.... вже був один литвин- гнида, може це родич такий
показать весь комментарий
10.10.2024 17:28 Ответить
невже нема записів розмов?! чому не викладають? що чекають?
показать весь комментарий
10.10.2024 17:32 Ответить
И что, не нашлось ниодного держслужбовця или ахвицера чтобы послать это чучуело нах? Обмельчали.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:35 Ответить

-- Ось дивіться які у нас рейтинги
-- А якщо я ось тут пальчиком підтягну?..
-- Ні, воно так не працює...
-- Так дивись! Вийшло!
показать весь комментарий
10.10.2024 17:40 Ответить
-- Що характерно : ліліПУТІНСЬКІ спецагенти впрваджуються із типовим прізвищем.---всі як НЕ литвин так литвиненко??? ( загалом--70-75% )
Починаючи із зрадника . спікера ВР України Литвина---це той. що гамузом здав Севастополь та вреті--решт і увесь Крим ( пам*ятаю. як ми НЕ уперались рогом .прориваючись. до ВЕРХОВНОЇ ЗРАДИ. щоб завадити
прийняттю отих за-Харківських угод--все даремно... Суцільна стіна п*яних головастиків-поліцаїв. які штурмували та валили нас.мітенгарів . на бруківку... І сам же він із задрипаного села... Ось. як він сам у спогадах висвітлює:-- Щоб потрапити. до батьків і НЕ забруднити "КОРОЧЕК " наймав сільських парубків і ті по-черзі за 1 крб. --перли його із київської траси на горбу. до подвір*я... Перебіжчик ( в минулому КДБ-шник) .до Великобританії Литвиненко--підступно отруєний радіактивною рідиною...
сподвижниками кремлівського карлика... Наш славетний ВІТЯЗЬ--ПЕРЕМОЖЕЦЬ--також схиблений на литвиненках... А саме :у 2021р--призначає випускника Вищої московсько--фесбешної школи литвиненка--Головою зовнішньої розвідки України...
Вінцем тріумфу .всюдисущих .литвиненків--Є впровадження ЗЕ-ником чергового супер--литвиненка в керманичі ОП !!! То хто із Вас. шановні.--
відгадає (за 3 рази) із чиїм ПЛАНОМ ПЕРЕМОГИ він. ЗЕ-чудодій мечиться по всьому Світу ???
показать весь комментарий
10.10.2024 17:46 Ответить
Щоб ще краще смерділо людина-гівно бере собі у допомогу ще більш смердючого
показать весь комментарий
10.10.2024 17:58 Ответить
Країні не потрібен Літвін.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:00 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 18:11 Ответить
УПшка так добпе вилизувала сраку владі, а тут несподіванка.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:56 Ответить
Коли "Українська Правда" строчила фейки про Порошенка було *******, нє? Ось так воно буває. Бумеранг
показать весь комментарий
10.10.2024 19:16 Ответить
А шо такоє ? Мусасаєва абідєлась ? Хоча це сама доля. Бубон, відповідаючи на невинне запитання свого в доску бойового листка, показав себе повним ідіотом. Але і козирі вже вийшли. Раніше писали та розповсюджували темники, а тепер вже напряму погрожують.
показать весь комментарий
10.10.2024 21:31 Ответить
І Зе невкурсе?
показать весь комментарий
10.10.2024 21:46 Ответить
Якшо якась шістка при президенті викреслює журналістів, то, гадаю, шефа тієї шістки вже час викреслити. А коли прєзік вже просрочений, то й поготів. Чи імпічмент президента під час військового стану не в моді?
показать весь комментарий
10.10.2024 22:32 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2024 02:25 Ответить
Литвин тоже уже нашел себе на свою жжпу приключения! Главное не дать этим падлам никому свалить! Спрос будет конкретный с этой клоунской швали!! Сполна надо спросить! Хиханьки,смиехуечки,твари
показать весь комментарий
11.10.2024 07:47 Ответить
 
 