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Когда принимал присягу, пропустил часть о защите конституционного строя, - советник Зеленского Литвин

радник Зеленського Литвин Дмитро

Новый советник президента по вопросам стратегических коммуникаций Дмитрий Литвин во время принятия присяги офицера запаса намеренно пропустил часть о защите конституционного строя.

Об этом один из авторов речей Зеленского рассказывал в анкете российскому изданию Сноб, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос служил ли в армии Литвин ответил:

"Посещал какие-то курсы в Национальной академии обороны. Это позволило мне не попасть в армию и стать "офицером запаса". Когда присягал на верность тому, в чем пришлось жить, пропустил часть о "защите конституционного строя". Офицер, принимавший присягу, одобрительно улыбнулся. Все здесь прекрасно понимают, что служить можно только собственной мечте".

литвин

Своей мечтой советник президента назвал "купить виллу Малапарте на Капри".

Напоминаем, 8 сентября президент Зеленский назначил одного из авторов своих речей Дмитрия Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Смотрите также: Зеленский назначил советником Литвина, который насмехался над предупреждением о вторжении РФ в феврале 2022 года - журналистка Соколова. ВИДЕО

Автор: 

Офис Президента (1797) Литвин Дмитрий (21)


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Топ комментарии
+73
"яке воно кончене" ((
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10.09.2024 19:57
+66
Зверніть увагу що цей зелений пі₴₴р мріє купити віллу і для реалізації своєї мрії це чепушило пішло радником у владу. Розумієте його бачення світу?, влада =вілла. Відбірне падло!
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10.09.2024 20:11
+61
Цинічна гнидява мерзота
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10.09.2024 19:50
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Страница 2 из 2
По КВН запамятався Нуралі Латипов: той просто світився своїм інтелектом,квартал 95 органічно не сприймався,особливо,коли почали реготати на початку вистави без причини.
Що оба керівники,квн і кв95,були на привязці у фсб-і гадки не було.
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12.09.2024 21:24 Ответить
Ну шо я можу сказати ...цей Діма ...черговий сором порядних українських Євреїв як і сам 🤡 ...
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10.09.2024 22:05 Ответить
Думаю шо Сіноду пора втручатися в поведінку їхнього 🤡 швондера ...бо цей сором з Банкової ,їм зробив вже репутацію, нижче плінтусу !
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10.09.2024 22:09 Ответить
правільний пацанчик, ідєйний, нє нацик... інших в оп'і дєрьмак не тримає.
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10.09.2024 22:35 Ответить
Це якійсь задрот,як всі зелені
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10.09.2024 22:42 Ответить
Дивно було б, якщо б тому балагані під назвою шапіто хтось адекватний з'явився. А так разом літають в Нірвані і приколюються друг з дружки.
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10.09.2024 22:58 Ответить
Який сам, такий і радник. Обидва гниди.
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10.09.2024 23:02 Ответить
Що тут скажеш-яке йшло,таке й здибало.
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11.09.2024 06:26 Ответить
.... ще один патужний.
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11.09.2024 07:57 Ответить
А ще залишилось хоч одне антиукраїнське лайно, яке б Зеленський не взяв до себе у владу, або радником?
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11.09.2024 08:54 Ответить
відбірне лайно...а іншого там і немає....мабудь це і добре коли почнемо мразоту стреляти та вішати непотрібно буде витрачати час на пошук хароших....
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11.09.2024 09:28 Ответить
коли почнемо - коли почнемо .. ніколи нічого не почнемо. що не починали , то закінчувалося яниками і зелями
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11.09.2024 12:46 Ответить
Макіавеллі: "Короля робить свита" ... і навпаки, паяц на посту глави держави, оточує себе подібними скоморохами
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11.09.2024 09:42 Ответить
Де вони вишукують таких відбірних покидк.в?
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11.09.2024 10:02 Ответить
Мармиза тупого селюка. У єврейського клоуна ДОСТОЙНІ радники. Як і він сам.
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11.09.2024 10:15 Ответить
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11.09.2024 10:46 Ответить
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11.09.2024 10:47 Ответить
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11.09.2024 10:48 Ответить
В Україні про таких кажуть: " Яке їхало, таке здибало"
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11.09.2024 10:56 Ответить
Гнида, як і всі зелені...
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11.09.2024 11:03 Ответить
Це ж тільки уявити собі: з мілйонів українців він обрав собі в радникі саме цього - за всі його такі корисні якості та попередню історію.
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11.09.2024 11:48 Ответить
Потужно!
Господі, дай нам сыл та розуму!!
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11.09.2024 11:57 Ответить
Якого тільки, людського НЕПОТРЕБУ, не набрався хєрант прострочений з спільства зкацапленого!! Оманські козирі, йому допомагають у цьому, з власниками московських паспортів …
Це і несе, ЗАГРОЗУ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ України!! А можливо, зеля, в оточенні отакого лайна в ОПУ, подає таким чином, сигнали Українському Суспільству, щоб допомогли йому уникнути страшної ТРАГЕДІЇ для України! Зради!! ????
Він же, це бачить ЩОДЕННО!!…
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11.09.2024 12:10 Ответить
Годота зелена ,треба кінчати цих зрадників , що не Верещук то Безугла та і прокурор ген більше на Вілл в Іспанії чим на роботі,що бидло 73 навибирало
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11.09.2024 12:28 Ответить
Зрадник з малої літери...латентний вбивця!
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11.09.2024 12:34 Ответить
Вже давно зрозуміло, що в ОП давно і спеціально тількі різну наволоч піддбирають. Так би мовити "команда однодумців"
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11.09.2024 12:40 Ответить
После таких залётов логично услышать заявление об отставке . . .
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11.09.2024 13:00 Ответить
добре, що він сказав, зелені всі такі.
Якщо вони хизуються, що їм наплювати на конституцію, то конституція не має захищати і гарантувати щось їм; тобто, право власності зелених, а також їх найближчих родичів, має бути під питанням. Вилучення зеленої власності - це захист нації.
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11.09.2024 13:01 Ответить
Те, що людина пропустила те, що хоче змінити, говорить про те, що це - людина слова. Це дуже важливо - робити те, за що присягав. Упертість - головна вада і головний чинник виживання Нації.
Чесніше, ніж присягання депутатів на Конституції, а потім голосування за зміни до неї.

Я не знаю - хто він і що зробив для України. Мріяти можливо про будь що. Засуджувати людину за мрії - верхівка дивних дій.

Коли я щось дізнаюсь про Дії людини, буду засуджувати або восхваляти. А обговорювати людину за бажання... Ті, хто виставив це питання на розгляд, вам не соромно? Це дуже схоже на цькування тих, хто не сподобався.
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11.09.2024 13:05 Ответить
Ти хоч само зрозуміло, що настрочило копитами? Якщо якесь тупоголове, не знаючи за якого зебіла втикається, то йому одна дорога - на лоботомію. Так що вітя, пішло на .І. лоботомію
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12.09.2024 04:48 Ответить
тикати незнайомим - перша ознака москаля. Невміння аргументувати позицію, тільки через коліно - друга ознака москаля. Визначення наукових термінів, без розуміння про сутність медичної операції - взагалі, ознака... Якби м'якіше, недовивченого студента...
Висновок - під невідомим ніком примітивний і неосвічений москаль.

Обов'язково переговорю з Юрою про перебування і виделання з платформи москалів.
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12.09.2024 09:56 Ответить
вітя, тебе з палати випустили, чи ти по життю такий імбецил?
Спробую розумово відсталому зебілу розжувати, хоч і наперед бачу, що ти зашторений зебіл з кацапським ніком, який пише через перекладач, бо читаючи твою маячню з кацапської - кров з очей капає
Перша ознака москаля, це якраз от таке дегенерати як ти, які тянуть масу за зашкварених зебілів, другий, це кацапський нік, третій, це коли козломовне пише через перекладач, якоюсь страшно потворною українською. Особливо з кацапським "ламать через калэна" малорос, українці не використовують кацапських приказки)))
Для початку дебілоїд, ти в курсі хто такий цей малорос пристосуванець літвін? Ні не в курсі, бо ти або ботоідіот, або за деревянні ахінею строчиш
Он там внизу Ан Мур процитував, що про нього пише Дмитро Чекалкин:
Тож тобі зебілоїду одна дорога, на прописану тобі лоботомію
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12.09.2024 13:13 Ответить
"недовивченого" мовознавець гуглтранслейт
"виделання з платформи москалів" Тебе турбують виділення, видалення, та що з тобою взагалі там? Ти само себе хочеш "видаленити"?
Фу блін, ніби в лайно вступив, коли до такого дегенерати як ти написав, от скажи чесно, ти в палаті?
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12.09.2024 13:17 Ответить
"Обов'язково переговорю з Юрою про перебування і виделання з платформи москалів. "
А цей юра, він з тобою зараз в палаті, чи просто голос в твої пустій голові? Вже поговорив про "виделання"? Ти про це краще з своїм лікарем поговори
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12.09.2024 13:21 Ответить
Я бачу що таким потрібно кидати в морду
Видання NV зʼясувало, що новий радник президента Дмитро Литвин, який раніше відзначився низкою скандальних публікацій про необхідність розпуску Збройних сил України, був аналітиком Подробиць тижня (тк Інтер), а в 2013-2014 роках входив до ближчої команди власника Інтера Сергія Льовочкіна (керівник адміністрації президента Януковича та, згодом, нардеп від ОПЗЖ), яка в ті часи виробляла весь інформаційний продукт каналу.
Більш того, Литвин, як заявила шеф-редакторка Детектор медіа Наталя Лігачова, працював разом з Ігорем Шуваловим, російським політтехнологом, який де-факто керував інформкомандою Льовочкіна.
Один з журналістів, який раніше був колегою Литвина, на умовах анонімності розповів NV, що той продовжив спілкуватися з Шуваловим навіть після того, як заїжджого політтехнолога видворила з країни СБУ через його антиукраїнську діяльність.
Прочитай повністю та вскрий собі вени
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12.09.2024 15:31 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/18821 Дмитро Чекалкин :
Видання NV зʼясувало, що новий радник президента Дмитро Литвин, який раніше відзначився низкою скандальних публікацій про необхідність розпуску Збройних сил України, був аналітиком Подробиць тижня (тк Інтер), а в 2013-2014 роках входив до ближчої команди власника Інтера Сергія Льовочкіна (керівник адміністрації президента Януковича та, згодом, нардеп від ОПЗЖ), яка в ті часи виробляла весь інформаційний продукт каналу.
Більш того, Литвин, як заявила шеф-редакторка Детектор медіа Наталя Лігачова, працював разом з Ігорем Шуваловим, російським політтехнологом, який де-факто керував інформкомандою Льовочкіна.
Один з журналістів, який раніше був колегою Литвина, на умовах анонімності розповів NV, що той продовжив спілкуватися з Шуваловим навіть після того, як заїжджого політтехнолога видворила з країни СБУ через його антиукраїнську діяльність.
Також за інформацією NV, під час роботи спічрайтером Литвин два роки вів анонімний Telegram канал Телекошмар, де обговорював політичні події та телебачення.
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11.09.2024 19:38 Ответить
Не зрозуміло. - Його присяга фальшива, чи не дійсна?
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13.09.2024 00:28 Ответить
Не зрозуміло. - Його присяга фальшива, чи не дійсна?
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13.09.2024 00:27 Ответить
мало того, що підер, та ще й москаль, що проживає в Україні і користується українськими благами.
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24.01.2025 06:15 Ответить
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