Когда принимал присягу, пропустил часть о защите конституционного строя, - советник Зеленского Литвин
Новый советник президента по вопросам стратегических коммуникаций Дмитрий Литвин во время принятия присяги офицера запаса намеренно пропустил часть о защите конституционного строя.
Об этом один из авторов речей Зеленского рассказывал в анкете российскому изданию Сноб, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос служил ли в армии Литвин ответил:
"Посещал какие-то курсы в Национальной академии обороны. Это позволило мне не попасть в армию и стать "офицером запаса". Когда присягал на верность тому, в чем пришлось жить, пропустил часть о "защите конституционного строя". Офицер, принимавший присягу, одобрительно улыбнулся. Все здесь прекрасно понимают, что служить можно только собственной мечте".
Своей мечтой советник президента назвал "купить виллу Малапарте на Капри".
Напоминаем, 8 сентября президент Зеленский назначил одного из авторов своих речей Дмитрия Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.
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Що оба керівники,квн і кв95,були на привязці у фсб-і гадки не було.
Господі, дай нам сыл та розуму!!
Це і несе, ЗАГРОЗУ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ України!! А можливо, зеля, в оточенні отакого лайна в ОПУ, подає таким чином, сигнали Українському Суспільству, щоб допомогли йому уникнути страшної ТРАГЕДІЇ для України! Зради!! ????
Він же, це бачить ЩОДЕННО!!…
Якщо вони хизуються, що їм наплювати на конституцію, то конституція не має захищати і гарантувати щось їм; тобто, право власності зелених, а також їх найближчих родичів, має бути під питанням. Вилучення зеленої власності - це захист нації.
Чесніше, ніж присягання депутатів на Конституції, а потім голосування за зміни до неї.
Я не знаю - хто він і що зробив для України. Мріяти можливо про будь що. Засуджувати людину за мрії - верхівка дивних дій.
Коли я щось дізнаюсь про Дії людини, буду засуджувати або восхваляти. А обговорювати людину за бажання... Ті, хто виставив це питання на розгляд, вам не соромно? Це дуже схоже на цькування тих, хто не сподобався.
Висновок - під невідомим ніком примітивний і неосвічений москаль.
Обов'язково переговорю з Юрою про перебування і виделання з платформи москалів.
Спробую розумово відсталому зебілу розжувати, хоч і наперед бачу, що ти зашторений зебіл з кацапським ніком, який пише через перекладач, бо читаючи твою маячню з кацапської - кров з очей капає
Перша ознака москаля, це якраз от таке дегенерати як ти, які тянуть масу за зашкварених зебілів, другий, це кацапський нік, третій, це коли козломовне пише через перекладач, якоюсь страшно потворною українською. Особливо з кацапським "ламать через калэна" малорос, українці не використовують кацапських приказки)))
Для початку дебілоїд, ти в курсі хто такий цей малорос пристосуванець літвін? Ні не в курсі, бо ти або ботоідіот, або за деревянні ахінею строчиш
Он там внизу Ан Мур процитував, що про нього пише Дмитро Чекалкин:
Тож тобі зебілоїду одна дорога, на прописану тобі лоботомію
"виделання з платформи москалів" Тебе турбують виділення, видалення, та що з тобою взагалі там? Ти само себе хочеш "видаленити"?
Фу блін, ніби в лайно вступив, коли до такого дегенерати як ти написав, от скажи чесно, ти в палаті?
А цей юра, він з тобою зараз в палаті, чи просто голос в твої пустій голові? Вже поговорив про "виделання"? Ти про це краще з своїм лікарем поговори
Видання NV зʼясувало, що новий радник президента Дмитро Литвин, який раніше відзначився низкою скандальних публікацій про необхідність розпуску Збройних сил України, був аналітиком Подробиць тижня (тк Інтер), а в 2013-2014 роках входив до ближчої команди власника Інтера Сергія Льовочкіна (керівник адміністрації президента Януковича та, згодом, нардеп від ОПЗЖ), яка в ті часи виробляла весь інформаційний продукт каналу.
Більш того, Литвин, як заявила шеф-редакторка Детектор медіа Наталя Лігачова, працював разом з Ігорем Шуваловим, російським політтехнологом, який де-факто керував інформкомандою Льовочкіна.
Один з журналістів, який раніше був колегою Литвина, на умовах анонімності розповів NV, що той продовжив спілкуватися з Шуваловим навіть після того, як заїжджого політтехнолога видворила з країни СБУ через його антиукраїнську діяльність.
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Видання NV зʼясувало, що новий радник президента Дмитро Литвин, який раніше відзначився низкою скандальних публікацій про необхідність розпуску Збройних сил України, був аналітиком Подробиць тижня (тк Інтер), а в 2013-2014 роках входив до ближчої команди власника Інтера Сергія Льовочкіна (керівник адміністрації президента Януковича та, згодом, нардеп від ОПЗЖ), яка в ті часи виробляла весь інформаційний продукт каналу.
Більш того, Литвин, як заявила шеф-редакторка Детектор медіа Наталя Лігачова, працював разом з Ігорем Шуваловим, російським політтехнологом, який де-факто керував інформкомандою Льовочкіна.
Один з журналістів, який раніше був колегою Литвина, на умовах анонімності розповів NV, що той продовжив спілкуватися з Шуваловим навіть після того, як заїжджого політтехнолога видворила з країни СБУ через його антиукраїнську діяльність.
Також за інформацією NV, під час роботи спічрайтером Литвин два роки вів анонімний Telegram канал Телекошмар, де обговорював політичні події та телебачення.