Когда принимал присягу, пропустил часть о защите конституционного строя, - советник Зеленского Литвин

Новый советник президента по вопросам стратегических коммуникаций Дмитрий Литвин во время принятия присяги офицера запаса намеренно пропустил часть о защите конституционного строя.

Об этом один из авторов речей Зеленского рассказывал в анкете российскому изданию Сноб, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос служил ли в армии Литвин ответил:

"Посещал какие-то курсы в Национальной академии обороны. Это позволило мне не попасть в армию и стать "офицером запаса". Когда присягал на верность тому, в чем пришлось жить, пропустил часть о "защите конституционного строя". Офицер, принимавший присягу, одобрительно улыбнулся. Все здесь прекрасно понимают, что служить можно только собственной мечте".

Своей мечтой советник президента назвал "купить виллу Малапарте на Капри".

Напоминаем, 8 сентября президент Зеленский назначил одного из авторов своих речей Дмитрия Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

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