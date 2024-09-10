Зеленский назначил советником Литвина, который насмехался над предупреждением о вторжении РФ в феврале 2022 года - журналистка Соколова. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский назначил одного из авторов своих выступлений советником по вопросам стратегических коммуникаций.
Об этом в своем видео рассказала журналистка Янина Соколова, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП.
По словам Соколовой, Литвин - бывший журналист и один из авторов президентских выступлений. До этого он работал корреспондентом издания LB.ua и на телеканале "Интер", впоследствии присоединился к команде Офиса Президента.
Журналистка заявила, что Литвин называл журналистов "г#вноидами", "дебилами" и насмехался над иностранными партнерами, которые предупреждали о полномасштабном вторжении РФ в январе-феврале 2022 года.
В 2011 году он также публиковал статью "Украине выгодно распустить свою армию".
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Гівно 💩до гівна🎪🤡🤢=ЗЕБЛЮВОТіНА🤮
Інші радники Вові нафіг не потрібні!
1. Гівноїд - бо тільки таке чмо погодилось би працювати на ЗЄ.
2. Дебіл - бо не розуміє, що це клеймо та токсичність назавжди.
штукатурка давно слезла(с)
Залишилось призначити радниками світлану крюкову та шарія.
Вони теж непогані промови пишуть. За бабло такого настрочать, що росію хоч завтра скопом канонізувати варто.
Еще во времена Фейсбука не было, наверное, ни дня, чтобы этот малолетний имбецил не пришел ко мне в комменты, или не написал обо мне отдельный текст, или не упомянул меня где-нибудь еще и не рассказал, как Порошенко всем насрал в штаны и какой Бабченко шоколадный мудак. Ко мне у него была вот прям какая-то персональная любовь. Чем-то я его вот прям особенно раздражал. Наличием мозгов, мабуть.
Я не знаю, за деньги это было, или по велению сердца - судя по тому, как они все в итоге перетекают из-под крыла Бениного под крыло Андрюшино, и, в итоге, оказываются под одной крышей, велением сердца тут и не пахнет - но идиотом этот перспективный молодой журналист был еще десять лет назад. Когда еще звался Дмитрий.
Ну, он реально херово на вентилятор накидывал. Детский сад вторая группа. Вот реально - дурачок.
Особенно умиляет вот это "был в Киеве". То есть, во вселенной Боневтик, быть в самом защищенном как с суши так и с воздуха городе, в самом защищенном его месте - это теперь приравнивается к "был в Ирпене и Покровске" - я правильно понимаю? Ну, а иначе зачем отдельно выделять этот факт.
Не-не, это я не к тому, что Киев мало пережил. Это я к тому, что в их головах они теперь реально Супергерои, Халки, и Бэтмэны.
Прямо сейчас мы видим рождение мифотворчества в стиле Совок 2.0. "Все четыре года Великой отечественной товарищ Пельше героически оставался в Москве".
Он еще "Малую Землю" напишет, истинно вам говорю. ****, *****...
И вот теперь один дурачок будет писать другому идиотику слова, которые он на международной арене взрослым прожженным лисам должен будет сказать через рот, и чтобы эти взрослые прожженные политические животные дали ему за это пару сотен авиационных комплексов пятого поколения - это даже не самолеты уже, это уже другой уровень летательных аппаратов - стоимостью по паре миллиардов каждый.
Более того, оказывается, все значимые промовы одному имбицил писал другой имбицил…
А потом они спрашивают - да как, *****, оно все как-то так получается.
Да долбанный же ж ваш по голове-то та…
То Мендель, блин. То, блин, Литвин.
Да вы, ****, издеваетесь…
Просто чмошника підтягнули ближче до корита "за службу вєрную".
Після оформлення радником давнього спічрайтера Зеленського такого собі Дмитра Литвина, стало ясно, хто нарадив Президенту під час війни знищувати власні Збройні сили і розбурхувати в суспільстві ненависть до союзників. Саме Діма. Причому, за класикою, це якраз те, що повинен робити пропагандист ворога - сіяти недовіру до командування армії і вносити розбрат серед союзників.
Просто процитую його текст з 2011 року. Мовою оригіналу.
«Война в Ливии - это ещё одно доказательство того, что собственные вооружённые силы Украина может совершенно спокойно распустить. Нам не нужны все эти солдаты, генералы, танки, БМП и даже комплексы «Кольчуга». Это ни в коем случае не сможет защитить Украину от агрессии...
...Вопрос: вы представляете себе такого руководителя Украины, который не сдаст интересы Украины в пользу вероятного противника, а начнёт их защищать посредством вооружённых сил, на что противник (например, США) сможет отреагировать войной за мир? Ну, или представляете себе Украину, начинающую войну за мир, скажем, против России, вторгшейся в Грузию?
Таким образом, ясно, что Украина просто в силу характера современной войны не сможет в ней участвовать в качестве воюющей стороны...
...Война в Грузии в 2008 году показала, что ни одно государство на планете не вмешается в войну, которую ведёт Россия. Поэтому даже если вообразить совершенно фантастический сценарий войны России против Украины (хотя зачем им военная экспансия, если российские деньги завоёвывают Украину достаточно эффективно?), то разве могут быть в этой войне существенные шансы на победу у Украины? Наше государство не в состоянии поддерживать свои вооружённые силы даже на приличном для четвёртого поколения войн уровне. О пятом и шестом поколениях - и речи быть не может.
При этом призывное рабство - продолжается...»
Там повний пакет надрочування на російських пропагандистів. Замилування величчю путіна. Не побоюся цього слова, печерний антиамериканізм. Ненависть до ЗСУ.
Ви думаєте, що люди міняються? Стають на бік України? Ну-ну...
«Ватний» пропагандист Дмитро Литвин працював на проросійському телеканалі «Інтер» чітко за російськими методичками, закликав знищити українську армію, а два дні тому Зеленський призначив його своїм радником. Мабуть, такі люди Зеленському потрібні для здобуття бажаних результатів у війні. Ось такі пропагандисти, які працювали та працюють на росію, привели війну путіна в Україну.
Зеленський, як був найманим клоуном, московських КВНщиків від ФСБ, так і по сьогодні маслюкові ним рулюють в Україні!
Яких ще, треба прикладів для Оманських
Втім,дотепер мабуть вже розкусили.
Все це непридатний до використання матеріал, якому місце на смітнику.
Ця **** знищить Україну і українців, або ми знищим цих сук маланських. Іншого не дано.
Вчіть історію.
Вони влаштували черговий і остаточний геноцид по винищенню українців.