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Зеленский назначил советником Литвина, который насмехался над предупреждением о вторжении РФ в феврале 2022 года - журналистка Соколова. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назначил одного из авторов своих выступлений советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Об этом в своем видео рассказала журналистка Янина Соколова, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

По словам Соколовой, Литвин - бывший журналист и один из авторов президентских выступлений. До этого он работал корреспондентом издания LB.ua и на телеканале "Интер", впоследствии присоединился к команде Офиса Президента.

Журналистка заявила, что Литвин называл журналистов "г#вноидами", "дебилами" и насмехался над иностранными партнерами, которые предупреждали о полномасштабном вторжении РФ в январе-феврале 2022 года.

Призначення Литвина в ОП: Що відомо про одного із авторів звернень Зеленського
Призначення Литвина в ОП: Що відомо про одного із авторів звернень Зеленського
Призначення Литвина в ОП: Що відомо про одного із авторів звернень Зеленського

В 2011 году он также публиковал статью "Украине выгодно распустить свою армию".

Смотрите: Гетманцев проталкивает 10-кратные налоговые скидки для своей бывшей лотереи МСЛ, - журналистка. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Офис Президента (1799) Янина Соколова (27) Литвин Дмитрий (21)


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Топ комментарии
+52
А, що могло бути інакше ???
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10.09.2024 13:30
+52
ЗЄля це жук-скарарабей України - все гівно позбирає і в шарик скатає

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10.09.2024 13:47
+45
подобное притягивает подобное ...
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10.09.2024 13:31
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А, що могло бути інакше ???
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10.09.2024 13:30 Ответить
Написали б- ми здивовані, несподівано😀
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10.09.2024 13:43 Ответить
ЗЄля це жук-скарарабей України - все гівно позбирає і в шарик скатає

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10.09.2024 13:47 Ответить
😁👍
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10.09.2024 14:27 Ответить
В нього харя копія продажного журнашлюхи коломойского лещенка і жага брехати брехати брехати як треба для доступу до корита пахана безмежна
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10.09.2024 19:14 Ответить
Цей глист замість люські АБДРІСТОВІЧ
Гівно 💩до гівна🎪🤡🤢=ЗЕБЛЮВОТіНА🤮
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10.09.2024 23:54 Ответить
подобное притягивает подобное ...
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10.09.2024 13:31 Ответить
От вальодка зашквар за зашкваром. Обступив себе менеджерами зрадниками і давай расказувать які ми (нарід) не вдячний вони… чєченцов стриляли мівуну жрали… не втікли
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10.09.2024 13:31 Ответить
Зеленський прострочений президент. Всю цю банду маланців треба негайно усунути від влади.
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10.09.2024 13:32 Ответить
ніякий він не просрочений. але це не скасовує факту, що він збирає біля себе лише якесь лайно
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10.09.2024 14:12 Ответить
він безстроковий
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10.09.2024 14:33 Ответить
Він не прострочений, він геть зіпсований.
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10.09.2024 15:00 Ответить
Замість того щоб самому добровільно піти - сказати що не справився, що немає клепки бути Верховним Головнокомандуючим - продовжує чіплятись за владу, тим самим наражуючи всю країну на поразку. І тягне до себе всю погань, таку ж як сам.
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10.09.2024 17:32 Ответить
ЗЕДЄ… ,твій порношут ПРОСРОЧЕНИЙ після 20 травня ! А сміття -73%, які обрали гівнозелену дрисню
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10.09.2024 23:57 Ответить
зедегенерати з самого початку нiкого не дивують
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10.09.2024 13:32 Ответить
Свій до свого по своє.
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10.09.2024 13:33 Ответить
Так і Найвеличніший Гундос насміхався, м'ясо маринував, доріжки будував і т.д - що дивного?
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10.09.2024 13:33 Ответить
Ви про які доріжки?

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10.09.2024 14:12 Ответить
Ну, це ж безтолковий ішак. Тому нічого дивного: гімно до гімна липне.
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10.09.2024 13:33 Ответить
У зеленського талант збирати навколо себе довбнів .
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10.09.2024 13:36 Ответить
І що тут дивного?!
Інші радники Вові нафіг не потрібні!
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10.09.2024 13:36 Ответить
Взагалі, саме цей Литвин має всі ознаки дебіла та гівноїда.

1. Гівноїд - бо тільки таке чмо погодилось би працювати на ЗЄ.

2. Дебіл - бо не розуміє, що це клеймо та токсичність назавжди.
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10.09.2024 13:40 Ответить
А що йому? Прибарахлиться та втече. Як Люська.
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10.09.2024 17:26 Ответить
Напевно в суспільстві з'явився запит на розпуск армії, капітуляцію і смерть в концтаборі.
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10.09.2024 13:42 Ответить
Хорошо, что КГБист масляков сдох. Это чмо и его бы своим советником назначило.
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10.09.2024 13:45 Ответить
А ще здох брат подоляка, про це теж було приємно дізнатися
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10.09.2024 15:02 Ответить
Живий. Зашифрувався, щоб відчепились від Мішані.
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10.09.2024 17:27 Ответить
Ну не знаю... Все одно приємно
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10.09.2024 17:33 Ответить
Розводняк.
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10.09.2024 17:44 Ответить
Вместе употребляют, или порознь?
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10.09.2024 13:46 Ответить
А що ще чекати від зебілів?
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10.09.2024 13:47 Ответить
Який президент, таке і його лайно...
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10.09.2024 13:50 Ответить
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10.09.2024 17:29 Ответить
Тю, чому дивуватись Він сам не вірив і нас всіх переконував, що війни не буде. Не готувались до війни, відводили війська, тому мимо, мене не переконати в протилежному. А спічрайтер дослужився, он книжки по всіх ашанах лежали, "місячні".
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10.09.2024 13:50 Ответить
Своя людина для ригівської влади.
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10.09.2024 13:51 Ответить
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10.09.2024 13:52 Ответить
справжня "морда" зе-*******!
штукатурка давно слезла(с)
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10.09.2024 14:04 Ответить
Це все про якість радників За та відповідно його дуже мудрих рішень
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10.09.2024 14:10 Ответить
Не здивував.
Залишилось призначити радниками світлану крюкову та шарія.
Вони теж непогані промови пишуть. За бабло такого настрочать, що росію хоч завтра скопом канонізувати варто.
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10.09.2024 14:17 Ответить
https://t.me/babchenko77/10550 Аркадій Бабченко :
Еще во времена Фейсбука не было, наверное, ни дня, чтобы этот малолетний имбецил не пришел ко мне в комменты, или не написал обо мне отдельный текст, или не упомянул меня где-нибудь еще и не рассказал, как Порошенко всем насрал в штаны и какой Бабченко шоколадный мудак. Ко мне у него была вот прям какая-то персональная любовь. Чем-то я его вот прям особенно раздражал. Наличием мозгов, мабуть.
Я не знаю, за деньги это было, или по велению сердца - судя по тому, как они все в итоге перетекают из-под крыла Бениного под крыло Андрюшино, и, в итоге, оказываются под одной крышей, велением сердца тут и не пахнет - но идиотом этот перспективный молодой журналист был еще десять лет назад. Когда еще звался Дмитрий.
Ну, он реально херово на вентилятор накидывал. Детский сад вторая группа. Вот реально - дурачок.
Особенно умиляет вот это "был в Киеве". То есть, во вселенной Боневтик, быть в самом защищенном как с суши так и с воздуха городе, в самом защищенном его месте - это теперь приравнивается к "был в Ирпене и Покровске" - я правильно понимаю? Ну, а иначе зачем отдельно выделять этот факт.
Не-не, это я не к тому, что Киев мало пережил. Это я к тому, что в их головах они теперь реально Супергерои, Халки, и Бэтмэны.
Прямо сейчас мы видим рождение мифотворчества в стиле Совок 2.0. "Все четыре года Великой отечественной товарищ Пельше героически оставался в Москве".
Он еще "Малую Землю" напишет, истинно вам говорю. ****, *****...
И вот теперь один дурачок будет писать другому идиотику слова, которые он на международной арене взрослым прожженным лисам должен будет сказать через рот, и чтобы эти взрослые прожженные политические животные дали ему за это пару сотен авиационных комплексов пятого поколения - это даже не самолеты уже, это уже другой уровень летательных аппаратов - стоимостью по паре миллиардов каждый.
Более того, оказывается, все значимые промовы одному имбицил писал другой имбицил…
А потом они спрашивают - да как, *****, оно все как-то так получается.
Да долбанный же ж ваш по голове-то та…
То Мендель, блин. То, блин, Литвин.
Да вы, ****, издеваетесь…
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10.09.2024 14:15 Ответить
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10.09.2024 14:21 Ответить
💯!
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10.09.2024 14:31 Ответить
Діма Литвин буде прочищати вуха зебілам на телемарафєті.

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10.09.2024 14:51 Ответить
уррря ЗЄбєліним виборцям !!!!
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10.09.2024 16:56 Ответить
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10.09.2024 19:13 Ответить
Під...р призначає під...рів.
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10.09.2024 14:41 Ответить
Які ж вони ці зеРигоСтворіння кончені, якщо придивитись!!
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10.09.2024 15:47 Ответить
лайно призначило лайно. нічого дивного
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10.09.2024 16:06 Ответить
Вітаємо з поповненням команди. Оплески довбойобу
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10.09.2024 16:07 Ответить
Одно шобло кацапское.
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10.09.2024 16:12 Ответить
Ну і що воно напорадить? Тепер зрозуміло що з владою. ''Яке їхало, таке й здибало''!
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10.09.2024 16:29 Ответить
Та нічого нового він не нарадить.
Просто чмошника підтягнули ближче до корита "за службу вєрную".
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10.09.2024 16:43 Ответить
Все! Треба очікувати знову чогось паскудного!
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10.09.2024 16:32 Ответить
https://www.facebook.com/share/p/xUeGLHHH4rfD8CSV/?mibextid=WC7FNe Ольга Лень , журналістка телеканалу Еспресо:
Після оформлення радником давнього спічрайтера Зеленського такого собі Дмитра Литвина, стало ясно, хто нарадив Президенту під час війни знищувати власні Збройні сили і розбурхувати в суспільстві ненависть до союзників. Саме Діма. Причому, за класикою, це якраз те, що повинен робити пропагандист ворога - сіяти недовіру до командування армії і вносити розбрат серед союзників.
Просто процитую його текст з 2011 року. Мовою оригіналу.
«Война в Ливии - это ещё одно доказательство того, что собственные вооружённые силы Украина может совершенно спокойно распустить. Нам не нужны все эти солдаты, генералы, танки, БМП и даже комплексы «Кольчуга». Это ни в коем случае не сможет защитить Украину от агрессии...
...Вопрос: вы представляете себе такого руководителя Украины, который не сдаст интересы Украины в пользу вероятного противника, а начнёт их защищать посредством вооружённых сил, на что противник (например, США) сможет отреагировать войной за мир? Ну, или представляете себе Украину, начинающую войну за мир, скажем, против России, вторгшейся в Грузию?
Таким образом, ясно, что Украина просто в силу характера современной войны не сможет в ней участвовать в качестве воюющей стороны...
...Война в Грузии в 2008 году показала, что ни одно государство на планете не вмешается в войну, которую ведёт Россия. Поэтому даже если вообразить совершенно фантастический сценарий войны России против Украины (хотя зачем им военная экспансия, если российские деньги завоёвывают Украину достаточно эффективно?), то разве могут быть в этой войне существенные шансы на победу у Украины? Наше государство не в состоянии поддерживать свои вооружённые силы даже на приличном для четвёртого поколения войн уровне. О пятом и шестом поколениях - и речи быть не может.
При этом призывное рабство - продолжается...»
Там повний пакет надрочування на російських пропагандистів. Замилування величчю путіна. Не побоюся цього слова, печерний антиамериканізм. Ненависть до ЗСУ.

Ви думаєте, що люди міняються? Стають на бік України? Ну-ну...
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10.09.2024 17:04 Ответить
после того как Нарко Дегенерат рассказал как татаров с малюком убивали чеченцев удивляться уже нечему.....голова полностью отлетела от кокса.....
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10.09.2024 17:13 Ответить
Поговорка в действии: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты"
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10.09.2024 17:14 Ответить
Один довбень призначив іншого довбня! На те вони і довбні...
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10.09.2024 17:16 Ответить
🔴 «Украине выгодно распустить свою армию» - Радник президента України Дмитро Литвин

«Ватний» пропагандист Дмитро Литвин працював на проросійському телеканалі «Інтер» чітко за російськими методичками, закликав знищити українську армію, а два дні тому Зеленський призначив його своїм радником. Мабуть, такі люди Зеленському потрібні для здобуття бажаних результатів у війні. Ось такі пропагандисти, які працювали та працюють на росію, привели війну путіна в Україну.
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10.09.2024 17:25 Ответить
Навіть за Яника не було так соромно, як за цього...
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10.09.2024 17:35 Ответить
Гівно сам та гівно команда ,а ще на кокс перевірити цих зелених п дагогів треба
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10.09.2024 19:03 Ответить
Не міг же він призначити собі в радники патріотичного і професійного журналіста - був би явний десонанс.
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10.09.2024 19:17 Ответить
Пам'ять МАЙДАНУ, не спиймає московських агентів ротом, в Україні!!
Зеленський, як був найманим клоуном, московських КВНщиків від ФСБ, так і по сьогодні маслюкові ним рулюють в Україні!
Яких ще, треба прикладів для Оманських
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10.09.2024 19:20 Ответить
Жодного представника опозиції, з 2019 року, говноборотько, так і не призначив до органів державної влади!! Одні Оманські з рашиськими паспортами у родичів…
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10.09.2024 19:25 Ответить
Литвин выкормыш Пиховшека и его Левого Берега. Так что чего вы ожидали? Он в свое время поддерживал Януковича.
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10.09.2024 19:57 Ответить
Це той,що пише пафосні тексти для зелі-було,що навіть євродепутати заходились оваціями йому в подяку за вислухане.
Втім,дотепер мабуть вже розкусили.
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10.09.2024 19:58 Ответить
Всі, хто закликав не нагнітати паніку напередодні повномасштабного вторгнення, жити звичайним життям - всі вони причетні до тисяч жертв Маріуполя, та інших міст України. Всі ці недалекі амеби, замість бити у набат перед обличчям смертельної небезпеки - закликали зберігати спокій та вести звичайне життя. Кров загиблих на їх руках також.
Все це непридатний до використання матеріал, якому місце на смітнику.
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10.09.2024 20:08 Ответить
**** маланська недорозвинена, продажна і зрадницька може оточувати себе тільки такими ж самими ****** маланськими, продажними і зрадницькими. Патріоти і націоналісти в цієї гниди є ворогами.
Ця **** знищить Україну і українців, або ми знищим цих сук маланських. Іншого не дано.
Вчіть історію.
Вони влаштували черговий і остаточний геноцид по винищенню українців.
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10.09.2024 20:50 Ответить
Тупа істота!!
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10.09.2024 22:31 Ответить
Какой президент, такое и ОП с сотрудниками
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10.09.2024 23:11 Ответить
шось інше він отримає
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11.09.2024 06:49 Ответить
Зелёное дерьмо окружает себя подобным шлаком
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11.09.2024 07:08 Ответить
Чому у твоїй рідній хаті зелені мухи? Бо ти не прибрав оту маленьку смердючу купку, котра сховалася у куточку.
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11.09.2024 07:45 Ответить
Я б здивувався, щоб до неповносправного прийшов хтось притомний. Гімно до гімна. Все ок.
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11.09.2024 08:15 Ответить
Украине конец, не может страна воевать в таком режиме, враги режут изнутри, просто *****. коррупиция. ВРАГИ сидят на державных постах, не может быть победы.
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11.09.2024 20:51 Ответить
 
 