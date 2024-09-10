Зеленский назначил советником Литвина, который насмехался над предупреждением о вторжении РФ в феврале 2022 года - журналистка Соколова. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назначил одного из авторов своих выступлений советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Об этом в своем видео рассказала журналистка Янина Соколова, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

По словам Соколовой, Литвин - бывший журналист и один из авторов президентских выступлений. До этого он работал корреспондентом издания LB.ua и на телеканале "Интер", впоследствии присоединился к команде Офиса Президента.

Журналистка заявила, что Литвин называл журналистов "г#вноидами", "дебилами" и насмехался над иностранными партнерами, которые предупреждали о полномасштабном вторжении РФ в январе-феврале 2022 года.







В 2011 году он также публиковал статью "Украине выгодно распустить свою армию".

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