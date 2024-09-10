Зеленський призначив радником Литвина, який насміхався над попередженням про вторгнення РФ у лютому 2022 року, - журналістка Соколова. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський призначив одного з авторів своїх промов радником із питань стратегічних комунікацій.

Про це у своєму відео розповіла журналістка Яніна Соколова, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

За словами Соколової, Литвин - колишній журналіст та один із авторів президентських промов. До цього він працював кореспондентом видання LB.ua та на телеканалі "Інтер", згодом приєднався до команди Офісу Президента.

Журналістка заявила, що Литвин називав журналістів "г#вноїдами", "дебілами" та насміхався над іноземними партнерами, які попереджали про повномасштабне вторгнення РФ у січні-лютому 2022 року.







У 2011 році він також публікував статтю "Україні вигідно розпустити свою армію".

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