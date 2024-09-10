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Новини
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Зеленський призначив радником Литвина, який насміхався над попередженням про вторгнення РФ у лютому 2022 року, - журналістка Соколова. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський призначив одного з авторів своїх промов радником із питань стратегічних комунікацій.

Про це у своєму відео розповіла журналістка Яніна Соколова, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

За словами Соколової, Литвин - колишній журналіст та один із авторів президентських промов. До цього він працював кореспондентом видання LB.ua та на телеканалі "Інтер", згодом приєднався до команди Офісу Президента.

Журналістка заявила, що Литвин називав журналістів "г#вноїдами", "дебілами" та насміхався над іноземними партнерами, які попереджали про повномасштабне вторгнення РФ у січні-лютому 2022 року. 

Призначення Литвина в ОП: Що відомо про одного із авторів звернень Зеленського
Призначення Литвина в ОП: Що відомо про одного із авторів звернень Зеленського
Призначення Литвина в ОП: Що відомо про одного із авторів звернень Зеленського

У 2011 році він також публікував статтю "Україні вигідно розпустити свою армію".

Дивіться: Гетманцев проштовхує 10-кратні податкові знижки для своєї колишньої лотереї МСЛ, - журналістка. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Офіс Президента (2021) Яніна Соколова (27) Литвин Дмитро (21)


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Топ коментарі
+52
А, що могло бути інакше ???
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10.09.2024 13:30
+52
ЗЄля це жук-скарарабей України - все гівно позбирає і в шарик скатає

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10.09.2024 13:47
+45
подобное притягивает подобное ...
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10.09.2024 13:31
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А, що могло бути інакше ???
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10.09.2024 13:30 Відповісти
Написали б- ми здивовані, несподівано😀
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10.09.2024 13:43 Відповісти
ЗЄля це жук-скарарабей України - все гівно позбирає і в шарик скатає

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10.09.2024 13:47 Відповісти
😁👍
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10.09.2024 14:27 Відповісти
В нього харя копія продажного журнашлюхи коломойского лещенка і жага брехати брехати брехати як треба для доступу до корита пахана безмежна
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10.09.2024 19:14 Відповісти
Цей глист замість люські АБДРІСТОВІЧ
Гівно 💩до гівна🎪🤡🤢=ЗЕБЛЮВОТіНА🤮
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10.09.2024 23:54 Відповісти
подобное притягивает подобное ...
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10.09.2024 13:31 Відповісти
От вальодка зашквар за зашкваром. Обступив себе менеджерами зрадниками і давай расказувать які ми (нарід) не вдячний вони… чєченцов стриляли мівуну жрали… не втікли
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10.09.2024 13:31 Відповісти
Зеленський прострочений президент. Всю цю банду маланців треба негайно усунути від влади.
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10.09.2024 13:32 Відповісти
ніякий він не просрочений. але це не скасовує факту, що він збирає біля себе лише якесь лайно
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10.09.2024 14:12 Відповісти
він безстроковий
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10.09.2024 14:33 Відповісти
Він не прострочений, він геть зіпсований.
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10.09.2024 15:00 Відповісти
Замість того щоб самому добровільно піти - сказати що не справився, що немає клепки бути Верховним Головнокомандуючим - продовжує чіплятись за владу, тим самим наражуючи всю країну на поразку. І тягне до себе всю погань, таку ж як сам.
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10.09.2024 17:32 Відповісти
ЗЕДЄ… ,твій порношут ПРОСРОЧЕНИЙ після 20 травня ! А сміття -73%, які обрали гівнозелену дрисню
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10.09.2024 23:57 Відповісти
зедегенерати з самого початку нiкого не дивують
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10.09.2024 13:32 Відповісти
Свій до свого по своє.
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10.09.2024 13:33 Відповісти
Так і Найвеличніший Гундос насміхався, м'ясо маринував, доріжки будував і т.д - що дивного?
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10.09.2024 13:33 Відповісти
Ви про які доріжки?

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10.09.2024 14:12 Відповісти
Ну, це ж безтолковий ішак. Тому нічого дивного: гімно до гімна липне.
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10.09.2024 13:33 Відповісти
У зеленського талант збирати навколо себе довбнів .
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10.09.2024 13:36 Відповісти
І що тут дивного?!
Інші радники Вові нафіг не потрібні!
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10.09.2024 13:36 Відповісти
Взагалі, саме цей Литвин має всі ознаки дебіла та гівноїда.

1. Гівноїд - бо тільки таке чмо погодилось би працювати на ЗЄ.

2. Дебіл - бо не розуміє, що це клеймо та токсичність назавжди.
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10.09.2024 13:40 Відповісти
А що йому? Прибарахлиться та втече. Як Люська.
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10.09.2024 17:26 Відповісти
Напевно в суспільстві з'явився запит на розпуск армії, капітуляцію і смерть в концтаборі.
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10.09.2024 13:42 Відповісти
Хорошо, что КГБист масляков сдох. Это чмо и его бы своим советником назначило.
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10.09.2024 13:45 Відповісти
А ще здох брат подоляка, про це теж було приємно дізнатися
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10.09.2024 15:02 Відповісти
Живий. Зашифрувався, щоб відчепились від Мішані.
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10.09.2024 17:27 Відповісти
Ну не знаю... Все одно приємно
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10.09.2024 17:33 Відповісти
Розводняк.
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10.09.2024 17:44 Відповісти
Вместе употребляют, или порознь?
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10.09.2024 13:46 Відповісти
А що ще чекати від зебілів?
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10.09.2024 13:47 Відповісти
Який президент, таке і його лайно...
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10.09.2024 13:50 Відповісти
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10.09.2024 17:29 Відповісти
Тю, чому дивуватись Він сам не вірив і нас всіх переконував, що війни не буде. Не готувались до війни, відводили війська, тому мимо, мене не переконати в протилежному. А спічрайтер дослужився, он книжки по всіх ашанах лежали, "місячні".
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10.09.2024 13:50 Відповісти
Своя людина для ригівської влади.
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10.09.2024 13:51 Відповісти
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10.09.2024 13:52 Відповісти
справжня "морда" зе-*******!
штукатурка давно слезла(с)
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10.09.2024 14:04 Відповісти
Це все про якість радників За та відповідно його дуже мудрих рішень
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10.09.2024 14:10 Відповісти
Не здивував.
Залишилось призначити радниками світлану крюкову та шарія.
Вони теж непогані промови пишуть. За бабло такого настрочать, що росію хоч завтра скопом канонізувати варто.
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10.09.2024 14:17 Відповісти
https://t.me/babchenko77/10550 Аркадій Бабченко :
Еще во времена Фейсбука не было, наверное, ни дня, чтобы этот малолетний имбецил не пришел ко мне в комменты, или не написал обо мне отдельный текст, или не упомянул меня где-нибудь еще и не рассказал, как Порошенко всем насрал в штаны и какой Бабченко шоколадный мудак. Ко мне у него была вот прям какая-то персональная любовь. Чем-то я его вот прям особенно раздражал. Наличием мозгов, мабуть.
Я не знаю, за деньги это было, или по велению сердца - судя по тому, как они все в итоге перетекают из-под крыла Бениного под крыло Андрюшино, и, в итоге, оказываются под одной крышей, велением сердца тут и не пахнет - но идиотом этот перспективный молодой журналист был еще десять лет назад. Когда еще звался Дмитрий.
Ну, он реально херово на вентилятор накидывал. Детский сад вторая группа. Вот реально - дурачок.
Особенно умиляет вот это "был в Киеве". То есть, во вселенной Боневтик, быть в самом защищенном как с суши так и с воздуха городе, в самом защищенном его месте - это теперь приравнивается к "был в Ирпене и Покровске" - я правильно понимаю? Ну, а иначе зачем отдельно выделять этот факт.
Не-не, это я не к тому, что Киев мало пережил. Это я к тому, что в их головах они теперь реально Супергерои, Халки, и Бэтмэны.
Прямо сейчас мы видим рождение мифотворчества в стиле Совок 2.0. "Все четыре года Великой отечественной товарищ Пельше героически оставался в Москве".
Он еще "Малую Землю" напишет, истинно вам говорю. ****, *****...
И вот теперь один дурачок будет писать другому идиотику слова, которые он на международной арене взрослым прожженным лисам должен будет сказать через рот, и чтобы эти взрослые прожженные политические животные дали ему за это пару сотен авиационных комплексов пятого поколения - это даже не самолеты уже, это уже другой уровень летательных аппаратов - стоимостью по паре миллиардов каждый.
Более того, оказывается, все значимые промовы одному имбицил писал другой имбицил…
А потом они спрашивают - да как, *****, оно все как-то так получается.
Да долбанный же ж ваш по голове-то та…
То Мендель, блин. То, блин, Литвин.
Да вы, ****, издеваетесь…
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10.09.2024 14:15 Відповісти
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10.09.2024 14:21 Відповісти
💯!
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10.09.2024 14:31 Відповісти
Діма Литвин буде прочищати вуха зебілам на телемарафєті.

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10.09.2024 14:51 Відповісти
уррря ЗЄбєліним виборцям !!!!
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10.09.2024 16:56 Відповісти
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10.09.2024 19:13 Відповісти
Під...р призначає під...рів.
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10.09.2024 14:41 Відповісти
Які ж вони ці зеРигоСтворіння кончені, якщо придивитись!!
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10.09.2024 15:47 Відповісти
лайно призначило лайно. нічого дивного
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10.09.2024 16:06 Відповісти
Вітаємо з поповненням команди. Оплески довбойобу
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10.09.2024 16:07 Відповісти
Одно шобло кацапское.
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10.09.2024 16:12 Відповісти
Ну і що воно напорадить? Тепер зрозуміло що з владою. ''Яке їхало, таке й здибало''!
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10.09.2024 16:29 Відповісти
Та нічого нового він не нарадить.
Просто чмошника підтягнули ближче до корита "за службу вєрную".
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10.09.2024 16:43 Відповісти
Все! Треба очікувати знову чогось паскудного!
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10.09.2024 16:32 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/xUeGLHHH4rfD8CSV/?mibextid=WC7FNe Ольга Лень , журналістка телеканалу Еспресо:
Після оформлення радником давнього спічрайтера Зеленського такого собі Дмитра Литвина, стало ясно, хто нарадив Президенту під час війни знищувати власні Збройні сили і розбурхувати в суспільстві ненависть до союзників. Саме Діма. Причому, за класикою, це якраз те, що повинен робити пропагандист ворога - сіяти недовіру до командування армії і вносити розбрат серед союзників.
Просто процитую його текст з 2011 року. Мовою оригіналу.
«Война в Ливии - это ещё одно доказательство того, что собственные вооружённые силы Украина может совершенно спокойно распустить. Нам не нужны все эти солдаты, генералы, танки, БМП и даже комплексы «Кольчуга». Это ни в коем случае не сможет защитить Украину от агрессии...
...Вопрос: вы представляете себе такого руководителя Украины, который не сдаст интересы Украины в пользу вероятного противника, а начнёт их защищать посредством вооружённых сил, на что противник (например, США) сможет отреагировать войной за мир? Ну, или представляете себе Украину, начинающую войну за мир, скажем, против России, вторгшейся в Грузию?
Таким образом, ясно, что Украина просто в силу характера современной войны не сможет в ней участвовать в качестве воюющей стороны...
...Война в Грузии в 2008 году показала, что ни одно государство на планете не вмешается в войну, которую ведёт Россия. Поэтому даже если вообразить совершенно фантастический сценарий войны России против Украины (хотя зачем им военная экспансия, если российские деньги завоёвывают Украину достаточно эффективно?), то разве могут быть в этой войне существенные шансы на победу у Украины? Наше государство не в состоянии поддерживать свои вооружённые силы даже на приличном для четвёртого поколения войн уровне. О пятом и шестом поколениях - и речи быть не может.
При этом призывное рабство - продолжается...»
Там повний пакет надрочування на російських пропагандистів. Замилування величчю путіна. Не побоюся цього слова, печерний антиамериканізм. Ненависть до ЗСУ.

Ви думаєте, що люди міняються? Стають на бік України? Ну-ну...
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10.09.2024 17:04 Відповісти
после того как Нарко Дегенерат рассказал как татаров с малюком убивали чеченцев удивляться уже нечему.....голова полностью отлетела от кокса.....
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10.09.2024 17:13 Відповісти
Поговорка в действии: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты"
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10.09.2024 17:14 Відповісти
Один довбень призначив іншого довбня! На те вони і довбні...
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10.09.2024 17:16 Відповісти
🔴 «Украине выгодно распустить свою армию» - Радник президента України Дмитро Литвин

«Ватний» пропагандист Дмитро Литвин працював на проросійському телеканалі «Інтер» чітко за російськими методичками, закликав знищити українську армію, а два дні тому Зеленський призначив його своїм радником. Мабуть, такі люди Зеленському потрібні для здобуття бажаних результатів у війні. Ось такі пропагандисти, які працювали та працюють на росію, привели війну путіна в Україну.
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10.09.2024 17:25 Відповісти
Навіть за Яника не було так соромно, як за цього...
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10.09.2024 17:35 Відповісти
Гівно сам та гівно команда ,а ще на кокс перевірити цих зелених п дагогів треба
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10.09.2024 19:03 Відповісти
Не міг же він призначити собі в радники патріотичного і професійного журналіста - був би явний десонанс.
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10.09.2024 19:17 Відповісти
Пам'ять МАЙДАНУ, не спиймає московських агентів ротом, в Україні!!
Зеленський, як був найманим клоуном, московських КВНщиків від ФСБ, так і по сьогодні маслюкові ним рулюють в Україні!
Яких ще, треба прикладів для Оманських
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10.09.2024 19:20 Відповісти
Жодного представника опозиції, з 2019 року, говноборотько, так і не призначив до органів державної влади!! Одні Оманські з рашиськими паспортами у родичів…
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10.09.2024 19:25 Відповісти
Литвин выкормыш Пиховшека и его Левого Берега. Так что чего вы ожидали? Он в свое время поддерживал Януковича.
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10.09.2024 19:57 Відповісти
Це той,що пише пафосні тексти для зелі-було,що навіть євродепутати заходились оваціями йому в подяку за вислухане.
Втім,дотепер мабуть вже розкусили.
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10.09.2024 19:58 Відповісти
Всі, хто закликав не нагнітати паніку напередодні повномасштабного вторгнення, жити звичайним життям - всі вони причетні до тисяч жертв Маріуполя, та інших міст України. Всі ці недалекі амеби, замість бити у набат перед обличчям смертельної небезпеки - закликали зберігати спокій та вести звичайне життя. Кров загиблих на їх руках також.
Все це непридатний до використання матеріал, якому місце на смітнику.
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10.09.2024 20:08 Відповісти
**** маланська недорозвинена, продажна і зрадницька може оточувати себе тільки такими ж самими ****** маланськими, продажними і зрадницькими. Патріоти і націоналісти в цієї гниди є ворогами.
Ця **** знищить Україну і українців, або ми знищим цих сук маланських. Іншого не дано.
Вчіть історію.
Вони влаштували черговий і остаточний геноцид по винищенню українців.
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10.09.2024 20:50 Відповісти
Тупа істота!!
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10.09.2024 22:31 Відповісти
Какой президент, такое и ОП с сотрудниками
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10.09.2024 23:11 Відповісти
шось інше він отримає
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11.09.2024 06:49 Відповісти
Зелёное дерьмо окружает себя подобным шлаком
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11.09.2024 07:08 Відповісти
Чому у твоїй рідній хаті зелені мухи? Бо ти не прибрав оту маленьку смердючу купку, котра сховалася у куточку.
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11.09.2024 07:45 Відповісти
Я б здивувався, щоб до неповносправного прийшов хтось притомний. Гімно до гімна. Все ок.
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11.09.2024 08:15 Відповісти
Украине конец, не может страна воевать в таком режиме, враги режут изнутри, просто *****. коррупиция. ВРАГИ сидят на державных постах, не может быть победы.
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11.09.2024 20:51 Відповісти
 
 