Коли присягався на вірність, пропустив частину про захист конституційного ладу, - радник Зеленського Литвин

Новий радник президента із питань стратегічних комунікацій Дмитро Литвин під час складання присяги офіцера запасу навмисно пропустив частину про захист конституційного ладу.

Про це один з авторів промов Зеленського розповідав в анкеті російському виданню Сноб, інформує Цензор.НЕТ.

На питання чи служив у війську Литвін відповів:

"Відвідував якісь курси у Національній академії оборони. Це дозволило мені не потрапити до армії та стати "офіцером запасу". Коли присягався на вірність тому, у чому довелося жити, пропустив частину про "захист конституційного ладу". Офіцер, який приймав присягу, схвально посміхнувся. Усі тут чудово розуміють, що служити можна лише власній мрії".

Своєю мрією радник президента назвав "купити віллу Малапарте на Капрі".

Нагадуємо, 8 вересня президент Зеленський призначив одного з авторів своїх промов Дмитра Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.

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