"Украинская правда" заявила о системном давлении со стороны ОП

Издание "Украинская правда" заявляет о системном давлении со стороны Офиса президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Мы хотим привлечь внимание коллег, партнеров и международных организаций к длительному и системному давлению, которое Офис президента осуществляет на редакцию и отдельных журналистов "Украинской правды", - отмечает редакция и напоминает, что ценностями "Украинской правды" с момента основания в 2000 году является редакционная независимость, объективность и возможность свободно говорить правду.

Как ОП давит на издание?

Однако сейчас редакция видит угрозу для устойчивой работы редакции из-за таких действий:

блокирование спикеров от власти относительно общения с журналистами "Украинской правды" и участия в мероприятиях;

давление на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с "Украинской правдой";

откровенно эмоциональное общение президента Владимира Зеленского с журналистом "Украинской правды" Романом Кравцом, свидетелями которого в прямом эфире мы все были.

"Эти и другие непубличные сигналы свидетельствуют о попытках повлиять на нашу редакционную политику. Особенно возмутительно это осознавать во времена полномасштабного вторжения России в Украину, когда крайне необходима наша общая борьба как за выживание, так и за демократические ценности.

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Мы еще раз подчеркиваем: работа "Украинской правды" заключается в том, чтобы донести правду и служить интересам украинского общества. А свободный выбор тем и героев для публикаций является неотъемлемой функцией и правом любого независимого медиа", - отмечают в издании.

Редакция будет освещать каждый факт давления

Также редакция "УП" официально заявляет, что каждая попытка конкретных чиновников из руководства Офиса президента повлиять на журналистов "Украинской правды" будет освещена публично и будет иметь последствия на международном уровне. Каждая такая попытка только укрепляет мотивацию СМИ разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти.

"Мы призываем всех, кто ценит свободу слова и независимость украинской журналистики, присоединиться к нам и встать на защиту этих ценностей", - резюмируют в "Украинской правде".

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Как сообщалось, главный редактор "Укранской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что Офис Президента давит на редакцию, пытаясь заблокировать размещение рекламы на сайте.