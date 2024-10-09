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"Украинская правда" заявила о системном давлении со стороны ОП

Офіс президента тисне на УП

Издание "Украинская правда" заявляет о системном давлении со стороны Офиса президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Мы хотим привлечь внимание коллег, партнеров и международных организаций к длительному и системному давлению, которое Офис президента осуществляет на редакцию и отдельных журналистов "Украинской правды", - отмечает редакция и напоминает, что ценностями "Украинской правды" с момента основания в 2000 году является редакционная независимость, объективность и возможность свободно говорить правду.

Как ОП давит на издание?

Однако сейчас редакция видит угрозу для устойчивой работы редакции из-за таких действий:

  • блокирование спикеров от власти относительно общения с журналистами "Украинской правды" и участия в мероприятиях;
  • давление на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с "Украинской правдой";
  • откровенно эмоциональное общение президента Владимира Зеленского с журналистом "Украинской правды" Романом Кравцом, свидетелями которого в прямом эфире мы все были.

"Эти и другие непубличные сигналы свидетельствуют о попытках повлиять на нашу редакционную политику. Особенно возмутительно это осознавать во времена полномасштабного вторжения России в Украину, когда крайне необходима наша общая борьба как за выживание, так и за демократические ценности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужна цензура. Главная ошибка Зеленского, то, что он оставил демократию, - "слуга народа" Богуцкая

Мы еще раз подчеркиваем: работа "Украинской правды" заключается в том, чтобы донести правду и служить интересам украинского общества. А свободный выбор тем и героев для публикаций является неотъемлемой функцией и правом любого независимого медиа", - отмечают в издании.

Редакция будет освещать каждый факт давления

Также редакция "УП" официально заявляет, что каждая попытка конкретных чиновников из руководства Офиса президента повлиять на журналистов "Украинской правды" будет освещена публично и будет иметь последствия на международном уровне. Каждая такая попытка только укрепляет мотивацию СМИ разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти.

"Мы призываем всех, кто ценит свободу слова и независимость украинской журналистики, присоединиться к нам и встать на защиту этих ценностей", - резюмируют в "Украинской правде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не нашла оснований для открытия производства из-за "темников" в "Укринформе", - Юрчишин

Как сообщалось, главный редактор "Укранской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что Офис Президента давит на редакцию, пытаясь заблокировать размещение рекламы на сайте.

Автор: 

журналистика (3312) цензура (1337) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+40
а чого так тихо? Памятаю при Пороху за фразу "Дорогенька" журнашлюхі із УПячки і їх колеги на гівно зішли, а тут якийсь мишиний писк
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09.10.2024 12:48
+30
"Видання "Українська правда" заявляє про системний тиск з боку Офісу президента" - когда эти писаки в Пороха говном метали дышалось нормально, никто не тыснул? Кушайте, главное не обляпайтесь.
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09.10.2024 12:49
+26
"Ми не шлюхи, ми не продажні, на нас теж чиниться тиск, - отака ми апацізия, не те шо на Прямий чи П'ятий" - подала голос упячка з задниці дєрьмака...
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09.10.2024 12:49
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09.10.2024 12:46 Ответить
Я преЗедент, Миша!
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09.10.2024 12:52 Ответить
Та клоунада це все. Достатньо список претензій глянуть - п.2 це шедевр походу...
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09.10.2024 12:52 Ответить
а чого так тихо? Памятаю при Пороху за фразу "Дорогенька" журнашлюхі із УПячки і їх колеги на гівно зішли, а тут якийсь мишиний писк
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09.10.2024 12:48 Ответить
Саме так
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09.10.2024 20:35 Ответить
"Ми не шлюхи, ми не продажні, на нас теж чиниться тиск, - отака ми апацізия, не те шо на Прямий чи П'ятий" - подала голос упячка з задниці дєрьмака...
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09.10.2024 12:49 Ответить
"Видання "Українська правда" заявляє про системний тиск з боку Офісу президента" - когда эти писаки в Пороха говном метали дышалось нормально, никто не тыснул? Кушайте, главное не обляпайтесь.
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09.10.2024 12:49 Ответить
Заждіть.
Вас ще по буцигарням тягати будуть за надуманими обвинуваченнями.
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09.10.2024 12:55 Ответить
Срака тисне на сраколизів.
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09.10.2024 13:01 Ответить
УП думає, що усі забули період, коли на ФУПі рулила рюзкє дєушка "Африканский Ёж"
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09.10.2024 13:03 Ответить
Скоро побачимо зміну власника
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09.10.2024 13:17 Ответить
Офис чей? Президента.
Вот пусть на президента давят или им крутят.
А какое отношение ОП имеет к газете?
ОП не офис "Украинской правды"
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09.10.2024 13:28 Ответить
та пох.Зате бариги позбулися.
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09.10.2024 13:33 Ответить
а що можно було очикувати від младоригів?
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09.10.2024 13:36 Ответить
Гниди смердючі, забули за ваші зашквари в бік пороха. Ковтайте лайно і не трендіть
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09.10.2024 13:36 Ответить
А куратор ЗМІ, в жОПі, з числа 5-6 потужних менеджерів?
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09.10.2024 13:40 Ответить
Варито прочитати перелік редколегії цього жовтого видання, зразу хочеться не тиснути, а задушити конкретно кожного.
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09.10.2024 13:54 Ответить
Щось мені здається, що УП не знайшла співчуття у широкого загалу
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09.10.2024 13:56 Ответить
Жалоба ніочьом ..Згадую часи коли при Кучмі "душили" газету Сільські Вісті ..Попросту блокували ввезення паперу на типографію
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09.10.2024 14:30 Ответить
А може все простіше-не дали бабла бо Бубон абідєлся ?
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09.10.2024 14:38 Ответить
А хто сумніваєтся владі не потрібні незалежні ЗМІ,їм не потрібна правдива інформація в них одне завданя возвеличування "найвеличнішого".
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09.10.2024 14:57 Ответить
Шоу перед виборами..? Дивіться, яка ми тіпа опозиція..?
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09.10.2024 16:40 Ответить
А вы понакидывайте на Зе так же, как гнали на Порошенко (причём и врать-то не придётся). Вы ж "недорогеньки", вот ЗеКоМанда вас, таких недорогих, и пользует по назначению.. Шо не нравится?
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09.10.2024 17:52 Ответить
Наочний приклад для апологетів зельонки,чим займається його оп.
Українська правда-аж ніяк не ресурс Порошенка,що не дає зелебобікам ніякого шансу відбілити свого патрона.
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09.10.2024 18:30 Ответить
Оце вже так дістала ОПа мусаєву... Потужно, потужно!
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09.10.2024 19:00 Ответить
УП з самого початку приходу Зеленського допустила фатальну помилку. УП намагалася зайняти "об'єктивну" позицію, не виступати прямо проти зелених паскуд - таке собі і вашим і нашим. Але Зеленському цей "об'єктивізм" до дупи - йому потрібні діфірамби і аплодисменти. От УП від ОП і отримала.
А каламутна позиція щодо Зеленського відштовхнула від УП щирих прихильників. Захищати тепер УП нікому і не треба розповідати про "правду" коли багато років на УП була напів-правда, що гірше від правди.
Бажання сидіти на двох стільцях ще нікого не доводило до добра.
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09.10.2024 19:07 Ответить
Бред. Они давно только по указанию ОП все делают.
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09.10.2024 20:48 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
КРИМський УКР: От були часи - можна було до@буватися до Президента і тобі за це нічого не було. Зробили себе разом. Тепер хочь поржьом.
Олексій Голобуцький: Треба вчитися у позитивних блогерів. Стояти на колінах і шепотіти: «Господи, і за що нам таке щастя привалило!!»
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09.10.2024 21:08 Ответить
 
 