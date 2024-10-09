"Украинская правда" заявила о системном давлении со стороны ОП
Издание "Украинская правда" заявляет о системном давлении со стороны Офиса президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Мы хотим привлечь внимание коллег, партнеров и международных организаций к длительному и системному давлению, которое Офис президента осуществляет на редакцию и отдельных журналистов "Украинской правды", - отмечает редакция и напоминает, что ценностями "Украинской правды" с момента основания в 2000 году является редакционная независимость, объективность и возможность свободно говорить правду.
Как ОП давит на издание?
Однако сейчас редакция видит угрозу для устойчивой работы редакции из-за таких действий:
- блокирование спикеров от власти относительно общения с журналистами "Украинской правды" и участия в мероприятиях;
- давление на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с "Украинской правдой";
- откровенно эмоциональное общение президента Владимира Зеленского с журналистом "Украинской правды" Романом Кравцом, свидетелями которого в прямом эфире мы все были.
"Эти и другие непубличные сигналы свидетельствуют о попытках повлиять на нашу редакционную политику. Особенно возмутительно это осознавать во времена полномасштабного вторжения России в Украину, когда крайне необходима наша общая борьба как за выживание, так и за демократические ценности.
Мы еще раз подчеркиваем: работа "Украинской правды" заключается в том, чтобы донести правду и служить интересам украинского общества. А свободный выбор тем и героев для публикаций является неотъемлемой функцией и правом любого независимого медиа", - отмечают в издании.
Редакция будет освещать каждый факт давления
Также редакция "УП" официально заявляет, что каждая попытка конкретных чиновников из руководства Офиса президента повлиять на журналистов "Украинской правды" будет освещена публично и будет иметь последствия на международном уровне. Каждая такая попытка только укрепляет мотивацию СМИ разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти.
"Мы призываем всех, кто ценит свободу слова и независимость украинской журналистики, присоединиться к нам и встать на защиту этих ценностей", - резюмируют в "Украинской правде".
Как сообщалось, главный редактор "Укранской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что Офис Президента давит на редакцию, пытаясь заблокировать размещение рекламы на сайте.
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Вас ще по буцигарням тягати будуть за надуманими обвинуваченнями.
Вот пусть на президента давят или им крутят.
А какое отношение ОП имеет к газете?
ОП не офис "Украинской правды"
Українська правда-аж ніяк не ресурс Порошенка,що не дає зелебобікам ніякого шансу відбілити свого патрона.
А каламутна позиція щодо Зеленського відштовхнула від УП щирих прихильників. Захищати тепер УП нікому і не треба розповідати про "правду" коли багато років на УП була напів-правда, що гірше від правди.
Бажання сидіти на двох стільцях ще нікого не доводило до добра.
КРИМський УКР: От були часи - можна було до@буватися до Президента і тобі за це нічого не було. Зробили себе разом. Тепер хочь поржьом.
Олексій Голобуцький: Треба вчитися у позитивних блогерів. Стояти на колінах і шепотіти: «Господи, і за що нам таке щастя привалило!!»