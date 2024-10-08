Офис Президента блокирует размещение рекламы в "Украинской правде", - Мусаева

Главный редактор "Укранской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что Офис Президента давит на редакцию, пытаясь заблокировать размещение рекламы на сайте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Отвечая на вопрос ИМИ о вызовах "Украинской правды" в 2024 году, Севгиль Мусаева вспомнила о мобилизации, а также давлении со стороны Офиса Президента.

"Второй вызов, и я могу об этом сказать, - это давление со стороны Офиса Президента. Они блокируют размещение рекламы различными нашими партнерами и блокируют участие представителей власти в наших ивентах. То есть ОП обзванивает потенциальных рекламодателей и просит не размещать рекламу в "Украинской правде" и не приходить на наши мероприятия", - сказала главный редактор УП.

В частности, по ее словам, в день недавнего мероприятия издания, посвященного экспорту, от участия отказались четыре участника. По мнению Мусаевой, это проявление экономического давления на редакцию.

"Также мне известно, что владельцу "Украинской правды" поступали предложения о продаже издания. Он отказался, и я считаю это давлением на редакцию", - добавила она.