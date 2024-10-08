Офис Президента блокирует размещение рекламы в "Украинской правде", - Мусаева
Главный редактор "Укранской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что Офис Президента давит на редакцию, пытаясь заблокировать размещение рекламы на сайте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
Отвечая на вопрос ИМИ о вызовах "Украинской правды" в 2024 году, Севгиль Мусаева вспомнила о мобилизации, а также давлении со стороны Офиса Президента.
"Второй вызов, и я могу об этом сказать, - это давление со стороны Офиса Президента. Они блокируют размещение рекламы различными нашими партнерами и блокируют участие представителей власти в наших ивентах. То есть ОП обзванивает потенциальных рекламодателей и просит не размещать рекламу в "Украинской правде" и не приходить на наши мероприятия", - сказала главный редактор УП.
В частности, по ее словам, в день недавнего мероприятия издания, посвященного экспорту, от участия отказались четыре участника. По мнению Мусаевой, это проявление экономического давления на редакцию.
"Также мне известно, что владельцу "Украинской правды" поступали предложения о продаже издания. Он отказался, и я считаю это давлением на редакцию", - добавила она.
зрадникрадник дзвонить?
Конформизм всегда плохо заканчивается
За Мочилово Порошенко пришло время платить
Нельзя ДЕЛАТЬ ВИД
Что ты издание С СОВЕСТЬЮ
Им надо быть
На Марафон даже СУСПИЛЬНЕ побежало
Замаралось по самое нехочу
Но сначала ЗАШЛИ!!!!!!
То есть замарались
И ни разу не попросили прощения
За то, что замарались
Если ты Журналист
И узнаёшь,что закрывают ТЕЛЕКАНАЛЫ
САМЫЕ УКРАИНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
То ты должен устроить ЗАБАСТОВКУ !!!!!
До тех пор ,пока ПОДОНОК ПРЕЗИДЕНТ
Не вернет в эфир САМЫЕ ПРОУКРАИНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
А что сделало СУСПИЛЬНЕ?
Пошло на сотрудничество с ПОДОНКОМ
Все остальное уже не имеет значения....
Скоріш за все, не отрмала бабла за д'Ермакову джинсу, почала її зносити і ставити рекламу сумлінних платників-рекламодавців.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного царювання.
Скоро их будет трудно различить
Вот УП и здобула... За шо боролись...
Я пом'ятаю роз'яснення, де публікацію держаних законів і постанов в цій газеті, як і в " Урядовому кур'єрі", є привідом для користування. Тобто газета отримала унікальні можливості. З чого б це?
Якщо газета - приватна власність, то на якій підставі вона може першою публікувати державообігові документи?
Якщо газета підпорядкована державним органам, то нічого дивного, якщо посадова особа регулює діяльність.
То кому належить "УП"?
191 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського
з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Співпраця з урядом не ок, бо там гармидер і хаос. Ось вам реакція на відчуження двох рідин.