Офис Президента блокирует размещение рекламы в "Украинской правде", - Мусаева

Главный редактор "Укранской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что Офис Президента давит на редакцию, пытаясь заблокировать размещение рекламы на сайте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Отвечая на вопрос ИМИ о вызовах "Украинской правды" в 2024 году, Севгиль Мусаева вспомнила о мобилизации, а также давлении со стороны Офиса Президента.

"Второй вызов, и я могу об этом сказать, - это давление со стороны Офиса Президента. Они блокируют размещение рекламы различными нашими партнерами и блокируют участие представителей власти в наших ивентах. То есть ОП обзванивает потенциальных рекламодателей и просит не размещать рекламу в "Украинской правде" и не приходить на наши мероприятия", - сказала главный редактор УП.

В частности, по ее словам, в день недавнего мероприятия издания, посвященного экспорту, от участия отказались четыре участника. По мнению Мусаевой, это проявление экономического давления на редакцию.

Также читайте: Главреда "Экономической правды" Денкова почти сутки удерживают в ТЦК Одесской области без связи

"Также мне известно, что владельцу "Украинской правды" поступали предложения о продаже издания. Он отказался, и я считаю это давлением на редакцию", - добавила она.

свобода слова (1170) Офис Президента (1821) Мусаева Севгиль (13) Украинская правда (12)
Топ комментарии
+28
08.10.2024 22:48 Ответить
+27
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного царювання.
08.10.2024 23:13 Ответить
+27
Як усе починалося: облизування зелупи і єрмака, інсайди з ОП, інтерв'ю з ефективними менеджерами,Соня Лукашова та її статті про "націстов і бєндєровцев" в полку Азов, а потім раз і все торба!😂😂😂 Як показує історія шалави завжди закінчують однаково, так що не нийте, а пишіть скаргу в зелену профспілку на ім'я найвеличнішого лідера **********.
08.10.2024 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Офіс хоче щось? Який там зрадник радник дзвонить?
08.10.2024 22:44 Ответить
09.10.2024 08:43 Ответить
Пройшла любов, зав'яли помідори.. Придворна УПячка впала в немилість..?
08.10.2024 22:46 Ответить
Так это справедливо
Конформизм всегда плохо заканчивается
За Мочилово Порошенко пришло время платить
Нельзя ДЕЛАТЬ ВИД
Что ты издание С СОВЕСТЬЮ
Им надо быть
На Марафон даже СУСПИЛЬНЕ побежало
Замаралось по самое нехочу
08.10.2024 22:46 Ответить
08.10.2024 22:48 Ответить
суспільне якраз вийшло з марафету, десь рік тому, може, менше.
08.10.2024 23:08 Ответить
Да, вышли
Но сначала ЗАШЛИ!!!!!!
То есть замарались
И ни разу не попросили прощения
За то, что замарались
Если ты Журналист
И узнаёшь,что закрывают ТЕЛЕКАНАЛЫ
САМЫЕ УКРАИНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
То ты должен устроить ЗАБАСТОВКУ !!!!!
До тех пор ,пока ПОДОНОК ПРЕЗИДЕНТ
Не вернет в эфир САМЫЕ ПРОУКРАИНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
А что сделало СУСПИЛЬНЕ?
Пошло на сотрудничество с ПОДОНКОМ
Все остальное уже не имеет значения....
08.10.2024 23:17 Ответить
ідіть ви всі хах зі своєю рекламою
08.10.2024 22:52 Ответить
А ви більше хвоста Єрмаку заносьте, він вас за це небольно рейдерне.
08.10.2024 22:58 Ответить
УПячка по самі вуха залежна від жопи д'Ермака, чого і нАщо вона скаржиться?
Скоріш за все, не отрмала бабла за д'Ермакову джинсу, почала її зносити і ставити рекламу сумлінних платників-рекламодавців.
08.10.2024 23:06 Ответить
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного царювання.
08.10.2024 23:13 Ответить
Всё то, о чём Вы говорите не соответствует действительности. Любой юрист Вам скажет, что есть и Конституция и законы и президент с властью. Это же очевидно. Но тут, в комментариях Вы всё это не заставите работать на Украину и работать правильно. Нужно найти правильную формулу, чтобы это всё работало на Украину и её народ. Пока такой рабочей формулы нет потому, что международная мафия давно управляет у нас в обход законов, которые же сами и писали и делали поправки к ним.
09.10.2024 05:25 Ответить
Поправка: Конституція і закони є, але влада захоплена прорашистською мафією, а правоохоронні органи кришують цю мафію. За Конституцією народ має право знести нахєр цю владу, але можливості немає через війну. Пу…ін - то ґвалтівник України, а Зеленський співучасник, який тримає жертві ноги.
09.10.2024 08:05 Ответить
Як усе починалося: облизування зелупи і єрмака, інсайди з ОП, інтерв'ю з ефективними менеджерами,Соня Лукашова та її статті про "націстов і бєндєровцев" в полку Азов, а потім раз і все торба!😂😂😂 Як показує історія шалави завжди закінчують однаково, так що не нийте, а пишіть скаргу в зелену профспілку на ім'я найвеличнішого лідера **********.
08.10.2024 23:28 Ответить
💯!
08.10.2024 23:44 Ответить
Перекладаю людською: органу багатоотворної спільноти, що належить громадянину не дружньої країни, на час війни заборонено вести пропаганду в режимі, хто башляє - той і правий.
08.10.2024 23:34 Ответить
Якщо народу не можна казати правду, значить владу захопили вороги.
08.10.2024 23:38 Ответить
Смотря на нынешнюю укр правду Гонгадзе в гробу переворачивается
09.10.2024 00:01 Ответить
Таваріщ зєлєнскій, праізашла чудовіщная ашипка.. недорогенькі.
08.10.2024 23:53 Ответить
А шо такое. Упшка не столь глубоко прогнулась под столом опы что их лишили милости великого победоносного янелоха?
09.10.2024 00:00 Ответить
Все методы хозяина из кремля.
09.10.2024 00:08 Ответить
Методы хозяина ОПы все больще становятся похожими на методы хозяина *******

Скоро их будет трудно различить

Вот УП и здобула... За шо боролись...
09.10.2024 00:28 Ответить
Почнем з головного. "УП" - державна організація? Ящо ні, хто власник?
Я пом'ятаю роз'яснення, де публікацію держаних законів і постанов в цій газеті, як і в " Урядовому кур'єрі", є привідом для користування. Тобто газета отримала унікальні можливості. З чого б це?
Якщо газета - приватна власність, то на якій підставі вона може першою публікувати державообігові документи?
Якщо газета підпорядкована державним органам, то нічого дивного, якщо посадова особа регулює діяльність.
То кому належить "УП"?
09.10.2024 00:46 Ответить
Томашу Фіалі.
09.10.2024 07:17 Ответить
Першій публікувати - а що забороняє? От ти сереш тут, бо не заборонено
09.10.2024 09:15 Ответить
09.‎10.‎2024 953 доба війни

191 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського

з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
09.10.2024 01:10 Ответить
погугліть і почитайте хто така мусаєва та хто така ольона прітула, ще там була на фупі свєтлана бикова. яка прихольниця московського патріархата,яка крала волонтерські гроші
09.10.2024 01:37 Ответить
Мета - придбати «Українську правду» за нижчою ціною.
09.10.2024 01:47 Ответить
Мусаєва - подружка медведчуківки світлани крюкової.
09.10.2024 02:05 Ответить
https://fakty.ua/ru/302586-kum-putina-zayavil-o-podderzhke-zelenskogo Кум Путина заявил о поддержке Зеленского

09.10.2024 08:47 Ответить
Третій рік триває повномасштабна війна, а зелені підари думають як притиснути ЗМІ, а не про перемогу у війні. ЗЄрмакам пох..й на українців.
09.10.2024 07:59 Ответить
Проблеми редакції залежать прямо пропорційно від кількості незалежних розслідувань.
Співпраця з урядом не ок, бо там гармидер і хаос. Ось вам реакція на відчуження двох рідин.
09.10.2024 08:35 Ответить
09.10.2024 08:40 Ответить
Нє, ну дєрьмак канєшно той тще кукловод, але сорян - за УП якось вболівати- то себе не поважати
09.10.2024 11:05 Ответить
 
 