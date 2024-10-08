Офіс Президента блокує розміщення реклами в "Українській правді", - Мусаєва
Головна редакторка "Укранської правди" Севгіль Мусаєва розповіла, що Офіс Президента тисне на редакцію, намагаючись заблокувати розміщення реклами на сайті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.
Відповідаючи на запитання ІМІ про виклики "Української правди" у 2024 році, Севгіль Мусаєва згадала про мобілізацію, а також тиск із боку Офісу Президента.
"Другий виклик, і я можу про це сказати, — це тиск із боку Офісу Президента. Вони блокують розміщення реклами різними нашими партнерами та блокують участь представників влади в наших івентах. Тобто ОП обдзвонює потенційних рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в "Українській правді" та не приходити на наші заходи", — сказала головна редакторка УП.
Зокрема, за її словами, в день нещодавнього заходу видання, присвяченого експорту, від участі відмовилися чотири учасники. На думку Мусаєвої, це вияв економічного тиску на редакцію.
"Також мені відомо, що власнику "Української правди" надходили пропозиції щодо продажу видання. Він відмовився, і я вважаю це тиском на редакцію", — додала вона.
зрадникрадник дзвонить?
Конформизм всегда плохо заканчивается
За Мочилово Порошенко пришло время платить
Нельзя ДЕЛАТЬ ВИД
Что ты издание С СОВЕСТЬЮ
Им надо быть
На Марафон даже СУСПИЛЬНЕ побежало
Замаралось по самое нехочу
Но сначала ЗАШЛИ!!!!!!
То есть замарались
И ни разу не попросили прощения
За то, что замарались
Если ты Журналист
И узнаёшь,что закрывают ТЕЛЕКАНАЛЫ
САМЫЕ УКРАИНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
То ты должен устроить ЗАБАСТОВКУ !!!!!
До тех пор ,пока ПОДОНОК ПРЕЗИДЕНТ
Не вернет в эфир САМЫЕ ПРОУКРАИНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
А что сделало СУСПИЛЬНЕ?
Пошло на сотрудничество с ПОДОНКОМ
Все остальное уже не имеет значения....
Скоріш за все, не отрмала бабла за д'Ермакову джинсу, почала її зносити і ставити рекламу сумлінних платників-рекламодавців.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного царювання.
Скоро их будет трудно различить
Вот УП и здобула... За шо боролись...
Я пом'ятаю роз'яснення, де публікацію держаних законів і постанов в цій газеті, як і в " Урядовому кур'єрі", є привідом для користування. Тобто газета отримала унікальні можливості. З чого б це?
Якщо газета - приватна власність, то на якій підставі вона може першою публікувати державообігові документи?
Якщо газета підпорядкована державним органам, то нічого дивного, якщо посадова особа регулює діяльність.
То кому належить "УП"?
191 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського
з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Співпраця з урядом не ок, бо там гармидер і хаос. Ось вам реакція на відчуження двох рідин.