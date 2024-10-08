Офіс Президента блокує розміщення реклами в "Українській правді", - Мусаєва

Головна редакторка "Укранської правди" Севгіль Мусаєва розповіла, що Офіс Президента тисне на редакцію, намагаючись заблокувати розміщення реклами на сайті.

Відповідаючи на запитання ІМІ про виклики "Української правди" у 2024 році, Севгіль Мусаєва згадала про мобілізацію, а також тиск із боку Офісу Президента.

"Другий виклик, і я можу про це сказати, — це тиск із боку Офісу Президента. Вони блокують розміщення реклами різними нашими партнерами та блокують участь представників влади в наших івентах. Тобто ОП обдзвонює потенційних рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в "Українській правді" та не приходити на наші заходи", — сказала головна редакторка УП.

Зокрема, за її словами, в день нещодавнього заходу видання, присвяченого експорту, від участі відмовилися чотири учасники. На думку Мусаєвої, це вияв економічного тиску на редакцію.

"Також мені відомо, що власнику "Української правди" надходили пропозиції щодо продажу видання. Він відмовився, і я вважаю це тиском на редакцію", — додала вона.