Офіс Президента блокує розміщення реклами в "Українській правді", - Мусаєва

Головна редакторка "Укранської правди" Севгіль Мусаєва розповіла, що Офіс Президента тисне на редакцію, намагаючись заблокувати розміщення реклами на сайті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Відповідаючи на запитання ІМІ про виклики "Української правди" у 2024 році, Севгіль Мусаєва згадала про мобілізацію, а також тиск із боку Офісу Президента.

"Другий виклик, і я можу про це сказати, — це тиск із боку Офісу Президента. Вони блокують розміщення реклами різними нашими партнерами та блокують участь представників влади в наших івентах. Тобто ОП обдзвонює потенційних рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в "Українській правді" та не приходити на наші заходи", — сказала головна редакторка УП.

Зокрема, за її словами, в день нещодавнього заходу видання, присвяченого експорту, від участі відмовилися чотири учасники. На думку Мусаєвої, це вияв економічного тиску на редакцію.

Також читайте: Головреда "Економічної правди" Дєнкова майже добу утримують в ТЦК на Одещині без зв’язку

"Також мені відомо, що власнику "Української правди" надходили пропозиції щодо продажу видання. Він відмовився, і я вважаю це тиском на редакцію", — додала вона.

Автор: 

свобода слова (391) Офіс Президента (2053) Мусаєва Севгіль (15) Українська правда (16)
Топ коментарі
+28
08.10.2024 22:48 Відповісти
+27
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного царювання.
08.10.2024 23:13 Відповісти
+27
Як усе починалося: облизування зелупи і єрмака, інсайди з ОП, інтерв'ю з ефективними менеджерами,Соня Лукашова та її статті про "націстов і бєндєровцев" в полку Азов, а потім раз і все торба!😂😂😂 Як показує історія шалави завжди закінчують однаково, так що не нийте, а пишіть скаргу в зелену профспілку на ім'я найвеличнішого лідера **********.
08.10.2024 23:28 Відповісти
Офіс хоче щось? Який там зрадник радник дзвонить?
08.10.2024 22:44 Відповісти
09.10.2024 08:43 Відповісти
Пройшла любов, зав'яли помідори.. Придворна УПячка впала в немилість..?
08.10.2024 22:46 Відповісти
Так это справедливо
Конформизм всегда плохо заканчивается
За Мочилово Порошенко пришло время платить
Нельзя ДЕЛАТЬ ВИД
Что ты издание С СОВЕСТЬЮ
Им надо быть
На Марафон даже СУСПИЛЬНЕ побежало
Замаралось по самое нехочу
08.10.2024 22:46 Відповісти
08.10.2024 22:48 Відповісти
суспільне якраз вийшло з марафету, десь рік тому, може, менше.
08.10.2024 23:08 Відповісти
Да, вышли
Но сначала ЗАШЛИ!!!!!!
То есть замарались
И ни разу не попросили прощения
За то, что замарались
Если ты Журналист
И узнаёшь,что закрывают ТЕЛЕКАНАЛЫ
САМЫЕ УКРАИНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
То ты должен устроить ЗАБАСТОВКУ !!!!!
До тех пор ,пока ПОДОНОК ПРЕЗИДЕНТ
Не вернет в эфир САМЫЕ ПРОУКРАИНСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
А что сделало СУСПИЛЬНЕ?
Пошло на сотрудничество с ПОДОНКОМ
Все остальное уже не имеет значения....
08.10.2024 23:17 Відповісти
ідіть ви всі хах зі своєю рекламою
08.10.2024 22:52 Відповісти
А ви більше хвоста Єрмаку заносьте, він вас за це небольно рейдерне.
08.10.2024 22:58 Відповісти
УПячка по самі вуха залежна від жопи д'Ермака, чого і нАщо вона скаржиться?
Скоріш за все, не отрмала бабла за д'Ермакову джинсу, почала її зносити і ставити рекламу сумлінних платників-рекламодавців.
08.10.2024 23:06 Відповісти
Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни свою годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого нескінченного царювання.
08.10.2024 23:13 Відповісти
Всё то, о чём Вы говорите не соответствует действительности. Любой юрист Вам скажет, что есть и Конституция и законы и президент с властью. Это же очевидно. Но тут, в комментариях Вы всё это не заставите работать на Украину и работать правильно. Нужно найти правильную формулу, чтобы это всё работало на Украину и её народ. Пока такой рабочей формулы нет потому, что международная мафия давно управляет у нас в обход законов, которые же сами и писали и делали поправки к ним.
09.10.2024 05:25 Відповісти
Поправка: Конституція і закони є, але влада захоплена прорашистською мафією, а правоохоронні органи кришують цю мафію. За Конституцією народ має право знести нахєр цю владу, але можливості немає через війну. Пу…ін - то ґвалтівник України, а Зеленський співучасник, який тримає жертві ноги.
09.10.2024 08:05 Відповісти
Як усе починалося: облизування зелупи і єрмака, інсайди з ОП, інтерв'ю з ефективними менеджерами,Соня Лукашова та її статті про "націстов і бєндєровцев" в полку Азов, а потім раз і все торба!😂😂😂 Як показує історія шалави завжди закінчують однаково, так що не нийте, а пишіть скаргу в зелену профспілку на ім'я найвеличнішого лідера **********.
08.10.2024 23:28 Відповісти
💯!
08.10.2024 23:44 Відповісти
Перекладаю людською: органу багатоотворної спільноти, що належить громадянину не дружньої країни, на час війни заборонено вести пропаганду в режимі, хто башляє - той і правий.
08.10.2024 23:34 Відповісти
Якщо народу не можна казати правду, значить владу захопили вороги.
08.10.2024 23:38 Відповісти
Смотря на нынешнюю укр правду Гонгадзе в гробу переворачивается
09.10.2024 00:01 Відповісти
Таваріщ зєлєнскій, праізашла чудовіщная ашипка.. недорогенькі.
08.10.2024 23:53 Відповісти
А шо такое. Упшка не столь глубоко прогнулась под столом опы что их лишили милости великого победоносного янелоха?
09.10.2024 00:00 Відповісти
Все методы хозяина из кремля.
09.10.2024 00:08 Відповісти
Методы хозяина ОПы все больще становятся похожими на методы хозяина *******

Скоро их будет трудно различить

Вот УП и здобула... За шо боролись...
09.10.2024 00:28 Відповісти
Почнем з головного. "УП" - державна організація? Ящо ні, хто власник?
Я пом'ятаю роз'яснення, де публікацію держаних законів і постанов в цій газеті, як і в " Урядовому кур'єрі", є привідом для користування. Тобто газета отримала унікальні можливості. З чого б це?
Якщо газета - приватна власність, то на якій підставі вона може першою публікувати державообігові документи?
Якщо газета підпорядкована державним органам, то нічого дивного, якщо посадова особа регулює діяльність.
То кому належить "УП"?
09.10.2024 00:46 Відповісти
Томашу Фіалі.
09.10.2024 07:17 Відповісти
Першій публікувати - а що забороняє? От ти сереш тут, бо не заборонено
09.10.2024 09:15 Відповісти
09.‎10.‎2024 953 доба війни

191 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського

з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
09.10.2024 01:10 Відповісти
погугліть і почитайте хто така мусаєва та хто така ольона прітула, ще там була на фупі свєтлана бикова. яка прихольниця московського патріархата,яка крала волонтерські гроші
09.10.2024 01:37 Відповісти
Мета - придбати «Українську правду» за нижчою ціною.
09.10.2024 01:47 Відповісти
Мусаєва - подружка медведчуківки світлани крюкової.
09.10.2024 02:05 Відповісти
https://fakty.ua/ru/302586-kum-putina-zayavil-o-podderzhke-zelenskogo Кум Путина заявил о поддержке Зеленского

09.10.2024 08:47 Відповісти
Третій рік триває повномасштабна війна, а зелені підари думають як притиснути ЗМІ, а не про перемогу у війні. ЗЄрмакам пох..й на українців.
09.10.2024 07:59 Відповісти
Проблеми редакції залежать прямо пропорційно від кількості незалежних розслідувань.
Співпраця з урядом не ок, бо там гармидер і хаос. Ось вам реакція на відчуження двох рідин.
09.10.2024 08:35 Відповісти
09.10.2024 08:40 Відповісти
Нє, ну дєрьмак канєшно той тще кукловод, але сорян - за УП якось вболівати- то себе не поважати
09.10.2024 11:05 Відповісти
 
 