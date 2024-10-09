"Українська правда" заявила про системний тиск з боку ОП

Видання "Українська правда" заявляє про системний тиск з боку Офісу президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ми хочемо привернути увагу колег, партнерів і міжнародних організацій до тривалого та системного тиску, який Офіс президента здійснює на редакцію та окремих журналістів "Української правди", - зазначає редакція та нагадує, що цінностями "Української правди" від моменту заснування в 2000 року є редакційна незалежність, об'єктивність і можливість вільно говорити правду.

Як ОП тисне на видання?

Однак наразі редакція вбачає загрозу для сталої роботи редакції через такі дії:

блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами "Української правди" та участі в заходах;

тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з "Українською правдою";

відверто емоційне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістом "Української правди" Романом Кравцем, свідками якого в прямому ефірі ми всі були.

"Ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на нашу редакційну політику. Особливо обурливо це усвідомлювати в часи повномасштабного вторгнення Росії до України, коли вкрай необхідна наша спільна боротьба як за виживання, так і за демократичні цінності.

Ми вкотре наголошуємо: робота "Української правди" полягає в тому, щоб донести правду та служити інтересам українського суспільства. А вільний вибір тем і героїв для публікацій є невід'ємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа", - наголошують у виданні.

Редакція висвітлюватиме кожен факт тиску

Також редакція "УП" офіційно заявляє, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу президента вплинути на журналістів "Української правди" буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні. Кожна така спроба лише зміцнює мотивацію ЗМІ викривати корупцію та неефективне управління у вищих ешелонах влади.

"Ми закликаємо всіх, хто цінує свободу слова і незалежність української журналістики, приєднатися до нас і стати на захист цих цінностей", - резюмують в "Українській правді".

Як повідомлялося, головна редакторка "Укранської правди" Севгіль Мусаєва розповіла, що Офіс Президента тисне на редакцію, намагаючись заблокувати розміщення реклами на сайті.