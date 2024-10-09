УКР
Новини
"Українська правда" заявила про системний тиск з боку ОП

Офіс президента тисне на УП

Видання "Українська правда" заявляє про системний тиск з боку Офісу президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ми хочемо привернути увагу колег, партнерів і міжнародних організацій до тривалого та системного тиску, який Офіс президента здійснює на редакцію та окремих журналістів "Української правди", - зазначає редакція та нагадує, що цінностями "Української правди" від моменту заснування в 2000 року є редакційна незалежність, об'єктивність і можливість вільно говорити правду.

Як ОП тисне на видання?

Однак наразі редакція вбачає загрозу для сталої роботи редакції через такі дії:

  • блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами "Української правди" та участі в заходах;
  •  тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з "Українською правдою";
  • відверто емоційне спілкування президента Володимира Зеленського з журналістом "Української правди" Романом Кравцем, свідками якого в прямому ефірі ми всі були.

"Ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на нашу редакційну політику. Особливо обурливо це усвідомлювати в часи повномасштабного вторгнення Росії до України, коли вкрай необхідна наша спільна боротьба як за виживання, так і за демократичні цінності.

Також читайте: Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексголову "Укрінформу" Мацуку через інформацію про "темники" в агентстві

Ми вкотре наголошуємо: робота "Української правди" полягає в тому, щоб донести правду та служити інтересам українського суспільства. А вільний вибір тем і героїв для публікацій є невід'ємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа", - наголошують у виданні.

Редакція висвітлюватиме кожен факт тиску 

Також редакція "УП" офіційно заявляє, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу президента вплинути на журналістів "Української правди" буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні. Кожна така спроба лише зміцнює мотивацію ЗМІ викривати корупцію та неефективне управління у вищих ешелонах влади.

"Ми закликаємо всіх, хто цінує свободу слова і незалежність української журналістики, приєднатися до нас і стати на захист цих цінностей", - резюмують в "Українській правді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція не знайшла підстав для відкриття провадження через "темники" в "Укрінформі", - Юрчишин

Як повідомлялося, головна редакторка "Укранської правди" Севгіль Мусаєва розповіла, що Офіс Президента тисне на редакцію, намагаючись заблокувати розміщення реклами на сайті.

журналістика (1802) цензура (368) Офіс Президента (2053)
Топ коментарі
+40
а чого так тихо? Памятаю при Пороху за фразу "Дорогенька" журнашлюхі із УПячки і їх колеги на гівно зішли, а тут якийсь мишиний писк
09.10.2024 12:48 Відповісти
+30
"Видання "Українська правда" заявляє про системний тиск з боку Офісу президента" - когда эти писаки в Пороха говном метали дышалось нормально, никто не тыснул? Кушайте, главное не обляпайтесь.
09.10.2024 12:49 Відповісти
+26
"Ми не шлюхи, ми не продажні, на нас теж чиниться тиск, - отака ми апацізия, не те шо на Прямий чи П'ятий" - подала голос упячка з задниці дєрьмака...
09.10.2024 12:49 Відповісти
Тиснуть, значить кохають.
09.10.2024 12:46 Відповісти
Я преЗедент, Миша!
09.10.2024 12:52 Відповісти
Та клоунада це все. Достатньо список претензій глянуть - п.2 це шедевр походу...
09.10.2024 12:52 Відповісти
а чого так тихо? Памятаю при Пороху за фразу "Дорогенька" журнашлюхі із УПячки і їх колеги на гівно зішли, а тут якийсь мишиний писк
09.10.2024 12:48 Відповісти
Саме так
09.10.2024 20:35 Відповісти
"Ми не шлюхи, ми не продажні, на нас теж чиниться тиск, - отака ми апацізия, не те шо на Прямий чи П'ятий" - подала голос упячка з задниці дєрьмака...
09.10.2024 12:49 Відповісти
"Видання "Українська правда" заявляє про системний тиск з боку Офісу президента" - когда эти писаки в Пороха говном метали дышалось нормально, никто не тыснул? Кушайте, главное не обляпайтесь.
09.10.2024 12:49 Відповісти
Заждіть.
Вас ще по буцигарням тягати будуть за надуманими обвинуваченнями.
09.10.2024 12:55 Відповісти
Срака тисне на сраколизів.
09.10.2024 13:01 Відповісти
УП думає, що усі забули період, коли на ФУПі рулила рюзкє дєушка "Африканский Ёж"
09.10.2024 13:03 Відповісти
Скоро побачимо зміну власника
09.10.2024 13:17 Відповісти
Офис чей? Президента.
Вот пусть на президента давят или им крутят.
А какое отношение ОП имеет к газете?
ОП не офис "Украинской правды"
09.10.2024 13:28 Відповісти
та пох.Зате бариги позбулися.
09.10.2024 13:33 Відповісти
а що можно було очикувати від младоригів?
09.10.2024 13:36 Відповісти
Гниди смердючі, забули за ваші зашквари в бік пороха. Ковтайте лайно і не трендіть
09.10.2024 13:36 Відповісти
А куратор ЗМІ, в жОПі, з числа 5-6 потужних менеджерів?
09.10.2024 13:40 Відповісти
Варито прочитати перелік редколегії цього жовтого видання, зразу хочеться не тиснути, а задушити конкретно кожного.
09.10.2024 13:54 Відповісти
Щось мені здається, що УП не знайшла співчуття у широкого загалу
09.10.2024 13:56 Відповісти
Жалоба ніочьом ..Згадую часи коли при Кучмі "душили" газету Сільські Вісті ..Попросту блокували ввезення паперу на типографію
09.10.2024 14:30 Відповісти
А може все простіше-не дали бабла бо Бубон абідєлся ?
09.10.2024 14:38 Відповісти
А хто сумніваєтся владі не потрібні незалежні ЗМІ,їм не потрібна правдива інформація в них одне завданя возвеличування "найвеличнішого".
09.10.2024 14:57 Відповісти
Шоу перед виборами..? Дивіться, яка ми тіпа опозиція..?
09.10.2024 16:40 Відповісти
А вы понакидывайте на Зе так же, как гнали на Порошенко (причём и врать-то не придётся). Вы ж "недорогеньки", вот ЗеКоМанда вас, таких недорогих, и пользует по назначению.. Шо не нравится?
09.10.2024 17:52 Відповісти
Наочний приклад для апологетів зельонки,чим займається його оп.
Українська правда-аж ніяк не ресурс Порошенка,що не дає зелебобікам ніякого шансу відбілити свого патрона.
09.10.2024 18:30 Відповісти
Оце вже так дістала ОПа мусаєву... Потужно, потужно!
09.10.2024 19:00 Відповісти
УП з самого початку приходу Зеленського допустила фатальну помилку. УП намагалася зайняти "об'єктивну" позицію, не виступати прямо проти зелених паскуд - таке собі і вашим і нашим. Але Зеленському цей "об'єктивізм" до дупи - йому потрібні діфірамби і аплодисменти. От УП від ОП і отримала.
А каламутна позиція щодо Зеленського відштовхнула від УП щирих прихильників. Захищати тепер УП нікому і не треба розповідати про "правду" коли багато років на УП була напів-правда, що гірше від правди.
Бажання сидіти на двох стільцях ще нікого не доводило до добра.
09.10.2024 19:07 Відповісти
Бред. Они давно только по указанию ОП все делают.
09.10.2024 20:48 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
КРИМський УКР: От були часи - можна було до@буватися до Президента і тобі за це нічого не було. Зробили себе разом. Тепер хочь поржьом.
Олексій Голобуцький: Треба вчитися у позитивних блогерів. Стояти на колінах і шепотіти: «Господи, і за що нам таке щастя привалило!!»
09.10.2024 21:08 Відповісти
 
 