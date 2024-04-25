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Нужна цензура. Главная ошибка Зеленского, то, что он оставил демократию, - "слуга народа" Богуцкая

богуцька

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что ошибкой президента Владимира Зеленского было то, что он оставил в Украине демократию.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Знаете, о чем я на самом деле жалею? О том, что с принятием Военного положения не была введена военная цензура.

Читайте также: "Ермак – надежный тыл Зеленского. Выбить Ермака из офиса – ослабить Зеленского!" - слуга народа Богуцкая

Владимир Зеленский (или действительно, или с подачи европейских партнеров) оставил демократию во время войны.

Это была ошибка!!!" - написала Богуцкая.

Ліза Богуцька про помилку Зеленського

Напомним, что по данным опроса "Рейтинга" на 20% уменьшилось количество украинцев, которые полностью одобряют деятельность Зеленского. А по данным опроса Центра Разумкова, количество украинцев, которые не поддерживают внешнюю политику власти, выросло.

Автор: 

Зеленский (20210) цензура (1337) Богуцкая Лиза (67)


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Топ комментарии
+85
Типова зе шкура.
Знаєте про що Українці шкодують? Про те, що такі рахіти як ти при владі, а цвіт нації гине на 0.
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25.04.2024 23:27
+61
Головна помилка, що під час війни у 2019 році проводили вибори. Крапка.
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25.04.2024 23:29
+58
Відро зняли, але голови не знайшли
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25.04.2024 23:44
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Страница 3 из 3
Перший зелений камінчик полетів вже восени 2019го, коли стало зрозуміло, що зєля не збирається розбудовувати армію і виробляти зброю. А зараз це вже не камінчик, а астероїд! Ще трошки і вже сама Україна буде неначасі
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26.04.2024 12:21 Ответить
Як там у Відні тістечка до кави?😄Цукру незабагато?😄
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26.04.2024 09:12 Ответить
після американських республіканців, типу грін, навіть ця jobнута істота виглядає досить таки нормальною.
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26.04.2024 09:12 Ответить
Я теж вважаю що в країнах де населення більше ніж 1млн. демократія перетворюється на абсурд...і повинна мати іншу назву наприклад "Римська республіка"
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26.04.2024 09:12 Ответить
О, ще один троль кремлівський зі своїм "не все так адназначна".
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26.04.2024 10:36 Ответить
а чому не тянь-ань-минський а зразу кремлівський? чи аби *********.... Ще раз повторюю демократія закінчилась поза межами давньогрецьких полісів...
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26.04.2024 10:43 Ответить
А тому, що сморідець від тебе - явно не китайський, а такої скрєпної дірки в підлозі над вмістилищем справді "руZZкіх цінностей".
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26.04.2024 23:17 Ответить
Ужасная мысль, конечно, но было бы понятно, если бы они стирали с земли Западную Украину. Типа, боролись бы с "бендеровщиной". Но убивать массово и уничтожать именно Юго-Восток, который у них там считался "малороссией" - невероятно,
- написала Богуцкая.
https://24tv.ua/ru/elizaveta-boguckaja-popala-v-skandal-iz-za-soobshhenija-o-nelogicheskih-udarah-rossijan-24-kanal_n2174490
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26.04.2024 09:19 Ответить
курица
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26.04.2024 09:22 Ответить
Богуцькій і всій зеленій команді, які прийшли до влади демократичним шляхом, треба вже шукати адвокатів, бо все, що відбувається в країні - їхніх рук справа.
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26.04.2024 09:24 Ответить
За зелених у нас немає демократії. Є охлократія.
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26.04.2024 09:28 Ответить
Какістократія.
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26.04.2024 10:37 Ответить
наголосували млять
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26.04.2024 09:30 Ответить
Ліза та Мар'янка - це дві такі інфузорії-туфельки пара.
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26.04.2024 09:32 Ответить
Скільки треба зліпити разом інфузорій, щоб одержати мінімально мислячу істоту? Відповідь у всевишнього: часу потрібно багато, а от що з того вийде, не знаю. 😁
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26.04.2024 09:51 Ответить
Задля мислячої особи потрібні мізки. А у іфузорій їх немає - ліпи не ліпи...

(Тільки не треба мені розповідати про багатокліткові организми, діференціацію клітин та оце все таке інше - маю за плечима біофак універу! )
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26.04.2024 11:35 Ответить
Военное положение, военный трибунал и военная цензура - все это должно быть под единым командованием военных!
А какое отношение к военным имеет предводитель барыжно-аферисткого кагала, который бегал от повесток хоть чуть-чуть винтовку в руках подержать?
В Польше вводили военное положение в 1981 году. Но тогда всех, таких блохеров и грантоведов отстранили от политической деятельности всю богему и политтусовку интернировали. Шо равнозначно отключению от интернета и перепрофилирования всех элитных ресторанов страны в солдатские столовые. И всех перевести на продуктовые карточки, шоб такие как Богуцкая и Безуглая хоть урны прибирали на Крещатике, шоб на баночку кильки к ужину заработать!
А то эти суки мечтают возглавить военную диктатуру, коммисарши в голову трахнутые.
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26.04.2024 09:53 Ответить
Стаття 64.Конституції України:

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
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26.04.2024 10:38 Ответить
Де ви бачили демократію?? Не Богуцьку, не Безуглу за їхні слова і дії -ніхто навіть зеленкою не облив, ні яйцем не кинув.
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26.04.2024 10:39 Ответить
Порочний приклад хамів, бидла та пройдисвітів у владі, це більшовицька росія у 1917 році, який, на жаль успадкувала Україна. Мені якось стало не по собі від думки, що, наприклад, у парламенті Великої Британії несподівано з'явилися персонажі на зразок наших, як ця перефарбована ошпарена курка, юродива мар'яна, квартальний юзик, коля-котлета, кнур-спікер та інші подібні до них персонажі. Із президентом, за аналогією з Британським прем'єром, і так зрозуміло.
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26.04.2024 10:42 Ответить
Яка ж геніальна мисля помістилася у тій вивітреній голові хворої жінки, яка колись носила маску на роті із сітки, виготовленої із жіночих панчох.
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26.04.2024 10:50 Ответить
Сто відсотків за а ще блокувати інтернет бо дуже багато кацапського лізе і здає ворогу місця розташування об'єктів
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26.04.2024 12:05 Ответить
Це ви Богуцьку маєте на увазі? Повністю згоден
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26.04.2024 12:25 Ответить
Головна помилка української демократї- залишити Україну без виборів Президента у 2024 році. А щодо Богуцької- співчуваю, її діагноз невиліковни
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27.04.2024 00:59 Ответить
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