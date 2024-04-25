Нужна цензура. Главная ошибка Зеленского, то, что он оставил демократию, - "слуга народа" Богуцкая

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что ошибкой президента Владимира Зеленского было то, что он оставил в Украине демократию.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Знаете, о чем я на самом деле жалею? О том, что с принятием Военного положения не была введена военная цензура.

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Владимир Зеленский (или действительно, или с подачи европейских партнеров) оставил демократию во время войны.

Это была ошибка!!!" - написала Богуцкая.

Напомним, что по данным опроса "Рейтинга" на 20% уменьшилось количество украинцев, которые полностью одобряют деятельность Зеленского. А по данным опроса Центра Разумкова, количество украинцев, которые не поддерживают внешнюю политику власти, выросло.