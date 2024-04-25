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Треба цензура. Головна помилка Зеленського, те що він залишив демократію, - "слуга народу" Богуцька

Богуцька: Головна помилка Зеленського, те що він залишив демократію

Нардеп "Слуги народа" Ліза Богуцька заявила, що помилкою президента Володимира Зеленського було те, що він залишив в Україні демократію.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, про що я насправді шкодую? Про те, що з прийняттям Воєнного стану не було введено воєнну цензуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Єрмак - надійний тил Зеленського. Вибити Єрмака з офісу - послабити Зеленського!" - слуга народу Богуцька

Володимир Зеленський (чи справді, чи з подачі європейських партнерів) залишив демократію під час війни.

Це була помилка!!!" - написала Богуцька.

Ліза Богуцька про помилку Зеленського

Нагадаємо, що за даними опитування "Рейтингу" на 20% зменшилася кількість українців, які повністю схвалюють діяльність Зеленського. А за даними опитування Центру Разумкова, кількість українців, які не підтримують зовнішню політику влади, зросла.

Автор: 

Зеленський (23667) цензура (363) Богуцька Ліза (66)


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Топ коментарі
+85
Типова зе шкура.
Знаєте про що Українці шкодують? Про те, що такі рахіти як ти при владі, а цвіт нації гине на 0.
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25.04.2024 23:27
+61
Головна помилка, що під час війни у 2019 році проводили вибори. Крапка.
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25.04.2024 23:29
+58
Відро зняли, але голови не знайшли
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25.04.2024 23:44
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Перший зелений камінчик полетів вже восени 2019го, коли стало зрозуміло, що зєля не збирається розбудовувати армію і виробляти зброю. А зараз це вже не камінчик, а астероїд! Ще трошки і вже сама Україна буде неначасі
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26.04.2024 12:21 Відповісти
Як там у Відні тістечка до кави?😄Цукру незабагато?😄
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26.04.2024 09:12 Відповісти
після американських республіканців, типу грін, навіть ця jobнута істота виглядає досить таки нормальною.
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26.04.2024 09:12 Відповісти
Я теж вважаю що в країнах де населення більше ніж 1млн. демократія перетворюється на абсурд...і повинна мати іншу назву наприклад "Римська республіка"
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26.04.2024 09:12 Відповісти
О, ще один троль кремлівський зі своїм "не все так адназначна".
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26.04.2024 10:36 Відповісти
а чому не тянь-ань-минський а зразу кремлівський? чи аби *********.... Ще раз повторюю демократія закінчилась поза межами давньогрецьких полісів...
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26.04.2024 10:43 Відповісти
А тому, що сморідець від тебе - явно не китайський, а такої скрєпної дірки в підлозі над вмістилищем справді "руZZкіх цінностей".
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26.04.2024 23:17 Відповісти
Ужасная мысль, конечно, но было бы понятно, если бы они стирали с земли Западную Украину. Типа, боролись бы с "бендеровщиной". Но убивать массово и уничтожать именно Юго-Восток, который у них там считался "малороссией" - невероятно,
- написала Богуцкая.
https://24tv.ua/ru/elizaveta-boguckaja-popala-v-skandal-iz-za-soobshhenija-o-nelogicheskih-udarah-rossijan-24-kanal_n2174490
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26.04.2024 09:19 Відповісти
курица
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26.04.2024 09:22 Відповісти
Богуцькій і всій зеленій команді, які прийшли до влади демократичним шляхом, треба вже шукати адвокатів, бо все, що відбувається в країні - їхніх рук справа.
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26.04.2024 09:24 Відповісти
За зелених у нас немає демократії. Є охлократія.
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26.04.2024 09:28 Відповісти
Какістократія.
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26.04.2024 10:37 Відповісти
наголосували млять
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26.04.2024 09:30 Відповісти
Ліза та Мар'янка - це дві такі інфузорії-туфельки пара.
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26.04.2024 09:32 Відповісти
Скільки треба зліпити разом інфузорій, щоб одержати мінімально мислячу істоту? Відповідь у всевишнього: часу потрібно багато, а от що з того вийде, не знаю. 😁
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26.04.2024 09:51 Відповісти
Задля мислячої особи потрібні мізки. А у іфузорій їх немає - ліпи не ліпи...

(Тільки не треба мені розповідати про багатокліткові организми, діференціацію клітин та оце все таке інше - маю за плечима біофак універу! )
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26.04.2024 11:35 Відповісти
Военное положение, военный трибунал и военная цензура - все это должно быть под единым командованием военных!
А какое отношение к военным имеет предводитель барыжно-аферисткого кагала, который бегал от повесток хоть чуть-чуть винтовку в руках подержать?
В Польше вводили военное положение в 1981 году. Но тогда всех, таких блохеров и грантоведов отстранили от политической деятельности всю богему и политтусовку интернировали. Шо равнозначно отключению от интернета и перепрофилирования всех элитных ресторанов страны в солдатские столовые. И всех перевести на продуктовые карточки, шоб такие как Богуцкая и Безуглая хоть урны прибирали на Крещатике, шоб на баночку кильки к ужину заработать!
А то эти суки мечтают возглавить военную диктатуру, коммисарши в голову трахнутые.
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26.04.2024 09:53 Відповісти
Стаття 64.Конституції України:

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
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26.04.2024 10:38 Відповісти
Де ви бачили демократію?? Не Богуцьку, не Безуглу за їхні слова і дії -ніхто навіть зеленкою не облив, ні яйцем не кинув.
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26.04.2024 10:39 Відповісти
Порочний приклад хамів, бидла та пройдисвітів у владі, це більшовицька росія у 1917 році, який, на жаль успадкувала Україна. Мені якось стало не по собі від думки, що, наприклад, у парламенті Великої Британії несподівано з'явилися персонажі на зразок наших, як ця перефарбована ошпарена курка, юродива мар'яна, квартальний юзик, коля-котлета, кнур-спікер та інші подібні до них персонажі. Із президентом, за аналогією з Британським прем'єром, і так зрозуміло.
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26.04.2024 10:42 Відповісти
Яка ж геніальна мисля помістилася у тій вивітреній голові хворої жінки, яка колись носила маску на роті із сітки, виготовленої із жіночих панчох.
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26.04.2024 10:50 Відповісти
Сто відсотків за а ще блокувати інтернет бо дуже багато кацапського лізе і здає ворогу місця розташування об'єктів
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26.04.2024 12:05 Відповісти
Це ви Богуцьку маєте на увазі? Повністю згоден
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26.04.2024 12:25 Відповісти
Головна помилка української демократї- залишити Україну без виборів Президента у 2024 році. А щодо Богуцької- співчуваю, її діагноз невиліковни
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27.04.2024 00:59 Відповісти
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