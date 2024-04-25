Треба цензура. Головна помилка Зеленського, те що він залишив демократію, - "слуга народу" Богуцька
Нардеп "Слуги народа" Ліза Богуцька заявила, що помилкою президента Володимира Зеленського було те, що він залишив в Україні демократію.
Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Знаєте, про що я насправді шкодую? Про те, що з прийняттям Воєнного стану не було введено воєнну цензуру.
Володимир Зеленський (чи справді, чи з подачі європейських партнерів) залишив демократію під час війни.
Це була помилка!!!" - написала Богуцька.
Нагадаємо, що за даними опитування "Рейтингу" на 20% зменшилася кількість українців, які повністю схвалюють діяльність Зеленського. А за даними опитування Центру Разумкова, кількість українців, які не підтримують зовнішню політику влади, зросла.
Топ коментарі
+85 Igor Rudy
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- написала Богуцкая.
https://24tv.ua/ru/elizaveta-boguckaja-popala-v-skandal-iz-za-soobshhenija-o-nelogicheskih-udarah-rossijan-24-kanal_n2174490
(Тільки не треба мені розповідати про багатокліткові организми, діференціацію клітин та оце все таке інше - маю за плечима біофак універу! )
А какое отношение к военным имеет предводитель барыжно-аферисткого кагала, который бегал от повесток хоть чуть-чуть винтовку в руках подержать?
В Польше вводили военное положение в 1981 году. Но тогда всех, таких блохеров и грантоведов отстранили от политической деятельности всю богему и политтусовку интернировали. Шо равнозначно отключению от интернета и перепрофилирования всех элитных ресторанов страны в солдатские столовые. И всех перевести на продуктовые карточки, шоб такие как Богуцкая и Безуглая хоть урны прибирали на Крещатике, шоб на баночку кильки к ужину заработать!
А то эти суки мечтают возглавить военную диктатуру, коммисарши в голову трахнутые.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.