Треба цензура. Головна помилка Зеленського, те що він залишив демократію, - "слуга народу" Богуцька

Нардеп "Слуги народа" Ліза Богуцька заявила, що помилкою президента Володимира Зеленського було те, що він залишив в Україні демократію.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, про що я насправді шкодую? Про те, що з прийняттям Воєнного стану не було введено воєнну цензуру.

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Володимир Зеленський (чи справді, чи з подачі європейських партнерів) залишив демократію під час війни.

Це була помилка!!!" - написала Богуцька.

Нагадаємо, що за даними опитування "Рейтингу" на 20% зменшилася кількість українців, які повністю схвалюють діяльність Зеленського. А за даними опитування Центру Разумкова, кількість українців, які не підтримують зовнішню політику влади, зросла.