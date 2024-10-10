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Новини
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Радник Зеленського Литвин чинить кримінальні злочини та перешкоджає діяльності журналістів

Радник Зеленського Дмитро Литвин чинить системний тиск на УП

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує  спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Нові люди в старому Офісі. Хто і чим тепер займається на Банковій". 

"Як відомо УП, саме Литвин є тією людиною, яка опускає по владній вертикалі заборону для чиновників та силовиків спілкуватись із "Українською правдою", ділитися з нею інформацією чи й просто ходити на інтерв'ю та івенти. Саме Литвин віднедавна викреслює УП зі списків запрошених редакцій на зустрічі з президентом. Саме він телефонує з криками до людей, які ігнорують ці заборони", - пише видання.

УП зауважує, що це є незаконною діяльністю, та вбачає в цьому ознаки злочинів одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України.

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"І коли пан радник, позбавлений будь-яких офіційних повноважень, вимагає послуху від державних чиновників та офіцерів, то підставляє і їх під потенційне переслідування", - додає видання.

Що відомо про Дмитра Литвина?

За даними УП, Дмитро Литвин – у минулому журналіст і політичний експерт, чиє становлення в професії припало на телеканал "Інтер" Сергія Льовочкіна та роботу з російськими технологами типу Ігоря Шувалова.

Із Зеленським він був знайомий ще з часу зйомок "Слуги народу", а в медійну команду на Банкову потрапив більш як за рік до вторгнення. Він займався "темниками" для "слуг".

Після початку повномасштабного вторгнення Литвин виявився єдиним із технічної частини медійної команди, хто фізично був поруч і міг записувати за президентом тези для його промов.

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"Так Литвин опинився на "Об'єкті №1", провів із президентом найважчі перші дні російського вторгнення і вийшов із бункера уже основним спічрайтером Зеленського.

У першій половині 2022 тодішні медійники ОП Юрій Костюк та Кирило Тимошенко поступово випали з команди. Їхня заміна – Михайло Подоляк – остаточно ізолювався в кабінеті та "включках" на російські ресурси. Як наслідок – медійний вплив Литвина, який щодня перебував на прямому контакті з президентом, виріс ще більше", - йдеться у матеріалі. 

На початку вересня 2024 року Зеленський призначив Литвина офіційним радником з питань комунікацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента блокує розміщення реклами в "Українській правді", - Мусаєва 

Раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу президента.

Автор: 

журналістика (1777) Зеленський Володимир (24222) Офіс Президента (2029) Литвин Дмитро (21)


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Топ коментарі
+41
В той ОПі ніхто навіть не пукне без команди Єрмака та мовчазної згоди Зеленського.
Литвин - слухняний виконавець.
Зеленський з Єрмачком віртуозно уміють скинути свою провину на інших...
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10.10.2024 14:00
+38
"А братія (СБУ) мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. "Нехай, - каже, -
Може так і треба"."
(Т. Шевченко)
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10.10.2024 13:56
+30
Не президент, а якась керована «радниками» шмата. Порошенко інший. Це людина , якась щось створила в свому житті. Те, що приносить чималенький дохід особисто і виробляє продукт. Він чимось нагадує Трампа. А ось Зєлєнскій-це клоун, балабол, котрий нічого не знав і не знає. Котрий створив циркову групу для розваги певної категорії людей.
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10.10.2024 14:01
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"А гулє ти мнє сдєлаешь?" - ге ж?
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10.10.2024 13:50 Відповісти
зеІшак ставить ригоішака, і ішаком поганяє!
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10.10.2024 15:57 Відповісти
"А братія (СБУ) мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята. "Нехай, - каже, -
Може так і треба"."
(Т. Шевченко)
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10.10.2024 13:56 Відповісти
А що "СБУ" повинно зробити?
Забронинти УП періодично хвоста Єрмаку заносити і розповсюджувати тамники того ж самого Литвина ?
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10.10.2024 16:31 Відповісти
при цій владі всі тварюки повилазили зі свого болота,куди вони поповзуть після ії падіння ? їх же будуть рвати на шматки
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10.10.2024 17:17 Відповісти
Сбу всю жизнь под опой ходит. Ты че, из страны розовых пони?
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10.10.2024 17:46 Відповісти
а *всія жізжнь* у тебе почалася з 2019, так зєльйоний поні?
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10.10.2024 19:18 Відповісти
Иди играй в бравл малолетка. Не знаешь, не открывай рот лучше
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11.10.2024 00:22 Відповісти
а прочитавши статтю про ЗЛОЧИНИ литвина, прокуратура мала вже порушити кс.
і без різниці, правда це чи наклеп, хтось мавби бути покараний
правда, литвин
неправда (наклеп) журналіст.
якщо справа не порушена, то це 100% правда
а це означає що силовики ручні та безхребетні
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10.10.2024 18:56 Відповісти
Ну, благодаря "реформам" того, кого нельзя здесь называть - прокуратура уже давно этого не может делать.

Силовики же - и правда ручные, однако и они тоже - срез общества.
Ты устроился в полицию\СБУ\куда угодно - тебе дали полномочия с отсылкой на законы, по большей части нормальные - бери, используй, а если тебя обижают - обращайся публично к народу, проси поддержки, будем выступать, блокировать, митинговать.

Но это сложно. Лучше просто быть в доле, и за год отгрохать себе коттеджик.
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11.10.2024 00:47 Відповісти
То всьо фігня,от при баризі журналістів щємили!!!!Ото весело було свинками банкову закидати!!!
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10.10.2024 13:58 Відповісти
Та ви пригадуєте як "шоколадний" Адрушко по плечу похлопав?! А ж міг просто сказати "Сєрий, ти куди лізеш, є же призідєнт!"
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10.10.2024 14:03 Відповісти
Андрушко (перепрошую)
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10.10.2024 16:48 Відповісти
свинками банкову закидали!!! а ще футболку з написом "Я вам не дорогенька..." одягали!
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10.10.2024 17:01 Відповісти
Цить! Препотужніший знає що робить!
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10.10.2024 13:59 Відповісти
А що з ним не так, як з другими з оточення коміка в стилі фарсу?
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10.10.2024 14:00 Відповісти
В той ОПі ніхто навіть не пукне без команди Єрмака та мовчазної згоди Зеленського.
Литвин - слухняний виконавець.
Зеленський з Єрмачком віртуозно уміють скинути свою провину на інших...
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10.10.2024 14:00 Відповісти
Цар хороший бояри погані. Ізвечна дурість народу
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10.10.2024 16:22 Відповісти
Не президент, а якась керована «радниками» шмата. Порошенко інший. Це людина , якась щось створила в свому житті. Те, що приносить чималенький дохід особисто і виробляє продукт. Він чимось нагадує Трампа. А ось Зєлєнскій-це клоун, балабол, котрий нічого не знав і не знає. Котрий створив циркову групу для розваги певної категорії людей.
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10.10.2024 14:01 Відповісти
Не порівнюй неосвіченого бидлюка Трампа, який проср@в батьківські гроші, з Порошенко.
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10.10.2024 15:37 Відповісти
Не щастить нам з литвинами... Тими, що "потрібні Україні"!
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10.10.2024 14:02 Відповісти
так то вони самі собі вигадали, що "потрібні"
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10.10.2024 14:04 Відповісти
Советников не садют! По сути никчемная рыбешка с бооольшим апломбом.
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10.10.2024 14:07 Відповісти
Так це ж нормально для радників Зеленського.
Він для того їх і набирав - для злочинів.
А цей Литвин таким чином демонструє свій ''професіоналізм'' перед своїми ''паханами'' Єрмаком і Зеленським.
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10.10.2024 14:07 Відповісти
Окружение ЗЕ не имеет границ удивления ..
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10.10.2024 14:07 Відповісти
Какое лайно , такое и его окружение
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10.10.2024 14:15 Відповісти
"Так Литвин опинився на "Об'єкті №1", провів із президентом найважчі перші дні російського вторгнення і вийшов із бункера уже основним спічрайтером Зеленського."
-------
От я не зрозумів - оті "перші дні" Зеленський зраджував Єрмака (і Лєнку) ось з цім пацюченям?
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10.10.2024 14:09 Відповісти
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10.10.2024 15:17 Відповісти
А ще вони мівіну сьорбали з однієї миски на двох, поки татаров чеченів мочив.
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10.10.2024 18:25 Відповісти
Забули про хламідію. Вони там разом по шхерах никали, опохмілля шукали
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10.10.2024 19:14 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10872 Петро Порошенко :
Корупція, наступ на свободу слова, побудова диктатури - це шлях не до НАТО. Це - шлях до OДКБ, до росії.
Відсутність верховенства права, незалежної та об'єктивної суддівської системи. Ситуація зі свободою слова - теж не найкраща: відбувається тиск на телеканали «Прямий» та «5 канал», на «Українську Правду». Ми категорично не погоджуємося з наступом на журналістів, на громадських активістів. Вони хочуть, щоб Україну з цими плямами взяли до НАТО? Не візьмуть!
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10.10.2024 14:09 Відповісти
Литвин , не просто темна лошадка у Зе ,
це типовий холуй і його ср@колиз за пристойні бабки 😡
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10.10.2024 14:13 Відповісти
Він не звичайний сраколіз за пристойні бабки, а приставлений "смотрящій", від кремлівських, який має всю інформацію і вплив на наркозалежного преZедента. Уявіть собі масштаб катастрофи
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10.10.2024 14:53 Відповісти
https://t.me/dragonspech Дмитро Каленчук-Вовнянко, колишній пілот БПЛА в 72-й бр., нині сержант інструкто в навчальному центрі ЗСУ :
НЕДОРОГЕНЬКИХ - НЕ ЦІНУЮТЬ
"Українська правда" заявила на тиск з боку влади. Головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у інтерв'ю Інституту масової інформації повідомила, що Офіс президента блокує розміщення реклами у виданні і блокує участь чиновників у заходах, що їх проводить "Українська правда". Крім того, Севгіль Мусаєва повідомила, що офіс Зеленського виходив на власника видання Томаша Фіалу і пропонував купити "Українську правду". Наразі - отримав відмову.
Дивна штука. Про тиск заявляють не опозиційні телеканали "Прямий", "5-й" та "Еспрессо". Заявляє видання, яке напряму дотичне до приходу до влади команди Зеленського-Єрмака. Бо я дуже гарно пам'ятаю які нищівні матеріали проти команди Петра Порошенка публікувала "УП" напередодні виборів.
Звісно, мені заперечать, мовляв у преси робота така - кусати і кусати болісно. Я б навіть погодився, якби не факт - в часи Зеленського всі ці "Українські правди", "Дзеркала Тижня" і подібні стали владу не кусати, а лагідно покусювати.
Сама ж Севгіль Мусаєва відмітилася участю в паті у Зеленського де президент-шоумен представників українських ЗМІ годував з рук шашличками. Мені фантазії бракує аби уявити що заревіла б та сама "УП" якби подібне сталося за Порошенка.
Зараз же "Українська правда" не горлає зі своїх передовиць про тиск - вона про нього повідомляє між іншим, ніби сама соромиться. Очевидно чому - бо пан Фіала на хоче сваритися з цією владою, знає що собі дорожче. То за Порошенка "УП" могла корчити з себе вічну ображунку і жорстко критикувати владу з приводу і без. Нині - інші часи та інші правила.
Взагалі, головний висновок який має зробити з президентства ЗЕ майбутній політик-реформатор, на мій неймовірний жаль, звучати мусить так: "Хороша преса - це гноблена преса". Ющенко і Порошенко намагалися дати пресі волю - в результаті ЗМІ найбільше критикували цих таки Ющенка і Порошенка. Більше скажу - Янковича вони не критикували так люто як Порошенка. Хоча я не пригадую, аби за Януковича "УП" давили як зараз - навпаки пригадую як Колесніков біля невиключеного мікрофона заявляв Клюєву: "Зараз от подзвоню Серьоже Лещенко".
Чому зеленим аж так все сходить з рук? Пригадаймо, як Юлія Мендель кидалася на журналістів, що намагалися поставити питання Зеленському. Пригадаймо як охорона президента Зеленського давила журналістів. Пригадаймо як заблокували "Прямий, "5-й" та "Еспрессо". Де спільне обурення? Де невдоволення? Чому його не чути?
Моя особиста думка така, обурення нема тому що або пан Татаров особисто, або його довірені особи, розповіли власникам видань (саме їм, а не недорогеньким) всі перспективи їхніх бізнесів, якщо ЗМІ не будуть поводитися гарно. От вони й поводяться гарно - покусують владу лагідно, не загострюючи. Після того як Зеленський в обличчя звинуватив журналіста "УП" в продажності - "УП" облизалася і промовчала.
Пані Мусаєва, до речі, і мобілізацію пригадала як проблему - певно перспективу візиту ТЦК до її реадкції їй вже намалювали. А журналісти "УП" це вам не блогери-порохоботи, які до армії пішли самі навіть без повісток. Під Курахове та під Торецьк вони явно не хочуть.
Я не знаю з якою метою пані Мусаєва взагалі поскаржилася на тиск? Певно - сподівається на соладірність колег. Даремно сподівається. Крім "Прямого", "5-го" та теж гнобленого владою "Цензора" (який цю владу і привів) ніхто її не підтримає. Бо знову таки - з власниками ЗМІ робота вже проведена. Недорогеньких - не цінують. Безработних журналістів в Україні - греблю гати, обирати є з кого.
І вже повірте, навіть за гірших умов ми не побачимо як "УП" іде на мирову з Петром Порошенко. Очевидно, ніж таке - вони оберуть лишитися гнобленими. Отже - можна не перейматися.
Журналістська спільнота, певно, навіть не розуміє що вона зараз повідомляє суспільству своєю пасивністю. А повідомляє вона, що з пресою можна не церемонитися. Методи дядечка Татарова - дієві.
Недорогеньких - не цінують. І не підтримують. Підтримують зовсім інший тип журналістів.
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10.10.2024 14:20 Відповісти
👍💯!
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10.10.2024 15:37 Відповісти
Зебіли такі новини обходять стороною.
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10.10.2024 14:23 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19744 Дмитро Чекалкін :
клоунофіс https://24tv.ua/zmi-pisali-shho-zelenskiy-gotoviy-do-pripinennya-vognyu-vzdovzh_n2659772 в ососбі радника президента з питань комунікацій Дмитра литвина очікувано оперативно спростовує інформацію про те, що Зеленський готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на гарантії безпеки:
"Поширена у ЗМІ інформація - це неправда. У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", - сказав він.
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10.10.2024 14:37 Відповісти
де вони знайшли таке чмо з щурячим їплом? хоча, там усі такі...
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10.10.2024 14:44 Відповісти
Скоріш, там іпло якогось малолітнього довбойопа з американських підліткових комедій 2000-х.
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10.10.2024 21:51 Відповісти
https://t.me/Haidukevych/841 Віталій Гайдукевич :
УП жаліється, що ОПа на них тисне. Прям намагається знищити. Яка сумна новина. Прям аж підвисаєш - яка реакція доречніше.
При чому, коли цих достойників спитаєш "а ви не відчуваєте, що самі винні і зараз вас просто наздогнав бумеранг"? Вони не зрозуміють, а в чому ж їх провина.
І це стосуєтсья не лише УП, а багатьох інформаційників. Вони не вважають, що несуть відповідальність за спотворений образ реальності, як 2014-19, так і після.
Вони не помічають, наскільки обтічними і уСЛУЖливими стали в епоху велосипедиста на троні "акули пера"... а колись при Пороху їх рвало на шмаття від слова "недорогенька". Їм забракне чесності визнати, що в нинішньому трешові на Банковій, у відсутності свободи слова і присутності авторитаризму в крані, є і їх, медійників, пряма провина - усі вони в прискоки в 19 році "валили систему".
Ну як, дорозвалювалися?
Утискати свободу слова - зло. Але коли ти забронзовів в п'єдестальчику інфо-гранто-антокурпціонера та втратив відчуття реальності... це ще більше зло. Коли прикриваючись "стандартами" забуваєш, що в першу чергу медійник має бути громадянином - потрійне зло. А коли ти допускаєш сам стільки зла, чого ж нарікати, що тебе намагаються вгризти ті, кого ти так поблажливо пустив чарівної булави?
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10.10.2024 14:46 Відповісти
як не новина, то на зе!лідора, хтось постійно впливає.
що ж це, ****, за найвеличніший та сонцесяйний?
тепер, якийсь бумагомаратєль, дуже впливова людина.
напам'ятаю, відповідальність, за все в україні, особливо під час війни, несе зе!гундос!!!
ні єрмак, ні литвин, ні ота особистий помічник, що за шторою сидить, ні, навіть дружина зе!лєнка.
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10.10.2024 14:47 Відповісти
Дали свиням роги.
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10.10.2024 15:02 Відповісти
Зачекайте, а хіба УП не топила за Зєлю? Чи я їх з кимось сплутав?
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10.10.2024 15:08 Відповісти
А хіба на Банковій були люди : патріоти ,професіонали ,порядні ?ні для них це чуже ,там зібрались з проросійського кварталу ,ті хто працював на ригів і просто невігласи.
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10.10.2024 15:15 Відповісти
Думаю для вас не новина, що сьогоднішня влада це влада младоригів
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10.10.2024 19:29 Відповісти
******
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10.10.2024 15:18 Відповісти
Це тільки в ОПі?
"Єдиним голосом" Міноборони воюючої держави Умєров призначив шахрая та мародера Тимошенка. Саме він формує комунікаційну політику відомства.
Це не поодинокий випадок, це система.
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10.10.2024 15:18 Відповісти
Тю. Треба просто схарчити цього льовочкінського підара Єрмаку.
Єрмак не терпить конкуренції у доступі до тулуба ЗЄ.

А Єрмак швидесенько за допомогою Татарова сшиє справу про педофілію, наркоманію та екстремізм на цього паперового дятла.

Доречі, цей Литвин дійсно схожий на недорозвинутого збоченця.
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10.10.2024 15:22 Відповісти
Зараз вся влада в країні(органи влади) -по суті зрадники, бо виконують накази самозванця.
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10.10.2024 15:30 Відповісти
Що ж,це саме той дімалітвін,що пише пафосні тексти для зе,завдяки яким єврочиновники вставали з крісел і аплодували за почуті красиві слова.
Схоже,зараз вони розкусили шута і ці оплески залишились в минулому.
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10.10.2024 15:46 Відповісти
Ні, вони аплодували народу Україгни який встав на захист своїї держави, а не зелееному уроду який посмів казати у відпровідь на аплодлісменти " це для мене занадто багато". Тому вони і перестали йому аплодувати.
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10.10.2024 16:36 Відповісти
А хто на Банковій щось робить на користь Україні ???
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10.10.2024 16:29 Відповісти
Це не у футбол грати.Який трєш.Який з нього радник?
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10.10.2024 16:31 Відповісти
«Ватний» пропагандист Дмитро Литвин працював на проросійському телеканалі «Інтер» чітко за російськими методичками, закликав знищити українську армію. Ось такі пропагандисти, які працювали та працюють на росію, привели війну путіна в Україну. А Зеленський призначив його своїм радником. Мабуть, тільки такі люди Зеленському і потрібні для здобуття бажаних йому результатів у війні. ......
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10.10.2024 16:39 Відповісти
Зеленський, сам на хв. працював на той же ТБ-канал
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10.10.2024 16:52 Відповісти
Интересно, а есть ли в окружении Зеленского хоть один адекватный человек?
Вся Опа - зеркальное отражение боневтика
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10.10.2024 16:45 Відповісти
Татаров... НУ дюже адекватний! Він усе чітко розуміє, що й для чого робить -- от усі інші довкола -- ляльковий театр.
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10.10.2024 16:50 Відповісти
на світлині - двійко ******** інтелектуалів

узбецьку правду до тіла не допускають - газель ридає вже три доби - вчися смоктати, шльондро)))
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10.10.2024 17:15 Відповісти
.... вже був один литвин- гнида, може це родич такий
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10.10.2024 17:28 Відповісти
невже нема записів розмов?! чому не викладають? що чекають?
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10.10.2024 17:32 Відповісти
И что, не нашлось ниодного держслужбовця или ахвицера чтобы послать это чучуело нах? Обмельчали.
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10.10.2024 17:35 Відповісти

-- Ось дивіться які у нас рейтинги
-- А якщо я ось тут пальчиком підтягну?..
-- Ні, воно так не працює...
-- Так дивись! Вийшло!
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10.10.2024 17:40 Відповісти
-- Що характерно : ліліПУТІНСЬКІ спецагенти впрваджуються із типовим прізвищем.---всі як НЕ литвин так литвиненко??? ( загалом--70-75% )
Починаючи із зрадника . спікера ВР України Литвина---це той. що гамузом здав Севастополь та вреті--решт і увесь Крим ( пам*ятаю. як ми НЕ уперались рогом .прориваючись. до ВЕРХОВНОЇ ЗРАДИ. щоб завадити
прийняттю отих за-Харківських угод--все даремно... Суцільна стіна п*яних головастиків-поліцаїв. які штурмували та валили нас.мітенгарів . на бруківку... І сам же він із задрипаного села... Ось. як він сам у спогадах висвітлює:-- Щоб потрапити. до батьків і НЕ забруднити "КОРОЧЕК " наймав сільських парубків і ті по-черзі за 1 крб. --перли його із київської траси на горбу. до подвір*я... Перебіжчик ( в минулому КДБ-шник) .до Великобританії Литвиненко--підступно отруєний радіактивною рідиною...
сподвижниками кремлівського карлика... Наш славетний ВІТЯЗЬ--ПЕРЕМОЖЕЦЬ--також схиблений на литвиненках... А саме :у 2021р--призначає випускника Вищої московсько--фесбешної школи литвиненка--Головою зовнішньої розвідки України...
Вінцем тріумфу .всюдисущих .литвиненків--Є впровадження ЗЕ-ником чергового супер--литвиненка в керманичі ОП !!! То хто із Вас. шановні.--
відгадає (за 3 рази) із чиїм ПЛАНОМ ПЕРЕМОГИ він. ЗЕ-чудодій мечиться по всьому Світу ???
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10.10.2024 17:46 Відповісти
Щоб ще краще смерділо людина-гівно бере собі у допомогу ще більш смердючого
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10.10.2024 17:58 Відповісти
Країні не потрібен Літвін.
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10.10.2024 18:00 Відповісти
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10.10.2024 18:11 Відповісти
УПшка так добпе вилизувала сраку владі, а тут несподіванка.
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10.10.2024 18:56 Відповісти
Коли "Українська Правда" строчила фейки про Порошенка було *******, нє? Ось так воно буває. Бумеранг
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10.10.2024 19:16 Відповісти
А шо такоє ? Мусасаєва абідєлась ? Хоча це сама доля. Бубон, відповідаючи на невинне запитання свого в доску бойового листка, показав себе повним ідіотом. Але і козирі вже вийшли. Раніше писали та розповсюджували темники, а тепер вже напряму погрожують.
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10.10.2024 21:31 Відповісти
І Зе невкурсе?
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10.10.2024 21:46 Відповісти
Якшо якась шістка при президенті викреслює журналістів, то, гадаю, шефа тієї шістки вже час викреслити. А коли прєзік вже просрочений, то й поготів. Чи імпічмент президента під час військового стану не в моді?
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10.10.2024 22:32 Відповісти
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11.10.2024 02:25 Відповісти
Литвин тоже уже нашел себе на свою жжпу приключения! Главное не дать этим падлам никому свалить! Спрос будет конкретный с этой клоунской швали!! Сполна надо спросить! Хиханьки,смиехуечки,твари
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11.10.2024 07:47 Відповісти
 
 