Радник Зеленського Литвин чинить кримінальні злочини та перешкоджає діяльності журналістів

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП "Нові люди в старому Офісі. Хто і чим тепер займається на Банковій".

"Як відомо УП, саме Литвин є тією людиною, яка опускає по владній вертикалі заборону для чиновників та силовиків спілкуватись із "Українською правдою", ділитися з нею інформацією чи й просто ходити на інтерв'ю та івенти. Саме Литвин віднедавна викреслює УП зі списків запрошених редакцій на зустрічі з президентом. Саме він телефонує з криками до людей, які ігнорують ці заборони", - пише видання.

УП зауважує, що це є незаконною діяльністю, та вбачає в цьому ознаки злочинів одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про зміни в страхуванні журналістів у зоні бойових дій

"І коли пан радник, позбавлений будь-яких офіційних повноважень, вимагає послуху від державних чиновників та офіцерів, то підставляє і їх під потенційне переслідування", - додає видання.

Що відомо про Дмитра Литвина?

За даними УП, Дмитро Литвин – у минулому журналіст і політичний експерт, чиє становлення в професії припало на телеканал "Інтер" Сергія Льовочкіна та роботу з російськими технологами типу Ігоря Шувалова.

Із Зеленським він був знайомий ще з часу зйомок "Слуги народу", а в медійну команду на Банкову потрапив більш як за рік до вторгнення. Він займався "темниками" для "слуг".

Після початку повномасштабного вторгнення Литвин виявився єдиним із технічної частини медійної команди, хто фізично був поруч і міг записувати за президентом тези для його промов.

Читайте також: Bild пише, що Зеленський готовий до локальної заморозки війни. В Офісі Президента публікацію назвали фейком

"Так Литвин опинився на "Об'єкті №1", провів із президентом найважчі перші дні російського вторгнення і вийшов із бункера уже основним спічрайтером Зеленського.

У першій половині 2022 тодішні медійники ОП Юрій Костюк та Кирило Тимошенко поступово випали з команди. Їхня заміна – Михайло Подоляк – остаточно ізолювався в кабінеті та "включках" на російські ресурси. Як наслідок – медійний вплив Литвина, який щодня перебував на прямому контакті з президентом, виріс ще більше", - йдеться у матеріалі.

На початку вересня 2024 року Зеленський призначив Литвина офіційним радником з питань комунікацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента блокує розміщення реклами в "Українській правді", - Мусаєва

Раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу президента.