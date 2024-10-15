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Новости
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Советник Зеленского Литвин прокомментировал заявления "УП" о давлении со стороны ОП: Эффективное опровержение сделать невозможно

Дмитро Литвин заперечив тиск на УП

Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что не осуществлял "системного давления" на "Украинскую правду".

Об этом он заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет версии (событий. - Ред.). ... Я слышал, что они серьезно друг другу рассказывают, что я якобы звоню мэрам городов и что-то им запрещаю. Это уже настолько странно, что даже непонятно, как это можно эффективно опровергнуть. Потому что я не звоню мэрам городов и не общаюсь с ними - вообще", - сказал он.

По словам Литвина, в этой истории "невозможно сделать никакое эффективное опровержение".

"Когда ты говоришь, что ты что-то не делаешь, - ну кто в это поверит? Если столько людей заявляют обратное", - добавил он.

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Литвин также назвал историю с заявлениями "УП" "очень не конкретной" - "они говорят что-то абстрактное, а ты должен это опровергать так, будто там что-то конкретное".

"Наиболее ироничным является то, что это - одно из немногих изданий, которое за почти три года ни разу не обращалось ко мне за каким-либо комментарием, с вопросом. Вообще. То есть все обращаются, все получают ответ или комментарий, а эти - ничего. И при этом что-то там рассказывают обо мне. А я не имею даже базового права на ответ... Я не говорю, что это информационная кампания против нас или против меня. Я даже не буду вникать в то, зачем они это делают и каким мотивом руководствуются. Если кто-то хочет сыграть в какую-то игру, то я в нее играть не хочу", - добавил советник президента.

Читайте также: Когда принимал присягу, пропустил часть о защите конституционного строя, - советник Зеленского Литвин

8 сентября президент Зеленский назначил одного из авторов своих речей Дмитрия Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса президента.

Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента блокирует размещение рекламы в "Украинской правде", - Мусаева

Автор: 

журналистика (3312) Украинская правда (9) Литвин Дмитрий (21)


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Топ комментарии
+23
А хто з ОПи не бреше, хто там не падлюка..
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15.10.2024 12:21
+22
Бреше падлюка.
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15.10.2024 12:15
+19
"...Ефективне спростування зробити неможливо..."

Литивин напевне вважає, що він неаби який хитрожопий.
Але ця дитяча відмазка по дурному звучить ще в дитячому садочку - " а ви доведіть".
Слабенько, нерозумно і непереконливо - але в зелених недоумків все таке...
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15.10.2024 12:24
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Бреше падлюка.
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15.10.2024 12:15 Ответить
А хто з ОПи не бреше, хто там не падлюка..
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15.10.2024 12:21 Ответить
Зелене коли відкриває рота - бреше!
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15.10.2024 12:33 Ответить
Про що можна говорити з зеленомордим під@ром, якщо воно під@р. Це твердження на тому рівні, як оце недолуге виправдовувалось. І воно ще головний спічрайтер вавандєра. СКА
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15.10.2024 12:59 Ответить
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15.10.2024 12:16 Ответить
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15.10.2024 12:17 Ответить
зелений контрацептив
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15.10.2024 12:17 Ответить
Ніби були сумніви, що врешті-решт влада виставлятиме все так, що це журналісти погані, а вони ангели.
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15.10.2024 12:18 Ответить
Майже ,як піськів у пуйла .
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15.10.2024 12:22 Ответить
Не кожний так може, сказавши багато, не сказати нічого по суті...
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!(с)
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15.10.2024 12:23 Ответить
Саме він і пише більшість текстів преЗЕдента...
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15.10.2024 12:25 Ответить
"...Ефективне спростування зробити неможливо..."

Литивин напевне вважає, що він неаби який хитрожопий.
Але ця дитяча відмазка по дурному звучить ще в дитячому садочку - " а ви доведіть".
Слабенько, нерозумно і непереконливо - але в зелених недоумків все таке...
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15.10.2024 12:24 Ответить
У зе-владі зібралась елітна мерзота.
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15.10.2024 12:25 Ответить
Обісрався,Діма? Обтікай.
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15.10.2024 12:26 Ответить
Якраз підходить кацапська приказка.
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15.10.2024 12:38 Ответить
жабогадюкінг.
Обоє вважають, що скоро вибори, тому наперед розносять інтершум.
Та ж сама упячка жодного разу ще не прогундосила про обмеження трансляції 5-того телеканалу, Прямого та Еспресо.
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15.10.2024 12:27 Ответить
А тепер самий час викласти запис телефонних розмов з цим ватним підаром, якщо вони є.
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15.10.2024 12:28 Ответить
зелений мерзотник зібрав усіх мерзотників
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15.10.2024 12:32 Ответить
у цього зрадника, мабуть ********** зрадницею працює. та теж по поводу корупції казала що не бельмасає про що мова )))
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15.10.2024 12:33 Ответить
Шобло робить одне а зачитує зовсім інше.
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15.10.2024 12:50 Ответить
Ось так брешеш собі брешеш, брешеш-брешеш, а тоді ррраз- і тобі ніхто не вірить!
Іронічненько
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15.10.2024 13:04 Ответить
"Ефективне спростування зробити неможливо" - зразу помітно, хто тексти на Зе-суфлер писав.
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15.10.2024 13:07 Ответить
Однозначно на иконостас,но сначала ...
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15.10.2024 13:10 Ответить
Всі 3.14дараси, і один литвин- Д'артаньян
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15.10.2024 14:12 Ответить
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФАКТ в тому що найбільш патріотично налаштованих дописувачів на ФУПі забанили. https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=banlist
причому причини бану співпадають зі звинуваченнями від ОП на адресу чесних журналістів, волонтерів і свідомих громадян. Тобто тут опозиційність УП сильно перебільшена...
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15.10.2024 14:14 Ответить
УП в Україні чи не перші в інтернет просторі разом з Цензором, тобто люди довіряють!!! Висновок простий, бреше цей " дімок" і вся кодла з жОПи!!!
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15.10.2024 15:12 Ответить
 
 