Советник Зеленского Литвин прокомментировал заявления "УП" о давлении со стороны ОП: Эффективное опровержение сделать невозможно

Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что не осуществлял "системного давления" на "Украинскую правду".

Об этом он заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет версии (событий. - Ред.). ... Я слышал, что они серьезно друг другу рассказывают, что я якобы звоню мэрам городов и что-то им запрещаю. Это уже настолько странно, что даже непонятно, как это можно эффективно опровергнуть. Потому что я не звоню мэрам городов и не общаюсь с ними - вообще", - сказал он.

По словам Литвина, в этой истории "невозможно сделать никакое эффективное опровержение".

"Когда ты говоришь, что ты что-то не делаешь, - ну кто в это поверит? Если столько людей заявляют обратное", - добавил он.

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Литвин также назвал историю с заявлениями "УП" "очень не конкретной" - "они говорят что-то абстрактное, а ты должен это опровергать так, будто там что-то конкретное".

"Наиболее ироничным является то, что это - одно из немногих изданий, которое за почти три года ни разу не обращалось ко мне за каким-либо комментарием, с вопросом. Вообще. То есть все обращаются, все получают ответ или комментарий, а эти - ничего. И при этом что-то там рассказывают обо мне. А я не имею даже базового права на ответ... Я не говорю, что это информационная кампания против нас или против меня. Я даже не буду вникать в то, зачем они это делают и каким мотивом руководствуются. Если кто-то хочет сыграть в какую-то игру, то я в нее играть не хочу", - добавил советник президента.

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8 сентября президент Зеленский назначил одного из авторов своих речей Дмитрия Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса президента.

Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

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