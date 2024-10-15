Советник Зеленского Литвин прокомментировал заявления "УП" о давлении со стороны ОП: Эффективное опровержение сделать невозможно
Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что не осуществлял "системного давления" на "Украинскую правду".
Об этом он заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
"У меня нет версии (событий. - Ред.). ... Я слышал, что они серьезно друг другу рассказывают, что я якобы звоню мэрам городов и что-то им запрещаю. Это уже настолько странно, что даже непонятно, как это можно эффективно опровергнуть. Потому что я не звоню мэрам городов и не общаюсь с ними - вообще", - сказал он.
По словам Литвина, в этой истории "невозможно сделать никакое эффективное опровержение".
"Когда ты говоришь, что ты что-то не делаешь, - ну кто в это поверит? Если столько людей заявляют обратное", - добавил он.
Литвин также назвал историю с заявлениями "УП" "очень не конкретной" - "они говорят что-то абстрактное, а ты должен это опровергать так, будто там что-то конкретное".
"Наиболее ироничным является то, что это - одно из немногих изданий, которое за почти три года ни разу не обращалось ко мне за каким-либо комментарием, с вопросом. Вообще. То есть все обращаются, все получают ответ или комментарий, а эти - ничего. И при этом что-то там рассказывают обо мне. А я не имею даже базового права на ответ... Я не говорю, что это информационная кампания против нас или против меня. Я даже не буду вникать в то, зачем они это делают и каким мотивом руководствуются. Если кто-то хочет сыграть в какую-то игру, то я в нее играть не хочу", - добавил советник президента.
8 сентября президент Зеленский назначил одного из авторов своих речей Дмитрия Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.
Напомним, ранее издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса президента.
Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!(с)
Литивин напевне вважає, що він неаби який хитрожопий.
Але ця дитяча відмазка по дурному звучить ще в дитячому садочку - " а ви доведіть".
Слабенько, нерозумно і непереконливо - але в зелених недоумків все таке...
Обоє вважають, що скоро вибори, тому наперед розносять інтершум.
Та ж сама упячка жодного разу ще не прогундосила про обмеження трансляції 5-того телеканалу, Прямого та Еспресо.
Іронічненько
причому причини бану співпадають зі звинуваченнями від ОП на адресу чесних журналістів, волонтерів і свідомих громадян. Тобто тут опозиційність УП сильно перебільшена...