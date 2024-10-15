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Новини
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Радник Зеленського Литвин прокоментував заяви "УП" про тиск з боку ОП: Ефективне спростування зробити неможливо

Дмитро Литвин заперечив тиск на УП

Радник президента Дмитро Литвин заявив, що не здійснював "системний тиск" на "Українську правду".

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"У мене немає версії (подій. - Ред.). ... Я чув, що вони серйозно одне одному розповідають, що я нібито дзвоню мерам міст і щось їм забороняю. Це вже настільки дивно, що навіть незрозуміло, як це можна ефективно спростувати. Бо я не дзвоню мерам міст і не спілкуюсь з ними - взагалі", - сказав він.

За словами Литвина, у цій історії "неможливо зробити ніяке ефективне спростування".

"Коли ти кажеш, що ти щось не робиш, – ну хто в це повірить? Якщо стільки людей заявляють протилежне", - додав він.

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Литвин також назвав історію із заявами "УП" "дуже неконкретною" - "вони кажуть щось абстрактне, а ти маєш це спростовувати так, ніби там щось конкретне".

"Найбільш іронічним є те, що це одне з небагатьох видань, яке за майже три роки жодного разу не зверталось до мене за будь-яким коментарем, з питанням. Взагалі. Тобто всі звертаються, всі отримують відповідь або коментар, а ці — нічого. І при цьому щось там розказують про мене. А я не маю навіть базового права на відповідь. ... Я не кажу, що це інформаційна кампанія проти нас або проти мене. Я навіть не буду вникати в те, навіщо вони це роблять і яким мотивом керуються. Якщо хтось хоче зіграти в якусь гру, то я в неї грати не хочу", - додав радник президента.

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8 вересня президент Зеленський призначив одного з авторів своїх промов Дмитра Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента.

Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.

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Автор: 

журналістика (1778) Українська правда (13) Литвин Дмитро (21)


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Топ коментарі
+23
А хто з ОПи не бреше, хто там не падлюка..
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15.10.2024 12:21
+22
Бреше падлюка.
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15.10.2024 12:15
+19
"...Ефективне спростування зробити неможливо..."

Литивин напевне вважає, що він неаби який хитрожопий.
Але ця дитяча відмазка по дурному звучить ще в дитячому садочку - " а ви доведіть".
Слабенько, нерозумно і непереконливо - але в зелених недоумків все таке...
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15.10.2024 12:24
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Бреше падлюка.
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15.10.2024 12:15 Відповісти
А хто з ОПи не бреше, хто там не падлюка..
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15.10.2024 12:21 Відповісти
Зелене коли відкриває рота - бреше!
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15.10.2024 12:33 Відповісти
Про що можна говорити з зеленомордим під@ром, якщо воно під@р. Це твердження на тому рівні, як оце недолуге виправдовувалось. І воно ще головний спічрайтер вавандєра. СКА
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15.10.2024 12:59 Відповісти
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15.10.2024 12:16 Відповісти
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15.10.2024 12:17 Відповісти
зелений контрацептив
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15.10.2024 12:17 Відповісти
Ніби були сумніви, що врешті-решт влада виставлятиме все так, що це журналісти погані, а вони ангели.
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15.10.2024 12:18 Відповісти
Майже ,як піськів у пуйла .
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15.10.2024 12:22 Відповісти
Не кожний так може, сказавши багато, не сказати нічого по суті...
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!(с)
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15.10.2024 12:23 Відповісти
Саме він і пише більшість текстів преЗЕдента...
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15.10.2024 12:25 Відповісти
"...Ефективне спростування зробити неможливо..."

Литивин напевне вважає, що він неаби який хитрожопий.
Але ця дитяча відмазка по дурному звучить ще в дитячому садочку - " а ви доведіть".
Слабенько, нерозумно і непереконливо - але в зелених недоумків все таке...
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15.10.2024 12:24 Відповісти
У зе-владі зібралась елітна мерзота.
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15.10.2024 12:25 Відповісти
Обісрався,Діма? Обтікай.
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15.10.2024 12:26 Відповісти
Якраз підходить кацапська приказка.
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15.10.2024 12:38 Відповісти
жабогадюкінг.
Обоє вважають, що скоро вибори, тому наперед розносять інтершум.
Та ж сама упячка жодного разу ще не прогундосила про обмеження трансляції 5-того телеканалу, Прямого та Еспресо.
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15.10.2024 12:27 Відповісти
А тепер самий час викласти запис телефонних розмов з цим ватним підаром, якщо вони є.
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15.10.2024 12:28 Відповісти
зелений мерзотник зібрав усіх мерзотників
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15.10.2024 12:32 Відповісти
у цього зрадника, мабуть ********** зрадницею працює. та теж по поводу корупції казала що не бельмасає про що мова )))
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15.10.2024 12:33 Відповісти
Шобло робить одне а зачитує зовсім інше.
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15.10.2024 12:50 Відповісти
Ось так брешеш собі брешеш, брешеш-брешеш, а тоді ррраз- і тобі ніхто не вірить!
Іронічненько
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15.10.2024 13:04 Відповісти
"Ефективне спростування зробити неможливо" - зразу помітно, хто тексти на Зе-суфлер писав.
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15.10.2024 13:07 Відповісти
Однозначно на иконостас,но сначала ...
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15.10.2024 13:10 Відповісти
Всі 3.14дараси, і один литвин- Д'артаньян
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15.10.2024 14:12 Відповісти
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФАКТ в тому що найбільш патріотично налаштованих дописувачів на ФУПі забанили. https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=banlist
причому причини бану співпадають зі звинуваченнями від ОП на адресу чесних журналістів, волонтерів і свідомих громадян. Тобто тут опозиційність УП сильно перебільшена...
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15.10.2024 14:14 Відповісти
УП в Україні чи не перші в інтернет просторі разом з Цензором, тобто люди довіряють!!! Висновок простий, бреше цей " дімок" і вся кодла з жОПи!!!
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15.10.2024 15:12 Відповісти
 
 