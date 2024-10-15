Радник Зеленського Литвин прокоментував заяви "УП" про тиск з боку ОП: Ефективне спростування зробити неможливо
Радник президента Дмитро Литвин заявив, що не здійснював "системний тиск" на "Українську правду".
Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"У мене немає версії (подій. - Ред.). ... Я чув, що вони серйозно одне одному розповідають, що я нібито дзвоню мерам міст і щось їм забороняю. Це вже настільки дивно, що навіть незрозуміло, як це можна ефективно спростувати. Бо я не дзвоню мерам міст і не спілкуюсь з ними - взагалі", - сказав він.
За словами Литвина, у цій історії "неможливо зробити ніяке ефективне спростування".
"Коли ти кажеш, що ти щось не робиш, – ну хто в це повірить? Якщо стільки людей заявляють протилежне", - додав він.
Литвин також назвав історію із заявами "УП" "дуже неконкретною" - "вони кажуть щось абстрактне, а ти маєш це спростовувати так, ніби там щось конкретне".
"Найбільш іронічним є те, що це одне з небагатьох видань, яке за майже три роки жодного разу не зверталось до мене за будь-яким коментарем, з питанням. Взагалі. Тобто всі звертаються, всі отримують відповідь або коментар, а ці — нічого. І при цьому щось там розказують про мене. А я не маю навіть базового права на відповідь. ... Я не кажу, що це інформаційна кампанія проти нас або проти мене. Я навіть не буду вникати в те, навіщо вони це роблять і яким мотивом керуються. Якщо хтось хоче зіграти в якусь гру, то я в неї грати не хочу", - додав радник президента.
8 вересня президент Зеленський призначив одного з авторів своїх промов Дмитра Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.
Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента.
Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!(с)
Литивин напевне вважає, що він неаби який хитрожопий.
Але ця дитяча відмазка по дурному звучить ще в дитячому садочку - " а ви доведіть".
Слабенько, нерозумно і непереконливо - але в зелених недоумків все таке...
Обоє вважають, що скоро вибори, тому наперед розносять інтершум.
Та ж сама упячка жодного разу ще не прогундосила про обмеження трансляції 5-того телеканалу, Прямого та Еспресо.
Іронічненько
причому причини бану співпадають зі звинуваченнями від ОП на адресу чесних журналістів, волонтерів і свідомих громадян. Тобто тут опозиційність УП сильно перебільшена...