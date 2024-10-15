Радник Зеленського Литвин прокоментував заяви "УП" про тиск з боку ОП: Ефективне спростування зробити неможливо

Радник президента Дмитро Литвин заявив, що не здійснював "системний тиск" на "Українську правду".

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"У мене немає версії (подій. - Ред.). ... Я чув, що вони серйозно одне одному розповідають, що я нібито дзвоню мерам міст і щось їм забороняю. Це вже настільки дивно, що навіть незрозуміло, як це можна ефективно спростувати. Бо я не дзвоню мерам міст і не спілкуюсь з ними - взагалі", - сказав він.

За словами Литвина, у цій історії "неможливо зробити ніяке ефективне спростування".

"Коли ти кажеш, що ти щось не робиш, – ну хто в це повірить? Якщо стільки людей заявляють протилежне", - додав він.

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Литвин також назвав історію із заявами "УП" "дуже неконкретною" - "вони кажуть щось абстрактне, а ти маєш це спростовувати так, ніби там щось конкретне".

"Найбільш іронічним є те, що це одне з небагатьох видань, яке за майже три роки жодного разу не зверталось до мене за будь-яким коментарем, з питанням. Взагалі. Тобто всі звертаються, всі отримують відповідь або коментар, а ці — нічого. І при цьому щось там розказують про мене. А я не маю навіть базового права на відповідь. ... Я не кажу, що це інформаційна кампанія проти нас або проти мене. Я навіть не буду вникати в те, навіщо вони це роблять і яким мотивом керуються. Якщо хтось хоче зіграти в якусь гру, то я в неї грати не хочу", - додав радник президента.

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8 вересня президент Зеленський призначив одного з авторів своїх промов Дмитра Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента.

Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.

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