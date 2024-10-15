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Новини
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Спічрайтер Зеленського Литвин: "Бутусов - дебіл на підкормі російської пропаганди"

Дмитро Литвин обізвав Бутусова

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин прокоментував пост, в якому обізвав журналіста Юрія Бутусова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 10 травня 2024 року Литвин у Facebook назвав головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "дебілом на підкормі російської пропаганди".

Дмитро Литвин обзівав Бутусова

Дмитро Литвин - ексжурналіст, який працював у виданні LB.ua та на телеканалі "Інтер", а згодом приєднався до Офісу Президента та був одним із авторів президентських промов. Згодом президент Зеленський призначив Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.

Видання NV зʼясувало, що новий радник президента Дмитро Литвин, який раніше відзначився низкою скандальних публікацій про необхідність розпуску Збройних сил України, був аналітиком Подробиць тижня (тк Інтер), а в 2013-2014 роках входив до ближчої команди власника Інтера Сергія Льовочкіна (керівник адміністрації президента Януковича та, згодом, нардеп від ОПЗЖ), яка в ті часи виробляла весь інформаційний продукт каналу.

Більш того, Литвин, як заявила шеф-редакторка Детектор медіа Наталя Лігачова, працював разом з Ігорем Шуваловим, російським політтехнологом, який де-факто керував інформкомандою Льовочкіна.

Один з журналістів, який раніше був колегою Литвина, на умовах анонімності розповів NV, що той продовжив спілкуватися з Шуваловим навіть після того, як заїжджого політтехнолога видворила з країни СБУ через його антиукраїнську діяльність.

Також за інформацією NV, під час роботи спічрайтером Литвин два роки вів анонімний Telegram канал Телекошмар, де обговорював політичні події та телебачення.

15 жовтня 2024 року видання LIGA.net опублікувало інтерв'ю із Дмитром Литвином, в якому він прокоментував свій пост про Бутусова та заявив, що "має право на емоції".

Варто зазначити, що радник Зеленського не вибачився за образу та наголосив, що це було до його призначення.

"Ну, по-перше, це було до призначення. По-друге, там же був якийсь зміст", - сказав він, додавши, що зараз, перебуваючи на посаді, такого б не написав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли присягався на вірність, пропустив частину про захист конституційного ладу, - радник Зеленського Литвин

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента.

Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.

Водночас Литвин згодом заперечив заяви УП про тиск на видання з боку Офісу Президента.

Читайте: Bild пише, що Зеленський готовий до локальної заморозки війни. В Офісі Президента публікацію назвали фейком

Автор: 

Бутусов Юрій (3613) Офіс Президента (2032) Литвин Дмитро (21)


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Топ коментарі
+41
все ж таки треба визнати геній у підборі персоналу у зелених гнид - жодного промаху, жодної гідної людини
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15.10.2024 16:38
+40
дебілені зебіли
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15.10.2024 15:44
+40
каков поп, таков приход

від ЗЄлічки недалеко пішов

пане, Юрію Бутусов, пошана зв Вашу роботу !
Так дєржать !
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15.10.2024 15:45
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Що не кажіть куми, але без творчості Литвина зЄ виглядав би не дуже привабливо, мʼяко кажучи
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15.10.2024 16:28 Відповісти
Однопризвищник "потрібного Україні" щось наплутав.
Наскільки я пам'ятаю, дебіл - це Мілованов.
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15.10.2024 16:30 Відповісти
Литвин -стратегічний дебіл!
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15.10.2024 16:32 Відповісти
who
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15.10.2024 16:48 Відповісти
А Литвин це той, що під Бахмутом поранили?
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15.10.2024 16:37 Відповісти
Контузили. Мізки повилітали, тому і пішов в ОПу.
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15.10.2024 17:45 Відповісти
Черговий рашистський агент з ОПи!
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15.10.2024 16:37 Відповісти
все ж таки треба визнати геній у підборі персоналу у зелених гнид - жодного промаху, жодної гідної людини
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15.10.2024 16:38 Відповісти
Ось таке життя - в 19 році був на коні - а зараз треба шукати якусь фабрику у зеленского, десь. Зебра, вона така - чорне, біле і так далі.
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15.10.2024 16:39 Відповісти
Литвин- ти лайно тупориле, сучій випердок, кусок мразоти
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15.10.2024 16:40 Відповісти
ну тоді точно кріт , але яб здивувався якщо в опі був українець
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15.10.2024 16:40 Відповісти
Ти диви,який екземпляр у мафіозном офісі презідента.А головне йому більш 25 років і явно не 50 з гаком.Ще і недебіл,як що інших називає.Якраз підлягає для мобілізаціі.
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15.10.2024 16:43 Відповісти
Юрію, а пам'ятаєте як вам "Барига (ТМ)" не подобався?
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15.10.2024 16:44 Відповісти
Литвин, "Iнтер", Юлька... я же говорю, шо все зебило-юльки - тормоза звичайнi. Главзеба песенка спета, недолго осталось и на шо тот литвин потом надеется, дурачьок , як i Юлька "Iнтер" пiдтримувала, прыгала против Юща ... и оказалась на маргинальном поле, где об нее все, кому не лень, вытирают ноги... ЗЫ ... просьба, после прочтения, забаньте, шобы пан Ваня С. не прочел, а то кондратий его хватонет , как Литвина папiзже - виб.ядки постригiвськi.
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15.10.2024 16:46 Відповісти
мабуть знаэ що за п1....жь н1чого не буде . хотя така заява в1д державно1 людини повинно розглядати сбу
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15.10.2024 16:48 Відповісти
Бутусов - ПАТРІОТ! Вчинки, САМЕ ВЧИНКИ І НІЩО ІНШЕ, говорять про те, що Бубусов ПАТРІОТ. А вчинки литвина говорять про те, що він гнида.
А Бутусову респект та уважуха за його діяльність. Крапка.
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15.10.2024 16:54 Відповісти
Зелена гидота
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15.10.2024 17:10 Відповісти
Там в самого прямо на лобі надруковано "Ынтилект"
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15.10.2024 17:13 Відповісти
Ця гнида литвин використовує чисто кацапську тактику: що робить сама, у тому й звинувачує своїх опонентів.
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15.10.2024 17:20 Відповісти
Ещё один член ещё одной молодой команды. Заповедник пи@арасов, ****.
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15.10.2024 17:26 Відповісти
Чергове Зе-посміховисько, яке не варте мізинця Бутусова.

Зе-президент продовжує ганьбитися.
Суспільство продовжує ковтати цю ганьбу.
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15.10.2024 17:35 Відповісти
Якийсь випердиш писок розтуляє...

От же все що про це гівно було написано є правдою!!!

Є хтось поруч провести спілкування з гівнюком?
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15.10.2024 17:36 Відповісти
Інтелект глядача 95кварталу у нього на обличчі написаний.
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15.10.2024 17:37 Відповісти
помийка рота відкрила...
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15.10.2024 17:38 Відповісти
походу, зірка на короні придворного пІсатєля проламала ідіоту голову..
уявіть що відбувається у порожній голові щоденного диктора, бездумного читача його текстів.. понаобирали, блін, "тупого і ще тупішого"..
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15.10.2024 17:41 Відповісти
Саме цікаве, що цього ОП-шного обсоса ніхто не обирав.
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15.10.2024 18:51 Відповісти
вся теперішня влада не дебіли, це зрадники України.
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15.10.2024 17:42 Відповісти
Бутусов, смілива поважна людина, а ти що таке?
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15.10.2024 17:47 Відповісти
Він послав нас усіх
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15.10.2024 17:47 Відповісти
Дмитро Литвин / маленький чужий гвинтик у машині
https://www.youtube.com/watch?v=KX2Ag_jspEw&t=16s
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15.10.2024 17:52 Відповісти
Найчастіше дебілами обзивають самі ж дибіли, тому що більше аргументів не мають.
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15.10.2024 17:58 Відповісти
Это чепушило , со спермотаксикозом на лице , с оплеухи , сознание потеряет , вот жеж натягали гельминтов ..
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15.10.2024 18:07 Відповісти
гнида зелена....що тут скажеш ....
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15.10.2024 18:25 Відповісти
Ще одне зелене чмо, нормалні люди у команді криворогого організма не працюють🤮🤮🤮
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15.10.2024 18:51 Відповісти
******* смердюча ще свою пащеку відкриває? А закінчити, як Ківа - ця ******* не хоче?
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15.10.2024 18:52 Відповісти
все дуже просто: і хто б про них іще згадав, якби вони не прали одне одному закаляні майтки під час війни?
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15.10.2024 18:53 Відповісти
Просто цікаво,а в цій жОПІ є хоч одна нормальна людина? Та хєр там...
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15.10.2024 19:15 Відповісти
ОЧЕРЕДНОЕ ЗЕЛЁНОЕ ГАВНО !
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15.10.2024 19:16 Відповісти
Ти виродку і ламаного гроша не варте проти Бутусова ,ось такий він ОП клоуни ,колишні риги і невігласи . Порядні ,патріотичні ,професіональні не сумісні з цією шоблою.
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15.10.2024 19:22 Відповісти
....таке враження, що у охвісі зібрали охвістя...
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15.10.2024 19:25 Відповісти
***** на Байдена реагував "хто так обзывается тот сам так называется" хоча і так всім давно відомо (підтвердження Милованов) де знаходяться дебіли.
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15.10.2024 19:45 Відповісти
Кто Бутусов мы знаем,а вот это "чудо "откуда такое нарисовалась? Власть поменяется что делать будешь? В рашу сбежишь?
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15.10.2024 19:48 Відповісти
Дивно, що це тільки зараз сплило.
Із 2019 року Зеленьський особисто агітував за " уліцу бєз названія", відкрито хамив людям, ображав привселюдно чортами..
А хто такий Літвін? Посіпака із пулу Гофмаршала Боунапарта Бонявтіка.
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15.10.2024 19:54 Відповісти
Назвати Юрія Бутусова "дебілом на підкормі російської пропаганди". - Це якраз той самий яскравий випадок, коли ,,Тримайте злодія" найголосніше усіх кричить сам злодій.... «Ватний» пропагандист Дмитро Литвин працював на проросійському телеканалі «Інтер» чітко за російськими методичками, проштовхував усілякі кремлівськи нарративи,закликав знищити українську армію,був гучним рупором ідей ,,руського миру"...... А Зеленський призначив його своїм радником.... Мабуть, саме такі люди Зеленському і потрібні для здобуття бажаних йому результатів у війні. Бо якраз ось такі пропагандисти, які працювали та працюють на росію, привели війну путіна в Українуі потайки йому допомагають......Як кажуть про правителя або керівника судять по тих людях, яких він зібрв та призначив навколо себе..... Яку купу тупих і безвідповідальних бездарів, корупціонерів , крадіів та зрадників зібрав навколо себе зеленський - ми вже бачимо, як і страшні та трагічні наслідки до яких це все привело бачимо теж....,
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15.10.2024 20:09 Відповісти
"Будущие фашисты будут называть фашистами антифашистов".
Приблизно так.
Так й це тіло називає українського патріота - "дебілом на підкормі російської пропаганди".
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15.10.2024 20:13 Відповісти
73 процента
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15.10.2024 20:16 Відповісти
Цікаво а кого ще вони могли взяти на посаду . Ясно що вишукують ТІЛЬКИ паскуд яких треба судити але вони працюють в президента!!!
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15.10.2024 20:42 Відповісти
У свій час один ригівський покидьок прямо в студії люлєй вихватив.
Мене от цікавить, цього Zeґан.она пан Юрій де буде пи.дити?
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15.10.2024 21:03 Відповісти
На Інтере все зрадоботи
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15.10.2024 21:05 Відповісти
казалось би - це вже дно, але знизу постукали
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15.10.2024 21:36 Відповісти
Спичрайтер - это профессионал, который занимается написанием речей и текстов для публичных выступлений. Их основная задача - создать интересный, убедительный и запоминающийся текст, который будет соответствовать стилю и тону выступающего. Спичрайтеры часто работают с политиками, бизнесменами, публичными личностями и другими клиентами, помогая им донести свои идеи и мысли до аудитории.

,,Спичрайтер --- мальчик на зарплате , он же шестерка , человек без совести,,
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15.10.2024 22:50 Відповісти
Скажіть мені, чому я не дивуюсь черговому призначенцю єрмака...
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16.10.2024 09:12 Відповісти
Хіба можна дивуватись, чому здають під тиском окупантів і в результаті некомпетентного військового керування наші міста, а армія постійно відступає? Якщо у верховного таке оточення, як шурма, татарів, лєщенко, камишін, літвін..., деркачівський галущенко, підсудня Мін'юст і ко, то як може бути інакше? Провалити все, що можна, в першу чергу мобілізацію, брехати на біле чорним про мільйони дерев, телефонів пенсіонерам, тепер безпілотників і фортифікацій. Дивуватися можна лише терпінню людей, особливо за відсутності мислення і пам'яті.
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16.10.2024 10:02 Відповісти
Цей мурзік Літвін давно звербований феесбе і на підсосі у ***** та зуйла - "покірне телятко дві матки ссе".
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22.10.2024 20:01 Відповісти
Одразу видно, що литвин - це продажна шлюха, яка готова всім і вся .....
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29.10.2024 20:41 Відповісти
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