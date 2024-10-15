Спічрайтер Зеленського Литвин: "Бутусов - дебіл на підкормі російської пропаганди"

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин прокоментував пост, в якому обізвав журналіста Юрія Бутусова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 10 травня 2024 року Литвин у Facebook назвав головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "дебілом на підкормі російської пропаганди".

Дмитро Литвин - ексжурналіст, який працював у виданні LB.ua та на телеканалі "Інтер", а згодом приєднався до Офісу Президента та був одним із авторів президентських промов. Згодом президент Зеленський призначив Литвина радником із питань стратегічних комунікацій.

Видання NV зʼясувало, що новий радник президента Дмитро Литвин, який раніше відзначився низкою скандальних публікацій про необхідність розпуску Збройних сил України, був аналітиком Подробиць тижня (тк Інтер), а в 2013-2014 роках входив до ближчої команди власника Інтера Сергія Льовочкіна (керівник адміністрації президента Януковича та, згодом, нардеп від ОПЗЖ), яка в ті часи виробляла весь інформаційний продукт каналу.

Більш того, Литвин, як заявила шеф-редакторка Детектор медіа Наталя Лігачова, працював разом з Ігорем Шуваловим, російським політтехнологом, який де-факто керував інформкомандою Льовочкіна.

Один з журналістів, який раніше був колегою Литвина, на умовах анонімності розповів NV, що той продовжив спілкуватися з Шуваловим навіть після того, як заїжджого політтехнолога видворила з країни СБУ через його антиукраїнську діяльність.

Також за інформацією NV, під час роботи спічрайтером Литвин два роки вів анонімний Telegram канал Телекошмар, де обговорював політичні події та телебачення.

15 жовтня 2024 року видання LIGA.net опублікувало інтерв'ю із Дмитром Литвином, в якому він прокоментував свій пост про Бутусова та заявив, що "має право на емоції".

Варто зазначити, що радник Зеленського не вибачився за образу та наголосив, що це було до його призначення.

"Ну, по-перше, це було до призначення. По-друге, там же був якийсь зміст", - сказав він, додавши, що зараз, перебуваючи на посаді, такого б не написав.

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Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" заявило про системний тиск з боку Офісу Президента.

Згодом "УП" повідомила, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин є тією людиною з ОП, яка блокує спілкування з журналістами "Української правди" та їхню участь в інтерв'ю й заходах.

Водночас Литвин згодом заперечив заяви УП про тиск на видання з боку Офісу Президента.

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