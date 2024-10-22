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Новини
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Генпрокуратура РФ вимагала від Telegram видалити канал "Бутусов плюс", месенджер оштрафували на 4 млн руб.

бутусов

Генпрокуратура РФ вимагала у Telegram видалити канал "Бутусов плюс" та пости про племінницю Путіна. За відмову месенджер оштрафували на 4 млн. рублів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вёрстку".

Як йдеться у ухвалі Таганського суду Москви, Генпрокуратура РФ вимагала видалити телеграм-канал Бутусов плюс і ще 5 каналів, а також 11 постів у Telegram про племінницю президента РФ Анну Цивільову, в яких, на думку прокурорів, містилася "недостовірна суспільно значуща інформація".

Згідно з документом, з жовтня 2022 до березня 2024 року прокуратура вимагала видалити канал українського журналіста Юрія Бутусова та ще 5 телеграм-каналів. Які саме пости спричинили вимоги прокуратури РФ, невідомо.

Прокуратура також вимагала видалити 11 постів, у яких йшлося про фонд "Захисники Вітчизни". Зокрема, про те, що йому з бюджету виділили десятки мільярдів рублів, і що ним керує племінниця президента РФ Ганна Цивільова.

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Telegram не став виконувати вимоги російської прокуратури. У результаті 13 серпня Таганський суд Москви оштрафував месенджер на 4 млн. рублів за "невидалення забороненої в РФ інформації".

Автор: 

Генпрокуратура рф (27) цензура (363) Бутусов Юрій (3617) Telegram (285)


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Топ коментарі
+24
..бегло прочитал заголовок, решил, что наша прокуратура хотела удалить.. даже не удивился.. А потом перечитал внимательней - козломрдые.. Юрий, это очередное признание.. поздравляю !!
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22.10.2024 19:09 Відповісти
+9
"...
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
(П.А.С.)
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22.10.2024 19:15 Відповісти
+8
НУЖНА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ ЧИТАТЬ!!!!!!

Майже цитата Найвеличнійшого Лідора ********** і феномена європейської політики.
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22.10.2024 19:24 Відповісти
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Как говорят в России "на положено х.. наложено"
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22.10.2024 18:56 Відповісти
А местные турбо-патриоты говорят, что Телеграм потконтролен ФСБ, если бы он был бы подконтролен ФСБ, то Бутусова, Стерненка, Притулу и прочих уже давным давно бы забанили!
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22.10.2024 19:06 Відповісти
"...
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
(П.А.С.)
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22.10.2024 19:15 Відповісти
Але злив данних користувачів телеграму можуть зробити, а можливо і роблять це.
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22.10.2024 19:53 Відповісти
И конкретно слив каких данных могут сделать, кроме тех что и так в публичном доступе?

Нам стоит больше опасаться привата24, всяких там нових пошт, и прочих эпицентров, потому что они уже здесь и сейчас.

Я уже молчу за Дiю )))
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23.10.2024 01:28 Відповісти
Резерв+ "опасайся" більш за усіх, бо звідти бугаї-тцкашники можуть вилізти.
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23.10.2024 08:54 Відповісти
Там трохи все складно американьский банк його купив фактично інвестувавши 1.5 млрд, але офіс в Дубаї, де переважно орки від санкцій ухиляються.
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22.10.2024 23:42 Відповісти
..бегло прочитал заголовок, решил, что наша прокуратура хотела удалить.. даже не удивился.. А потом перечитал внимательней - козломрдые.. Юрий, это очередное признание.. поздравляю !!
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22.10.2024 19:09 Відповісти
Від нашої прокуратури рівень визнання був би вище!
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22.10.2024 20:04 Відповісти
«Значіт, харошіє сапагі, нада брать»(с)
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22.10.2024 19:15 Відповісти
НУЖНА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ ЧИТАТЬ!!!!!!

Майже цитата Найвеличнійшого Лідора ********** і феномена європейської політики.
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22.10.2024 19:24 Відповісти
в неграмотності - сила..
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22.10.2024 20:07 Відповісти
Та фуле уже мельчить? Выключите Сонце и все.

"Однажды лысый и короткий крокодил
Огромное солнце прглотил..
Подавился, стало дурно, весь врачами облеплен.
Не выходит это Солнце, что-то с СВО совсем не то.
Чемодан покрасил в желтый, но ведь как оно всегда.
Раздирает тупо жопку у кремлевского вождя."
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22.10.2024 19:44 Відповісти
він брехав, бо цього хотів народ - джерело влади...
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22.10.2024 20:09 Відповісти
Льовочкін міцно вгніздився біля Бубона і притягнув своїх землячків. Це шобло стряпчих від Віті Ростовського теж бульбаша за походженням. По натурі звикли темнити.
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22.10.2024 19:49 Відповісти
А Сватів крутити можна кругом на болотах
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22.10.2024 19:57 Відповісти
"Ты правишь миром, но и тобой правят"
Когда уважаемый редактор удаляет посты и блокирует, заступиться некому.
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22.10.2024 20:13 Відповісти
Так это признание,
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22.10.2024 21:13 Відповісти
Я видалив телеграм
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22.10.2024 21:26 Відповісти
А букву Z на клавиатуре заклеил?
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23.10.2024 01:29 Відповісти
її не кацапи придумали
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23.10.2024 12:29 Відповісти
Праву кишеню РФ оштрафувала на користь лівої кишені на 4 млн. руб.
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22.10.2024 21:28 Відповісти
А ось генпрокуратура України не вимагала закрити канал з приводу хмельницьких прокурорів « інвалідів». Так що не все так погано в українській правоохоронній системі
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22.10.2024 23:07 Відповісти
я ніц не здивуюся, що попрохали кацапську генпрокуратуру могли або брат дохлого грушника, або й сам єлдак.
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22.10.2024 23:08 Відповісти
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22.10.2024 23:10 Відповісти
Как еще долго украинцы будут смотреть на эту морду?
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23.10.2024 11:23 Відповісти
Це точно. Як послухаєш москалів, то вся расєя в "тєлєгє" сидить, щось там вичитує- і що, вони щось роблять?
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23.10.2024 07:51 Відповісти
о Бутусов, нагорода від фсб. оцінили.
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23.10.2024 14:02 Відповісти
 
 