Генпрокуратура РФ вимагала від Telegram видалити канал "Бутусов плюс", месенджер оштрафували на 4 млн руб.

Генпрокуратура РФ вимагала у Telegram видалити канал "Бутусов плюс" та пости про племінницю Путіна. За відмову месенджер оштрафували на 4 млн. рублів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вёрстку".

Як йдеться у ухвалі Таганського суду Москви, Генпрокуратура РФ вимагала видалити телеграм-канал Бутусов плюс і ще 5 каналів, а також 11 постів у Telegram про племінницю президента РФ Анну Цивільову, в яких, на думку прокурорів, містилася "недостовірна суспільно значуща інформація".

Згідно з документом, з жовтня 2022 до березня 2024 року прокуратура вимагала видалити канал українського журналіста Юрія Бутусова та ще 5 телеграм-каналів. Які саме пости спричинили вимоги прокуратури РФ, невідомо.

Прокуратура також вимагала видалити 11 постів, у яких йшлося про фонд "Захисники Вітчизни". Зокрема, про те, що йому з бюджету виділили десятки мільярдів рублів, і що ним керує племінниця президента РФ Ганна Цивільова.

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Telegram не став виконувати вимоги російської прокуратури. У результаті 13 серпня Таганський суд Москви оштрафував месенджер на 4 млн. рублів за "невидалення забороненої в РФ інформації".