Генпрокуратура РФ вимагала від Telegram видалити канал "Бутусов плюс", месенджер оштрафували на 4 млн руб.
Генпрокуратура РФ вимагала у Telegram видалити канал "Бутусов плюс" та пости про племінницю Путіна. За відмову месенджер оштрафували на 4 млн. рублів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вёрстку".
Як йдеться у ухвалі Таганського суду Москви, Генпрокуратура РФ вимагала видалити телеграм-канал Бутусов плюс і ще 5 каналів, а також 11 постів у Telegram про племінницю президента РФ Анну Цивільову, в яких, на думку прокурорів, містилася "недостовірна суспільно значуща інформація".
Згідно з документом, з жовтня 2022 до березня 2024 року прокуратура вимагала видалити канал українського журналіста Юрія Бутусова та ще 5 телеграм-каналів. Які саме пости спричинили вимоги прокуратури РФ, невідомо.
Прокуратура також вимагала видалити 11 постів, у яких йшлося про фонд "Захисники Вітчизни". Зокрема, про те, що йому з бюджету виділили десятки мільярдів рублів, і що ним керує племінниця президента РФ Ганна Цивільова.
Telegram не став виконувати вимоги російської прокуратури. У результаті 13 серпня Таганський суд Москви оштрафував месенджер на 4 млн. рублів за "невидалення забороненої в РФ інформації".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
(П.А.С.)
Нам стоит больше опасаться привата24, всяких там нових пошт, и прочих эпицентров, потому что они уже здесь и сейчас.
Я уже молчу за Дiю )))
Майже цитата Найвеличнійшого Лідора ********** і феномена європейської політики.
"Однажды лысый и короткий крокодил
Огромное солнце прглотил..
Подавился, стало дурно, весь врачами облеплен.
Не выходит это Солнце, что-то с СВО совсем не то.
Чемодан покрасил в желтый, но ведь как оно всегда.
Раздирает тупо жопку у кремлевского вождя."
Когда уважаемый редактор удаляет посты и блокирует, заступиться некому.