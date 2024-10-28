47% українців назвали Telegram основним джерелом інформації, 21% - "Єдиний марафон", - дослідження "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Telegram-канали, ролики у YouTube та "Єдиний марафон новин" є для українців основними джерелами отримання інформації.
Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у вересні цього року, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з ним, месенджер Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% респондентів, далі - YouTube (26%), "Єдиний марафон новин" (21%), а також розповідей очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела (обидва - по 19%).
Інші джерела включають телевізійні канали, які не є частиною "Єдиного марафону новин" (16%), українські онлайн-медіа (15%) та міжнародні ЗМІ (14%).
Водночас 53% українців вважають, що найбільше дезінформація поширена у соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм, інші), за ними йдуть месенджери (зокрема і Telegram) (35%) і телебачення (32%).
89% респондентів вважають дезінформацію серйозною проблемою, серед яких 56% вважають її дуже серйозною, а 33% - скоріше серйозною. Лише 10% не вважають проблему дезінформації та фейків серйозною.
якщо скласти телєграм та мудафон, вийде...
рівно 73 % !!!!
бінго !!!
А якщо серйозно - я просто не дивлюся телевізор. А в Ютубі ти сам собі обираєш, що живитися. А взагалі я нижче написав - блокування платформи - способу комунікації - це шлях в нікуди. Це як мєнти в 2012-му, кажись, році, знищили файлобмінник EX.UA. Під егідою боротьби з піратством. Тільки мєнти так і не зрозуміли, що насправді вони знищили ресурс, де було безліч україномовного контенту, переклад тих же серіалів, які ніхто не продає пересічному громадянину (їх продають телеканалам). А також сервери знаходилися на території України і швидкість завантаження була шалена. Це зараз у кожного бомжа 4G в телефоні. А так - молодці, чо. Піратства більше немає - ги-ги-ги!!
Я б навіть сказав майданчик для ІПСО від кого завгодно. В основному від ОП та росії.
Доречі: "мінування" різних установ злочинцями відбувається за допомогою GSM. пропоную заборонити стартові пакети - тільки контракт!!! . І друкарські машинки реєструвати в СБУ
Сумно...
П.С.: бажано теж дати розкладку по областям.
Але ж нарід сприймає Тєлєгу, як джерело інформації, а не месенджер, у якому за вкид лайна ніхто не не відповідає.
Ну давайте посмотрим.
Ситуация №1. Контролируемый "виток" информации, под названием "Телемарафон". В этой информации на всю страну и на весь мир официальные лица заявляют что коррупции в Украине нет.
Ситуация №2. В подвалах ТЦК убили человека. Как там по классике, десять ударов эпилепсии в голову. Кто-то секретно снял это на видео и выложил в телегу.
Почему вы считаете что ситуацию №1 с явной ложью надо разрешать, а ситуацию №2 с правдой нужно скрывать?
Вопрос глобальнее: к чему в итоге приведет постоянное заметание мусора под ковер и скрывание правды за ложью?
А де я таке казав?
У видаленному повідомленні було сказано, що Телемарафону та Телеграму довіряють разом 68%, які є дебілами. Тобто, люди з нафіг відсутнім критичним мисленням.
І це не питання нацбезпеки. Це питання гігієни. Люди жеруть лайно обома руками та ще й розносять його.
Сижу я у себя в Купянске\Селидовом\Курахово и тд. Читаю только "правильные" СМИ - подставьте ваше. Там мы всех побеждаем, копаем укрепления, ну в общем майские шашлыки.
Завтра ко мне в дом стучатся странные узкоглазые ребята с аквафрешем на плече.
Пока иду в подвал на расстрел, открываю телеграмм, а там наши военные под Купянском\Селидовом\Курахово вопят что патронов нет, на укреплениях распилили бабло, подкрепление не прислали, скорее всего город будет сдан.
Читал бы я "лайно" с вражеского телеграма - знал бы правду и сохранил себе жизнь.
Поэтому резюмирую:
Люди читают телеграмм, не потому что поддерживают РФ или любят "лайно", а потому что не доверяют власти и провласти.
И если власти станут не правду говорить, а телеграмы запрещать (т.е. закрывать рот) - это лишь вселит уверенность в том что эти власти - не украинские на самом деле.
Це дві сторони однієї медалі.
Просто одні бояться правди, а інші взагалі не знають що це і де це.
Їм добре та одночасно погано завжди:
- цицьки, котики, інстасамки,
- телемарафон, джокер, велика ісландія,
- дешеве пиво, горілка,
- прокляті олігархи та буржуї,
- прокляті націоналісти,
- прокляті військові,
- проклята поліція,
- проклятий сусід-розумник.
І їм ***** не доведе, що їм завжди погано саме через те, що їм добре від лайна.
Бо так виховані вони, так виховали їх батьків і вони вже зараз так виховують своїх дітей - суцільні рефлексії і повна відсутність мислення.