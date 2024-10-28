47% українців назвали Telegram основним джерелом інформації, 21% - "Єдиний марафон", - дослідження "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Telegram-канали, ролики у YouTube та "Єдиний марафон новин" є для українців основними джерелами отримання інформації.

Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у вересні цього року, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, месенджер Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% респондентів, далі - YouTube (26%), "Єдиний марафон новин" (21%), а також розповідей очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела (обидва - по 19%).

Інші джерела включають телевізійні канали, які не є частиною "Єдиного марафону новин" (16%), українські онлайн-медіа (15%) та міжнародні ЗМІ (14%).

Водночас 53% українців вважають, що найбільше дезінформація поширена у соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм, інші), за ними йдуть месенджери (зокрема і Telegram) (35%) і телебачення (32%).

89% респондентів вважають дезінформацію серйозною проблемою, серед яких 56% вважають її дуже серйозною, а 33% - скоріше серйозною. Лише 10% не вважають проблему дезінформації та фейків серйозною.

