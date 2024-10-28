УКР
2 674 43

47% українців назвали Telegram основним джерелом інформації, 21% - "Єдиний марафон", - дослідження "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Опитування Рейтинг: Українці найбільше отримують інформацію через Телеграм-канали

Telegram-канали, ролики у YouTube та "Єдиний марафон новин" є для українців основними джерелами отримання інформації.

Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у вересні цього року, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, месенджер Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% респондентів, далі - YouTube (26%), "Єдиний марафон новин" (21%), а також розповідей очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела (обидва - по 19%).

Інші джерела включають телевізійні канали, які не є частиною "Єдиного марафону новин" (16%), українські онлайн-медіа (15%) та міжнародні ЗМІ (14%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура РФ вимагала від Telegram видалити канал "Бутусов плюс", месенджер оштрафували на 4 млн руб. 

Українці назвали Телеграм основним джерелом отримання інформації

Українці назвали Телеграм основним джерелом отримання інформації

Водночас 53% українців вважають, що найбільше дезінформація поширена у соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм, інші), за ними йдуть месенджери (зокрема і Telegram) (35%) і телебачення (32%).

89% респондентів вважають дезінформацію серйозною проблемою, серед яких 56% вважають її дуже серйозною, а 33% - скоріше серйозною. Лише 10% не вважають проблему дезінформації та фейків серйозною.

Опитування Рейтинг

Читайте також: У Раді обмежать використання Telegram

Автор: 

інформація (306) опитування (2050) Telegram (304)
Топ коментарі
+23
В кого основне джерело "Цензор" - ставте 👍
28.10.2024 14:45 Відповісти
+15
це просто жах, ось звідки беруться 73%
28.10.2024 14:37 Відповісти
+15
саме так !
якщо скласти телєграм та мудафон, вийде...

рівно 73 % !!!!

бінго !!!
28.10.2024 14:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Зливайте воду"
28.10.2024 14:34 Відповісти
це просто жах, ось звідки беруться 73%
показати весь коментар
28.10.2024 14:37 Відповісти
саме так !
якщо скласти телєграм та мудафон, вийде...

рівно 73 % !!!!

бінго !!!
28.10.2024 14:46 Відповісти
не просто берутся, а нікуди не поділись !!!
28.10.2024 16:01 Відповісти
В кого основне джерело "Цензор" - ставте 👍
28.10.2024 14:45 Відповісти
Ще Ютуб
28.10.2024 14:47 Відповісти
Так в Ютубі , теж муйню пишуть ,наприклад "Фабрика новин " та інша подібна хрінь.
28.10.2024 16:35 Відповісти
Ех... Напевно почну газети купувати!

А якщо серйозно - я просто не дивлюся телевізор. А в Ютубі ти сам собі обираєш, що живитися. А взагалі я нижче написав - блокування платформи - способу комунікації - це шлях в нікуди. Це як мєнти в 2012-му, кажись, році, знищили файлобмінник EX.UA. Під егідою боротьби з піратством. Тільки мєнти так і не зрозуміли, що насправді вони знищили ресурс, де було безліч україномовного контенту, переклад тих же серіалів, які ніхто не продає пересічному громадянину (їх продають телеканалам). А також сервери знаходилися на території України і швидкість завантаження була шалена. Це зараз у кожного бомжа 4G в телефоні. А так - молодці, чо. Піратства більше немає - ги-ги-ги!!
28.10.2024 16:42 Відповісти
А я телевізор дивлюсь ,просто видалив гівномарафонівські "анал
28.10.2024 16:45 Відповісти
Зрозуміло. Нє, тєлєка не маю. Я ******** технічні канали про пайку, ремонт техніки, огляд комп'ютерних ігор тощо. Новини читаю (стрічку) хіба що на "Цензорі"
28.10.2024 16:52 Відповісти
Так в мене старенький , справжній SONY ( а не теперішні китайські підробки під соні) ,ше кінескопівський тєлік,якому 20 з гаком років .
28.10.2024 16:57 Відповісти
О, кінескоп Trinitron!! Знаю такі)
28.10.2024 17:00 Відповісти
Він самий ,2003 року випуску .
28.10.2024 17:13 Відповісти
👍👍👍👍🏻👍👍🏼👍🏽👍🏿
28.10.2024 14:47 Відповісти
Телеграм це не джерело інформації, а майданчик для інформації з різних джерел.
28.10.2024 14:50 Відповісти
Та кого це хвилює...
Я б навіть сказав майданчик для ІПСО від кого завгодно. В основному від ОП та росії.
28.10.2024 17:13 Відповісти
А якщо не в контексті суцільної нервозності суспільства - багатьом людям просто зручно читати добірку новин десь в одному додатку. Доречі: дуже поважні люди та ЗМІ теж мають телеграм-канали. Це ж можна написати, що 100% людей "чєрпают" інформацію в Інтернеті. І прийде якийсь дідусь і жахнеться і скаже: "Йой! Люди посказилися!!! В майо врємя кніжкі чіталі!!!". Тут треба бути чесними і розуміти, що важливе джерело інформації. А інтернет або месенджер - це технічні засоби для передачі інформації. Пропоную заборонити Х та FB, бо до них теж є питання

Доречі: "мінування" різних установ злочинцями відбувається за допомогою GSM. пропоную заборонити стартові пакети - тільки контракт!!! . І друкарські машинки реєструвати в СБУ
28.10.2024 14:56 Відповісти
Всі біди України! Причина_ наслідок
28.10.2024 15:14 Відповісти
"Еспресо", "Прямий", "5-й" - найпатріотичніші тв-канали.
28.10.2024 15:22 Відповісти
21% - дятлів, могло бути гірше
28.10.2024 15:26 Відповісти
68%, якщо скласти телевізор та телеграм.
28.10.2024 16:04 Відповісти
Тут не працює звичайна математика. Я користуюся декількома месенджерами (по роботі), Ютубом, та ще багатьма ресурсами. Тобто якщо б в статті написали б так: Тєлєга - 68%, Вайбер - 55%, Ютуб - 88%, то в сумі було б - 211%
28.10.2024 16:46 Відповісти
Ну тут йдеться не про «по роботі», а самеяк джерело інформації
28.10.2024 17:31 Відповісти
Ось він ''мудрий народ'' - клініка...
Сумно...
П.С.: бажано теж дати розкладку по областям.
28.10.2024 15:58 Відповісти
А якщо створити "Єдиний Телеграм"? Яка краса була б, - у всіх каналах, - тільки відосіки Зеленського. Може, хай слуги скинуться і куплять на корню Телеграм? Перейменують його у Зєлєграм. )))

28.10.2024 15:59 Відповісти
"Єдиний кінотеатр". І квитки по 30 гривень на сеанс + чек на знижку в АТБ
28.10.2024 16:47 Відповісти
Це компанія РЕЙТИНГ -ще ПРиЯнуковчевська була а потім служити пішла на Козира
28.10.2024 16:03 Відповісти
А який Месенджер на вашу фахову думку - самий безпечний?
28.10.2024 16:51 Відповісти
Ватсап першим приходить на думку.

Але ж нарід сприймає Тєлєгу, як джерело інформації, а не месенджер, у якому за вкид лайна ніхто не не відповідає.
28.10.2024 17:11 Відповісти
Так весь Ютуб рясніє "клікбейтними" прев'юшками. Зайдіть раді приколу на канал Брислава Берези: там кожного дня як не ядерний попіл, так перемовини, чи - ааа!!! Ми всє умрьом!!! Просто накрутка переглядів. Типу у Ватсапі хтось за щось відповість. Тут просто мусірується тема, що Тєлєга - то росіянське зло. А "вкиди" нікого з влади не цікавлять - он на Марафоні все, як у Політбюро в 1985-му році про війну в Афганістані
28.10.2024 17:22 Відповісти
В чем "безопасность" и в чем "опасность" мессенджеров?
28.10.2024 17:35 Відповісти
С у чому під час війни взагалі небезпека неконтрольованого витоку інформації та неконтрольованого вкиду дезінформації?
28.10.2024 17:41 Відповісти
А, так вы не за безопасность (ну типа увести пароли на банкинг), а за цензуру?

Ну давайте посмотрим.

Ситуация №1. Контролируемый "виток" информации, под названием "Телемарафон". В этой информации на всю страну и на весь мир официальные лица заявляют что коррупции в Украине нет.

Ситуация №2. В подвалах ТЦК убили человека. Как там по классике, десять ударов эпилепсии в голову. Кто-то секретно снял это на видео и выложил в телегу.

Почему вы считаете что ситуацию №1 с явной ложью надо разрешать, а ситуацию №2 с правдой нужно скрывать?

Вопрос глобальнее: к чему в итоге приведет постоянное заметание мусора под ковер и скрывание правды за ложью?
28.10.2024 18:07 Відповісти
Почему вы считаете что ситуацию №1 с явной ложью надо разрешать, а ситуацию №2 с правдой нужно скрывать?

А де я таке казав?

У видаленному повідомленні було сказано, що Телемарафону та Телеграму довіряють разом 68%, які є дебілами. Тобто, люди з нафіг відсутнім критичним мисленням.

І це не питання нацбезпеки. Це питання гігієни. Люди жеруть лайно обома руками та ще й розносять його.
28.10.2024 18:22 Відповісти
А вот смотрите еще какой вариант.

Сижу я у себя в Купянске\Селидовом\Курахово и тд. Читаю только "правильные" СМИ - подставьте ваше. Там мы всех побеждаем, копаем укрепления, ну в общем майские шашлыки.

Завтра ко мне в дом стучатся странные узкоглазые ребята с аквафрешем на плече.

Пока иду в подвал на расстрел, открываю телеграмм, а там наши военные под Купянском\Селидовом\Курахово вопят что патронов нет, на укреплениях распилили бабло, подкрепление не прислали, скорее всего город будет сдан.

Читал бы я "лайно" с вражеского телеграма - знал бы правду и сохранил себе жизнь.

Поэтому резюмирую:
Люди читают телеграмм, не потому что поддерживают РФ или любят "лайно", а потому что не доверяют власти и провласти.

И если власти станут не правду говорить, а телеграмы запрещать (т.е. закрывать рот) - это лишь вселит уверенность в том что эти власти - не украинские на самом деле.
28.10.2024 18:34 Відповісти
Люди читають Телеграм бо ліниві і тупі.
28.10.2024 18:36 Відповісти
І "правільниє" ЗМІ дивляться з тієї ж причини.

Це дві сторони однієї медалі.
Просто одні бояться правди, а інші взагалі не знають що це і де це.
28.10.2024 18:39 Відповісти
21% телемудозвонщиків і є реальним рейтингом зе.
28.10.2024 17:07 Відповісти
Дві третини населення сидить на лапотному телеграмі та марафоні від підлапотної влади. Сподіваюсь що рух України наступними десятиріччями по грузинській траєкторії нікого не здивує? 😉
28.10.2024 17:29 Відповісти
68% точно не здивуються.

Їм добре та одночасно погано завжди:
- цицьки, котики, інстасамки,
- телемарафон, джокер, велика ісландія,
- дешеве пиво, горілка,
- прокляті олігархи та буржуї,
- прокляті націоналісти,
- прокляті військові,
- проклята поліція,
- проклятий сусід-розумник.

І їм ***** не доведе, що їм завжди погано саме через те, що їм добре від лайна.
Бо так виховані вони, так виховали їх батьків і вони вже зараз так виховують своїх дітей - суцільні рефлексії і повна відсутність мислення.
28.10.2024 18:34 Відповісти
Гівно+Гівно з гівняной мосійчучкой оце і є той гівномарафон, який дивляться майбутні виборці дєрьмака + зеленої гниди.
28.10.2024 18:40 Відповісти
 
 