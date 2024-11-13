Именно Зеленский отвечает за результаты в войне – 60% украинцев. ИНФОГРАФИКА
Почти 60% граждан Украины считают президента Владимира Зеленского наиболее ответственным за результаты российско-украинской войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного с 27 сентября по 1 октября.
По результатам опроса, 58% украинцев ответили, что наиболее ответственным за результаты войны в стране является президент Владимир Зеленский.
Для 49% опрошенных украинцев - Вооруженные силы Украины, а 33% граждан назвали наиболее ответственным за результаты войны главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Согласно опросу, ответственны международные партнеры - 30%, население Украины - 28%, Верховная Рада - 13%, министр обороны Рустем Умеров - так считают 10% украинцев.
Отметим, что опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра и анализа социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).
По всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27 сентября по 1 октября 2024 года было опрошено n=2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.
Метод опроса (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.
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Гєніально!
Якщо ставити питання, як "найбільш відповідальним за результати війни в країні", то, при досягненні будь-яких успіхів, найвеличніше - хєрой! (як хтось мені казав, що то геній Сирського звільнив Харківщину).
А от якщо поставити питання "хто є найбільш відповідальним за умови початку війни в країні", то що буде? Розмінування, розведення, дороги на напрямках наступу, ігнорування саммітів НАТО, призначення ефесбешних кротів в усі сектори безпеки та оборони, скорочення армії, зупинка програм розробки та виготовлення озброєнь і БК...
До чого нас готують? 🤔
або, домовитись про недоторканість з новими, наприклад притулою з стерненком.
бо, оті що наголосували зе!мразоту, вже дружно переключились на нових прикольних шоуменів.
так , там партія притули на другому місці була. навіть, випередив пороха.
при чому, що партії притули не існує.,
тому приготуйтесь, до чергового приколу, але тепер від пінчука ахмєтова. механізм, вже перевірений коломойським.
Саме тому я так і написав...
А от тут не погоджуся з Вами. Завжди є куди гірше... Особливо, коли йдеться про фріків-невігласів у владі.
Но-но! От не треба називати мутрий наріт насєлєнієм!
Ті, хто за кіло гречки продавав майбутнє своїх дітей.
Ті, хто нехтував і зневажав патріотів, таких, як В'ячеслав Чорновіл, наприклад.
Якби не ці довбні, Україна вже давно була б у НАТО, як країни Балтії.
І багато хто з українців можуть побачити цих довбнів, - якщо подивляться у дзеркало...
- зеленський
- зеленський та коломойський
- зеленський з єрмаком, та ще 5-6 ефективних менеджерів
- зеленський та монобільшість у верховній раді
- зеленський та його кабмін
- ви самі особисто
- населення України
- Порошенко 🤣 (бо він у зеленодупих у всьому винуватий)
за закриття програм обороноздатності країни,
за конституційний переворот (державну зраду) - передачу всіх гілок влади єрмаку: голові (завідучому господарством) офіса президента,
за відведення військ ВСУ ("одностороннє розведення" - "потрібно лише перестати стіляти"),
за розмінування Чонгару,
за арешти й тримання у тюрьмах патріотів України,
за перешкоджання діям народних депутатів: заборону виїзду за кордон Петру Порошенку…
Цей список дуже великий.
Й результат війни може бути позитивним лише всупереч діям чинної влади мародерів.
Зеленський - винний у розброєнні армії (закритті воєнних програм, скороченні фінансування), розмінуванні Чонгару…
ВСУ відповідальні за результат війни - хоч тягарем є "головнокомандувач": який робив все, щоб "Київ за три дні" (може й далі робить те ж саме: щоб стати губернатором малоросії у рф).
Вони ж і сратися між собою почнуть, проблем у США і так вистачало, можливо, політтехтологи зможуть зберегти це за фасадом "тефлонової" пристойності, але ж по факту, будуть серйозні невдачі на всіх напрямах.
Дуже б не хотілося, щоб першим млинцем була Україна.
Можливо треба сховатится за виборами, потягнути час, перед перемовинами!
Плебсу до сих пор нужен пастух \ барин \ царь. А думать плебс все равно не научился, равно как и жить по закону.
Ладно, Зеленский нехороший человек, и все такое. Оставим его на совести избирателей.
Но что сам народ?
Мужчины, зная что будет война, наверняка каждый прошел хотя бы курсы медицинской помощи и стрельбы с несчастного калаша? А когда началась война - все гурьбой побежали в ТЦК и оставили свои данные с пометкой "Иван Иванов, умею водить и чинить авто" ?
Женщины так сразу чухнули за границу, прикрываясь заботой о детях, вместо того чтобы подавать своим мужчинам патроны. И ждут, пока все отвоюют (или умрут) другие дети.
Патриотизм - это не бегать с флагом на заднице, не орать славу, и не шпрехать на мове - а делать свою родину как можно богаче (а значит сильнее) и быть с ней в радости и печали.
Бузинессменчики стали снижать цены на жизненно-важное для стремительно нищающего населения, зарабатывая самый минимум для собственного выживания? Или напротив взвинтили цены, чтобы и без того бедный народ стал еще беднее? Да бросьте, таксисты вон в Николаеве еще до войны во время снега таксу в три раза поднимали, пользуясь тем что у застрявшего населения нет выбора.
Виноват в этом не Зеленский.
И это как снежный ком, смешивается потихоньку, вызывая каскад трещин в стране, увеличивающийся в геометрической прогрессии.
Порошенку, половина которого здесь хаит, а половина боготворит, нужно было сделать всего две вещи: 1) отвять от культурно-языкового вопроса (в мультикультурной by design стране это красная тряпка ведущая к спорам и конфронтации); 2) заставить мужиков пройти недельные стрельбища с последующим выкупом оружия за 20% его цены под замок в сейфе. Всё.
Не нужны были танки, джавелины, ракеты, ядерные бомбы. Нужно было просто иметь в стране 10 миллионов калашей в каждом доме - и ни один бы дурак на такую страну не осмелился напасть. Бонусом, последующие власти были бы сдержаннее в аппетитах.
Но не срослось.
Так что нет, нельзя сказать что ответственность на Зеленском, на народе, на Порошенко или на НАТО. Ответственность - на всех и сразу.
Пану відомо, що то є "Дозвильна система"? До 2022 року цивіл для того, щоб доторкнутись до чогось вогнепального повинен був мати відповідний
Дозвил! А постріляти він міг лише із власної зброї, якщо така у нього була!
https://dl-news.defence-line.org/?p=45428
Секретарь горкома КПСС города Н садится утром в служебное авто. Видит, что его персональный водитель Иван грустный и поникший.
Секретарь: Иван, ну что уже случилось?
Иван: Та жизнь совсем паскудная стала…
Секретарь: Как же так, я ж тебе квартиру трехкомнатную без очереди выделил уже как 5 лет.
Иван: Та да, но все равно…
Секретарь: Жена твоя товаровед в центральном гастрономе.
Иван: Да, но…
Секретарь: Дети твои в английской школе, шапку пыжиковую вот тебе подарил.
Иван: Та все равно тяжко очень.
Секретарь: Так что ж ты хочешь!?
Иван: Хочу чтобы Вы меня возили!
Старый советский анекдот. Кто не знает, что такое «товаровед» и «пыжиковая шапка», поясняю. Это символы престижа и благополучия в СССР.
Есть такое качество в человеческих взаимоотношениях. Умение быть признательным за что-то хорошее, сделанное для тебя, и не за деньги. Благодарность называется.
Это качество не прописано в законодательстве. Умение быть благодарным не преподают в школе. Просто умение благодарить есть одним из показателей следования человеком законам Вселенной, а этим законам подчиняется все живое на Земле. Но человек же считает себя вершиной творения, что ему какие-то законы мироздания. Потому и неблагодарность распространена намного больше, чем благодарность.
Кстати, у животных благодарность развита намного больше, чем у людей. Потому что животные не считают себя вершиной эволюции.
Конец третьего года страшной войны. Украина существует только благодаря помощи Запада. Украина воюет оружием Запада. Более 60% бюджетного дефицита покрывают деньги Запада. То, что в ваших домах есть электричество и интернет, и вы можете читать мои наборы букв - заслуга Запада, а совсем не властей Украины.
И меня удивляет и бесконечно печалит тот факт, что даже на нашем ресурсе, где собрались наиболее думающие и адекватные люди Украины и мира, я читаю постоянные претензии, что Запад и, в частности, Президент Джозеф Байден, сделал мало и не так для Украины. А больше всего удивляют претензии к мистеру Байдену, что он может, но не хочет жестко обуздать зеленую власть во главе с Зеленским.
Меня удивляет, почему такие претензии не предъявляются председателю Си? Ведь могущественный Си может и помочь Украине, и укоротить хотелки московии. Но нет, претензии выкатывают именно тому, за чей счет и живет Украина.
Вспомним недавнюю совсем историю. 2021 год, открытые предупреждения западных лидеров во всех эфирам о неминуемом вторжении московии в Украину. Так в мире делают только тогда, когда предупреждения по закрытым каналам не были услышаны.
Открытые предупреждения о неминуемом нападении власть Украины не только отвергает, но и откровенно высмеивает.
Перед этим, с 2019 года, весь Запад и адекватное меньшинство украинцев с ужасом наблюдают безумное сокращение ВСУ, ликвидацию оборонных программ, запрет на аэророзведку и снайпинг, разминирование территорий, рассадку генералов на нары. Неадекватное украинское большинство весело ржот и издевательски «а то путин нападьот!».
Вот вы, будучи на месте американского, британского, немецкого правительства, что бы вы думали и делали? Ведь более чем очевидно, что украинское руководство во главе с Зеленским, и близко не собирается защищать свою страну от неминуемого нападения. И весь этот шабаш миролюбия и всепрощения активно поддерживает подавляющее большинство украинцев.
Что в этой ситуации было делать Западу? Правильно, эвакуировать посольства и с жалостью смотреть на клинических идиотов.
Идем дальше. Что сделал Запад уже через две недели после вторжения и яростной битвы украинцев? Уже с середины марта из Болгарии и Румынии пошел дизель, снаряды, гранатометы, мины и прочее. А легкое пехотное и противотанковое вооружение из Британии и США шло непрерывно самолетами через Польшу.
А первое тяжелое вооружение НАТО в Украине появилось в конце мая 2022. Да это просто невиданная ранее скорость принятия и реализации решений по вооружению для бюрократической машины Запада! И поток оружия только нарастал, и до какого момента? Правильно, до создания ставки верховного говнокомандующего и узурпации всей власти в руках опы.
А когда у нас начались проблемы на фронтах, которые только усиливаются по сей день? Правильно, с весны 2023 года, когда опа полностью захватила и политическое и военное руководство страной, и начала очень активно строить в Украине московию. И вот тогда, в июле 2023 года, прозвучало знаменитое «мы не Амазон». Но ни тупое украинское руководство, ни не менее тупые украинцы не поняли, что это означает и что будет в будущем.
А как вы считаете, нормально ли, что Запад давал и дает нам горы оружия и кучи денег, и при этом просит зеленую власть прекратить делать гадкие вещи (например, прекратить е**ный марафон), и делать хорошие вещи (например, убрать схемы на таможне и в налоговой)? Я считаю, что это абсолютно нормально.
И чем же отвечала на это зеленая власть? Е**ный марафон по-прежнему, схемы только нарастают, но виноват жадный и ссыкливый Запад, особенно дедушка Байден.
Еще пример. По всем сетям и пабликам гуляла информация, что степень проникновения московской агентуры в государственные и военные структуры Украины вышел на уровень «полная оперативная осведомленность». Это означает, что в каждой бригаде, в каждой районной администрации есть активный крот. Внимание вопрос: сколько кротов из властных кабинетов выволокли и посадили? И не надо мне про рядовых ждунов и наводчиков ракет, их берут пачками, но и вред их минимальный. А где Ваня Баканов? Кто положил план наступления 2023 года на стол московитов, как говорил приговор Украине? Кто методично выгоняет опытных командиров ВСУ на мороз? Кто до сих пор блокирует все программы оборонпрома?
И даже в такой ситуации помощь идет постоянно. Потому что тонкая пиксельная линия на востоке Украины сражается и сдерживает толпы одичалых. Помощь идет, несмотря на все более гадкие действия украинской власти.
Но Бога нельзя постоянно дергать за бороду и плевать в его спину. Рано или поздно ему это надоест, и он позовет тетушку Карму настучать охамевшим необучаемым дебилам.
Я выражаю искреннюю благодарность 46 Президенту США Джозефу Байдену за его просто титаническую работу по поддержке Украины. Благодаря этому великому человеку Украина еще есть на карте мира и борется. И мне очень стыдно, что я украинец. До 2019 года я этим гордился…
Президент Зеленский - приговор Украине.
https://dl-news.defence-line.org/?p=45428
18 октября 2024
Владимир Зеленский несет личную ответственность за то, что он «позволил» начаться российскому вторжению в Украину, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Владимир Зеленский несет личную ответственность за то, что он «позволил» начаться российскому вторжению в Украину, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.