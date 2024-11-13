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Сегодня был эффективный ответ нашей ПВО на комбинированный удар РФ, - Зеленский

Робота ППО на Сумщині

Сегодня, 13 ноября 2024 года, утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам, и был эффективный ответ на него от нашей ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, а также дроны. Всего около 90 ударных дронов атаковали Украину. И важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора. Благодарен каждому из партнеров, кто помогает. Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ - это, без преувеличения, быть спасителями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО - это сохраненные жизни, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", - отметил глава государства.

Читайте также: Сегодняшняя комбинированная атака не была массированной, у врага все готово для масштабных обстрелов, - ЦПД

Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожены несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет. Также Цензор.НЕТ информировал, что обломками сбитой цели ранен мужчина в Броварском районе Киевской области.

Ранее в ЦПД отмечали, что у россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков.

По данным Воздушных сил, всего было сбиты 37 из 90 БПЛА и 4 ракеты. 47 беспилотников локально потеряно, 2 вылетели из Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) ПВО (2742) ракеты (3568) Шахед (980)


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Топ комментарии
+26
Ти то тут до чого, тварюка неголена та залита кровю українців з головою?
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13.11.2024 10:24
+17
Ефективна відповідь -це прильоти по москвабаду,ідіот.
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13.11.2024 10:27
+13
Відповідь, це коли летять такі або потужніші ракети та дрони у відповідь на расею
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13.11.2024 10:29
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4 ракети і 100 звичайно то різна ефективність.
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13.11.2024 10:23 Ответить
Ти то тут до чого, тварюка неголена та залита кровю українців з головою?
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13.11.2024 10:24 Ответить
Так і каже: "Погано я працюю, є ще ППО"
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13.11.2024 10:42 Ответить
*******?
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13.11.2024 11:06 Ответить
О як.... То йому треба було капітулювати у 22-му? Чи це не він системи ПРО по світу випросив для України? Чи, може, ти б з цим впорався краще?
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13.11.2024 12:27 Ответить
Ти дивись який розумний тіки шо народився *******.
Тільки народився, а вже неголеного ЗЕтато голосно відмазує.
Народився з жОПи заПодляка?
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13.11.2024 12:30 Ответить
По суті питання є що відповісти, гнидо кремлівська?
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13.11.2024 13:32 Ответить
гнидо кремлівська цэ ты и твій ЗЭ
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13.11.2024 13:59 Ответить
А здалось шо розумний ******* народився а він тако самий як і інши *******и.
*******и завжди щукают суть, ідуть, де ідуть там і суть і сруть. В цьому і є сути *******а - сцяти та срати у власній хаті.

Ну, з огляду на розумову відсталість новонародженого жОПою заПодляка *******а поясню йому -
твій роботодавець гівно, яке готово було капіталювати і для цього воно направило арохамію з іншими ****** до Турції, але НАРОД (до якого ні ти ні інши *******и та ЗЕлене гівно іуди, відношення не маіте) і ЗСУ на чолі Генерала з його командою цього зробити не дали. Хоча я даремно це роблю з огладу на розумову відсталість *******ів.
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13.11.2024 14:19 Ответить
Це дуже добре. Особливо враховуючи всього 4 ракети.
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13.11.2024 10:24 Ответить
І ці всі чотири ракети збили американськими і європейськими ракетами із їх систем ППО ПРО. То до чого тут подвиг Гундоса Пготужного?
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13.11.2024 10:41 Ответить
Статистхуєв
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13.11.2024 10:24 Ответить
Mim-23 HAWK, але вони не вічні
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13.11.2024 10:27 Ответить
Давайте називати це ПВО Зеленського-Єрмака
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13.11.2024 10:27 Ответить
""Саме так досягається мир завдяки силі", - зауважив глава держави."
Ось воно як робиться. А як же "проста пєрєстать стєлять", Вова? Що - не спрацювала твоя "геніальна тактика"?
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13.11.2024 10:27 Ответить
ППО це захист. Таке буває, що у боксі, скажімо, хтось виграв поєдинок не нападаючи, а лише захищаючись?
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13.11.2024 10:41 Ответить
Ефективна відповідь -це прильоти по москвабаду,ідіот.
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13.11.2024 10:27 Ответить
Це ж не по Кривому Рогу!
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13.11.2024 10:28 Ответить
Відповідь, це коли летять такі або потужніші ракети та дрони у відповідь на расею
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13.11.2024 10:29 Ответить
і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО. а що ж було "ваше",крім "зеленого словесного поносу" ?
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13.11.2024 10:32 Ответить
Писдун хазарський...
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13.11.2024 10:35 Ответить
Зелена булька з носа.
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13.11.2024 10:39 Ответить
хоча б день був без обридлого зеленого гундосого поносу..
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13.11.2024 10:39 Ответить
шо кацапня не подобається ?
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13.11.2024 10:41 Ответить
"мир завдяки силі" - зауважило гундосе чмо підлизнувши трампу
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13.11.2024 10:42 Ответить
Потужна ефективність - понад усе!
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13.11.2024 10:42 Ответить
Про РЕБ особливо насмішило. Особливо, коли читаєш стрічки новин і там з РЕБами така ж ситуація, як і з БПЛА (якщо не гірше) - більшість забеспечується волонтерами або купуються військовими за власні кошти. І де ж тут потужна допомога від мультиміліонерів (долярових) з Банкової?
Звісно, що питання риторичне...
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13.11.2024 10:43 Ответить
👹В окупованому Севастополі підірвали автівку з російським військовим.
https://t.me/voynareal/102729
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13.11.2024 10:47 Ответить
Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США.
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13.11.2024 10:48 Ответить
А,вот откуда у Писюнграев тысяча для стада писюнграевского найшлась
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13.11.2024 11:54 Ответить
а чому не потужна ??
Ефективна була б тоді, коли по рашці таким же чином в'**@ли
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13.11.2024 10:50 Ответить
читає ці коментарі навеличніший лідер ********** і гадає, що я зробив не так?
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13.11.2024 10:51 Ответить
він читає в спеціальних окулярах.. там крім потужності нічого немає )
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13.11.2024 11:11 Ответить
Ефективна відповідь ппо, це коли ту 95 та ту 22 будуть падати над каспієм.
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13.11.2024 11:04 Ответить
Це коли тебе пздять ногами, а ти лежиш і затуляєшся чим можеш. А потім в лікарні з переломами рук і ніг, відбитими почками розказуєш як ти патужна і незламно відбивався.
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13.11.2024 11:07 Ответить
Про яку "ефективність" це падло гундосить? Країна розбомблена вщент: міста, села, промисловості, оборонки, енергетики не залишилося! "Партнери" його уже не хочуть ні запрошувати, ні слухати, ні бачити, ні (тим більше) щось давати : ця банда все гарячково розкрадає добре знаючи що скоро хана. І піаряться мерзотники на всьому, навіть на руїнах і крові наших Людей...
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13.11.2024 11:32 Ответить
Незламно та потужно відбивав атаку сам сонцесяйний наш.
Насторожує тільки що кацапи так само влітку, спочатку ганяли дохріна бомберів та запускали по декілька ракет перед масованим ударом.
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13.11.2024 13:08 Ответить
 
 