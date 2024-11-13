Сегодня был эффективный ответ нашей ПВО на комбинированный удар РФ, - Зеленский

Сегодня, 13 ноября 2024 года, утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам, и был эффективный ответ на него от нашей ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, а также дроны. Всего около 90 ударных дронов атаковали Украину. И важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора. Благодарен каждому из партнеров, кто помогает. Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ - это, без преувеличения, быть спасителями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО - это сохраненные жизни, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", - отметил глава государства.

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Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожены несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет. Также Цензор.НЕТ информировал, что обломками сбитой цели ранен мужчина в Броварском районе Киевской области.

Ранее в ЦПД отмечали, что у россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков.

По данным Воздушных сил, всего было сбиты 37 из 90 БПЛА и 4 ракеты. 47 беспилотников локально потеряно, 2 вылетели из Украины.