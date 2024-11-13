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Сьогодні була ефективна відповідь нашої ППО на комбінований удар РФ, - Зеленський

Робота ППО на Сумщині

Сьогодні, 13 листопада 2024 року, вранці був черговий комбінований удар Росії по наших містах, і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Збили російські ракети, зокрема балістику, крилаті ракети, що атакували Київ, а також дрони. Загалом близько 90 ударних дронів атакували Україну. І важливо, що в наших сил є чим захищати країну від російського терору. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає. Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ – це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО – це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі", - зауважив глава держави.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішня комбінована атака не була масованою, у ворога все готово для масштабних обстрілів, - ЦПД

Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає. Також Цензор.НЕТ інформував, що уламками збитої цілі поранено чоловіка у Броварському районі Київщини.

Раніше у ЦПД наголошували, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.

За даними Повітряних сил, загалом було збито 37 із 90 БПЛА та 4 ракети. 47 безпілотників локаційно втрачено, 2 вилетіли з України

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) ППО (3158) ракети (4011) Шахед (957)


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Топ коментарі
+26
Ти то тут до чого, тварюка неголена та залита кровю українців з головою?
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13.11.2024 10:24
+17
Ефективна відповідь -це прильоти по москвабаду,ідіот.
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13.11.2024 10:27
+13
Відповідь, це коли летять такі або потужніші ракети та дрони у відповідь на расею
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13.11.2024 10:29
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4 ракети і 100 звичайно то різна ефективність.
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13.11.2024 10:23 Відповісти
Ти то тут до чого, тварюка неголена та залита кровю українців з головою?
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13.11.2024 10:24 Відповісти
Так і каже: "Погано я працюю, є ще ППО"
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13.11.2024 10:42 Відповісти
*******?
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13.11.2024 11:06 Відповісти
О як.... То йому треба було капітулювати у 22-му? Чи це не він системи ПРО по світу випросив для України? Чи, може, ти б з цим впорався краще?
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13.11.2024 12:27 Відповісти
Ти дивись який розумний тіки шо народився *******.
Тільки народився, а вже неголеного ЗЕтато голосно відмазує.
Народився з жОПи заПодляка?
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13.11.2024 12:30 Відповісти
По суті питання є що відповісти, гнидо кремлівська?
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13.11.2024 13:32 Відповісти
гнидо кремлівська цэ ты и твій ЗЭ
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13.11.2024 13:59 Відповісти
А здалось шо розумний ******* народився а він тако самий як і інши *******и.
*******и завжди щукают суть, ідуть, де ідуть там і суть і сруть. В цьому і є сути *******а - сцяти та срати у власній хаті.

Ну, з огляду на розумову відсталість новонародженого жОПою заПодляка *******а поясню йому -
твій роботодавець гівно, яке готово було капіталювати і для цього воно направило арохамію з іншими ****** до Турції, але НАРОД (до якого ні ти ні інши *******и та ЗЕлене гівно іуди, відношення не маіте) і ЗСУ на чолі Генерала з його командою цього зробити не дали. Хоча я даремно це роблю з огладу на розумову відсталість *******ів.
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13.11.2024 14:19 Відповісти
Це дуже добре. Особливо враховуючи всього 4 ракети.
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13.11.2024 10:24 Відповісти
І ці всі чотири ракети збили американськими і європейськими ракетами із їх систем ППО ПРО. То до чого тут подвиг Гундоса Пготужного?
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13.11.2024 10:41 Відповісти
Статистхуєв
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13.11.2024 10:24 Відповісти
Mim-23 HAWK, але вони не вічні
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13.11.2024 10:27 Відповісти
Давайте називати це ПВО Зеленського-Єрмака
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13.11.2024 10:27 Відповісти
""Саме так досягається мир завдяки силі", - зауважив глава держави."
Ось воно як робиться. А як же "проста пєрєстать стєлять", Вова? Що - не спрацювала твоя "геніальна тактика"?
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13.11.2024 10:27 Відповісти
ППО це захист. Таке буває, що у боксі, скажімо, хтось виграв поєдинок не нападаючи, а лише захищаючись?
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13.11.2024 10:41 Відповісти
Ефективна відповідь -це прильоти по москвабаду,ідіот.
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13.11.2024 10:27 Відповісти
Це ж не по Кривому Рогу!
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13.11.2024 10:28 Відповісти
Відповідь, це коли летять такі або потужніші ракети та дрони у відповідь на расею
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13.11.2024 10:29 Відповісти
і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО. а що ж було "ваше",крім "зеленого словесного поносу" ?
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13.11.2024 10:32 Відповісти
Писдун хазарський...
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13.11.2024 10:35 Відповісти
Зелена булька з носа.
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13.11.2024 10:39 Відповісти
хоча б день був без обридлого зеленого гундосого поносу..
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13.11.2024 10:39 Відповісти
шо кацапня не подобається ?
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13.11.2024 10:41 Відповісти
"мир завдяки силі" - зауважило гундосе чмо підлизнувши трампу
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13.11.2024 10:42 Відповісти
Потужна ефективність - понад усе!
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13.11.2024 10:42 Відповісти
Про РЕБ особливо насмішило. Особливо, коли читаєш стрічки новин і там з РЕБами така ж ситуація, як і з БПЛА (якщо не гірше) - більшість забеспечується волонтерами або купуються військовими за власні кошти. І де ж тут потужна допомога від мультиміліонерів (долярових) з Банкової?
Звісно, що питання риторичне...
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13.11.2024 10:43 Відповісти
👹В окупованому Севастополі підірвали автівку з російським військовим.
https://t.me/voynareal/102729
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13.11.2024 10:47 Відповісти
Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США.
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13.11.2024 10:48 Відповісти
А,вот откуда у Писюнграев тысяча для стада писюнграевского найшлась
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13.11.2024 11:54 Відповісти
а чому не потужна ??
Ефективна була б тоді, коли по рашці таким же чином в'**@ли
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13.11.2024 10:50 Відповісти
читає ці коментарі навеличніший лідер ********** і гадає, що я зробив не так?
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13.11.2024 10:51 Відповісти
він читає в спеціальних окулярах.. там крім потужності нічого немає )
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13.11.2024 11:11 Відповісти
Ефективна відповідь ппо, це коли ту 95 та ту 22 будуть падати над каспієм.
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13.11.2024 11:04 Відповісти
Це коли тебе пздять ногами, а ти лежиш і затуляєшся чим можеш. А потім в лікарні з переломами рук і ніг, відбитими почками розказуєш як ти патужна і незламно відбивався.
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13.11.2024 11:07 Відповісти
Про яку "ефективність" це падло гундосить? Країна розбомблена вщент: міста, села, промисловості, оборонки, енергетики не залишилося! "Партнери" його уже не хочуть ні запрошувати, ні слухати, ні бачити, ні (тим більше) щось давати : ця банда все гарячково розкрадає добре знаючи що скоро хана. І піаряться мерзотники на всьому, навіть на руїнах і крові наших Людей...
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13.11.2024 11:32 Відповісти
Незламно та потужно відбивав атаку сам сонцесяйний наш.
Насторожує тільки що кацапи так само влітку, спочатку ганяли дохріна бомберів та запускали по декілька ракет перед масованим ударом.
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13.11.2024 13:08 Відповісти
 
 