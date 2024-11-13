Сьогодні була ефективна відповідь нашої ППО на комбінований удар РФ, - Зеленський
Сьогодні, 13 листопада 2024 року, вранці був черговий комбінований удар Росії по наших містах, і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Збили російські ракети, зокрема балістику, крилаті ракети, що атакували Київ, а також дрони. Загалом близько 90 ударних дронів атакували Україну. І важливо, що в наших сил є чим захищати країну від російського терору. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає. Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ – це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО – це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі", - зауважив глава держави.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішня комбінована атака не була масованою, у ворога все готово для масштабних обстрілів, - ЦПД
Як повідомлялося, сьогодні зранку війська РФ атакували Київ ракетами. Згодом стало відомо, що над Києвом знищено кілька крилатих та балістичних ракет і десяток дронів. Руйнувань і потерпілих немає. Також Цензор.НЕТ інформував, що уламками збитої цілі поранено чоловіка у Броварському районі Київщини.
Раніше у ЦПД наголошували, що у росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків.
За даними Повітряних сил, загалом було збито 37 із 90 БПЛА та 4 ракети. 47 безпілотників локаційно втрачено, 2 вилетіли з України
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Тільки народився, а вже неголеного ЗЕтато голосно відмазує.
Народився з жОПи заПодляка?
*******и завжди щукают суть, ідуть, де ідуть там і суть і сруть. В цьому і є сути *******а - сцяти та срати у власній хаті.
Ну, з огляду на розумову відсталість новонародженого жОПою заПодляка *******а поясню йому -
твій роботодавець гівно, яке готово було капіталювати і для цього воно направило арохамію з іншими ****** до Турції, але НАРОД (до якого ні ти ні інши *******и та ЗЕлене гівно іуди, відношення не маіте) і ЗСУ на чолі Генерала з його командою цього зробити не дали. Хоча я даремно це роблю з огладу на розумову відсталість *******ів.
Ось воно як робиться. А як же "проста пєрєстать стєлять", Вова? Що - не спрацювала твоя "геніальна тактика"?
Звісно, що питання риторичне...
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Ефективна була б тоді, коли по рашці таким же чином в'**@ли
Насторожує тільки що кацапи так само влітку, спочатку ганяли дохріна бомберів та запускали по декілька ракет перед масованим ударом.